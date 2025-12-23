"Front Row" - Hàng ghế đầu, luôn là vị trí mang dấu ấn đặc quyền trong mọi lĩnh vực, từ sàn diễn thời trang, sân khấu nghệ thuật cho đến thế giới bất động sản xa xỉ. Đó là nơi hội tụ mọi ánh nhìn, nơi các giá trị biểu tượng được xác lập bởi địa thế hiếm có và phong cách sống dẫn dắt xu hướng.

Bên vịnh Hạ Long - một trong những biểu tượng của thiên nhiên, văn hóa và du lịch Việt Nam, chủ đầu tư BIM Land đang từng bước định hình một phong cách sống mới mang nguồn cảm hứng từ vị thế tiên phong: "Front Row Life". Vươn mình trước biển trời di sản, tòa tháp đôi biểu tượng Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District chính là điểm khởi đầu của hành trình trải nghiệm ấy.

Tọa lạc trên cung đường ven biển đẹp bậc nhất Hạ Long, Aria Bay sở hữu vị trí đắc địa, một mặt tiếp giáp với bãi biển trải dài hơn 1,2 km - chỉ một bước chân là chạm cát, một mặt hướng ra hồ cảnh quan rộng gần 22 ha bên trục đường Hoàng Quốc Việt, xung quanh là nhịp sống hứng khởi của Halong Marina - một đô thị vịnh biển đẳng cấp.

Hành trình khám phá phong cách sống "Front Row Life" tại Aria Bay không bị giới hạn bên trong tòa tháp, mà mở ra theo từng lớp, tinh tế và giàu nhịp điệu, trong sự kết nối với những tiện ích tại tổ hợp Marina Bayfront District và khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Mỗi bước trải nghiệm tựa như một chương nhạc mới được hé mở, dẫn dắt con người đắm mình vào phong cách sống quốc tế ngay trước kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Tựa như khúc dạo đầu - overture của bản hòa ca, Aria Bay chào đón cộng đồng thời thượng bằng nhịp điệu thương mại ven biển hứng khởi, dẫn dắt hành trình trải nghiệm phong cách sống "Front Row Life". Với 5 retail pods và chuỗi shop kinh doanh cao cấp tại khối đế, Aria Bay kiến tạo một lõi thương mại đa tầng, thiết kế hiện đại, trở thành điểm hội tụ của những thương hiệu quốc tế và bản địa đầy cá tính.

Ngay từ những bước chân đầu tiên tại Aria Bay, cư dân ưu tú đã bắt đầu một "hải trình" phóng khoáng, tự do và mang đậm hơi thở quốc tế. Những âm thanh rộn ràng từ sóng biển, đài phun nước, âm nhạc phiêu du và tiếng cười nói rộn rã vang lên từ các dãy phố, tạo nên một khúc ca đón chào đầy hứng khởi tại trái tim sôi động của vịnh biển.

Dưới bàn tay kiến tạo của đội ngũ KUME Design Asia (Nhật Bản), không gian thương mại tại Aria Bay phản chiếu sự giao thoa giữa những trải nghiệm mua sắm và gu thẩm mỹ nghệ thuật tinh tế của cộng đồng thời thượng. Không gian quảng trường trung tâm được đan cài khéo léo giữa các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, hồ cá Koi, nhiều mảng xanh và những điểm chạm tiện ích phục vụ cư dân đa thế hệ.

Đây là lần đầu tiên BIM Land giới thiệu mô hình retail pods với quy mô từ 2-3 tầng, tổng diện tích kinh doanh của 5 pods lên tới hơn 1.800 m², đóng vai trò "trục xương sống" trong trải nghiệm thương mại của toàn tổ hợp. Các retail pods được định hướng trở thành điểm đến cho những ngành hàng cao cấp như F&B, wellness & spa, thời trang, triển lãm nghệ thuật, siêu thị mini… và được chủ đầu tư trực tiếp vận hành.

