Trên quỹ đất cuối cùng của khu compound Regal Victoria, The Palace sở hữu một đặc quyền hiếm có: ba tầm nhìn đắt giá cùng hiện diện trong một dinh thự duy nhất – điều gần như không thể tái tạo tại thị trường bất động sản Việt Nam.

Phía trước là dòng sông Cổ Cò hiền hòa, biểu trưng cho sự hanh thông và vượng khí – yếu tố luôn được giới thượng lưu coi là nền tảng cho một tài sản giá trị dài hạn. Sông Cổ Cò – thủy lộ lịch sử từng kết nối thương cảng Hội An với Đà Nẵng từ thế kỷ XVI-XVIII – đang được khơi thông để hồi sinh tuyến du lịch đường thủy, mang lại tiềm năng tăng giá bất động sản vượt trội.

Phóng tầm mắt xa hơn, hai sân golf chuẩn quốc tế trải rộng như những thảm xanh bất tận, gợi lên nhịp sống tinh tế và chuẩn mực. Và ở đường chân trời, biển Tân Trà mở ra không gian khoáng đạt, mang đến cảm giác tự do và cân bằng hiếm có. Chỉ 3 phút di chuyển đến bãi biển Non Nước – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.



Ba tầm nhìn, ba tầng cảm xúc, cùng hội tụ để tạo nên một không gian sống độc bản – nơi giá trị không chỉ đo bằng con số, mà bằng trải nghiệm và cảm xúc tích lũy theo thời gian. The Palace nằm giữa “tứ hợp thượng lưu”: sông – biển – núi Ngũ Hành Sơn – sân golf, mang nguồn năng lượng tích cực và phong thủy sinh khí hiếm có.

The Palace ngự trị tại trung điểm kim cương nối liền hai di sản Hội An - Đà Nẵng. Chỉ cần 15 phút đã có thể chạm tới nhịp năng động của trung tâm Đà Nẵng hoặc trở về sự bình yên của phố cổ Hội An. Chỉ 10 phút đến phố cổ Hội An – Di sản Văn hóa Thế giới, và vị trí cửa ngõ tam giác du lịch Đà Nẵng – Hội An – Nam Hội An.

Trong tương lai, khi tuyến LRT và MRT đi qua khu vực này còn giúp rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng giá trị bất động sản. Trong bán kính 5km, chủ nhân The Palace còn dễ dàng chạm đến các tiện ích “All in one”. Điển hình như 2 trường học quốc tế KinderWorld Đà Nẵng, Trường Quốc tế APU; Hai sân golf biểu tượng hàng đầu Việt Nam là Montgomerie Links và Legend Danang Golf Resort; cùng với đó là loạt các khách sạn, villa, resort tiêu chuẩn 5 sao.

Trước mặt The Palace là dòng sông Cổ Cò hiền hòa, trục giao thương đường thủy nối liền Đà Nẵng – Hội An. Theo định hướng quy hoạch, sông đang được khơi thông để hồi sinh dòng chảy di sản, phát triển du lịch – thương mại đường sông và tái tạo phồn hoa dọc hai bờ. Với giới phong thủy, đây là long mạch quan trọng mang vượng khí, sinh tài cho gia chủ.

Trong bộ sưu tập 22 dinh thự cuối cùng, Regal Group đã dành trọn tâm huyết để kiến tạo nên những tác phẩm nghệ thuật phiên bản giới hạn. Từng tư dinh được “may đo” về hình khối, tỉ lệ và tinh thần thiết kế để phản chiếu gu sống và dấu ấn cá nhân của những chủ nhân tinh hoa.

