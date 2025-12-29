AgriS đã có một niên độ tài chính 2024-2025 thành công khi ghi nhận doanh thu thuần ấn tượng đạt 28.482 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch đầu niên độ, duy trì doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD trong 2 niên độ liên tiếp. Lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 834 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch năm. Một trong những dấu ấn trong niên độ 2024-2025 là việc AgriS mở rộng hiện diện tại 76 thị trường quốc tế, tiếp tục giữ vững 46% thị phần ngành đường nội địa.

Câu chuyện của AgriS dưới thời bà Đặng Huỳnh Ức My không phải là câu chuyện khởi nghiệp từ con số 0, mà là hành trình "kế thừa và nâng tầm di sản". Bài toán đặt ra cho vị lãnh đạo cao nhất này còn khó hơn gấp bội: Làm sao để chuyển đổi một mô hình sản xuất thuần túy sang Mô hình Kinh tế Nông nghiệp thông minh tích hợp?





Lời giải nằm ở sự thay đổi tư duy cốt lõi: Chuyển từ "thợ trồng" (chỉ biết kỹ thuật) sang "doanh nhân nông nghiệp" (am hiểu hiệu quả kinh tế, tối ưu chuỗi giá trị). Nhưng tư duy thôi chưa đủ, tư duy đó cần được chứng minh bằng hành động. Câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình 7 năm đằng đẵng để đường của AgriS tiếp cận và vận hành theo chuẩn giao dịch quốc tế tại các trung tâm hàng hóa lớn (London/New York) là minh chứng rõ nét nhất.

Đó không phải là con đường trải hoa hồng. Đó là quá trình kiên nhẫn "nằm gai nếm mật" để xây dựng hồ sơ năng lực quốc tế. Từ việc phải chấp nhận điều khoản mua hàng trả tiền ngay để tạo uy tín ban đầu, đến việc chứng minh năng lực quản trị rủi ro, logistics và chất lượng đồng nhất chuẩn mực toàn cầu. 7 năm đó là cái giá để khẳng định vị thế của nông sản Việt trên trường quốc tế không chỉ ở sản lượng mà còn ở đẳng cấp quản trị - như bà Ức My đã khẳng định thông qua cuốn sách do chính bà chủ biên "Right to Win – 'Cửa thắng' của nông nghiệp Việt: Cách thức AgriS và Betrimex tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu".

Chính nền tảng này đã giúp AgriS giữ vững sự ổn định trong bối cảnh biến đổi khí hậu và lãi suất toàn cầu neo ở mức cao. Trong định hướng niên độ 2025–2026, AgriS ghi nhận một sự dịch chuyển thú vị khi nhóm sản phẩm "phi đường" bao gồm nước uống dinh dưỡng, mật rỉ, điện sinh khối và phân bón đã tăng trưởng tới 32%. Song song đó, biên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng được cải thiện từ 3,3% lên 3,7%. Điều này không đến từ việc tăng giá bán, mà đến từ năng lực quản trị tài chính xuất sắc.

Sự thay đổi lớn nhất của AgriS trong những năm qua đến từ nội tại, với những quyết định tái cấu trúc được giới quan sát đánh giá là "quyết liệt và dứt khoát". Không muốn chỉ là một công ty sản xuất đơn thuần, bà Ức My định vị AgriS trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp tích hợp dựa trên mô hình chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn, cung cấp giải pháp trọn gói từ kỹ thuật, quy trình, đầu ra đến các giải pháp tài chính chuyên biệt cho toàn chuỗi.





Nhìn vào danh mục đầu tư, AgriS đã mạnh tay thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh không còn nằm trong trục chiến lược hay các hoạt động thương mại đơn thuần. Dòng tiền thu về từ quá trình "tỉa cành" này được tái đầu tư ngay lập tức vào những "chồi non" công nghệ và R&D.





Các thương vụ thỏa thuận chiến lược với các công ty đồ uống dinh dưỡng tiềm năng hay việc nâng sở hữu tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) cho thấy rõ định hướng tham gia vào chuỗi giá trị Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo (Food - Beverage - Milk - Confectionery) toàn cầu.

Đặc biệt, khoản chi phí xây dựng cơ bản lên tới 235 tỷ đồng dành cho hệ thống phần mềm và thiết bị công nghệ là minh chứng cho thấy: Với AgriS, chuyển đổi số không phải là khẩu hiệu mà là hành động thực tế để củng cố vị thế của doanh nghiệp.





Trong niên độ 2024–2025, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên, AgriS tiếp tục thể hiện định hướng chiến lược này rõ nét. Đáng chú ý, vào ngày 08/12 vừa qua, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Lộc Trời nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị gạo. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm hàng chục năm của Lộc Trời trong lĩnh vực lúa gạo cùng hệ thống phân phối rộng khắp, năng lực công nghệ quy trình và giải pháp Tài chính chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance) cho nông dân của AgriS được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật mới giúp tối ưu chuỗi giá trị lúa gạo, gia tăng sức cạnh tranh của gạo Việt trên toàn cầu.





