Thị trường bán lẻ cực kỳ phân mảnh

Bất chấp sự mở rộng vũ bão của bộ 3 "ông lớn", tính đến 2025, tỷ lệ thâm nhập của chuỗi nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 16% về số lượng (với dưới 10% thị phần). Phần lớn thị trường vẫn nằm trong tay hơn 95.000 nhà thuốc truyền thống và gần 8.000 nhà phân phối. Dư địa hợp nhất thị trường (consolidation) cho Long Châu, Pharmacity hay An Khang trong 5 năm tới là khổng lồ.