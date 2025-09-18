Ngày 18/9/2025, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) kỷ niệm 29 năm thành lập – một hành trình gần ba thập kỷ với khát vọng: sáng tạo các giải pháp tài chính thông minh bằng sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng, giúp nâng tầm trải nghiệm tài chính của người dùng Việt.

Trong bức tranh ngành ngân hàng Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ, VIB đã ghi dấu với sức sáng tạo, tốc độ đổi mới và khả năng cá nhân hóa vượt trội trong các giải pháp tài chính. Những nỗ lực này giúp ngân hàng đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch của hàng triệu khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, định chế tài chính, với sự đồng hành của hơn 10.000 cán bộ nhân viên. VIB liên tục vào nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và nhiều năm liên tiếp vào Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc VIB chia sẻ: "Sáng tạo bằng sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng là bệ phóng cho mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của VIB. Đặt khách hàng làm trọng tâm, kiên định với bản sắc sáng tạo cùng sức mạnh công nghệ và cá nhân hóa, chúng tôi mở ra những chuẩn mực mới, nâng tầm trải nghiệm tài chính của hàng triệu khách hàng Việt."

Sáng tạo bằng sự thấu hiểu khách hàng, tăng tốc bằng công nghệ, khác biệt bằng các giải pháp tài chính thông minh, VIB liên tục mở ra những chuẩn mực mới, chinh phục loạt giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín và ghi đậm dấu ấn sáng tạo trong tâm trí hàng triệu khách hàng Việt.

Lĩnh vực sáng tạo đầu tiên phải kể đến là thẻ tín dụng khi VIB vừa chinh phục cột mốc 1 triệu thẻ, xác lập kỷ lục mới cho riêng mình và khẳng định mạnh mẽ vị thế hàng đầu trên thị trường.

Từ con số 92.000 thẻ năm 2018, chỉ sau 7 năm, VIB đã bứt phá gấp 10 lần, đạt cột mốc 1 triệu thẻ tín dụng vào tháng 8/2025, vươn lên top 5 ngân hàng có lượng thẻ tín dụng phát hành trong câu lạc bộ triệu thẻ. Đi kèm với quy mô là chất lượng sử dụng thẻ, chi tiêu thẻ của VIB đã tăng tốc bền vững, chiếm 12% thị phần, vượt lên top 3 ngân hàng có chi tiêu thẻ tín dụng cao nhất thị trường và là ngân hàng top 1 về chi tiêu thẻ tín dụng Mastercard. Chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ của VIB cao hơn 50% so với thị trường. VIB cũng là 1 trong 3 ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có hệ sinh thái thẻ Visa – Mastercard – American Express.

Với hệ sinh thái thẻ sáng tạo, cá nhân hóa từng nhu cầu của khách hàng và công nghệ thẻ hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, thậm chí vươn ra khu vực, VIB đã giành được sự tín nhiệm cao ở tầm quốc tế từ các tổ chức thanh toán hàng đầu thế giới. Gần đây nhất là giải thưởng "Ngân hàng cung cấp Thẻ tín dụng Tốt nhất năm 2025" theo Global Business Outlook và giải "Ngân hàng dẫn đầu về đổi mới trong lĩnh vực thẻ tín dụng tại Việt Nam năm 2024" do Global Brands Magazine trao tặng. Giải "Ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu thẻ Mastercard" cùng 8 hạng mục giải thưởng khác từ Mastercard năm 2024; và giải thưởng "Đột phá cá nhân hóa trải nghiệm thẻ với AI (AI-Powered Card Customization)" từ tổ chức thẻ quốc tế Visa cùng năm.

Đại diện VIB nhấn mạnh: "Chúng tôi không đặt mục tiêu ở số lượng thẻ phát hành, mà ở việc tạo ra những trải nghiệm tài chính khác biệt khiến khách hàng thực sự ghi nhớ và gắn bó lâu dài với VIB. Chính trải nghiệm ấy mới là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững và vị thế dẫn đầu của ngân hàng trên thị trường thẻ."