Đồng thời, AgriS công bố thương vụ hợp tác quốc tế với Farmacist – công ty tư vấn nông học hàng đầu tại Úc với 15 năm dữ liệu và mạng lưới khách hàng trọng điểm khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thương vụ được kỳ vọng giúp AgriS tăng tốc ứng dụng công nghệ cao, phát triển dịch vụ nông nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu số khu vực và mở rộng hợp tác R&D, đào tạo chuyên gia, đóng góp vào an ninh lương thực bền vững.

Hướng tới mục tiêu này, AgriS triển khai huy động vốn và IPO các đơn vị trong hệ sinh thái, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Công ty cũng chốt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5%, tạo dư địa cho các dự án trọng điểm giai đoạn tăng tốc.

"Công nghệ cao là cái nút bấm cuối cùng của nồi cơm điện. Nhưng để ra được cái nút bấm đó là cả một quá trình nghiên cứu gạo nào, nước bao nhiêu, nhiệt độ thế nào." - Triết lý này của nữ chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My đã định hình cách AgriS ứng dụng công nghệ: Không làm màu, mà tập trung vào chuẩn hóa quy trình và ghi nhận "dữ liệu gốc".





Tại Việt Nam, AgriS triển khai thành công mô hình "5 Nhà" (Nhà nước – Nhà nông – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Định chế tài chính), góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Các sáng kiến như DigiFactory, DigiFarm, AgriOS và Demofarm (hệ thống nông trường khảo nghiệm) đã giúp AgriS trở thành một trong những doanh nghiệp "đầu tàu" trong số hóa và hiện đại hóa ngành trồng trọt Việt Nam.

Với AgTech, dựa trên 3 cấu phần: Farm Design (Thiết kế nông trại thông minh) – Farm Care (Vận hành nông trại số) – Farm Service (Dịch vụ nông nghiệp tích hợp), AgriS triển khai các công nghệ nông nghiệp (AgTech) tiên tiến như nông nghiệp chính xác (precision agriculture) và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bằng thiên địch nhằm giảm thiểu sử dụng hóa chất trên vùng nguyên liệu rộng lớn gần 80.000 ha trải dài qua 4 nước. Doanh nghiệp sử dụng công nghệ viễn thám và thiết bị bay không người lái (drone) để đo lường sinh khối, giúp dự báo sản lượng chính xác tới 95% trước khi thu hoạch.





Với FoodTech, thông qua Trung tâm Dịch vụ Đổi mới sáng tạo (BIS), AgriS thúc đẩy nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trên nền tảng các giống cây trồng chiến lược cũng như khai thác chuỗi giá trị cây trồng, và xây dựng nền tảng công nghệ ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud) thúc đẩy các giải pháp công nghệ nông nghiệp (Agtech) và công nghệ thực phẩm (Foodtech).

Với FinTech, một công cụ quan trọng để AgriS xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, AgriS đóng vai trò cầu nối, kết nối nông dân, khách hàng, nhà cung cấp và nhà phân phối với các định chế tài chính. Thông qua đó, AgriS cung cấp hệ thống giải pháp tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng giúp giải quyết bài toán vốn cho các nhóm liên quan, hướng đến cộng hưởng thương hiệu và chia sẻ dữ liệu tài chính, giúp tăng cường tính liên kết, chia sẻ giá trị và năng lực cạnh tranh trong toàn hệ sinh thái.





Song hành với sản xuất là năng lực Quản trị số vượt trội, AgriS là một trong số ít doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam vận hành thành công hệ thống Oracle Cloud ERP đồng bộ trên quy mô đa quốc gia. Hệ thống này cho phép ban lãnh đạo nắm bắt dữ liệu tài chính, hàng tồn kho và logistics theo thời gian thực (Real-time), từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác đến từng giờ.

"Sân chơi" của AgriS hiện tại không còn giới hạn ở biên giới Việt Nam. Với việc sở hữu vùng nguyên liệu và trung tâm R&D tại Úc - một trong những nền nông nghiệp tiên tiến nhất thế giới - AgriS đang từng bước hiện thực hóa chiến lược "Go Global". Sức mạnh của AgriS nằm ở 'thế chân kiềng' vững chắc được quy hoạch thành 3 trung tâm chiến lược vận hành trong Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn - Circular Commercial Value Chain:

Sản phẩm của AgriS đã vượt qua những hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất để có mặt tại các thị trường khó tính như Âu, Mỹ, Nhật Bản. Nhưng điều khiến các đối tác quốc tế ấn tượng nhất chính là cam kết Net Zero vào năm 2035. Với triết lý "Zero Waste", AgriS xây dựng chuỗi sản xuất tuần hoàn, giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường.





Một ví dụ có thể kể tới là sản phẩm phân hữu cơ vi sinh BIOTANI, vốn được sản xuất từ mía sau khi ép lấy đường, bã mía được dùng đốt lò phát điện, tro lò và bùn mía được chế biến thành phân bón hữu cơ trả lại cho đồng ruộng. Mô hình kinh tế tuần hoàn (Circular Economy) này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tối ưu hóa chi phí sản xuất đến mức thấp nhất.

AgriS đang đứng trước cơ hội và thách thức của một chu kỳ tăng trưởng mới. Với nền tảng tài chính lành mạnh, hạ tầng công nghệ đã được đầu tư bài bản và chiến lược rõ ràng, mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030 là con số hoàn toàn có cơ sở.

