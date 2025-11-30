Năm 1993, trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, Công ty TNHH T&T ra đời, đúng vào thời điểm khu vực kinh tế tư nhân bắt đầu được khơi thông vai trò trong nền kinh tế.

Sau hơn ba thập kỷ, từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong bối cảnh còn rất nhiều rào cản về cơ chế và thị trường – với lĩnh vực kinh doanh, phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, T&T Group đã phát triển thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy điểm nhất quán xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh của doanh nhân Đỗ Quang Hiển không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô doanh nghiệp, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Quan trọng hơn, đó là quyết tâm lựa chọn đồng hành cùng mục tiêu phát triển quốc gia, đầu tư vào những lĩnh vực trọng yếu, có khả năng "mở đường" cho các ngành kinh tế khác.

Giai đoạn đầu, nền tảng của T&T Group được xây dựng từ công nghiệp - thương mại, tài chính - đầu tư; giúp hình thành năng lực vốn, hệ thống quản trị và mạng lưới đối tác. Tiếp đó, T&T tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực đóng vai trò "trục phát triển": bất động sản, nông – lâm nghiệp, công nghiệp, hạ tầng, năng lượng. Hành trình này không chỉ thể hiện tầm nhìn nhạy bén của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, hay quá trình lớn mạnh của một doanh nghiệp, mà còn cho thấy sự lan tỏa ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân vào những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc gia.

Từ nền tảng vững chắc đã kiến tạo, từ Tâm cống hiến của người đứng đầu và khát vọng phụng sự đất nước của doanh nghiệp, T&T Group phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, định hình một tư duy hoàn toàn mới – tư duy kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng hoàn chỉnh. Ở đó, các dự án không tồn tại như những mảnh ghép đơn lẻ, mà được kết nối chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia để tạo ra giá trị tổng thể cho nền kinh tế. Đồng thời, các lĩnh vực trong hệ sinh thái có sự liên kết, cộng hưởng mạnh mẽ: từ tài chính đảm nhận vai trò cấp nguồn vốn, năng lượng tạo công suất để vận hành, hạ tầng giao thông – logistics mở trục lưu thông, cho đến hàng không kết nối bầu trời và bất động sản kiến tạo không gian phát triển.

Chính cách tiếp cận chiến lược đó đã định hình nên dấu ấn khác biệt trong hành trình phát triển của T&T Group: từ mô hình đa ngành mở rộng, T&T Group đang từng bước khẳng định vai trò của một tập đoàn kinh tế đa ngành kiến tạo.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch mô hình tăng trưởng, khi khu vực kinh tế tư nhân được xác định là "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", việc một doanh nghiệp tư nhân như theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn, mang tầm nhìn kiến tạo càng có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là cách để mở ra không gian tăng trưởng mới cho chính doanh nghiệp, mà còn thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn quốc gia; đồng thời góp phần trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Kiến tạo hạ tầng chiến lược dựa trên cơ sở phát triển bền vững chính là con đường T&T Group kiên định trong hành trình trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành kiến tạo hàng đầu Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển quốc gia hiện nay, năng lượng được xác định là huyết mạch cho sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc Việt Nam cam kết Net Zero vào năm 2050 càng đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn cung năng lượng sạch, bền vững. Nói cách khác, chuyển đổi năng lượng được ví như "xương sống" của phát triển bền vững ở Việt Nam.

Với T&T Group, từng tự nhận "như chiếc lò xo bị nén lâu ngày", tập đoàn của Bầu Hiển đã có bước "bật tung" mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà phát triển năng lượng hàng đầu Việt Nam. Đáng chú ý, giai đoạn T&T Group tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng cũng là thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 55/NQ-BCT về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với một trong những mục tiêu là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

Chính thức "chào sân" bằng dự án điện mặt trời Phước Ninh tháng 6/2020, mở đường cho chuỗi các dự án năng lượng mang thương hiệu T&T Group trên khắp cả nước, đến thời điểm hiện tại, tập đoàn của Bầu Hiển đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất đầu tư đạt gần 2.900 MW. Trong đó, hoàn thành, đưa vào vận hành phát điện 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 877 MW.

