Ngày 18/12, tại TP.HCM, ACB tổ chức chương trình ACB đồng hành cùng một Việt Nam bền vững “Lễ ký kết hợp tác cộng đồng trong các lĩnh vực Sức khỏe - Giáo dục - Môi trường” cùng bốn đối tác hoạt động trong ba lĩnh vực cốt lõi. Những thỏa thuận trải rộng từ hỗ trợ bệnh nhi ung thư, học bổng cho sinh viên vượt khó, gói vay “Tiếp sức đến trường” cho học sinh – sinh viên đến việc đồng hành trong dự án bảo tồn động vật linh trưởng. Bốn chữ ký, tưởng chừng độc lập, nhưng thực chất hợp thành một tiếng nói chung: ACB bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi ngân hàng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn chủ động kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB và ông Hà Thăng Long - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam đại diện ký kết hợp tác Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB và ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đại diện ký kết hợp tác Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB và Bà Trần Thị Ngọc Huệ - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Saigon Times Foundation đại diện ký kết hợp tác. Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB và ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ đại diện ký kết hợp tác hai bên.

Thế giới trong vài năm gần đây đã đi qua nhiều biến động. Tăng trưởng chậm lại, lạm phát kéo dài, bất ổn chính trị và những đợt thiên tai cực đoan khiến niềm tin, vốn là “tài sản mềm” của bất kỳ thị trường tài chính nào, trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Financial Times gọi đây là “stress test lớn nhất dành cho ESG và trách nhiệm doanh nghiệp”. Trong bối cảnh ấy, các hoạt động CSR (Corporate Social Responsibility - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) truyền thống, vốn góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng suốt nhiều năm, bắt đầu đứng trước những kỳ vọng mới. Xã hội không chỉ mong chờ những hành động thiện nguyện thiết thực, mà còn kỳ vọng vào những chương trình có chiều sâu hơn: minh bạch, đo lường được, có tác động dài hạn và phản ánh rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng. Với ACB, câu hỏi không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm hay lợi nhuận năm tới sẽ như thế nào. Câu hỏi quan trọng hơn và xa hơn chính là: “Ngân hàng tồn tại vì điều gì, và sẽ tạo ra giá trị gì cho xã hội mà mình phục vụ?” Câu hỏi ấy dẫn ACB đi từ CSR kiểu truyền thống sang hướng tiếp cận CSV – Creating Shared Value, nơi những chương trình cộng đồng không đứng ngoài chiến lược, mà trở thành một phần thiết yếu trong cách ngân hàng kiến tạo tăng trưởng bền vững.

CSV khác với CSR ở chỗ nó không dừng lại ở hành động tốt. CSV tìm cách giải quyết những vấn đề xã hội bằng mô hình có khả năng tạo giá trị kép vừa cho cộng đồng, vừa cho doanh nghiệp. Đó là lý do thay vì chỉ trao học bổng, ACB cùng đối tác mở rộng thành các chương trình đào tạo (mentoring), kết nối cơ hội thực tập, việc làm và những dự án trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Thay vì chỉ “giúp đỡ”, ACB tự đặt câu hỏi: “Làm sao để một người trẻ khi bước vào thị trường lao động có thể tự tin hơn, thích ứng hơn và ít tổn thương hơn?” Cách đặt câu hỏi mới đã định hình hướng triển khai mới, sâu hơn, hệ thống hơn và có khả năng tạo tác động bền vững hơn.

Chủ tịch Trần Hùng Huy từng nói: “Niềm tin chỉ có thể gây dựng bằng những điều tử tế, nhất quán và minh bạch.” Quan điểm ấy không chỉ mang màu sắc nhân văn mà còn là triết lý quản trị mang tính thời đại, nơi doanh nghiệp không đứng ngoài xã hội mà trở thành một phần của cấu trúc xã hội. Muốn phát triển ổn định, doanh nghiệp phải góp phần làm ổn định chính thị trường nơi mình đang hoạt động. Bước vào giai đoạn 2025–2030, ACB không còn tiếp cận phát triển bền vững như một tập hợp hoạt động trách nhiệm rời rạc, mà xem đây là cấu phần thiết yếu của hành trình trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả. Nói cách khác, chiến lược phát triển bền vững và chiến lược ngân hàng 5 năm không phải hai con đường song song mà là một hệ thống cộng hưởng, nơi giá trị chung chính là chất liệu để ACB đạt được hiệu quả, còn hiệu quả tạo ra nguồn lực để ACB tiếp tục theo đuổi giá trị chung. ACB đặt ưu tiên đầu tiên vào việc củng cố nội lực: nâng cấp quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, thúc đẩy số hóa ở chiều sâu và củng cố chất lượng tài sản để ngân hàng có “sức đề kháng” tốt trong thời kỳ nhiều biến động. Cùng với đó, yếu tố phát triển bền vững được tích hợp vào mọi quyết định kinh doanh: từ cấp tín dụng, phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro đến hợp tác với khách hàng và đối tác. Điều này giúp ACB mở ra cơ hội kết nối với các dòng vốn xanh và vốn có trách nhiệm đang được ưu tiên trên thế giới. Hướng chiến lược thứ ba là xây dựng một hệ sinh thái giá trị chung - nơi khách hàng, doanh nghiệp, cộng đồng và chính ngân hàng đều hưởng lợi. ACB muốn vượt ra khỏi vai trò đơn thuần là tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính để trở thành tác nhân giúp nâng chuẩn minh bạch thị trường, thúc đẩy giáo dục tài chính và đồng hành trong các vấn đề xã hội mang tính dài hạn.

