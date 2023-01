Là doanh nghiệp lớn về thiết bị nhà bếp và gia dụng với chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam và khu vực, SUNHOUSE đã sẵn sàng cho hành trình mới tại thị trường Âu Mỹ. Nỗ lực có tấm vé thông hành xuyên biên giới trên Amazon là một trong những bước đi, cho thấy sự nghiêm túc trong việc thực thi, chiến lược dài hơi của doanh nghiệp này khi tham gia sân chơi quốc tế.

Hợp tác với Amazon, được ví von như có được "tấm hộ chiếu thông hành", giúp SUNHOUSE tiếp cận khách hàng quốc tế trực tiếp, không cần trung gian xuất khẩu hay trung gian bán lẻ, với tầm nhìn mang gia dụng Made-in-Vietnam vươn tới 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, doanh số của SUNHOUSE tăng trưởng trung bình 160 – 200% mỗi tháng, trong đó có các sản phẩm thường xuyên "cháy hàng".

Với tiềm năng này, tập đoàn tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Amazon, tiếp tục hành trình chinh phục khách hàng toàn cầu và vững tin về mục tiêu tăng trưởng bền vững trong 3 năm tới.

Năm 2015, khi phong trào hạn chế đồ nhựa dùng một lần được vận động tại châu Âu, An Phát Holdings nhanh chóng đầu tư công nghệ, sản xuất sản phẩm phân huỷ sinh học với thương hiệu AnEco, cung cấp cho nhiều khách hàng lớn trên toàn cầu. Không dừng lại ở việc kịp thời đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ thị trường, ban lãnh đạo của An Phát Holdings còn có một khát vọng to lớn hơn. Đó là từng bước đưa ngành nhựa phân hủy sinh học về Việt Nam cũng như tạo đòn bẩy cho sản phẩm thân thiện môi trường Việt vươn ra thế giới.

Làm chủ công nghệ, An Phát Holdings tiến thêm một bước trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu toàn cầu cho sản phẩm của mình. Thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành định hướng chiến lược được An Phát Holdings chọn lựa để hiện thực hóa tầm nhìn mới của mình để vươn xa.

Chưa dừng lại, nhờ Amazon, những doanh nghiệp xuất khẩu B2B chuyển mình trở thành nhà xuất khẩu B2C như AnEco, Trung Nguyen…đều đã làm "nên chuyện" khi gia nhập thị trường quốc tế. Trên thế giới, sản phẩm AnEco hiện đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, chinh phục cả những thị trường khó tính nhất. Hiện, doanh số AnEco trên Amazon tăng trưởng vượt bậc, doanh số 7 tháng đầu năm 2022 gấp 5 lần doanh số năm đầu tiên mở bán 2021, dự kiến đến hết 2022 sẽ gấp từ 15-20 lần năm 2021.

Thực tế này minh chứng, dù doanh nghiệp chọn lối đi nào để thâm nhập, phát triển, chọn va chạm trong bất kỳ nhóm ngành nào, hay vận hành dưới bất kỳ hình thức nào… đều có thể thành công trên một nền tảng tiềm năng mở ra nhiều cơ hội.

Cũng có những câu chuyện không đến từ các doanh nghiệp sản xuất đã có bề dày kinh nghiệm mà từ các nhóm khởi nghiệp năng động, có ý tưởng sản phẩm và nhanh nhạy tiếp cận xu hướng mới. Họ có khát vọng xuất khẩu trực tuyến, chọn Thương mại điện tử là mã lực phát triển. Tiêu biểu như thương hiệu thiệp thủ công 3D HMG.

Năm 2011, khi công việc liên quan đến chuyên môn kiến trúc bị ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế, chị Phùng Minh Thủy và chồng "bén duyên" với thiệp nổi 3D. Xuất phát điểm là một gian hàng nhỏ ở chợ đêm phố cổ Hà Nội, chị Thủy tìm hiểu và nhận thấy tiềm năng của ngành hàng này ở thị trường quốc tế bởi người phương Tây trân trọng văn hóa viết và gửi thiệp tay cho những người thân yêu vào các dịp đặc biệt trong năm. Bên cạnh đó, thiệp giấy là sản phẩm gọn nhẹ, ít cồng kềnh nên chi phí vận chuyển khi xuất khẩu sẽ không phải là một bài toán lớn. Trong một chuyến công tác Châu Âu, tận mắt chứng kiến những chiếc thiệp HMG được gửi cho Amazon để bán trên các gian hàng online, chị Thủy trở về và bắt tay hiện thức hóa ước mơ mang thiệp giấy 3D Việt Nam xuyên biên giới.

Chính từ sự nỗ lực và chuẩn bị bài bản, cộng với việc tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ từ dịch vụ FBA - Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, đến nay, trung bình một ngày HMG nhận được hàng trăm đơn quốc tế từ sàn Amazon, con số thậm chí tăng hàng ngàn đơn vào các dịp lễ lớn trong năm. Hiện, công ty có hơn 70 nhân sự và hai đội sản xuất lắp ghép vệ tinh với lực lượng nhân công chủ chốt là chị em phụ nữ có trình độ tay nghề cao.

"Vào những dịp đặc biệt như Lễ tạ ơn, Ngày của Mẹ, Ngày của Cha…, mỗi tấm thiệp gửi đi cho khách hàng, tôi cảm thấy mình đang mang sứ mệnh "vận chuyển" sự tri ân, quan tâm, trân trọng đến những người mà khách hàng của chúng tôi trân quý", chị Thuỷ bộc bạch.

Sự "chuyển mình" của Lafooco từ một doanh nghiệp sản xuất nhân điều truyền thống trở thành thương hiệu năng động, sở hữu các sản phẩm điều hữu cơ trên sàn TMĐT quốc tế là cả quá trình nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu và đầu tư chất lượng sản phẩm.

Tham gia xuất khẩu trực tuyến, Lafooco xác định thời gian đầu chính là lúc để doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu và nâng cao uy tín của nông sản Việt trong mắt người dùng quốc tế. Với quyết tâm đó, Lafooco nhanh chóng đăng ký chương trình Amazon Brand Registry để được bảo hộ và phát triển thương hiệu. Lafooco hiện là một trong số các thương hiệu sản phẩm tiêu dùng Việt Nam đầu tiên được gắn nhãn hiệu "Climate Pledge Friendly" trên Amazon, giúp người mua hàng nhận diện và chọn lựa các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn bền vững và bảo tồn thế giới tự nhiên. 3 trong tổng số 4 loại hạt điều của Lafooco lọt vào top 10 sản phẩm hạt điều mới bán chạy nhất trên nền tảng này. Tiến xa trên quốc tế, Lafooco đang góp phần mở rộng danh mục Việt, tiếp "lửa" cho các thương hiệu nông sản Việt chất lượng không ngại thị trường khó tính.