Đáng chú ý, đồng hành cùng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, T&T Group không dừng lại ở phát triển các dự án năng lượng tái tạo, mà tiếp tục bứt phá bằng những dự án tầm vóc quốc gia, đầu tư vào những cấu phần then chốt hơn của an ninh năng lượng. Điển hình như dự án điện khí LNG Hải Lăng 1.500 MW, dự kiến vận hành vào năm 2029 hay sản xuất pin lưu trữ (BESS)… những mảnh ghép quan trọng cho chuyển đổi năng lượng trong dài hạn.

Đặc biệt, dự án điện gió Savan 1 tại Lào – dự án đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới của T&T Group, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng gió của nước bạn Lào, vừa góp phần hiện thực hóa các cam kết cấp cao giữa hai Chính phủ, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.

Mục tiêu tới 2035 tổng công suất của T&T đạt từ 16-20 GW, chiếm khoảng 10% công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam; đồng thời tiên phong trong sản xuất các ngành công nghiệp mới và đứng Top 1 Việt Nam về sản xuất pin lưu trữ (BESS) cho ngành năng lượng và viễn thông…

Theo các chuyên gia, việc T&T đầu tư vào lĩnh vực năng lượng cho thấy thái độ nghiêm túc của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Bởi đây không chỉ đơn thuần là mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đó còn là cách một doanh nghiệp tư nhân tham gia "giải bài toán" năng lượng quốc gia, bổ sung công suất cho hệ thống điện, tạo nền tảng vận hành cho các ngành nghề khác và rộng hơn, là xây dựng những mắt xích hạ tầng quan trọng cho tăng trưởng đất nước.

Nếu năng lượng được ví như "công suất cho tăng trưởng", thì hạ tầng giao thông - logistics đóng vai trò lực đẩy giúp khơi thông dòng chảy thương mại, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực kết nối làm lợi thế chiến lược, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu phát triển dịch vụ logistics Việt Nam bền vững, hiệu quả, chất lượng và có giá trị gia tăng cao, năng lực cạnh tranh tốt, phát huy lợi thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Chiến lược không chỉ xác lập mục tiêu về quy mô, mà còn nhấn mạnh định hướng phát triển xanh – thông minh – bền vững, gắn với chuyển đổi số, giảm phát thải và tối ưu chuỗi cung ứng theo xu hướng toàn cầu; đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại.

Trong bức tranh đó, Vietnam SuperPort™ – "siêu cảng" logistics đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN được xem là một mô hình tiên phong, cụ thể hóa tinh thần của Chiến lược quốc gia bằng một dự án cụ thể, kết nối Việt Nam sâu hơn vào mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu.

Có quy mô 83ha, tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD, Vietnam SuperPort™ Việt Nam SuperPort™ được được định vị là trung tâm logistics đa phương thức thông minh, đóng vai trò điểm trung chuyển chiến lược trong mạng lưới vận tải Trung Quốc – ASEAN – thị trường toàn cầu. Dự án được hướng tới kết nối đa phương thức, tăng cường hội nhập và thương mại xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch, nhanh hơn và thông minh hơn.

Về dài hạn, siêu cảng hướng tới mục tiêu góp phần giảm chi phí logistics trong nước từ 21% xuống còn 14% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2025 và đến 2035 xấp xỉ Singapore ở mức 8-10%.

Từ "hạt nhân" Vietnam SuperPort™, T&T Group tiếp tục mở rộng phát triển kết cấu hạ tầng logistics – công nghiệp logistics đồng bộ, hiện đại, theo tư duy liên kết vùng.

Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - Giai đoạn 1 có quy mô 41,7 ha, tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng, là cụm công nghiệp lớn nhất trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ là một không gian sản xuất công nghiệp thuần túy, dự án được định hướng trở thành cụm công nghiệp đa ngành, có tính chất công nghiệp kỹ thuật và giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và ít gây ô nhiễm. Với vị trí đắc địa trên quốc lộ 32, dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố Hà Nội và các vùng lân cận, Cụm công nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế liên vùng cũng như khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Những mô hình như vậy đang góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp theo hướng xanh – sạch – giá trị gia tăng cao mà mà Chính phủ theo đuổi trong giai đoạn mới.

Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương với tổng mức đầu tư gần 18.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP đã được liên danh nhà đầu tư T&T - FUTA Group - Phương Thành khởi công vào cuối tháng 6 vừa qua.