Cũng trong năm 2025, hoạt động sáng tạo của VIB gây chú ý mạnh khi tích hợp thành công những cơ chế linh hoạt vào các sản phẩm tài chính truyền thống. Điển hình là tài khoản Siêu Lợi Suất với cơ chế sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, sẵn sàng chi tiêu bất kỳ lúc nào không mất lợi suất đã tích lũy.

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, Siêu Lợi Suất của VIB đã được ba tổ chức quốc tế uy tín vinh danh. Đó là giải "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam năm 2025" tại Giải thưởng Tài chính quốc tế; và các giải "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025", "Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam năm 2025" do Global Brands Magazine và Global Business Outlook lần lượt trao tặng. Tài khoản này đã thu hút gần nửa triệu người dùng chỉ sau 4 tháng ra mắt – minh chứng rõ nét cho sức hút từ một giải pháp tài chính sáng tạo mang lại trải nghiệm khác biệt, thiết thực và gần gũi với người dùng.

Nền tảng vận hành xuất sắc cho các giải pháp sáng tạo của VIB là ngân hàng số MyVIB. Tích hợp trí tuệ nhân tạo thế hệ mới vào hệ sinh thái tài chính số, đem đến những trải nghiệm thông minh, liền mạch và cá nhân hóa cho người dùng, ứng dụng này vừa được International Finance Awards vinh danh với giải thưởng "Ứng dụng AI đột phá nhất trong Ngân hàng Số năm 2025", ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình ứng dụng công nghệ và cá nhân hóa trải nghiệm tài chính tại Việt Nam của VIB. Trước đó, MyVIB đã được tạp chí Global Business Outlook trao giải "Ứng dụng Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam năm 2024" trong khuôn khổ giải thưởng Global Business Outlook 2024.

MyVIB đã trở thành một hệ sinh thái tài chính số cá nhân hóa – nơi mọi nhu cầu tài chính được đáp ứng và đồng hành theo hành vi của từng khách hàng. Từ lượng người dùng khiêm tốn vào năm 2017, chỉ sau 8 năm, VIB đã nhảy vọt gấp 30 lần về số lượng người dùng ứng dụng này. MyVIB hiện phục vụ hơn 70% khách hàng cá nhân, xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày, có 97% giao dịch tại VIB thực hiện qua kênh số, thuộc nhóm cao trong ngành.

Song hành với đổi mới sản phẩm và công nghệ, VIB liên tục khẳng định vị thế thương hiệu sáng tạo, truyền cảm hứng và hiện diện trong đời sống văn hóa của người tiêu dùng Việt, từ các show âm nhạc The Masked Singer Vietnam, Anh Trai Say Hi đến các triển lãm quy mô ngành và sự kiện quốc gia, …

Bạn Trung Anh, Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi thật sự ấn tượng về cách VIB thấu hiểu nhu cầu của người hâm mộ các Anh Trai. Ngân hàng đã có các hoạt động rất sáng tạo, hầu như lần đầu có tại Việt Nam, mang đến cho chúng tôi nhiều khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời và đáng nhớ với thần tượng của mình."

Mở đường cho xu hướng đồng hành cùng các show âm nhạc thực tế trên sóng truyền hình, VIB đã nhiều lần thắng giải thưởng tiếp thị sáng tạo "MMA Smarties Vietnam" và để lại ấn tượng rực rỡ với fanchant "VIB – Dẫn đầu xu thế thẻ" được hô vang bởi hàng trăm ngàn khán giả suốt chuỗi concert Anh Trai "Say Hi".

Bà Tường Nguyễn chia sẻ: "Trong các hoạt động quảng bá thương hiệu, VIB không chỉ hiện diện nhằm ghi dấu ấn qua thị giác với khách hàng, mà để họ thật sự cảm nhận qua những trải nghiệm vượt trội, những khoảnh khắc đáng nhớ. Chúng tôi hướng đến biến các hoạt động thương hiệu sáng tạo và tiên phong thành những điểm chạm vừa truyền cảm hứng vừa tạo nên sự gắn bó dài lâu giữa khách hàng và VIB."