Mỗi dinh thự được chế tác thủ công tinh xảo, sử dụng hệ vật liệu tiên tiến hàng đầu thế giới để tạo nên những phiên bản bền vững hàng trăm năm. Từ lớp facade đến từ Hunter Douglas, Schuco (Đức), AICA (Nhật Bản), kính Kibing (Malaysia) là tấm áo sang trọng bảo bọc dinh thự, trường tồn cùng thời gian. Hệ ánh sáng Unios (Úc), Koizumi (Nhật Bản), Orbit (Bỉ), Occhio (Đức) khơi dậy cảm xúc, tôn vinh giá trị sống tinh tế của chủ nhân.

Mỗi vật liệu được tuyển chọn từ các thương hiệu nổi tiếng như B&B (Italia), Boconcept (Đan Mạch), Giorgetti (Singapore) góp phần làm nên một tác phẩm nghệ thuật sống The Palace. Đằng sau những ý tưởng ấy được hiện thực hoá bởi những tên tuổi thiết kế đẳng cấp quốc tế - Studi8, LAVA và Bezier CG, những “phù thủy” biến vật liệu thành ngôn ngữ, chi tiết thành biểu tượng.

The Palace ghi dấu ấn mạnh mẽ với giới thượng lưu, chính trị gia và các gia tộc danh giá cần đảm bảo an toàn và riêng tư tối đa. Cùng với đó, vị thế hướng ra sông Cổ Cò và được ôm trọn bởi kênh điều hòa nội khu giúp chủ nhân 22 dinh thự tại The Palace luôn đón nhận nguồn năng lượng thủy tích cực, khí mát lành lưu chuyển quanh năm.

Điểm nhấn đắt giá của các dinh thự còn đến từ hệ sinh thái tiện ích chuẩn 5 sao, hướng đến cân bằng thân – tâm – trí cho chủ nhân. Nội khu sở hữu những đặc quyền hiếm có như Bến du thuyền riêng cùng chuỗi tiện ích thấm đẫm tinh thần wellness như Green Farm cho trẻ kết nối với thiên nhiên; công viên ven sông nơi tận hưởng những buổi yoga hay tản bộ giữa không gian cây xanh thuần khiết.

Bên trong khu dinh thự mở ra một thế giới wellness với công viên nội khu, sân tennis, cung đường thanh xuân, trung tâm wellness spa chuyên sâu, bể sục jacuzzi và hồ bơi dải ngân hà lung linh ánh sáng về đêm… tất cả được thiết kế để chạm đến từng giác quan. The Palace còn là môi trường tốt nhất để thế hệ tương lai được thừa hưởng những chuẩn sống quốc tế - nền tảng vững chắc để nối tiếp sự thịnh vượng của gia đình.

Là dòng dinh thự cuối cùng còn lại trong khu compound Regal Victoria và sở hữu pháp lý lâu dài, The Palace mang đến kênh đầu tư và tích sản an toàn. Theo báo cáo của đơn vị quản lý vận hành Icity, sau 3 năm đi vào vận hành khai thác, các biệt thự trong khu compound Regal Victoria có mức giá cho thuê ấn tượng từ 100 - 120 triệu/tháng, 8-9 triệu/đêm và hiệu suất đầu tư 6-8%/năm. Tỷ lệ lấp đầy luôn đạt mức trên 85% và đặc biệt rất được lòng khách thuê quốc tế. Có đến hơn 70% khách thuê là người nước ngoài và tỷ lệ quay lại thuê lần 2 là hơn 40%.

Dinh thự The Palace được kỳ vọng tiếp nối thành công vang dội của dự án One River – dòng biệt thự sông đã khẳng định uy tín và tầm nhìn của chủ đầu tư Regal Group. Với giá trị khởi điểm 13 tỷ đồng, các căn One River hiện đã đạt mức 30 tỷ đồng và mức cho thuê ấn tượng từ 100–200 triệu/tháng. Là phiên bản nâng cấp, chắt lọc tinh túy từ những kinh nghiệm thành công trước, The Palace được giới đầu tư kỳ vọng sẽ mang lại giá trị sở hữu và hiệu quả cho thuê vượt trội.

Ánh Dương Thanh Niên Việt