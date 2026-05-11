Quyết tâm bứt tốc của người đứng đầu ngân hàng và bộ máy lãnh đạo thể hiện rõ qua hàng loạt quyết sách chiến lược được thông qua tại ĐHĐCĐ. Những chiến lược trụ cột – từ kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng đến mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ quý IV/2026 – tạo thành “cú hích kép” và “trục tăng trưởng” mới, nơi nội lực tài chính và chuẩn mực thị trường cùng được nâng cấp đồng thời, đảm bảo phát triển bền vững cho ngân hàng.

Việc chuyển từ UPCoM sang HOSE không đơn thuần là thay đổi nơi giao dịch cổ phiếu, mà là bước nâng cấp toàn diện về chuẩn mực hoạt động. Đây là “sân chơi” đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về quản trị, minh bạch và hiệu quả kinh doanh – những thước đo quan trọng đối với nhà đầu tư, đặc biệt là các tổ chức lớn và nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế, ABBank đã có quá trình chuẩn bị dài hạn để đáp ứng các yêu cầu này. Ngân hàng duy trì hoạt động kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế, các chỉ tiêu sinh lời ổn định, trong khi chất lượng tài sản được cải thiện rõ rệt với tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Song song đó, hệ thống quản trị và công bố thông tin được nâng cấp theo hướng số hóa, dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời – yếu tố then chốt trong môi trường niêm yết. Việc niêm yết trên HOSE vì vậy mang ý nghĩa hai chiều: một mặt đặt ABBank vào khuôn khổ giám sát chặt chẽ hơn, mặt khác mở ra cơ hội nâng tầm định giá, cải thiện thanh khoản cổ phiếu và tiếp cận dòng vốn chất lượng hơn. Trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, những doanh nghiệp đáp ứng chuẩn mực cao hơn sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc thu hút nhà đầu tư dài hạn. “Chúng tôi có nền tảng tốt và có đủ điều kiện cũng như mong muốn đáp ứng một cách tốt hơn các chuẩn mực công ty niêm yết khi chuyển sàn, tin tưởng và chấp nhận sự giám sát chặt chẽ hơn từ công chúng, cộng đồng các nhà đầu tư để đổi lấy giá trị vốn hóa xứng tầm”, lãnh đạo ABBank nhấn mạnh.

Song hành với kế hoạch chuyển sàn là lộ trình tăng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng – đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ABBank. Phương án được thiết kế theo mô hình “kiềng ba chân”, gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP. Đây không chỉ là giải pháp tài chính, mà còn là cách để gắn kết lợi ích giữa cổ đông và đội ngũ nhân sự trong dài hạn. Nguồn vốn bổ sung dự kiến hơn 6.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng chủ yếu cho hoạt động tín dụng, tập trung vào các phân khúc chiến lược như bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, việc tăng vốn giúp cải thiện hệ số an toàn vốn, tạo “bộ đệm” tài chính đủ mạnh để ngân hàng duy trì tăng trưởng ngay cả khi thị trường biến động. Điểm đáng chú ý là ABBank không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Ngân hàng lựa chọn tối ưu hiệu quả thông qua kiểm soát chi phí, gia tăng nguồn vốn giá rẻ, mở rộng thu nhập dịch vụ và tập trung vào các phân khúc có biên lợi nhuận tốt nhưng rủi ro phân tán. Điều này giúp duy trì khả năng sinh lời trong khi vẫn đảm bảo chất lượng tài sản – yếu tố quan trọng khi bước vào giai đoạn mở rộng quy mô.

Lịch sử tăng vốn của ABBANK Đơn vị: tỷ VNĐ Lăn chuột để hiển thị chi tiết các giai đoạn 1993 1994 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2016 2017 - 2021 2022 - Nay KH 2026