Đây không chỉ là những không gian thương mại độc lập, mà còn được quy hoạch tinh tế, tạo nên sự kết nối liền mạch với những điểm chạm trong tầm bước chân thuộc tổ hợp Marina Bayfront District: từ bãi biển trước hiên nhà, tuyến phố đi bộ Grandbay Halong Shophouse, khu phố thương mại Marina Terrace, đến nhà hàng Hồng Hạnh Signature…

Nhìn từ bên ngoài, Aria Bay tựa những phím đàn trên tầng không, ngân lên âm giai thăng trầm của thiên nhiên và nhịp sống. Ở đó, hai tòa tháp cao 40 tầng, Sol (S) và Mi (M) như hai nốt nhạc chủ đạo tạo nên cấu trúc hài hòa và đầy cảm xúc.

Kiến trúc giật cấp không chỉ mang đến ấn tượng thị giác mà còn mở ra những tầm nhìn panorama vô tận, thu trọn vẻ đẹp vịnh - hồ - phố. Tòa tháp sử dụng hệ kính hộp Low-E hai lớp có độ truyền sáng cao, giúp giảm tới 99% tia UV, hạn chế hấp thụ nhiệt, tăng cường khả năng cách âm và có độ bền cao. Các mảng kính khổ lớn nối tiếp theo chiều cao mặt đứng, nhờ đó mỗi điểm nhìn từ Aria Bay trở thành một khán đài đặc quyền để thưởng lãm những khung cảnh đầy rung động.

Trong bối cảnh quỹ đất sát biển, trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm, Aria Bay nằm trong số những tòa tháp hiếm hoi sở hữu tọa độ "Front Row" và tầm nhìn độc bản 360 độ, ôm trọn vẻ đẹp của kỳ quan thế giới ngay trước ngưỡng cửa. Tầm nhìn đắt giá này không chỉ kiến tạo giá trị khác biệt cho không gian sống trên tầng không, mà còn là tuyên ngôn về vị thế của những chủ sở hữu ưu tú, những người khao khát kết nối trọn vẹn với thiên nhiên di sản từ khoảng cách gần nhất.

Từ khung cảnh vịnh biển nên thơ với ánh sáng và nền trời chuyển mình theo từng khoảnh khắc trong ngày, cho đến nhịp sống thời thượng nơi bãi biển, tổ hợp Sailing Club và bầu không khí thương mại hứng khởi tại "all-in-one hub". Tất cả những giá trị sống - nghỉ dưỡng - giải trí đó đều được thu trọn trong tầm mắt của cộng đồng ưu tú, ngay từ chính không gian sống tại Aria Bay.

Đặc biệt, những căn hộ tầm nhìn hướng về hồ cảnh quan rộng 22 ha hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng và mặt nước đẳng cấp tại Cầu cảnh quan. Tích hợp những công nghệ thị giác hiện đại như 3D Mapping, rèm nước, Sky Tracker, pháo hoa…, Cầu cảnh quan nghệ thuật này hứa hẹn trở thành điểm nhấn giải trí đầy hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, lấp đầy khoảng trống còn thiếu trong bức tranh giải trí ban đêm tại Hạ Long.

Với đặc quyền "một bước chạm cát", cộng đồng thời thượng tại Aria Bay còn có thể khám phá một "bộ sưu tập" trải nghiệm sống được tuyển chọn tinh tế, đậm chất quốc tế, ngay tại bãi biển sát vịnh trải dài 1,2 km. Đây là giá trị chỉ những dự án nằm tại vị trí "Front Row" thực thụ mới mang lại. Có thể nhận thấy sự tương đồng về vị thế độc bản và phong cách sống mà Aria Bay cùng Marina Bayfront District kiến tạo với những thành phố ven biển biểu tượng trên thế giới như Miami (Hoa Kỳ), Bali (Indonesisa) hay Dubai Marina (UAE).

