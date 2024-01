Cư dân hiện đại luôn mơ về "không gian sống lý tưởng", thế nhưng làm thế nào để đạt đến khái niệm này, đạt đến bằng cách nào thực sự là điều khó hình dung. Vì thế, một không gian kiểu mẫu làm quy chuẩn để từ đó mọi người hướng đến, cũng như được truyền cảm hứng về phong cách sống thời thượng chính là điều cần thiết.



Thấu hiểu nhu cầu trên, LG Electronics Việt Nam vừa qua đã chính thức ra mắt không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon tại Quận 1, TP.HCM vào ngày 28/12/2023. Tọa lạc ngay vị trí trung tâm thành phố, Another Saigon thuận tiện thu hút nhiều người đến "nhìn và chạm" hệ sinh thái các thiết bị công nghệ hiện đại.

Another Saigon chia làm 4 khu vực gồm: "Hello, LG", "The Curation of Good Life", "The Solution of Good Life" và "The Joy of Good Life" được thiết kế dựa trên tiêu chí tạo ra trải nghiệm liền mạch cho người tham quan, thuận tiện tìm hiểu sâu về những bộ sưu tập mới của LG. Bên cạnh đó, hiểu rõ nhu cầu, sở thích và cá tính giới trẻ, Another Saigon còn mang đến những trải nghiệm độc đáo dành riêng cho Gen Z.

Ông Song Ikhwan - Tổng giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị LG Việt Nam đã có những chia sẻ về việc ra mắt không gian trải nghiệm ngay trung tâm TP.HCM, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh nâng tầm chất lượng cuộc sống người dùng Việt của thương hiệu, thông qua nhiều khía cạnh sáng tạo, khác biệt.

Mục đích LG ra mắt không gian trải nghiệm Another Saigon là gì, thưa ông?

- LG hoạt động với tiêu chí mang đến cho người dùng trải nghiệm vượt xa kỳ vọng của họ, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày thông qua hệ sinh thái thiết bị công nghệ cao cấp đa dạng của thương hiệu. Tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn giúp khách hàng trải nghiệm trọn vẹn các thiết bị hiện đại, từ đó hình thành khái niệm về không gian sống lý tưởng.

Đây là lý do công ty quyết định xây dựng không gian trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam mang tên Another Saigon. Ngoài việc dễ dàng tiếp cận giải pháp công nghệ hiện đại, người dùng còn có thể tìm hiểu, dùng thử và lựa chọn các sản phẩm phù hợp, cần thiết với không gian sống cũng như nhu cầu sử dụng của mình.

Another Saigon cũng là một phần trong chiến lược của LG toàn cầu trong việc gia tăng trải nghiệm tương tác với khách hàng. Cũng trong tháng 12, thương hiệu ra mắt khu trải nghiệm "Ground 220" tại Seoul dành riêng cho giới trẻ, chia sẻ và sáng tạo về cuộc sống hàng ngày thông qua các thiết bị cao cấp. Với các khu trải nghiệm tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, chúng tôi mong muốn truyền tải thông điệp lạc quan "Life’s Good" về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

BST LG Objet tại Another Saigon so với phiên bản từng được LG giới thiệu vào tháng 10 có gì khác biệt?

- BST LG Objet được tạo nên từ những sáng kiến thẩm mỹ có tính ứng dụng cao, màu sắc, kiểu dáng tinh tế cùng các chất liệu sang trọng, bền vững. Hay nói khác hơn, bộ sưu tập chính là sự giao thoa giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế thời thượng. BST LG Objet mang đến những bước tiến dài cho chúng tôi trong việc giúp người dùng tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi và chất lượng hơn. Đây cũng là triết lý "Life’s Good" mà thương hiệu hướng đến, để nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mang tính biểu tượng.

Tại Another Saigon, người dùng có thể trải nghiệm nhiều thiết bị trong BST LG Objet hơn với đa dạng lựa chọn về màu sắc. Đây đều là những thiết bị mới nhất, chưa từng được giới thiệu tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều điều bất ngờ và thú vị cho khách tham quan trong hành trình khám phá không gian trải nghiệm của LG.

Theo ông, lý do Another Saigon thu hút người dùng Việt đến tham quan, khám phá và trải nghiệm các thiết bị công nghệ là gì?

- Dù xu hướng mua sắm online ngày càng gia tăng song với các sản phẩm điện tử gia dụng, khách hàng vẫn muốn được trải nghiệm trực tiếp trước khi mua. Bởi lẽ người ta cần cân nhắc nhiều thứ như tính năng, thiết kế, mức độ hài hòa với không gian sống, thậm chí cả cảm xúc mà sản phẩm công nghệ ấy mang lại. Tất cả những yếu tố trên chỉ có thể được cảm nhận rõ ràng nhất khi người dùng được nhìn thấy tận mắt, trải nghiệm tận tay. Và Another Saigon chính là nơi đáp ứng tất cả nhu cầu đó.

Tại đây, chúng tôi tập trung tất cả sản phẩm mới nhất của LG, bao gồm cả danh mục hàng cao cấp, từng nhận giải thưởng danh giá toàn cầu. Khách tham quan sẽ được hòa mình vào không gian công nghệ thông minh, hiện đại với các thiết bị điện tử đẳng cấp, thậm chí có sản phẩm còn chưa giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ hướng đến mục tiêu tạo ra điểm đến giúp người dùng hiểu cặn kẽ về tính năng sản phẩm, chúng tôi còn muốn mang đến niềm vui, sự thoải mái thông qua trải nghiệm tương tác với công nghệ hiện đại nhất hiện nay từ LG. Sắp tới sẽ có thêm nhiều hoạt động trực tiếp và trực tuyến tại Another Saigon. Chúng tôi cũng sẽ liên tục thay đổi chủ đề bài trí, mang đến góc nhìn mới mẻ cho khách hàng.