Ba ưu tiên cốt lõi mà ACB theo đuổi trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2025–2030 xuất phát từ những vấn đề mang tính nền tảng nhất của Việt Nam hôm nay: sức khỏe, giáo dục và môi trường. Dù mỗi lĩnh vực có nhu cầu và thách thức khác nhau, tất cả các chương trình của ACB đều được thiết kế theo chu kỳ, có mục tiêu đo lường cụ thể và phối hợp cùng các tổ chức chuyên môn để đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững. Ở lĩnh vực sức khỏe, ACB chọn hướng đến nhóm chịu nhiều tổn thương nhất: trẻ em mắc ung thư. Đây là một trong những vấn đề xã hội tạo ra khoảng cách lớn nhất về cơ hội sống, khi sự chậm trễ hay thiếu hụt tài chính đôi khi lại trở thành lằn ranh giữa sinh tồn và mất mát. Việc hợp tác cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chi phí điều trị. Quan trọng hơn, ACB muốn giảm tải gánh nặng cho cả hệ sinh thái xoay quanh một bệnh nhi, từ bệnh viện, gia đình đến cộng đồng. Sự hỗ trợ đó không mang tinh thần “cho đi” mà mang tinh thần “tạo lại cơ hội công bằng cho sự sống”. Giáo dục là trụ cột thứ hai và cũng là nơi ACB tin rằng đầu tư hôm nay sẽ tạo ra năng lực quốc gia ngày mai. ACB xem giáo dục không phải hoạt động thiện nguyện, mà là một “khoản đầu tư xã hội” với tỷ suất lợi ích lớn nhất. Từ học bổng ACB - Saigon Times Foundation, chương trình “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi trẻ, các cuộc thi khởi nghiệp, nghiên cứu ESG, mentoring cho sinh viên, đến các gói tài chính ưu đãi cho người trẻ, tất cả đều nhằm giúp thế hệ tương lai đứng vững và tự tin khi bước vào thị trường lao động. Những nỗ lực này cũng góp phần hiện thực hóa các định hướng trọng điểm của Chính phủ về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân. Bởi sự phát triển dài hạn của đất nước không chỉ nằm ở hạ tầng, mà nằm trong chất lượng của những tài năng trẻ.

Ở lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học, ACB tiếp tục vai trò của một trong những ngân hàng tiên phong triển khai ESG ở Việt Nam. Từ chương trình “Gần Lại O” hơn mười năm trước đến các dự án bảo vệ rừng, khôi phục nguồn nước, bảo tồn động vật linh trưởng hiện nay, ACB nhận thấy rằng những gì thuộc về thiên nhiên chính là nền tảng ổn định dài hạn của nền kinh tế. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, bão lũ miền Trung, xâm nhập mặn ở đồng bằng, sạt lở núi ngày một nghiêm trọng, việc đầu tư vào bảo tồn không còn là lựa chọn mang tính đạo đức, mà là lựa chọn mang tính sống còn. Song song với đó, Khung tài chính bền vững của ACB thúc đẩy tín dụng xanh và tín dụng xã hội, với dư nợ hơn 3 300 tỷ đồng vào cuối năm 2024, mới đây ngân hàng này cũng tăng hạn mức tín dụng xanh/ xã hội lên mức 5000 tỷ cuối năm 2025. Đây không phải con số để tô điểm báo cáo, mà là minh chứng cho cách ngân hàng đặt bền vững vào trọng tâm chiến lược.

Mỗi lĩnh vực là một câu chuyện riêng, nhưng tất cả hội tụ về một nguyên tắc chung: ACB muốn giải quyết những vấn đề căn bản nhất của Việt Nam theo cách tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội và đồng thời củng cố sự bền vững cho chính ngân hàng. Đó là bản chất của CSV — một hệ thống tác động nơi tăng trưởng và trách nhiệm không mâu thuẫn mà bổ trợ cho nhau.

Với ACB, CSV không phải là một khẩu hiệu hay một hoạt động làm đẹp hình ảnh. Đó là cách ngân hàng định nghĩa lại vai trò của doanh nghiệp trong xã hội chuyển từ “tham gia” sang “kiến tạo”, từ những hỗ trợ ngắn hạn sang những đầu tư có tác động dài hạn. Đây là một sự thay đổi thầm lặng nhưng bền bỉ, không ồn ào nhưng chắc chắn, và không chỉ hướng đến hôm nay mà hướng đến sức khỏe, tri thức và tương lai ổn định của nhiều thế hệ mai sau.

Từ những nỗ lực trong hành trình chuyển đổi, gắn liền với giá trị chung của xã hội, ACB đã được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2025, nổi bật ở hai tiêu chí: Hoạt động xã hội tiêu biểu (S) và Tinh thần lãnh đạo ESG (G), đồng thời được Fchoice đề cử trong hạng mục Ngân hàng xanh. Giải thưởng là sự ghi nhận cho một chiến lược phát triển bền vững được triển khai có hệ thống, không dừng ở cam kết mà đã thấm vào văn hóa điều hành của ngân hàng.

Cùng với đó, ACB còn được xướng tên trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành tài chính tại VLCA 2025, nhờ cách tổ chức thông tin xuyên suốt từ bối cảnh – chiến lược – thực thi – kết quả, minh bạch và phản ánh trung thực định hướng phát triển. Trước đó từ năm 2023, ACB cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên công bố báo cáo riêng về phát triển bền vững theo tiêu chí ESG (Environmental - Social - Governance/Môi trường - Xã hội - Quản trị), bảo đảm các kết quả hoạt động phát triển bền vững được theo dõi minh bạch, giám sát thực hiện và đánh giá thường xuyên.