Trong nhiều năm, bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam thường được nhìn qua lăng kính của những kỳ nghỉ ngắn ngày, những căn hộ lưu trú có thời hạn hoặc những sản phẩm đầu tư phụ thuộc nhiều vào cam kết vận hành.

Nhưng khi nhu cầu sống của người Việt thay đổi, thị trường cũng bắt đầu cần một thế hệ sản phẩm khác, không chỉ để nghỉ dưỡng hay đầu tư, mà còn có thể trở thành một không gian sống thực sự. Ở đó, con người tìm thấy sức khỏe, sự cân bằng, cộng đồng và giá trị tài sản bền vững theo thời gian.

Đó là cách AMDI Group tiếp cận làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden.

Không định vị làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng- Swiss Eden như một khu nghỉ dưỡng đơn thuần, AMDI Group phát triển dự án theo mô hình khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tích hợp: Có không gian ở, không gian thương mại, dịch vụ wellness, cảnh quan, tiện ích cộng đồng và hệ sinh thái vận hành dài hạn.

Chia sẻ về triết lý phát triển xuyên suốt cũng như khát vọng kiến tạo một miền sống mới tại Thanh Thủy của AMDI Group, bà Trần Thị Thúy Liễu cho biết: "Điều chúng tôi theo đuổi không phải là một sản phẩm để bán, mà là một không gian có thể sống, nghỉ dưỡng và tích sản lâu dài."

Thưa bà, vì sao AMDI Group lựa chọn phát triển làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden theo mô hình khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tích hợp, thay vì một dự án nghỉ dưỡng thông thường?

Chúng tôi cho rằng thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn rất khác.

Trước đây, nhiều người mua bất động sản chủ yếu quan tâm đến vị trí, giá bán và khả năng tăng giá. Nhưng hiện nay, đặc biệt sau những biến động của thị trường và thay đổi trong lối sống, khách hàng ngày càng đặt ra những câu hỏi sâu hơn: Nơi đó có thực sự đáng sống không, có giá trị sử dụng lâu dài không, có cộng đồng không, có vận hành không, có tạo ra chất lượng sống tốt hơn cho gia đình mình không?

Làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden được hình thành từ chính cách nhìn đó.

Chúng tôi không muốn phát triển một khu nghỉ dưỡng chỉ phù hợp cho vài ngày cuối tuần. Làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden được định hướng là một khu đô thị nghỉ dưỡng tích hợp, nơi yếu tố nghỉ dưỡng, an cư và đầu tư không tách rời nhau, mà bổ trợ cho nhau.

Ở đó, con người có thể đến để nghỉ ngơi, có thể ở lâu dài, có thể chăm sóc sức khỏe, có thể kinh doanh, có thể tích lũy tài sản. Đó là sự khác biệt căn bản.

Vì vậy, khi nói về làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden, chúng tôi không chỉ nói về một dự án bất động sản, mà nói về một miền sống được kiến tạo bằng tầm nhìn dài hạn.

Có người ở, có người đến, có dịch vụ vận hành, có không gian cộng đồng, có tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày, có lý do để con người quay lại thường xuyên và gắn bó lâu dài.

Với làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden, chúng tôi đặt câu hỏi rất cụ thể: nếu một gia đình ở đây một tuần, một tháng, hoặc thậm chí coi đây là nơi sống thứ hai, họ cần gì? Người lớn tuổi cần gì để sống khỏe hơn? Trẻ nhỏ cần gì để lớn lên trong một môi trường trong lành hơn? Người trẻ cần gì để cân bằng sau áp lực công việc? Nhà đầu tư cần gì để tài sản của mình không bị "ngủ quên"?

Từ những câu hỏi đó, chúng tôi phát triển làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden theo hướng tích hợp nhiều lớp giá trị: không gian ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, wellness, cảnh quan, vận hành và cộng đồng.

Khoáng nóng đóng vai trò như thế nào trong dự án làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden?

Khoáng nóng là một tài nguyên rất quý, nhưng nếu chỉ nhìn khoáng nóng như một dịch vụ tắm, ngâm hay nghỉ dưỡng ngắn ngày thì chưa đủ.

Trên thế giới, những vùng khoáng nóng nổi tiếng thường phát triển thành các điểm đến sống khỏe, phục hồi, trị liệu và nghỉ dưỡng dài hạn. Nó không chỉ là sản phẩm du lịch, mà là một phần của văn hóa sống.

Với Swiss Eden, chúng tôi muốn tiếp cận khoáng nóng theo hướng đó.

