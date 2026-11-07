Hải Phòng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi công nghiệp, logistics và dòng vốn quốc tế mở rộng dư địa phát triển kinh tế của thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP Hải Phòng ước tăng 12,08%, trong khi tổng vốn FDI đạt khoảng 3,64 tỷ USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ (Theo thống kê và Sở tài chính Hải Phòng). Cùng với đà tăng trưởng, hệ sinh thái sản xuất, logistics và dịch vụ cũng mở rộng, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao đến làm việc và sinh sống.

Sự dịch chuyển về cơ cấu kinh tế và cư dân đang dần tạo ra những thay đổi trong thị trường nhà ở. Không chỉ cần một nơi để ở, nhóm cư dân mới ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối với nơi làm việc, hệ tiện ích xung quanh và chất lượng môi trường sống.

Với một thành phố vốn được định hình bởi giao thương, những thay đổi ấy đang đi vào cả cách người dân trải nghiệm cuộc sống, từ cách làm việc, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe đến lựa chọn nơi ở. Một tổ ấm cũng được kỳ vọng vượt ra ngoài nhu cầu về một chỗ ở thuận tiện, để mang lại khả năng kết nối, khoảng riêng cho việc tái tạo năng lượng và nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Trong quá trình hội nhập, khát vọng vươn xa vẫn song hành với mong muốn gắn bó với những giá trị quen thuộc của đất Cảng. Một chuẩn sống quốc tế không nhất thiết phải tạo ra sự xa cách, mà có thể được đặt trong những giá trị quen thuộc của địa phương, nơi tiện nghi hiện đại vẫn đi cùng sự gần gũi và thấu hiểu lối sống đất Cảng. Đó cũng là tinh thần được gửi gắm trong tên gọi Ambience.

Tên gọi Ambience gợi nhắc vùng đất An Biên xưa, gắn liền với nữ tướng Lê Chân và dấu mốc hình thành thành phố Cảng Hải Phòng ngày nay. Trong tiếng Anh, "Ambience" mang nghĩa là bầu không khí hay sắc thái riêng của một nơi chốn, thể hiện tinh thần giao thoa giữa những giá trị văn hoá bản địa và nhịp sống hiện đại quốc tế. Từ sự giao thoa ấy, Gamuda Land kết hợp kinh nghiệm phát triển quốc tế với dòng chảy văn hóa địa phương, kiến tạo Ambience như một cách tiếp cận mới về không gian sống tại Hải Phòng.

Một không gian sống được xem là phù hợp với một thành phố đang hội nhập không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc, mà còn ở cách những trải nghiệm được tổ chức quanh con người. Với Ambience, nền tảng phát triển quốc tế của Gamuda Land được đặt cạnh câu chuyện riêng của Hải Phòng.

Gamuda Land là thành viên của Gamuda Berhad, được thành lập năm 1995 và hiện đã và đang phát triển hơn 100.000 ngôi nhà, quản lý quỹ đất hơn 3.600 ha với tổng giá trị phát triển hơn 22,7 tỷ USD. Doanh nghiệp hiện diện tại Malaysia cùng các thị trường quốc tế như Singapore, Việt Nam, Australia và Anh.

Với vị thế là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực, Gamuda Land hướng đến việc không chỉ phát triển những không gian an cư mà còn góp phần hình thành những cộng đồng sống năng động, gắn kết.

Tại Ambience, triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm được thể hiện trong cách tiếp cận quy hoạch và kiến trúc. Cảm hứng từ Vịnh Lan Hạ được chắt lọc vào màu sắc, hình khối công trình và cảnh quan, gợi liên tưởng đến núi, mây và biển. Song song đó, định hướng thiết kế Biophilic đưa thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống, thay vì chỉ hiện diện như yếu tố trang trí. Cây xanh và các khoảng mở được đan cài vào không gian, tạo sự kết nối giữa bên trong công trình với cảnh quan bên ngoài. Cách tiếp cận này vừa mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, vừa tạo những khoảng lặng để cư dân nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng giữa nhịp sống đô thị.

Điểm đáng chú ý tại Ambience là hệ tiện ích được tổ chức như một phần của đời sống thường nhật, thay vì tách biệt khỏi không gian ở. Theo mô hình "Vertical Living", hơn 50 tiện ích được phân bổ trong sáu miền trải nghiệm theo từng tầng, tương ứng với những nhu cầu và nhịp sống khác nhau, từ kết nối, vui chơi đến vận động, thư giãn và tái tạo năng lượng.

Hành trình ấy bắt đầu từ Miền Kết Nối, nơi tầng hầm thương mại được dành cho những không gian cộng đồng như khu xem phim, góc sáng tạo, khu vui chơi và quầy bar tự phục vụ. Tiếp nối là Miền Sôi Động, nơi mua sắm, ẩm thực, café và các dịch vụ thiết yếu được tập trung tại khối đế thương mại. Ở tầng 1, Miền Tự Nhiên được hình thành với mảng xanh đa lớp, khu thể thao ngoài trời và vườn giác quan, tạo thêm không gian cho gia đình nghỉ ngơi và vui chơi.

Tiếp đến, Miền Cân Bằng tại tầng 2-3 được dành cho những khoảng lắng và nhu cầu chăm sóc thân - tâm - trí, với phòng gym, yoga studio, dance studio, sauna, lounge và co-working space. Miền Tận Hưởng tại tầng 4 đưa trải nghiệm thư giãn lên một nhịp khác với hồ bơi vô cực, jacuzzi và những góc nghỉ ngơi, tạo khoảng tách khỏi nhịp ồn ào của phố thị. Ở tầng 18, Miền Hoàng Hôn khép lại hành trình bằng những không gian dành cho BBQ, xem phim và vườn thiền, nơi các hoạt động kết nối được đặt cạnh những khoảng thư thái giữa không gian cao tầng.

Trong hệ trải nghiệm này, khối đế thương mại 8.200 m² trở thành điểm giao giữa đời sống nội khu và nhịp đô thị bên ngoài. Cầu thang trung tâm tại tầng hầm B1 vừa kết nối các tầng, vừa được tổ chức như một không gian gặp gỡ. Các khu bán lẻ, nhà trẻ, không gian cộng đồng, dịch vụ thiết yếu cùng các duplex thương mại tại tầng 1 và 2 được bố trí để những nhu cầu thường nhật có thể được đáp ứng ngay dưới chân nhà. Vị trí đối diện AEON Mall tiếp tục mở rộng lựa chọn mua sắm, ẩm thực và giải trí, giúp hệ sinh thái tiện ích của Ambience không chỉ phục vụ cư dân bên trong mà còn kết nối trực tiếp với nhịp sống sôi động của khu vực.

Sự kết hợp giữa không gian sống, tiện ích và khả năng kết nối với đô thị cho thấy cách Ambience đưa trải nghiệm sống vượt ra ngoài phạm vi căn hộ, để hòa vào nhịp sinh hoạt thường nhật của cư dân. Tại Hải Phòng, nơi tinh thần giao thương và hội nhập luôn song hành cùng bản sắc địa phương, cách tiếp cận này mở ra một góc nhìn về cuộc sống hiện đại, nơi cư dân không chỉ tiếp cận những tiện nghi quốc tế mà vẫn giữ được sự gắn bó với nơi mình thuộc về.

Ánh Dương Thanh Niên Việt