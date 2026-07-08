BÁO CÁO NGÀNH DƯỢC TỚI NĂM 2026

Thị Trường Dược Phẩm Việt Nam
& Cuộc Đua Ngàn Tỷ OTC

Quy mô thị trường dự kiến đạt ~10 Tỷ USD vào năm 2026. Trong đó, sự trỗi dậy của các chuỗi nhà thuốc hiện đại đang định hình lại toàn bộ kênh bán lẻ (OTC).

Cơ Cấu Thị Trường (2026)

70% ETC (Bệnh viện)
30% OTC (Nhà thuốc)

Tốc Độ Tăng Trưởng (CAGR)

~12% ETC
~8% OTC

Chuyển Đổi Số (E-Pharmacy)

2024 (6%) 2028F (16%)

Động Lực Tăng Trưởng

  • Tốc độ già hóa dân số nhanh và tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính (tim mạch, đái tháo đường, ung thư) ngày càng cao tạo ra nhu cầu lớn và thường xuyên đối với các loại dược phẩm đặc trị.

  • Chính sách vĩ mô: Tăng đầu tư công cho y tế, mở rộng độ bao phủ Bảo hiểm Y tế (BHYT) và ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong nước tại các cơ sở y tế công lập.

  • Sự trỗi dậy của chuỗi nhà thuốc hiện đại: Đẩy mạnh phân phối thuốc qua các kênh chính ngạch, đảm bảo chất lượng, thay đổi mạnh mẽ thói quen tiêu dùng.

Xu Hướng Ngành Tới 2026

  • Sự dịch chuyển nhu cầu mạnh mẽ sang các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dự phòng, vitamin, TPCN sau đại dịch, thúc đẩy tăng trưởng kênh OTC.

  • Thuốc nội địa chuẩn cao (EU-GMP) tăng nhanh, tập trung vào generic chất lượng và biosimilar để cạnh tranh trực tiếp với thuốc ngoại nhập.

  • Số hóa y tế, hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc được cơ quan quản lý siết chặt, tạo rào cản lớn khiến các nhà thuốc truyền thống nhỏ lẻ tự đào thải.

Cuộc Đua Mở Rộng Quy Mô (2017 - 2025)

Số lượng cửa hàng của 3 chuỗi nhà thuốc hiện đại lớn nhất Việt Nam

FPT Long Châu
Pharmacity
An Khang
* Nhấn vào tên chuỗi để bật/tắt dữ liệu trên biểu đồ
95.000+
Điểm bán lẻ cả nước

Thị trường bán lẻ cực kỳ phân mảnh

Bất chấp sự mở rộng vũ bão của bộ 3 "ông lớn", tính đến 2025, tỷ lệ thâm nhập của chuỗi nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 16% về số lượng (với dưới 10% thị phần). Phần lớn thị trường vẫn nằm trong tay hơn 95.000 nhà thuốc truyền thống và gần 8.000 nhà phân phối. Dư địa hợp nhất thị trường (consolidation) cho Long Châu, Pharmacity hay An Khang trong 5 năm tới là khổng lồ.

So Sánh Năng Lực Cạnh Tranh (Dự kiến 2025)

Long Châu

Top 1

Số cửa hàng (2025)

2.417 cửa hàng

Thị phần ngành (2025)

> 25% Từ 5% năm 2021

Doanh thu TB / Tháng / Cửa hàng

1.270 Triệu VNĐ

Động lực tăng trưởng tương lai đến từ mảng tiêm chủng (đóng góp lợi nhuận từ 2027) và mở rộng về đô thị cấp 2-3. Doanh thu dự kiến 2025: 34.501 Tỷ VNĐ (+36% YoY).

Pharmacity

Số cửa hàng (2025)

~1.040 cửa hàng

Năm thành lập

2011 Tiên phong

Doanh thu TB / Tháng / Cửa hàng

~546 Triệu VNĐ

Một trong những chuỗi tiên phong xây dựng mô hình nhà thuốc hiện đại. Sở hữu mạng lưới rộng khắp, danh mục sản phẩm đa dạng, tập trung mạnh vào các mặt hàng FMCG và chăm sóc cá nhân.

An Khang

Số cửa hàng (2025)

382 cửa hàng

Tập đoàn mẹ

MWG Thế Giới Di Động

Doanh thu TB / Tháng / Cửa hàng

~546 Triệu VNĐ

Đang trong quá trình tái cấu trúc, tối ưu hóa hoạt động. Tập trung vào chất lượng dịch vụ, sản phẩm chính hãng với dịch vụ tiêu chuẩn hóa từ kinh nghiệm bán lẻ của MWG.

Hệ Sinh Thái Y Tế Số & E-Pharmacy

130 Triệu USD

Giá trị thị trường trực tuyến

Thị trường phân phối trực tuyến đang hình thành một hệ sinh thái kết nối mạnh mẽ giữa nhà sản xuất - chuỗi bán lẻ - nền tảng giao hàng - người tiêu dùng cuối.

Hà Nội và TP.HCM đóng vai trò dẫn dắt nhờ tỷ lệ thâm nhập internet cao (79%), hạ tầng logistics hoàn thiện và xu hướng mua sắm y tế online tăng theo cấp số nhân từ sự thúc đẩy của Chính phủ.

Ứng dụng Y tế số

Các nền tảng như Medigo, Jio Health, MyPharma đang định hình lại dịch vụ y tế qua việc tư vấn từ xa, kê đơn điện tử và giao thuốc siêu tốc 24/7.

Sàn TMĐT

Sự tham chiến của Shopee Health, TikiCare, Lazada Health giúp đẩy mạnh độ phủ các sản phẩm chăm sóc cá nhân, thiết bị y tế dân dụng và TPCN.

Chuyển đổi số O2O từ các "Ông Lớn"

Không bỏ lỡ xu hướng, các hệ thống App nội bộ của Long Châu, Pharmacity, cùng sự góp mặt của Viettel, Med247 đang đồng bộ hóa toàn diện mô hình Online to Offline.

💡 Tổng kết chuỗi giá trị bán lẻ