Tại Hạ Long, hiếm có bãi biển nào hội tụ những điểm chạm đầy cá tính, giao thoa giữa dấu ấn quốc tế và tinh thần bản địa như phía trước Aria Bay. Nổi bật là tổ hợp giải trí ven biển Sailing Club Halong và Soul Boutique Hotel Halong được quản lý vận hành bởi thương hiệu danh tiếng Sailing Club Leisure Group, cùng với nhiều thương hiệu F&B, giải trí nổi bật khác.

Bên trong tổ hợp của Sailing Club, chất sống quốc tế được dệt nên bởi hơn 84 tiện ích thời thượng như Beach Bar, nhà hàng cao cấp, hồ bơi gia đình, bể Jacuzzi, khu vui chơi trẻ em, các sân thể thao như pickleball, bóng chuyền… Đây là nơi mỗi thế hệ, mỗi cá tính đều có thể tận hưởng những khoảnh khắc nghỉ dưỡng đẳng cấp mang triết lý trải nghiệm "dễ dàng cảm nhận, nhưng khó quên" từ thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á.

Khi mặt trời lặn trên vịnh, bãi biển phía trước Aria Bay chuyển mình ngoạn mục trở thành một trung tâm giải trí ngày và đêm sôi động. Sailing Club Halong lúc này trở thành tâm điểm của nhịp sống quốc tế với âm nhạc sôi động, nghệ thuật trình diễn dưới trời sao, cùng những bộ sưu tập cocktail sáng tạo và ẩm thực fusion đầy cảm hứng, đánh thức mọi giác quan.

Dấu ấn quốc tế không chỉ hiện diện trên bãi biển, mà còn lan tỏa bên trong tòa tháp đôi Aria Bay qua hệ sinh thái hơn 100 tiện ích cao cấp được bố trí xuyên suốt nhiều cao độ. Mỗi tầng tiện ích mang một chủ đề phong cách sống khác biệt, đóng vai trò như những nhịp điệu riêng trong bản giao hưởng sống động.

Sự hiện diện của CLB thể thao 5 sao tiêu chuẩn quốc tế Elite Fitness và khu xông hơi phong cách Hàn Quốc Jjimjilbang góp phần nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và thư giãn tại Aria Bay theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi và phong cách sống.

Bên cạnh đó, toàn bộ tòa tháp sở hữu tới 12 hồ bơi trong nhà và ngoài trời với tầm nhìn hướng vịnh, tích hợp những chức năng thư giãn cao cấp như bể bơi nước mặn, bể Jacuzzi, phòng xông hơi… Đặc biệt, tầng 40 - tầng cao nhất của tòa tháp là nơi những "nốt cao" của vở opera cuộc sống được cất lên. Ở cao độ gần 160 mét, Aria Bay mở ra một "khu nghỉ dưỡng trên cao" với những tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực, hồ bơi bốn mùa, sky bar, lounge, và vườn thiên văn... mang đến những trải nghiệm thư giãn trọn vẹn giữa tầng không.

Trải nghiệm đa tầng cùng hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ phong phú đã hoàn thiện chất sống "Front Row Life" tại Aria Bay. Mỗi mảnh ghép đều được sắp đặt như một phần của bản hòa âm tinh tế, góp phần tạo nên một bản giao hưởng trên tầng không đầy kiêu hãnh nơi "hàng ghế đầu" vịnh di sản. Sự giao thoa tinh tế giữa chuẩn mực nghỉ dưỡng quốc tế và tính riêng tư trong từng không gian sống, cho phép cư dân vừa cởi mở với thế giới, vừa tận hưởng trọn vẹn từng trải nghiệm theo gu thẩm mỹ cá nhân.

Những thước phim đầy cảm xúc về tòa tháp biểu tượng Aria Bay và phong cách sống "Front Row Life".

Ánh Dương Thanh Niên Việt