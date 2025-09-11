Một ngày quen thuộc ở Beppu, thành phố suối nước nóng nổi tiếng nhất của Nhật Bản, giữa làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ những suối khoáng nóng, từng đoàn người, cả dân địa phương và du khách, thong thả ngâm mình tận hưởng sự thư thái và dễ chịu.

Khung cảnh tưởng như xa vời đó rất có thể sẽ trở thành một điều thường nhật trong tương lai gần ở đâu đó tại Việt Nam, nơi những khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, cả tự nhiên và nhân tạo, đang mọc lên như nấm sau mưa nhưng vẫn chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Không còn dừng lại ở những chuyến du lịch cuối tuần, nhiều người mong muốn sở hữu bất động sản gắn với khoáng nóng nói riêng hay các yếu tố được gọi là chăm sóc sức khỏe (wellness) nói chung để thực sự được tận hưởng một môi trường sống tích hợp an cư và nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Alluvia City – thành phố sinh thái khoáng nóng tự nhiên tiên phong bên sông Hồng – cách Phố Cổ Hà Nội chỉ 25 phút di chuyển, không còn là câu chuyện về một sản phẩm bất động sản hiếm có nữa mà còn khai mở chuẩn sống nghỉ dưỡng mới cho đô thị ven sông kiểu mẫu của Thủ Đô.

Xu hướng wellness – vốn trước kia chỉ dành cho các chuyến du lịch xa xỉ tại những điểm đến đắt đỏ – đang trở thành nhu cầu thường nhật tại Việt Nam. Nguyên nhân trước hết là từ sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu. Theo báo cáo của hãng kiểm toán KPMG năm 2024, đến năm 2030, ước tính sẽ có thêm 23 triệu dân số Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu. Sự thay đổi này kéo theo một bước dịch chuyển rõ rệt trong tiêu chuẩn sống. Nếu trước đây, mục tiêu của người dân là có một mái nhà để "an cư", thì nay mục tiêu ấy là sống như nghỉ dưỡng, khỏe khoắn và tận hưởng mỗi ngày.

Theo khảo sát toàn cầu của McKinsey (2022), có tới 79% người được hỏi cho biết họ xem sức khỏe là ưu tiên số một sau đại dịch. Người Việt cũng không ngoại lệ, sẵn sàng chi nhiều hơn cho không gian sống gắn liền với dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Nắm bắt tâm lý đó, các khu đô thị đua nhau ra mắt các sản phẩm có tích hợp các tiện ích chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh từng phần trăm mật độ cây xanh mặt nước đến những khu trị liệu chuyên biệt. Trong số đó, "nóng" nhất có lẽ là cuộc đua khoáng nóng.

Theo thống kê Google từ tháng 6/2024 – 6/2025, những từ khóa như "Onsen" hay "suối khoáng nóng" luôn nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Tuy nhiên, phần lớn kết quả tìm kiếm đều hướng về một vài khu nghỉ dưỡng cách xa các đô thị trung tâm và chủ yếu phục vụ nhu cầu du lịch như Quang Hanh, Thanh Thủy, Kim Bôi hay Bình Châu.

Thực tế, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên khoáng nóng khá dồi dào, với hơn 400 điểm nước khoáng, nước nóng tự nhiên phân bố tại 34 tỉnh, thành. Song việc khai thác không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, hiện chỉ có 94 cơ sở được cấp phép khai thác khoáng nóng phục vụ sản xuất nước uống cũng như cho du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Theo thống kê, nếu năm 2022 cả nước mới chỉ ghi nhận hơn 15 dự án nghỉ dưỡng ứng dụng khoáng nóng thì đến cuối năm 2024, con số này đã vượt 25 dự án. Điều này phản ánh sự tăng tốc của thị trường. Song rõ ràng vì cung vẫn không theo kịp cầu, đồng thời không phải dự án nào cũng may mắn nằm trên vị trí đắc địa có sẵn mạch khoáng nóng tự nhiên, nên nhiều dự án phải tìm đến giải pháp khoáng nhân tạo.

