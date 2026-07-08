Quy mô thị trường dự kiến đạt ~10 Tỷ USD vào năm 2026. Trong đó, sự trỗi dậy của các chuỗi nhà thuốc hiện đại đang định hình lại toàn bộ kênh bán lẻ (OTC).
Tốc độ già hóa dân số nhanh và tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính (tim mạch, đái tháo đường, ung thư) ngày càng cao tạo ra nhu cầu lớn và thường xuyên đối với các loại dược phẩm đặc trị.
Chính sách vĩ mô: Tăng đầu tư công cho y tế, mở rộng độ bao phủ Bảo hiểm Y tế (BHYT) và ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong nước tại các cơ sở y tế công lập.
Sự trỗi dậy của chuỗi nhà thuốc hiện đại: Đẩy mạnh phân phối thuốc qua các kênh chính ngạch, đảm bảo chất lượng, thay đổi mạnh mẽ thói quen tiêu dùng.
Sự dịch chuyển nhu cầu mạnh mẽ sang các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dự phòng, vitamin, TPCN sau đại dịch, thúc đẩy tăng trưởng kênh OTC.
Thuốc nội địa chuẩn cao (EU-GMP) tăng nhanh, tập trung vào generic chất lượng và biosimilar để cạnh tranh trực tiếp với thuốc ngoại nhập.
Số hóa y tế, hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc được cơ quan quản lý siết chặt, tạo rào cản lớn khiến các nhà thuốc truyền thống nhỏ lẻ tự đào thải.
Số lượng cửa hàng của 3 chuỗi nhà thuốc hiện đại lớn nhất Việt Nam
Bất chấp sự mở rộng vũ bão của bộ 3 "ông lớn", tính đến 2025, tỷ lệ thâm nhập của chuỗi nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 16% về số lượng (với dưới 10% thị phần). Phần lớn thị trường vẫn nằm trong tay hơn 95.000 nhà thuốc truyền thống và gần 8.000 nhà phân phối. Dư địa hợp nhất thị trường (consolidation) cho Long Châu, Pharmacity hay An Khang trong 5 năm tới là khổng lồ.
Số cửa hàng (2025)
2.417 cửa hàng
Thị phần ngành (2025)
> 25% Từ 5% năm 2021
Doanh thu TB / Tháng / Cửa hàng
1.270 Triệu VNĐ
Số cửa hàng (2025)
~1.040 cửa hàng
Năm thành lập
2011 Tiên phong
Doanh thu TB / Tháng / Cửa hàng
~546 Triệu VNĐ
Số cửa hàng (2025)
382 cửa hàng
Tập đoàn mẹ
MWG Thế Giới Di Động
Doanh thu TB / Tháng / Cửa hàng
~546 Triệu VNĐ
Giá trị thị trường trực tuyến
Thị trường phân phối trực tuyến đang hình thành một hệ sinh thái kết nối mạnh mẽ giữa nhà sản xuất - chuỗi bán lẻ - nền tảng giao hàng - người tiêu dùng cuối.
Hà Nội và TP.HCM đóng vai trò dẫn dắt nhờ tỷ lệ thâm nhập internet cao (79%), hạ tầng logistics hoàn thiện và xu hướng mua sắm y tế online tăng theo cấp số nhân từ sự thúc đẩy của Chính phủ.
Các nền tảng như Medigo, Jio Health, MyPharma đang định hình lại dịch vụ y tế qua việc tư vấn từ xa, kê đơn điện tử và giao thuốc siêu tốc 24/7.
Sự tham chiến của Shopee Health, TikiCare, Lazada Health giúp đẩy mạnh độ phủ các sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị y tế dân dụng và TPCN.
Không bỏ lỡ xu hướng, các hệ thống App nội bộ của Long Châu, Pharmacity, cùng sự góp mặt của Viettel, Med247 đang đồng bộ hóa toàn diện mô hình Online to Offline.