Tuyến cao tốc dài gần 74 km là mắt xích chiến lược trong trục giao thông Dầu Giây – Liên Khương, 1 trong 10 tuyến cao tốc quốc gia khu vực phía Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch 1454 ngày 01/9/2021. Đây là tuyến huyết mạch chiến lược, nối Tây Nguyên với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và các trung tâm kinh tế, xã hội dọc QL20. Khi hoàn thiện, tuyến này sẽ không chỉ giúp "mở cửa" vùng Tây Nguyên, mà còn kết nối với các hành lang logistics chiến lược: cao tốc Bắc – Nam, các tuyến đường sắt liên vùng, và các sân bay khu vực.

Đây cũng chính là tinh thần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông "đi trước một bước" mà chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia đang theo đuổi.

Với đường biển, Cảng Quảng Ninh - một trong những cảng biển chiến lược của miền Bắc, có quy mô của một cảng tổng hợp quốc gia và là đầu mối khu vực (loại 1) quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế trọng điểm Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội. Sở hữu vị trí chiến lược ở Vịnh Bắc Bộ, gần các tuyến vận tải biển quốc tế, Cảng Quảng Ninh không chỉ là cửa ngõ xuất nhập khẩu của vùng Đông Bắc, mà còn là trung tâm trung chuyển hàng hóa cho các khu công nghiệp phía Bắc.

Ở đường hàng không, Cảng hàng không Quảng Trị có quy mô hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, được xây dựng đạt tiêu chuẩn CHK cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm. Theo tiến độ, giai đoạn 1 dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác giữa năm 2026.

Đáng chú ý, để phù hợp với nhu cầu phát triển dài hạn, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E nhằm mở rộng năng lực tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A350, phục vụ mục tiêu kết nối quốc tế và phát triển vùng trung tâm Bắc Trung Bộ.

Thủ tướng Chính phủ hiện đã giao Bộ Xây dựng xem xét đề xuất này, đồng thời yêu cầu địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan trong phạm vi khu vực giữa sông Bến Hải và sông Thạch Hãn để phát triển đô thị sân bay "bốn trong một", gồm đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ cao và dịch vụ, với trung tâm là Cảng hàng không Quảng Trị.

Về ý nghĩa chiến lược, Cảng hàng không Quảng Trị không chỉ "mở cửa bầu trời" cho khu vực Bắc Trung Bộ, mà còn đóng vai trò là đầu mối giao thông đa phương thức, kết nối hàng không – đường bộ – đường sắt và cảng biển qua trục hành lang Đông – Tây.

Đáng chú ý, từ tư duy phát triển đơn lẻ các dự án hạ tầng giao thông, tầm nhìn của T&T Group đã được nâng lên thành tư duy kiến tạo không gian phát triển mới. T&T Group không dừng lại ở việc đầu tư xây dựng một sân bay, mà hướng đến mô hình tập đoàn hàng không đã rất thành công trên thế giới với sân bay làm hạt nhân, từ đó phát triển các ngành liên kết khác như công nghiệp, đô thị, logistics, dịch vụ, thương mại…

Tại Quảng Trị, tầm nhìn này đã được T&T cụ thế hóa bằng đề xuất quy hoạch Tổ hợp công nghiệp hàng không, logistics, dịch vụ, thương mại và đô thị sân bay quy mô lớn với tổng diện tích khoảng 10.800ha. Quy hoạch lấy Cảng hàng không Quảng Trị làm trung tâm và gồm đầy đủ các khu chức năng cho một tổ hợp công nghiệp hàng không: bảo trì - bảo dưỡng máy bay; sản xuất - lắp ráp linh kiện, phụ tùng máy bay; logistics hub, đô thị sân bay… Trong đó, phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không và xây dựng trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn sẽ là ưu tiên trọng điểm của Tập đoàn, việc này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp phát triển bền vững, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khu vực.

