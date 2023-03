Tuy nhiên, trong sắc màu ảm đạm chung của thị trường vẫn có những điểm sáng ấn tượng, đó là những doanh nghiệp có thể được xem là "miễn nhiễm" trước mọi biến động của thị trường. "Mặc dù có chịu ảnh hưởng của tình trạng chung của thị trường nhưng xét về tổng quan chúng tôi vẫn hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra trong năm 2022 để tự tin triển khai chiến lược kinh doanh mới", ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng khẳng định.

Vậy Phú Mỹ Hưng đang đứng ở đâu trước những biến động trên thị trường thời gian qua?



Không lựa chọn phương án "án binh bất động" như phần lớn chủ đầu tư khác, năm 2022 Phú Mỹ Hưng vẫn tiếp tục triển khai các dự án bất động sản theo đúng tiến độ: Hoàn tất bàn giao giai đoạn 2 dự án The Peak - hợp phần cuối cùng của khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown, cùng 409 sản phẩm thuộc The Ascentia và Amelie Villa.

Kết quả này có thể xem là "hiện tượng lạ" trong khi thị trường đang bị siết nguồn tín dụng, vật liệu khan hiếm và tăng giá. Tuy nhiên đối với những khách hàng thân thiết của Phú Mỹ Hưng lại chẳng hề ngạc nhiên. Trên thực tế trong vòng 30 năm hoạt động trên thị trường, chủ đầu tư này chưa trễ hạn một công trình nào. Cũng trong năm 2022, khoảng 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã được chủ đầu tư hoàn tất quy trình cấp sổ, nâng tỷ lệ sổ hồng được cấp lên 80% trên tổng số hơn 20.000 sản phẩm đã được cung cấp ra thị trường. 20% còn lại chủ yếu do khách hàng chưa nộp hồ sơ để Phú Mỹ Hưng tiến hành thủ tục xin cấp giấy chủ quyền từ cơ quan chức năng. Điều này không chỉ khẳng định uy tín của Phú Mỹ Hưng mà còn là minh chứng xác thực cho một nền tảng tài chính mạnh mẽ, thông tin minh bạch, pháp lý rõ ràng.



Các hạng mục đầu tư hạ tầng, dịch vụ đô thị cũng được Phú Mỹ Hưng triển khai đồng loạt trong năm 2021 - 2022. Câu chuyện này dường như quay lại lịch sử hơn thập niên trước khi thị trường bất động sản đảo chiều, khủng hoảng tài chính một số khu vực trên thế giới ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, cũng là lúc Phú Mỹ Hưng triển khai hàng loạt công trình trọng điểm, cụ thể là khu Hồ Bán Nguyệt, trung tâm thương mại Crescent Mall... Kết quả là họ đã thành công đón đầu được dòng vốn đầu tư thứ cấp khi thị trường phục hồi sau đó. Tương tự, trong thời điểm dịch Covid-19 Phú Mỹ Hưng đã đưa vào vận hành nhiều công trình mang dấu ấn như Phú Mỹ Hưng Tower, Crescent Mall giai đoạn 2, trung tâm triển lãm SECC giai đoạn 2, năm 2022 đưa vào hoạt động trường Đinh Thiện Lý cơ sở 1… Đây cũng là năm Phú Mỹ Hưng hoàn thành nâng cấp mở rộng đại lộ Nguyễn Văn Linh đoạn từ Nguyễn Thị Thập đến Huỳnh Tấn Phát, không chỉ gia tăng giá trị cho bất động sản trong khu vực mà còn góp phần thay đổi bộ mặt đô thị quận 7 theo hướng hiện đại, khang trang hơn.

Năm 2022 cũng ghi dấu mốc Phú Mỹ Hưng bắt tay cùng các đối tác thực hiện bộ sưu tập những căn hộ hoàn thiện nội thất tại công trình. Việc chủ đầu tư ra mắt dòng sản phẩm "chìa khóa trao tay- xách vali vào ở ngay" đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng bởi vừa đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của nhóm khách hàng bận rộn, vừa giúp nhóm khách hàng còn lại có thêm trải nghiệm thực tế trong việc tìm hiểu sản phẩm, tham khảo các mẫu thiết kế cho căn nhà của mình.



Ngoài các yếu tố về môi trường sống, hệ thống tiện ích - dịch vụ hiện đại, đa dạng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng còn đón nguồn cầu lớn từ các tập đoàn đa quốc gia đặt văn phòng, trụ sở, kéo theo nhu cầu an cư của lượng lớn chuyên gia quốc tế. Được biết hiện nay số lượng người nước ngoài sinh sống tại Phú Mỹ Hưng chiếm gần 50% tỷ lệ dân số đô thị, trở thành cộng đồng dân cư quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Giới chuyên gia cho rằng pháp lý minh bạch, thi công đúng tiến độ, chủ đầu tư uy tín chính là các yếu tố mang lại giá trị cho bất động sản Phú Mỹ Hưng. Thậm chí khi thị trường rơi vào trầm lắng thì giá trị của bất động sản tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng vẫn gia tăng đều đặn hàng năm, tỷ lệ khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở thực hiện thành công giao dịch chiếm tới 80% mang đến tỷ lệ lấp đầy rất cao cho khu đô thị. Rõ ràng, đối với một khu đô thị tràn ngập sức sống, cộng thêm việc chủ đầu tư không ngừng gia tăng giá trị cho người mua thì sẽ hạn chế được tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường. Trên thực tế, dù thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua 4 chu kỳ thăng trầm nhưng Phú Mỹ Hưng vẫn bảo toàn được giá trị sản phẩm và không ngừng khẳng định vị thế của một đơn vị phát triển bất động sản có tầm nhìn và kiên định với chiến lược phát triển bền vững.