Tựu trung lại, chúng tôi kỳ vọng Another Saigon "chạm" đúng nhu cầu được trải nghiệm của người dùng, tạo bất ngờ bằng những sản phẩm mới lạ và lôi cuốn họ bởi hành trình khám phá liền mạch, sáng tạo. Sức hút của Another Saigon được tạo nên từ chính những "điểm sáng" đó.

LG dự định giới thiệu thêm những trung tâm trải nghiệm nào trên thế giới và tại Việt Nam?

- Chúng tôi hướng đến mục tiêu tiên phong tạo ra trải nghiệm độc đáo cho người dùng toàn cầu. Việc ra mắt không gian trải nghiệm tại TP.HCM là một trong những minh chứng hiện thực hóa cam kết dựa trên nguyên tắc hoạt động LG đặt ra. Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục sáng tạo hơn để không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ hơn cho người dùng.

Ngoài ra mắt trung tâm này, LG còn có những định hướng, chiến lược trọng tâm nào sắp tới?

- Là một trong những tập đoàn sản xuất thiết bị công nghệ lớn toàn cầu, chúng tôi nhận thức rõ vai trò của doanh nghiệp trong công cuộc giảm thiểu rác thải, góp phần giữ gìn hành tinh xanh, kiến tạo cuộc sống tươi đẹp hơn mỗi ngày. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trên hành trình xây dựng tương lai bền vững, dựa trên nguyên tắc hoạt động ESG của tập đoàn LG.

Cụ thể, chúng tôi biến thiết bị gia dụng cũ thành nguồn tài nguyên mới hữu ích thông qua hợp tác với các tổ chức và chính quyền địa phương. Những vật dụng cũ không dùng nữa sẽ được thu gom, gửi đến trung tâm tái chế trên thế giới, xử lý qua nhiều bước để "tái sinh" thành sản phẩm mới. Chuỗi hoạt động này đã mang đến những kết quả rất tích cực và sẽ được chúng tôi tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa vào thời gian tới.

Tại Another Saigon, mọi người sẽ được trải nghiệm trực tiếp một số sản phẩm sản xuất bằng nguyên liệu tái chế như tủ chăm sóc giày dép thông minh LG Styler ShoeCare và LG ShoeCase, máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture...

Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua không gian trải nghiệm Another Saigon, người dùng hiện đại sẽ được truyền cảm hứng về phong cách sống chuẩn mực cũng như tìm thấy những “mảnh ghép” xanh phù hợp với không gian nội thất của gia đình. Đó cũng là cách đơn giản và thiết thực nhất để bạn cùng với LG từng bước giảm thiểu rác thải tại Việt Nam, từ đó nâng tầm chất lượng cuộc sống.



LG đã làm gì để thúc đẩy mục tiêu phát triển xanh, bền vững, chung tay cùng người dùng hướng đến giảm thiểu rác thải tại Việt Nam trong tương lai?

- Phát triển bền vững thông qua việc đồng hành cùng người tiêu dùng thay đổi dần nhận thức, cũng như lựa chọn các sản phẩm "xanh" chính là mục tiêu của LG. Chúng tôi khuyến khích người dùng ưu tiên lựa chọn các thiết bị được phát triển dựa trên nguyên lý hoạt động tiết kiệm nhiên liệu không chỉ nhằm mục đích tiết kiệm chi phí, mà thông qua đó cũng muốn tái thiết lập cuộc sống khỏe mạnh hơn cho mọi người. Đây cũng chính là cách thức mà chúng tôi mang đến một cuộc sống tươi đẹp hơn ngay từ bên trong ngôi nhà của bạn.

Ngoài ra, hãng còn mang đến các thiết bị điện tử thân thiện sức khỏe và môi trường như máy giặt LG AI DD tích hợp cảm biến tự động xác định vật liệu áo quần và khối lượng giặt để tối ưu hiệu quả, hạn chế tiêu tốn tài nguyên; tủ lạnh thông minh InstaView có cửa kính trong suốt cho phép thấy thực phẩm bên trong với hai lần gõ nhẹ; điều hòa LG DualCool giúp tiết kiệm điện đến 70%, làm mát nhanh 40%; các dòng TV OLED sử dụng chất liệu bán dẫn hữu cơ tự phát sáng, không chứa thủy ngân hay kim loại nặng, không cần đèn nền LED xanh và không gây hại mắt...

Đặc biệt, LG cũng đẩy mạnh các hoạt động truyền cảm hứng, kêu gọi người dùng trẻ nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường bằng cách triển khai kế hoạch hành động cụ thể. Theo đó, hàng tháng, Another Saigon sẽ tổ chức các chuỗi sự kiện nhặt rác tại một số tuyến đường trung tâm ở TP.HCM cũng như các workshop làm túi xách, phụ kiện từ bạt tái chế với sự đồng hành của thương hiệu Dòng Dòng.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, thời gian tới LG sẽ nỗ lực không ngừng để mang đến những công nghệ đổi mới sáng tạo, thiết bị "xanh" song hành với các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Bài: An An Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Tổ Quốc