Trong bối cảnh hạ tầng bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (MRO) trong nước còn thiếu và chưa đáp ứng nhu cầu, phần lớn máy bay của các hãng hàng không Việt Nam hiện nay vẫn phải đưa ra nước ngoài để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, gây tốn kém chi phí, kéo dài thời gian khai thác và làm giảm tính chủ động của ngành hàng không. Việc hình thành tổ hợp công nghiệp hàng không tại Quảng Trị, với các hangar MRO quy mô lớn, vì thế không chỉ mang ý nghĩa đầu tư kinh tế đơn thuần, mà còn góp phần giải bài toán "nút thắt" hạ tầng kỹ thuật của hàng không Việt Nam, từng bước làm chủ chuỗi giá trị từ khai thác, vận hành đến kỹ thuật, bảo dưỡng.

Nhìn một cách tổng thể, các dự án hạ tầng giao thông – logistics của T&T Group không còn mang tính đơn lẻ, mà đang được đặt đúng vị trí của những "mắt xích chiến lược" trong bức tranh lớn của phát triển quốc gia: từ đảm bảo lưu thông hàng hóa, mở không gian tăng trưởng vùng, đến nâng cao năng lực cạnh tranh logistics và vị thế kết nối của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch mô hình tăng trưởng, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia". Từ chủ trương "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng" của Chính phủ, nhiều lĩnh vực hạ tầng then chốt như giao thông, năng lượng, logistics, hàng không đã chứng kiến sự tham gia ngày càng sâu của các tập đoàn tư nhân lớn, với vai trò không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là chủ thể kiến tạo hệ sinh thái phát triển. Trong dòng chảy đó, T&T Group là ví dụ tiêu biểu cho mô hình tư nhân đồng hành cùng chiến lược quốc gia, từng bước hình thành các cấu phần hạ tầng nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của đất nước.

Chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Hàng hãng không Vietravel Airlines vào cuối năm 2024, T&T Group với nền tảng hệ sinh thái đa ngành vững mạnh, cùng tầm nhìn chiến lược, đã mở ra giai đoạn phát triển mới với định hướng dài hạn, chuyên nghiệp và bền vững cho Vietravel Airlines.

Đáng chú ý, việc T&T Group trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn biến động mạnh vì đại dịch. Nhu cầu đi lại, du lịch, giao thương quốc tế phục hồi nhanh, trong khi nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, khiến vận tải hàng không, bao gồm cả hành khách lẫn hàng hóa, trở thành một cấu phần ngày càng quan trọng của hạ tầng quốc gia. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra những thách thức lớn về năng lực đội tàu, chi phí khai thác, tính tự chủ phương tiện bay và khả năng phát triển vận tải hàng hóa hàng không.

Tháng 6/2025, Vietravel Airlines đón chiếc máy bay đầu tiên thuộc sở hữu, đánh dấu cột mốc chiến lược trong hành trình phát triển của hãng: chuyển đổi từ mô hình đi thuê sang sở hữu tàu bay. Liên tiếp sau đó, Vietravel Airlines đón thêm tàu bay, bổ sung vào quy mô đội tàu sẵn có, sẵn sàng bước vào giai đoạn tự chủ vận hành, mở rộng thị phần, tối ưu chi phí.

Trên nền tảng hậu thuẫn mạnh mẽ từ T&T Group, Vietravel Airlines cũng đang tích cực xúc tiến làm việc, đàm phán với các nhà sản xuất máy bay và các hãng hàng không quốc tế nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội tàu bay và mạng đường bay. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu sẽ đạt từ 30–50 chiếc, với mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Không chỉ tập trung đẩy mạnh vận tải hành khách, trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, Vietravel Airlines sẽ mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của chuỗi cung ứng và logistics trong khu vực. Khi được kết nối với hệ sinh thái hạ tầng - logistics mà T&T Group đang xây dựng, mảng vận tải hàng hóa sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho Vietravel Airlines.

Việc phát triển này không chỉ cho thấy năng lực nội tại của một hãng hàng không, mà đặt trong bức tranh tổng thể của ngành hàng không, điều này sẽ mang lại nhiều giá trị tích cực cho người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Với người dân, đội tàu được mở rộng đồng nghĩa với việc gia tăng tần suất chuyến bay, giảm áp lực cung ứng trong các giai đoạn cao điểm, góp phần bình ổn giá vé và nâng cao dịch vụ hàng không. Với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất các thiết bị, linh kiện điện tử, du lịch…, năng lực đội tàu tăng lên mở ra thêm "dư địa" vận chuyển cho cả hành khách lẫn hàng hóa, rút ngắn thời gian giao thương, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song song với đó, T&T Group và Vietravel Airlines cũng đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất, kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không - một lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Những bước đi này không chỉ giúp hãng tăng năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí vận hành, mà còn góp phần hình thành một chuỗi giá trị hàng không hoàn chỉnh: từ khai thác đến vận tải, logistics, kỹ thuật, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, công nghiệp phụ trợ.