Nhìn lại năm 2022 nếu không nhắc tới sự xuất hiện của Phu My Hung The Horizon tại khu Hồ Bán Nguyệt quả là thiếu sót. Dự án này đã đánh dấu bước chân tiến vào phân khúc căn hộ hạng sang đầy ngoạn mục của Phú Mỹ Hưng, ghi dấu là công trình nhà ở đầu tiên tại trái tim đô thị - Nơi tập trung các hoạt động thương mại, dịch vụ, giải trí, mua sắm, ẩm thực quy mô và hiện đại nhất đô thị và phía Nam TP. HCM.

Ngoài yếu tố vị trí, Phu My Hung The Horizon còn là dự án hiếm hoi được chủ đầu tư hoàn thiện hơn 70% mới tiến hành mở bán, cung cấp ra thị trường 166 căn hộ. Như vậy khách hàng sẽ có cơ hội kiểm chứng chất lượng sản phẩm, hạ tầng tiện ích đã vận hành trước khi quyết định nộp hồ sơ xét duyệt tham gia giao dịch. Dựa trên những giá trị về thương hiệu đã được tích lũy trong 30 năm cùng các điểm cộng sáng giá riêng, Phu My Hung The Horizon đã thu hút được sự chú ý của nhóm khách hàng cao cấp, mang đến thành công trong đợt mở bán đầu tiên cho Phú Mỹ Hưng.



Lý giải cho thành công bước đầu của Phu My Hung The Horizon, ông Hưng cho biết quỹ đất đô thị tại TP. HCM ngày càng khan hiếm đã thúc đẩy giá trị bất động sản gia tăng nhanh chóng. Thông qua quá trình hoàn thiện pháp lý trước khi mở bán dự án, quá trình đầu tư hạ tầng dịch vụ để đảm bảo chất lượng môi trường sống, mỗi sản phẩm nhà ở tại Phú Mỹ Hưng đều đáp ứng được đầy đủ giá trị an cư và đầu tư, mang lại thanh khoản tốt.

Nếu coi các yếu tố nhà thực, pháp lý thực là điều kiện "cần" đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững của một dự án bất động sản, thì việc thông qua gói hỗ trợ tài chính lại trở thành điều kiện "đủ" cho khách hàng và khẳng định tính thanh khoản tốt của bất động sản. Phú Mỹ Hưng đã kết hợp cùng ngân hàng để hỗ trợ mức vay lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán với nhiều ưu đãi và tài sản thế chấp chính là sản phẩm mà khách hàng ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Thời gian hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc sẽ được áp dụng tùy theo từng dự án, sản phẩm, lịch thanh toán.

"Phú Mỹ Hưng là doanh nghiệp đã tạo được thương hiệu uy tín lớn trong nhiều năm liền, có kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động phát triển các dự án bất động sản nên năng lực triển khai dự án và tính pháp lý của từng dự án luôn đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Chính vì thế, BIDV Chi nhánh TP.HCM luôn xác định ưu tiên nguồn lực cho vay đối với khách hàng vay mua nhà ở tại các dự án Phú Mỹ Hưng, việc giải ngân luôn đảm bảo tiến độ theo lịch thanh toán tại Hợp đồng mua bán đồng thời phù hợp cân đối giới hạn tín dụng theo phân giao của Ngân hàng nhà nước từng thời kỳ," bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Đại diện Lãnh đạo BIDV chi nhánh TP.HCM.



Theo đó mọi thông tin đều được niêm yết công khai tại sàn giao dịch bất động sản và trung tâm nhà mẫu Phú Mỹ Hưng. Hiện nay, khách hàng, có thể vay gói ưu đãi hầu hết tất cả các sản phẩm do Phú Mỹ Hưng bán trực tiếp như Phu My Hung The Horizon, The Antonia hay dòng sản phẩm cửa hàng, nhà ở tại các công trình đã bàn giao gồm The Peak (Midtown), The Ascentia, The Panorama, Grand View, Riverside Residence… Chủ động triển khai thuận lợi chính sách vay vốn ưu đãi đến khách hàng trong bối cảnh nguồn tín dụng cho thị trường bất động sản đang bị siết chặt, Phú Mỹ Hưng đã trở thành ví dụ điển hình cho câu chuyện ngân hàng vẫn giải ngân cho người mua tại những dự án đảm bảo uy tín.

Nhìn lại câu chuyện trong năm 2022 và định hướng phát triển cho dự án mới của Phú Mỹ Hưng để thấy rằng việc tạo dựng niềm tin cho khách hàng không chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai, hay chỉ gói gọn trong phạm vi một vài dự án. "Khi mỗi dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, nguồn vốn, tiến độ sẽ tạo nền tảng cho một thương hiệu uy tín. Với bất kỳ dự án nào đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới, chúng tôi đều lấy khách hàng làm trọng tâm, kiên trì phát triển theo hướng bền vững", ông Hưng khẳng định.



Bài: Linh Trần Thiết kế: Hải An