Trên hành trình đồng hành tài chính với hàng triệu khách hàng Việt, VIB được biết đến như người tiên phong đưa khái niệm cá nhân hóa vào sản phẩm – dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam. Đây không chỉ là khác biệt trong cách làm, mà còn là bước đi mang tính dẫn dắt xu hướng, mở đường cho thị trường ngân hàng Việt Nam bước vào kỷ nguyên "ngân hàng cá nhân hóa".

Bà Tường Nguyễn chia sẻ: "Nếu trước đây, khách hàng quen với những sản phẩm dịch vụ đại trà, một sản phẩm áp dụng chung cho số đông, thì tại VIB, chúng tôi tin rằng mỗi khách hàng xứng đáng có một giải pháp "độc bản", phù hợp với thói quen, nhu cầu và hành trình tài chính của riêng họ."

VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng Big Data, AI và GenAI vào dịch vụ khách hàng để lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu người dùng. VIB cũng tiên phong đưa dữ liệu hành vi số vào quy trình nội bộ – từ eKYC, xác thực giọng nói cho đến phê duyệt hạn mức tín dụng, ... giúp mọi giao dịch trở nên nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.

Đại diện VIB nhấn mạnh: "Trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng, điều quan trọng không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công nghệ hiện đại hay triển khai bao nhiêu ứng dụng, mà ở chỗ công nghệ đó có xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng hay không, có khơi mở được những nhu cầu tiềm ẩn hay không. Với triết lý này, chúng tôi tự hào là người dẫn dắt thị trường bằng những giải pháp công nghệ mang lại giá trị thực sự cho khách hàng."

Trên nền tảng của những công nghệ hiện đại hàng đầu và sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng, VIB đã tiên phong đưa khái niệm cá nhân hóa vào các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Người dùng được trao quyền thiết kế giao diện thẻ tín dụng theo phong cách riêng và thiết lập tính năng thẻ theo nhu cầu chi tiêu: tự chọn ngày trả nợ, số tiền trả tối thiểu, chủ động chia nhỏ khoản chi tiêu thẻ để trả góp nhiều kỳ, … Song song đó, chủ thẻ VIB có thể linh hoạt luân chuyển giữa hạn mức thẻ và hạn mức vay tiền mặt trên Max App – Powered by VIB, giúp khách hàng có thể giải ngân khoản vay tín chấp lên đến 1 tỷ đồng hoàn toàn trực tuyến trong vòng 5 phút.

Đặc biệt, VIB còn đưa trải nghiệm cá nhân hóa vào cả những sản phẩm truyền thống như cho vay. Khách hàng tham gia gói vay mua nhà phố căn hộ tại VIB được toàn quyền thiết kế hành trình vay, từ lãi suất ưu đãi, thời gian ưu đãi, đến tùy chọn phương thức trả gốc 1 triệu/tháng cho 1 tỷ tiền vay hay miễn gốc 5 năm đầu hoặc trả đều hàng tháng, …

Tất cả những hoạt động cá nhân hóa này không chỉ nhằm gia tăng tiện ích, mà còn để kiến tạo một hành trình độc bản, nơi mỗi khách hàng được sống trong sự đồng hành đúng với nhịp sống của mình.

Bà Tường Nguyễn chia sẻ: "29 năm không chỉ là hành trình phát triển của VIB, mà còn là hành trình kiến tạo giá trị cho người dùng. Với chúng tôi, thấu hiểu là điểm khởi đầu, công nghệ là sức mạnh để mỗi giải pháp đều trở thành một trải nghiệm độc bản. Tiên phong cho một kỷ nguyên ngân hàng cá nhân hóa, VIB sẽ tiếp tục đồng hành, nâng tầm trải nghiệm và mở ra những chuẩn mực mới cho khách hàng Việt"