Ở góc độ thị trường, việc một tập đoàn tư nhân sở hữu đồng thời hạ tầng sân bay, tổ hợp công nghiệp hàng không và một hãng bay thương mại là mô hình không nhiều doanh nghiệp Việt Nam chạm tới.

Đặt trong bức tranh phát triển không gian quốc gia, bất động sản không còn đơn thuần là câu chuyện nhà ở, khu đô thị, mà đã trở thành một cấu phần chiến lược của quá trình kiến tạo hạ tầng, định hình đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng và tái cấu trúc không gian phát triển đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang hình thành các cực tăng trưởng mới, các đô thị vệ tinh, các hành lang kinh tế liên vùng, bất động sản ngày càng gắn chặt với quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và chiến lược phát triển dài hạn ở tầm quốc gia.

Từ tầm nhìn đó, T&T Group định vị bất động sản không chỉ là một lĩnh vực kinh doanh trụ cột, mà là nền tảng để kiến tạo không gian phát triển, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều địa phương. Tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển định hướng trở thành Tập đoàn bất động sản số 1 Việt Nam với 3 hệ giá trị cốt lõi xuyên suốt gồm bền vững, văn hóa và phát triển.

Theo đó, các dự án của T&T Group được xây dựng dựa trên nền tảng pháp lý minh bạch; quy hoạch bài bản; phát triển theo triết lý kết hợp tinh hoa văn hóa thế giới cùng bản sắc Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án được triển khai theo xu hướng áp dụng các giải pháp, ứng dụng xanh, thông minh, hiện đại.

Đáng chú ý, T&T Group không phát triển dự án theo từng phân khúc đơn lẻ, cũng không đi theo con đường mở rộng quỹ đất rồi triển khai khu đô thị như cách làm phổ biến trên thị trường, Bầu Hiển đặt BĐS trong bức tranh kiến tạo không gian phát triển, gắn với quy hoạch vùng và hạ tầng, nhằm tạo ra những giá trị bền vững. Các dự án BĐS của T&T luôn song hành cùng hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, hạ tầng môi trường, hạ tầng dịch vụ…: từ nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cho cộng đồng, cho đến các tổ hợp thương mại, văn phòng, khách sạn, khu du lịch - dịch vụ, nghỉ dưỡng, các đại đô thị tại cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm, cho đến các BĐS công nghiệp, các đô thị gắn với trục sân bay.

Ở một góc nhìn khác, khi đặt trong hệ sinh thái đa ngành của Bầu Hiển, BĐS đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, cộng hưởng với các lĩnh vực khác như thương mại dịch vụ, năng lượng, logistics, hàng không… Việc tạo ra một vòng tròn khép kín như vậy không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh mà còn là minh chứng cho tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của doanh nhân Đỗ Quang Hiển: xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền vững, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, người lao động, khách hàng, và rộng hơn, đóng góp cho cộng đồng, xã hội và đất nước.

Hơn ba thập kỷ bền bỉ kiến tạo, hành trình của T&T Group từ một công ty TNHH trong những ngày đầu đổi mới đến vị thế tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu hôm nay là minh chứng rõ nét cho một triết lý xuyên suốt: mọi giá trị lớn đều được "Khởi nguồn từ Tâm" và được nuôi dưỡng bằng khát vọng phụng sự quốc gia.

Điều làm nên bản lĩnh của T&T Group không chỉ là quy mô hay sự đa dạng ngành nghề, mà là việc lựa chọn dấn thân vào những lĩnh vực mang tính nền tảng, trụ cột của nền kinh tế đất nước, có thể quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập.

Và hành trình "Khởi nguồn từ Tâm" ấy của T&T Group đang tiếp tục được nối dài trong một chương mới lớn hơn. Với khát vọng vươn tầm, T&T Group đang tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Chính phủ, Nhà nước trong chiến lược quốc gia, góp phần xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

