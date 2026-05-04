Khái niệm "lõi sống trung tâm" (Residential Core) bản chất là bài toán tối ưu hóa không gian và nguồn lực trong đô thị hiện đại. Theo các nghiên cứu chuyên sâu từ Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) chỉ rõ mô hình đô thị "mixed-use" (tích hợp đa chức năng) quy tụ trọn vẹn các nhu cầu an cư, làm việc và thương mại vào một bán kính di chuyển ngắn.

Cấu trúc này giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, đồng thời tái định hình nhịp sống đô thị theo hướng hiệu quả và bền vững. Trên nền tảng giá trị này, một số dự án bất động sản ở khu Đông đã tích hợp được mô hình tích hợp đa chức năng, tạo ra một cộng đồng tự chủ, năng động mà còn gia tăng giá trị thương mại cho bất động sản khu vực.

Đơn cử, khái niệm "Residential Core" đang được áp dụng thông qua khu đô thị quốc tế The Global City – phát triển bởi Masterise Homes. Với quy mô 117,4ha, mọi điểm chạm từ tổ hợp thương mại, công viên 8ha đến kênh đào ngay trung tâm, bệnh viện và trường học quốc tế đều được quy hoạch bài bản, tuân thủ nguyên tắc đô thị đi bộ chỉ trong 15 phút, tạo nên hệ sinh thái bền vững và thiết lập chuẩn mực giá trị mới cho toàn khu vực.

Hơn nữa, mô hình quy hoạch này còn mang lại lợi ích vượt trội về môi trường và sức khỏe cộng đồng: giảm phát thải carbon lên đến 30-40% so với đô thị truyền thống, đồng thời thúc đẩy lối sống năng động với không gian xanh liên kết chặt chẽ.

Tại khu Đông, sự chuyển dịch này không chỉ giải quyết bài toán đô thị hóa nhanh chóng mà còn nâng tầm giá trị bất động sản, biến mỗi căn hộ, mỗi dinh thự thành một phần của hệ sinh thái thông minh, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

Khởi điểm của đà bứt phá nằm ở bài toán tối ưu thời gian. Dọc trục Xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1 cùng dải quần thể bất động sản như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, LUMIÈRE Riverside đang thiết lập nhịp sống nhịp nhàng, đưa giới chuyên gia về khu vực phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút.

Đóng vai trò điều phối toàn bộ trục di chuyển này là nút giao An Phú, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn giao thông lịch sử, khơi thông dòng phương tiện di chuyển, rút ngắn khoảng cách giữa khu Đông với thế giới thông qua cao tốc Tp.HCM – Long Thành - Dầu Giây. Mạch lưu thông nội đô càng trở nên hoàn chỉnh khi tuyến đường Liên Phường mở trục kết nối thẳng từ cộng đồng quốc tế Thảo Điền đến thế hệ cư dân quốc tế mới.

Sự cộng hưởng giữa cao tốc huyết mạch, Vành đai 3 và sức vóc của sân bay quốc tế Long Thành tạo thành một hành trình liên vùng liền mạch tỏa đi Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tọa lạc tại các giao điểm vàng này, những tổ hợp như LUMIÈRE Boulevard, Masteri Centre Point hay khu dinh thự hàng hiệu The Rivus nghiễm nhiên thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền tiếp cận chiến lược.

Đặc biệt, hạ tầng giao thông hiện đại không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư liên vùng. Với sân bay Long Thành dự kiến trở thành cửa ngõ hàng không lớn nhất Đông Nam Á, cư dân khu Đông có thể dễ dàng kết nối với thế giới chỉ trong vòng 30-45 phút. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực, biến khu Đông thành trung tâm logistics và dịch vụ cao cấp hàng đầu cả nước.

Trong cấu trúc của một siêu đô thị hiện đại, giá trị bất động sản không chỉ nằm ở những tiện ích hữu hình mà cốt lõi là "dòng vốn tri thức" từ cộng đồng cư dân. Việc chuyển dịch sang mô hình đô thị bài bản trên quỹ đất rộng lớn tại khu Đông đã tạo sức hút mạnh mẽ cho các dòng vốn FDI và doanh nghiệp quốc tế. Minh chứng rõ nét là sự hiện diện của những "gã khổng lồ" công nghệ như Samsung, Intel, Schneider Electric, Nidec hay FPT Software... khi chọn nơi đây làm cứ điểm sản xuất và nghiên cứu trọng điểm.

Tại khu vực Thảo Điền và An Phú, các dự án hiện hữu như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú hay LUMIÈRE Riverside đã trở thành điểm đến ưu tiên của cộng đồng doanh nhân quốc tế. Khu đô thị biểu tượng The Global City dự kiến phục vụ 150.000 cư dân và người lao động đến sinh sống, làm việc, nhờ hệ tiện ích đồng bộ quy chuẩn quốc tế. Tại đây, con người chính là trung tâm, và sức sống của cộng đồng chính là minh chứng rõ nét nhất cho tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản trong việc chuyển hóa tiềm năng quy hoạch thành một đô thị thông minh, bền vững.

Cộng đồng quốc tế đa dạng tại khu Đông không chỉ mang lại sự sôi động về văn hóa mà còn tạo nên một hệ sinh thái tri thức liên kết chặt chẽ giữa cư dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những sự kiện cộng đồng, câu lạc bộ chuyên môn và không gian làm việc chung tại các dự án Masterise Homes đang thúc đẩy sáng tạo, hợp tác kinh doanh và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Đây chính là yếu tố then chốt biến khu Đông từ một vùng đất tiềm năng thành một "thành phố trong thành phố" đầy sức sống, nơi giá trị bất động sản được nâng tầm bởi chính con người sinh sống tại đó.

Thay vì những dự án đơn lẻ, nhà phát triển BĐS hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes đã kiến tạo những công trình mang tiêu chuẩn toàn cầu đã góp phần đưa khu Đông ngang tầm với các lõi đô thị hiện đại trên thế giới. Trong cấu trúc đó, The Rivus được xem là dấu ấn đặc trưng cho phong cách sống di sản, nơi sự giao thoa giữa nghệ thuật thời trang và không gian sống độc bản.

Trên địa thế "Song long hí châu" quý hiếm, The Rivus với bộ sưu tập dinh thự mang dấu ấn nghệ thuật từ bậc thầy Elie Saab là một tác phẩm sống động. Vượt trên tài sản thông thường, dinh thự hàng hiệu trở thành một mảnh ghép xứng tầm trong danh mục tích sản dài hạn của giới chủ nhân danh giá, nhằm thiết lập bản sắc và vị thế cá nhân qua những tài sản có khả năng lưu truyền vẹn nguyên giá trị.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch chiến lược, hạ tầng huyết mạch, cộng đồng mang bản sắc riêng và bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu đã kiến tạo nên một nền tảng tăng trưởng bền vững cho khu Đông. Masterise Homes từng bước góp phần nâng tầm vị thế khu Đông trở thành tâm điểm phồn vinh trên bản đồ các đô thị hiện đại thế giới.





Ánh Dương Thanh Niên Việt