Từ góc độ thị trường, “cú hích kép” này không chỉ củng cố hoạt động nội tại của ngân hàng, mà còn tác động trực tiếp tới kỳ vọng của nhà đầu tư. Việc nâng chuẩn lên HOSE cùng với tăng vốn quy mô lớn tạo ra câu chuyện tăng trưởng rõ ràng hơn, đồng thời mở ra dư địa cải thiện định giá cổ phiếu trong dài hạn. “Chúng ta không chạy theo tăng trưởng rủi ro bằng mọi giá mà đặt mục tiêu tăng tốc nhưng trên nền tảng an toàn, quản trị rủi ro tốt”, lãnh đạo ABBank nhấn mạnh.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với mục tiêu GDP từ 10% trở lên và tín dụng duy trì mức tăng 15–16%, ABBank xác định năm 2026 là thời điểm mở đầu giai đoạn bứt tốc trong chiến lược phát triển trung hạn. Năm 2026, ngân hàng không chỉ đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao, mà còn nhấn mạnh tính thực thi. Cụ thể, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 4.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 28% so với năm trước. Quy mô tổng tài sản dự kiến chạm mốc 291.000 tỷ đồng, tăng hơn 30%, trong khi huy động khách hàng đạt hơn 247.000 tỷ đồng, tăng tới 53%. Dư nợ tín dụng được định hướng tăng trưởng thận trọng hơn, đạt gần 139.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 9%, đi kèm mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Những con số này phản ánh cách tiếp cận cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn, đặt chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động làm trọng tâm.

kế hoạch chiến lược 2026 Đơn vị: tỷ VNĐ Nhấn chuột để hiển thị chi tiết các chỉ tiêu

Đáng chú ý, kế hoạch kinh doanh 2026 đã được ABBank chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay từ quý III/2025. Điều này lý giải vì sao kết quả kinh doanh đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng tích cực, cho thấy đà tăng trưởng không mang tính nhất thời mà đã nằm trong lộ trình tính toán từ trước. Song song với các chỉ tiêu tài chính, ABBank cũng cụ thể hóa tăng trưởng thông qua các mục tiêu về khách hàng và hệ sinh thái. Ngân hàng đặt mục tiêu đạt 5 triệu khách hàng cá nhân trong năm 2026, chủ yếu thông qua các nền tảng số – một bước đi thể hiện rõ định hướng mở rộng tệp khách hàng với chi phí tối ưu, tận dụng công nghệ để gia tăng khả năng tiếp cận và nâng cao trải nghiệm. Điểm xuyên suốt trong toàn bộ kế hoạch là nguyên tắc phát triển bền vững và kiểm soát rủi ro. Việc đặt mục tiêu nợ xấu dưới 1,5% trong bối cảnh mở rộng quy mô cho thấy ngân hàng tiếp tục ưu tiên chất lượng tài sản, kế thừa nền tảng đã đạt được trong năm 2025 khi tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,53%.

Nếu các mục tiêu năm 2026 của ABBank được xem là “đích đến”, thì tín hiệu thực thi đã sớm xuất hiện khi lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 269% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy chiến lược tăng trưởng đang đi đúng hướng ngay từ đầu năm. Động lực cốt lõi đầu tiên đến từ chiến lược bán lẻ – trụ cột được ABBank xác định sẽ đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập trong những năm tới. Ngân hàng khai thác chiều sâu khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và SME với các sản phẩm được thiết kế theo hướng cá nhân hóa. Cách tiếp cận này giúp nhận diện và đáp ứng “hệ sinh thái nhu cầu” của khách hàng – từ vay vốn, tích lũy đến thanh toán và đầu tư..., thay vì dừng lại ở một vài giao dịch riêng lẻ. Nhờ đó, ngân hàng vừa cải thiện biên lợi nhuận, vừa phân tán rủi ro khi danh mục tín dụng được chia nhỏ và đa dạng hơn. Song song với bán lẻ, công nghệ được xác định là yếu tố quyết định thứ hai, nhưng không dừng ở chuyển đổi số đơn thuần. ABBank định vị theo hướng xây dựng một hệ sinh thái tài chính tích hợp, nơi mọi mong muốn của khách hàng được đáp ứng trên một nền tảng thống nhất. Việc ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo giúp ngân hàng chủ động đề xuất giải pháp phù hợp trên từng nhu cầu tài chính, hiệu quả kinh doanh được cải thiện đồng thời với trải nghiệm người dùng.

