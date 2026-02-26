Mùng 10 tháng Giêng âm lịch là ngày vía Thần Tài. Trong ngày này, người người thường xếp hàng mua vàng, với niềm tin rằng nếu "mở hàng" đúng ngày Thần Tài, cả năm sẽ hanh thông tài lộc. Nhưng trong một thế giới mà dòng tiền vận động từng giây, liệu một giao dịch duy nhất có đủ để tạo ra "lộc" cho 12 tháng phía trước?

Ngày Thần tài năm 2026 rơi vào ngày 26/2. Câu hỏi của thời đại mới không còn là "Hôm nay đã mua vàng chưa?", mà là:

Tiền của bạn đã bắt đầu vận hành trong một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh chưa?

Bởi tiền, nếu đứng yên, chỉ là tài sản tĩnh nhưng khi được đặt vào một hệ sinh thái thông minh, tiền có thể luân chuyển – từ tích lũy sang tăng trưởng, từ tăng trưởng sang tối ưu chi phí – tạo thành một vòng tuần hoàn giá trị bền vững. Đó cũng là cách ACB nhìn Ngày Thần Tài: không phải ngày mua một tài sản, mà là ngày kích hoạt dòng tiền cho cả năm. Một hành trình "sinh lời vàng".

Giá vàng những năm gần đây liên tục duy trì ở mức cao. Điều này khiến không ít người dân và nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi xuống tiền vào ngày Thần Tài.

Vàng có thể là tài sản tích trữ. Nhưng "sinh lời vàng" không chỉ nằm ở kim loại quý. Nó nằm ở cách mỗi cá nhân phân bổ dòng tiền của mình.

Tư duy đầu tư đang thay đổi. Thay vì tìm một kênh duy nhất cho mọi mục tiêu, nhà đầu tư hiện đại tìm kiếm một cấu trúc tài chính linh hoạt – nơi tiền có thể dịch chuyển theo từng giai đoạn cuộc sống và khẩu vị rủi ro.

Tại ACB, hệ sinh thái đầu tư được thiết kế dựa trên chính nhịp vận động đó. Tiền có thể bắt đầu từ an toàn, chuyển dần sang tăng trưởng, đồng thời tối ưu chi phí tài chính đang tồn tại. Không phải "hoặc cái này, hoặc cái kia", mà là một hệ thống kết nối liền mạch.

Ngày Thần Tài, vì thế, không chỉ là ngày mua vàng. Đó là ngày đặt tiền vào đúng hệ sinh thái để nó tự vận hành.

Sau Tết, nhiều người mong muốn một điểm tựa chắc chắn cho dòng tiền. Không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận biến động ngay từ đầu năm.

Chứng chỉ tiền gửi vì thế trở thành một nền tảng an toàn. Tại ACB, khách hàng có thể lựa chọn các kỳ hạn linh hoạt, với lợi suất ngắn hạn từ 5,5%/năm cho kỳ hạn 21 ngày, và có thể lên đến 7 %/năm cho các kỳ hạn dài hơn, tùy từng thời điểm áp dụng.

Điểm khác biệt của chứng chỉ tiền gửi nằm ở tính linh hoạt: khách hàng có thể bán trước hạn và vẫn được hưởng lãi theo thời gian thực nắm giữ, thay vì mất toàn bộ lãi như hình thức tiền gửi truyền thống.

Toàn bộ quá trình mua, quản lý và tất toán được thực hiện 100% trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE, giúp khách hàng chủ động kiểm soát dòng tiền mà không cần đến quầy giao dịch.

Trong hệ sinh thái của ACB, đây là điểm bắt đầu: tiền được neo lại để tích lũy. Nhưng đó không phải điểm kết thúc. Khi mục tiêu thay đổi, tiền có thể tiếp tục dịch chuyển.

Với nhóm chấp nhận rủi ro có kiểm soát và mong muốn gia tăng giá trị tài sản trung – dài hạn, chứng chỉ quỹ là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái.

Thông qua Công ty Quản lý Quỹ ACBC, nhà đầu tư cá nhân được tiếp cận thị trường bằng chiến lược phân bổ chuyên nghiệp, đa dạng hóa danh mục và quản trị rủi ro bài bản – thay vì ra quyết định theo cảm tính.

Hiện ACBC quản lý nhiều quỹ đầu tư với danh mục đa dạng từ trái phiếu đến cổ phiếu, giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của mình. Việc tham gia quỹ cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường thông qua đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đồng thời phân tán rủi ro thay vì tập trung vào một tài sản đơn lẻ.

Bà Lê Yến Quỳnh, Tổng Giám đốc ACBC, chia sẻ:

"Ngày Thần Tài thường gắn với tài sản hữu hình như vàng. Nhưng trong bối cảnh tài chính hiện đại, giá trị tài sản không đến từ việc nắm giữ một loại tài sản, mà đến từ cách dòng tiền được phân bổ và quản trị. Chứng chỉ quỹ giúp nhà đầu tư tham gia thị trường với chiến lược dài hạn, có kỷ luật và được quản lý chuyên nghiệp – đó mới là nền tảng của tăng trưởng bền vững."

Trong cấu trúc này, tiền có thể đi từ tích lũy sang tăng trưởng một cách tự nhiên. Không phải đánh cược. Mà là tiến hóa.

Không phải ai cũng muốn đầu tư thêm. Với nhiều khách hàng, đặc biệt là hộ kinh doanh đang có dư nợ vay, việc giảm chi phí tài chính chính là một dạng "lợi nhuận âm thầm" nhưng cực kỳ hiệu quả.

Tại ACB, cơ chế Giảm lãi suất vay tự động được thiết kế dựa trên chính số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của khách hàng. Khi doanh thu bán hàng, tiền quét QR, tiền chuyển khoản hay tiền thu cuối ngày được tập trung về tài khoản ACB, số dư CASA bình quân tăng lên.

Trên cơ sở đó, ACB sẽ tự động điều chỉnh giảm lãi suất vay cho kỳ kế tiếp, với mức giảm có thể lên đến 2%/năm, tùy theo mức CASA duy trì. Người dùng chỉ cần đăng ký một lần duy nhất trên ACB ONE là áp dụng được trong suốt thời gian vay (không áp dụng đồng thời chương trình ưu đãi khác). Và điều kiện cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần CASA bình quân 3 tháng ≥ 10 triệu và không nợ quá hạn.

Giải pháp này cho phép tiền nhàn rỗi trong tài khoản được sử dụng để giảm chi phí lãi vay mà vẫn giữ được tính thanh khoản cao. Trong hệ sinh thái này, tiền không chỉ sinh lời khi đầu tư, tiền còn sinh lời khi được vận hành đúng cấu trúc.

ACB gọi triết lý phục vụ của mình là "Vị thời gian". Bởi trong quản lý tài sản hiện đại, thời gian chính là tài sản hữu hạn nhất.

Sinh lời không chỉ là tạo thêm tiền, sinh lời còn là rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu tài chính và kéo dài thời gian tận hưởng cuộc sống.

Ngày Thần Tài có thể chỉ diễn ra trong một ngày. Nhưng cách bạn đặt tiền trong ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cả năm phía trước.

Mua vàng có thể là một hành động, nhưng xây dựng một hệ sinh thái để tiền tự luân chuyển – đó mới là chiến lược. Và trong chiến lược đó, "sinh lời vàng" không đến từ may mắn, nó đến từ cách tiền được đặt đúng chỗ, trong đúng thời gian vàng.

Ánh Dương Phụ nữ số