Khoáng nóng không đứng riêng như một tiện ích mà trở thành một phần trong hệ sinh thái wellness của dự án. Đó là nơi con người có thể phục hồi thể chất, cân bằng tinh thần, tận hưởng nhịp sống chậm hơn và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Đó là ba giá trị nào, thưa bà?

Chúng tôi gọi làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden là tài sản ba giá trị vì dự án không được thiết kế để phục vụ một nhu cầu đơn lẻ.

Thứ nhất là nghỉ dưỡng bốn mùa. Với lợi thế khoáng nóng, cảnh quan và hệ tiện ích wellness, làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden có thể tạo ra trải nghiệm nghỉ dưỡng quanh năm, không phụ thuộc quá nhiều vào mùa vụ.

Thứ hai là an cư bền vững. Đây là điểm chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh. Làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden không phải là một khu nghỉ dưỡng đơn thuần, mà là một khu đô thị nghỉ dưỡng tích hợp, có cấu trúc sản phẩm và tiện ích hướng tới khả năng ở thực, sống thực và hình thành cộng đồng cư dân lâu dài.

Thứ ba là đầu tư dài hạn. Khi một dự án có giá trị sử dụng thật, có cư dân thật, có vận hành thật và có sức hút thật, giá trị tài sản sẽ có nền tảng bền vững hơn.

Đây có phải là triết lý nhất quán mà AMDI Group luôn theo đuổi cho các dự án bất động sản?

AMDI Group không phát triển dự án theo tư duy ngắn hạn, mà luôn xác định bất động sản là lĩnh vực cần tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm rất lớn.

Một dự án không chỉ nằm trên hồ sơ pháp lý hay bản vẽ quy hoạch. Nó sẽ trở thành một phần của đô thị, một phần của đời sống cư dân, một phần của diện mạo địa phương trong nhiều năm sau đó.

Vì vậy, triết lý của AMDI Group là phát triển những dự án có giá trị thật, gắn với nhu cầu thật và tạo ra đóng góp thật cho địa phương.

Dự án làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden được định hình để trở thành một mảnh ghép như thế nào tại thị trường bất động sản Thanh Thủy?

Thanh Thủy có nhiều lợi thế: vị trí gần Hà Nội, tài nguyên khoáng nóng, cảnh quan tự nhiên và dư địa phát triển rất lớn. Nhưng để một vùng đất thực sự bứt phá, cần có những dự án được đầu tư bài bản, có tầm nhìn và có khả năng tạo ra chuẩn mực mới.

Chúng tôi kỳ vọng làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh Thanh Thủy, không chỉ như một điểm đến khoáng nóng, mà như một vùng sống mới: xanh hơn, khỏe hơn, văn minh hơn và có sức hút dài hạn hơn.

Bởi một công trình có thể được xây bằng vật liệu, nhưng một miền sống phải được kiến tạo bằng niềm tin, trách nhiệm và tình yêu dành cho vùng đất đó.

Tại sao làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden lựa chọn phong cách Thụy Sỹ làm chủ đạo, thưa bà?

Khi nói đến Thụy Sỹ, người ta thường nghĩ đến vẻ đẹp của thiên nhiên, sự thanh bình, tính chuẩn mực và chất lượng sống rất cao. Vì thế, cảm hứng Thụy Sỹ không chỉ nằm ở mái nhà, con phố hay hình thức kiến trúc.

Điều quan trọng hơn là tinh thần sống mà phong cách đó gợi mở: sống hài hòa với thiên nhiên, đề cao sức khỏe, sự riêng tư, sự chỉn chu và tính bền vững.

Tôi luôn tin rằng nơi đáng sống nhất rồi sẽ trở thành nơi giữ giá trị tốt nhất. Bởi giá trị bất động sản cuối cùng vẫn quay về một câu hỏi rất căn bản: con người có thực sự muốn sống ở đó, đến đó và gắn bó với nơi đó hay không.

Làng Thuỵ Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden không được AMDI Group đặt trong giới hạn của một dự án đô thị thông thường. Dự án được định vị như một khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tích hợp, nơi các giá trị sống, nghỉ dưỡng, an cư và đầu tư được tổ chức trong cùng một hệ sinh thái.

Ở đó, bất động sản không chỉ là tài sản để sở hữu, mà còn là không gian để sống khỏe hơn, sống sâu hơn và tích lũy giá trị bền vững hơn.

Chúng tôi không chỉ phát triển một dự án bất động sản, mà kiến tạo một miền sống. Một nơi có thể đem lại giá trị cho hôm nay, và tiếp tục giữ giá trị cho nhiều năm sau.

Cảm ơn bà đã chia sẻ!

Ánh Dương Thanh Niên Việt