Ngân hàng cũng tối ưu mô hình tăng trưởng bằng cách đẩy mạnh thu nhập từ dịch vụ – nguồn thu có biên lợi nhuận cao và không tiêu tốn vốn. Việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán, phát hành thẻ và gia tăng CASA giúp giảm chi phí vốn, từ đó duy trì biên lãi ròng ổn định mà không cần gia tăng rủi ro tín dụng. Đây là hướng đi quan trọng trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chịu áp lực về biên lợi nhuận. Từ góc nhìn tổng thể, kết quả quý I/2026 không chỉ là một con số tích cực, mà còn là “bài kiểm tra sớm” cho tính khả thi của toàn bộ chiến lược. Khi các trụ cột – từ bán lẻ, công nghệ đến sản phẩm tích hợp – đã vận hành đồng bộ và tạo ra kết quả thực tế, các mục tiêu như lợi nhuận 4.500 tỷ đồng hay quy mô tài sản 291.000 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi. Chúng trở thành những cột mốc được dẫn dắt bởi một chiến lược rõ ràng, nhất quán và đã được kiểm chứng ngay từ những tháng đầu năm.

Những chiến lược và quyết sách được thông qua tạo niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư, cổ đông vào tương lai xán lạn của ABBank – đúng như “người truyền lửa” Vũ Văn Tiền chia sẻ. Điều này càng được củng cố khi ông Tiền nhìn nhận, ABBank đang sở hữu lợi thế của một ngân hàng quy mô tầm trung. “Cơ thể nhỏ gọn” sẽ giúp ngân hàng linh hoạt “vận động” hơn hẳn như dễ dàng tái cơ cấu nguồn vốn, chuyển dịch đầu tư sang các lĩnh vực như chứng khoán, trái phiếu Chính phủ khi nguồn lực dư thừa. Trong định hướng bứt tốc, ông Tiền một lần nữa nhấn mạnh khách hàng luôn là trung tâm. “Khách hàng tốt thì Ngân hàng mới tốt. Từ nhu cầu của khách hàng phát triển sản phẩm theo chuỗi mang tính sáng tạo và linh hoạt, liên tục cập nhật thị trường. Nhu cầu ở đâu, sản phẩm ở đó, thậm chí là đón đầu trước” – ông Tiền nói. Từ góc độ nội tại ngân hàng, người đứng đầu ABBank cho biết, ngân hàng sẵn sàng đổi mới. Ví dụ, ngân hàng thay đổi nhận diện thương hiệu khi đã hội đủ nền tảng chuyển mình. Hoặc, công nghệ sẽ được đẩy mạnh áp dụng hơn nữa, khi “việc áp dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp hiệu suất tăng gấp hàng trăm lần nhưng chi phí lại giảm xuống mấy chục lần”. Ông đồng thời khẳng định, trong quá trình đổi mới, con người – công nghệ không thể tách rời, vì “Con người là cốt lõi, con người là trọng tâm và con người không thể thay thế được”. Mọi hoạt động của tổ chức hay cá nhân sẽ chỉ thành công khi hội tụ đủ tư duy sáng tạo, khát vọng và sự đam mê. Ông tin rằng cá nhân ông, Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành đang hội tụ đủ những điều kiện đó.

Theo những định hướng này, ABBank bước vào giai đoạn mới với các yếu tố tài chính, công nghệ và con người kết nối chặt chẽ để tạo thành nền tảng tăng trưởng dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào một trụ cột riêng lẻ. Ở tầng sâu hơn, thông điệp của ông Vũ Văn Tiền nhấn mạnh triết lý phát triển dựa trên niềm tin. Ngân hàng không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, mà đặt trọng tâm vào việc xây dựng niềm tin với khách hàng, duy trì sự đồng hành của cổ đông và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Điều này cho thấy ABBank đang định vị mình không chỉ là một tổ chức tài chính, mà là một thành phần tích cực trong hệ sinh thái kinh tế – xã hội, nơi tăng trưởng phải đi cùng với giá trị bền vững và đóng góp thực chất. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển của riêng ABBank, mà còn là cách ngân hàng xác lập vai trò của mình trong một giai đoạn kinh tế mới – nơi tăng trưởng phải đi cùng với trách nhiệm và giá trị dài hạn. “ABBank đang có bộ máy lãnh đạo đầy khát vọng, có tầm tư duy dẫn dắt, có bản lĩnh vững vàng và hành động quyết liệt; cả hệ thống có sự thống nhất cao là lợi thế từ nguồn lực con người mang tính the chốt cho chiến lược tăng tốc bứt phá”, lãnh đạo ABBank khẳng định.