Ngay cả khi khoáng nhân tạo có thể đáp ứng nhu cầu của số đông thì nước khoáng tự nhiên cũng không vì thế mà mất đi giá trị của mình, thậm chí còn càng trở nên quý hiếm hơn nhờ tính nguyên bản độc nhất vô nhị của từng nguồn khoáng ở mỗi một nơi khác nhau. Độ quý hiếm càng tăng khi nguồn khoáng tự nhiên đó lại nằm gần những thành phố lớn như nguồn khoáng ngay dưới dự án Alluvia City, Thành phố sinh thái khoáng nóng tiên phong bên sông Hồng tính đến thời điểm này.

Mạch khoáng nóng của Alluvia City nằm ở độ sâu hơn 400m, đảm bảo tinh khiết và an toàn. Phân tích thành phần hóa học cho thấy nguồn nước là nước tương đối mềm, thân thiện với làn da, giàu các khoáng chất có ích cho sức khỏe. Đặc biệt, hàm lượng muối metasilicic cao giúp giữ ẩm, làm sạch, tái tạo da. Đây cũng là thành phần mà nhiều thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản và châu Âu khai thác để sản xuất sản phẩm dưỡng da cao cấp.

Mạch khoáng này có thể hình thành từ hàng triệu năm trước, khi những chuyển động kiến tạo đẩy lớp nước ngầm thấm sâu qua tầng đá, hấp thụ khoáng chất và được làm nóng bởi địa nhiệt.

Chính vì chỉ có tạo hóa mới khơi được mạch khoáng nóng nên nó còn được nhiều người xem như là một dấu hiệu của long mạch, của dòng chảy vượng khí. Giá trị của dự án nằm trên nguồn khoáng nóng cũng vì vậy không chỉ được định lượng từ tiềm năng khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên này mà còn bởi niềm tin vào các yếu tố phong thủy tốt lành của nó.

Ngoài khoáng nóng, Alluvia City được hưởng lợi thế vi khí hậu đặc hữu, thoáng mát hơn vùng lõi trung tâm từ 3 – 5 độ C vào mùa hè nhờ vị trí như một bán đảo được ôm trọn bởi sông Hồng. Gió sông mang đầy hơi nước từ 3 mặt sông cùng với hệ thống mặt nước đan cài rộng khắp, cảnh quan phù sa màu mỡ mướt mát, thảm xanh hoa cỏ bao bọc dự án cùng cảnh quan sinh thái rộng mở.

Không chỉ dừng lại ở tác dụng trị liệu thể chất, dưới bàn tay kiến tạo về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan cây xanh và tiện ích, khoáng nóng sông Hồng kết hợp hài hòa với những yếu tố thiên nhiên khác như gió sông, vi khí hậu, phù sa, thổ nhưỡng để làm nên không gian sống tái tạo năng lượng mỗi ngày và những trải nghiệm toàn diện cho người dân.

Sự kết hợp hài hòa giữa những yếu tố tự nhiên hiện hữu và giá trị kiến tạo của chủ đầu tư để mang lại sinh lực, sức sống cho cộng đồng cư dân đó là ví dụ rõ ràng nhất cho triết lý bất động sản năng lượng mà Xuân Cầu Holdings theo đuổi.

Tại Alluvia City, trải nghiệm Onsen chuẩn Nhật được nâng tầm thành một đặc quyền chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp hoàn hảo giữa sự riêng tư tại gia và tiện ích đẳng cấp của một thành phố bên sông.

"Alluvia City tính đến giải pháp dẫn nguồn khoáng nóng quý giá về tận từng biệt thự. Đặc quyền này cho phép cư dân dễ dàng duy trì tần suất tắm khoáng lý tưởng 3 ngày/lần theo khuyến nghị của chuyên gia để đạt hiệu quả sức khỏe tốt nhất, biến việc trị liệu và thư giãn trở thành một phần tiện nghi của cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, khi mong muốn một trải nghiệm chuyên sâu và bài bản hơn, cư dân có thể đến với khu tiện ích tập trung – một ‘resort chăm sóc sức khỏe được nén lại’ ngay trong lòng đô thị. Nơi đây cung cấp một hành trình trị liệu trọn vẹn với hệ thống bể tắm đa dạng nhiệt độ, khu sauna, spa chuyên nghiệp cùng các dịch vụ nghỉ ngơi, ẩm thực đi kèm", nhà tư vấn công trình Onsen Đặng Hoàng Giang chia sẻ.

Sự kết hợp độc đáo này biến Alluvia City trở thành nơi an cư lý tưởng, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần được tái tạo và vun đắp mỗi ngày. Với sự cộng hưởng từ khoáng nóng tự nhiên, gió sông mát lành phù sa màu mỡ và cây hoa mướt mát, Alluvia City không chỉ tái tạo sức khỏe, mà còn kiến tạo năng lượng sống cân bằng.

Nguồn khoáng nóng sẽ góp phần định hình nên văn hóa và lối sống của cộng đồng cư dân. Văn hóa tắm khoáng trở thành một nét sinh hoạt không thể thiếu, ảnh hưởng đến thói quen hàng ngày và thậm chí là kiến trúc, quy hoạch đô thị. Có thể nói, chính nguồn khoáng nóng tự nhiên đã biến một vùng đất bình thường thành một trung tâm nghỉ dưỡng, trị liệu và văn hóa đặc sắc, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện để tạo nên một trải nghiệm sống thư thái và đầy ý nghĩa. Sự phát triển này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn gìn giữ và tôn vinh những giá trị truyền thống, làm nên sức hấp dẫn vĩnh cửu của các đô thị khoáng nóng trên thế giới.

Trên thế giới, các đô thị gắn liền với mạch khoáng tự nhiên luôn nằm trong nhóm bất động sản khan hiếm, có giá trị gia tăng bền vững.

The Vale Niseko (Hokkaido, Nhật Bản) khai trương năm 2009 là một ví dụ điển hình: khu nghỉ dưỡng hạng sang này khai thác trực tiếp mạch khoáng nóng tự nhiên, đưa nguồn nước quý hiếm vào từng căn hộ và bể Onsen riêng. Giá trị bất động sản tại đây luôn duy trì ở mức cao, với nhiều căn hộ được giao dịch hàng chục triệu USD.

Tại Nhật Bản, khoáng nóng đã gắn liền với văn hóa chăm sóc sức khỏe và an dưỡng từ hàng nghìn năm nay bởi quốc gia này nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi hoạt động địa chất mạnh mẽ tạo ra hàng nghìn nguồn khoáng nóng. Đây là đặc điểm địa chất độc đáo, biến Nhật Bản trở thành một trong những quốc gia có nguồn khoáng nóng phong phú nhất thế giới, giúp cư dân tiếp cận nguồn trị liệu mỗi ngày và góp phần tạo nên cả một nền văn hóa tắm Onsen.

Còn tại Việt Nam, tắm khoáng vẫn là một trải nghiệm hiếm hoi với nhiều người và mới bắt đầu trở thành thói quen với một bộ phận những người đã có đủ trải nghiệm. Cùng với sự hình thành của những khu đô thị khoáng nóng tự nhiên như Alluvia City, thói quen ấy có thể trở thành chuẩn sống mới và đi vào nếp sống của cư dân, dần hình thành một cộng đồng với văn hóa tắm khoáng riêng trong tương lai.

Nếu Nhật Bản có Beppu, rất có thể một ngày nào đó, Hà Nội cũng có một Alluvia City, nơi cư dân thong thả ngâm mình tận hưởng sự thư thái và dễ chịu giữa làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ những hồ khoáng nóng ven sông Hồng./.

