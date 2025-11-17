Năm 1995, giữa bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, trên "mảnh đất Chín Rồng" đã khởi sinh ra Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank), với một sứ mệnh ban đầu: mang dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân.

Ba thập kỷ trôi qua, từ những hoạt động đầu tiên nơi đồng bằng trù phú, KienlongBank đã vươn mình mạnh mẽ, kiến tạo nên một định chế tài chính vững mạnh, không chỉ ứng dụng công nghệ, mà còn làm chủ công nghệ; định hình một ngân hàng số toàn diện, nơi con người và công nghệ hòa quyện, nơi mỗi tương tác, mỗi giao dịch đều sống động cảm xúc.

Hành trình 30 năm ấy không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng, mà còn là bản hùng ca về ý chí, sự tiên phong và khát vọng kiến tạo tương lai trong bối cảnh ngành tài chính đầy biến động.

Lấy ba trụ cột Quản trị - Nhân sự - Công nghệ làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi, KienlongBank đang từng bước kiến tạo định hướng phát triển thống nhất và bền vững cho toàn hệ thống. Mọi quy trình được tái thiết kế theo hướng dữ liệu hóa và lấy khách hàng làm trung tâm. Từ hệ thống lõi, mô hình vận hành đến văn hóa nội bộ, tất cả chuyển động trong cùng một nhịp: Hiệu quả, linh hoạt và sáng tạo.

KienlongBank trên con đường phát triển bền vững, với chiến lược sản phẩm "may đo" theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau, qua đó tạo nên bản sắc riêng giữa thị trường đầy cạnh tranh. Mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính, mà còn mang lại trải nghiệm nhân văn, ngày càng thân thiện hơn.

Với KienlongBank, chuyển đổi số không chỉ là nâng cấp công nghệ, mà là tái định hình tư duy và mô hình vận hành. Chỉ trong vòng 5 năm (2021-2025), KienlongBank đã bứt phá hoàn toàn với nền tảng công nghệ vượt trội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo rộng khắp và áp dụng nguyên tắc quản trị rủi ro theo chuẩn Quốc tế cùng chất lượng nhân sự ngày càng được nâng cao.

Cú hích từ công nghệ đã tạo sức bật mạnh mẽ cho kết quả kinh doanh, thể hiện rõ trong các chỉ số tài chính. Tính đến quý III/2025, tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế liên tục lập đỉnh, dự kiến đạt 2.025 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng gấp hơn 12 lần so với năm 2020. Đây là minh chứng cho một chiến lược đúng đắn và khả năng điều hành hiệu quả.

Song hành cùng kết quả kinh doanh ấn tượng, năm 2025, KienlongBank đã hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ lên đến 60%, nâng vốn điều lệ lên 5.822 tỷ đồng. Việc chuẩn bị niêm yết cổ phiếu KLB trên HOSE vào cuối năm không chỉ giúp ngân hàng mở rộng quy mô vốn, mà còn khẳng định bước tiến lớn trong minh bạch quản trị và uy tín thương hiệu. Đây sẽ là cú hích quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để KienlongBank nâng tầm vị thế, thu hút nhà đầu tư chiến lược và sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng bền vững tiếp theo.

Trong suốt giai đoạn 2021-2025, KienlongBank luôn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, thấp hơn mức bình quân của toàn ngành - một kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Thành quả này khẳng định chất lượng tài sản ổn định, năng lực quản trị rủi ro hiệu quả và nền tảng an toàn vững chắc của ngân hàng.

Ở khía cạnh quản trị, KienlongBank thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và năng lực hội nhập khi đồng thời triển khai dự án ESG và áp dụng chuẩn Basel III, tiên phong thực hiện sớm Thông tư 14/2025/TT-NHNN. Những bước đi này không chỉ khẳng định nền tảng quản trị minh bạch, chuẩn mực quốc tế, mà còn cho thấy định hướng phát triển bền vững, đặt sự cân bằng giữa hiệu quả tài chính - an toàn hệ thống - trách nhiệm xã hội làm trọng tâm cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Dấu ấn mạnh mẽ chứng minh chiến lược công nghệ được triển khai thành công ở KienlongBank là hơn 98% giao dịch hiện nay được thực hiện qua kênh số. Ứng dụng KienlongBank Plus đã trở thành người bạn tài chính thân thiết của hàng triệu người dùng, trong khi hệ sinh thái ngân hàng số X-Digi, giải pháp thanh toán KienlongBank Pay và bộ công cụ MyShop & PayBox mở ra một không gian tài chính mới cho tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ... Mỗi sản phẩm số được phát triển không chỉ để tăng tiện ích, mà để tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ ngân hàng, cơ hội phát triển kinh tế số cho cộng đồng.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một bước tiến vượt bậc khi KienlongBank đưa vào vận hành, ứng dụng công nghệ AI, giúp tự động hóa quy trình phục vụ khách hàng, phân tích hành vi tài chính theo thời gian thực, đưa ra các gợi ý cá nhân hóa, dự báo nhu cầu và hỗ trợ quyết định tài chính thông minh. Đây là bước tiến đưa KienlongBank tiến gần hơn tới mô hình "ngân hàng không ngủ", đáp ứng khả năng để phục vụ khách hàng ở mọi nơi, mọi thời điểm.

KienlongBank đã vượt qua giới hạn của một ngân hàng truyền thống, khẳng định vị thế trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ chuyển đổi số và tăng trưởng lợi nhuận hàng đầu Việt Nam. Đây cũng chính là bước đệm vững chắc cho giai đoạn 2026-2030, thời điểm khi ngân hàng hướng đến mục tiêu tăng tốc, mở rộng quy mô và khẳng định vị thế thương hiệu trong kỷ nguyên ngân hàng số, vươn ra toàn cầu.

Thay vì tìm cách xuất hiện ở mọi nơi, mọi thời điểm, KienlongBank chọn cách hiện diện đúng lúc và đúng cách, rút ngắn nhưng tối ưu từng tương tác. Khi thời gian và sự riêng tư trở thành giá trị tối thượng, triết lý "Bank lightly - Live easy" được hiện thân rõ nét trong chương trình KienlongBank Priority - biểu tượng cho phong cách sống tinh gọn nhưng đẳng cấp. Ở đó, mỗi khách hàng không chỉ được tôn vinh bởi con số tài chính, mà bằng sự thấu hiểu sâu sắc trong từng trải nghiệm.

KienlongBank Priority mang đến giá trị thực trong từng khoảnh khắc tương tác: từ xử lý giao dịch ưu tiên, phòng chờ riêng biệt, đến dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân hóa và hệ thống hỗ trợ 24/7. Mọi chi tiết đều được thiết kế tinh tế để khách hàng cảm nhận trọn vẹn sự chu toàn, không phải bằng sự phô trương, mà bằng sự chăm sóc thầm lặng và tinh tế.

Nếu KienlongBank Priority là lời tri ân dành cho những khách hàng gắn bó, thì KienlongBank Visa Elite chính là biểu tượng của phong cách sống hiện đại, nơi mỗi tương tác với ngân hàng trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy cảm xúc. Ra đời với tinh thần "đơn giản mà khác biệt", Visa Elite không chỉ là một công cụ thanh toán, mà là tấm thẻ mang trong mình triết lý "tinh gọn bên ngoài - phong phú bên trong".

Mỗi quy trình được tái thiết kế với triết lý "tinh gọn" với ít thao tác hơn, ít chờ đợi hơn, ít phức tạp hơn. Nhưng đằng sau sự đơn giản ấy là cả một hệ thống trí tuệ nhân tạo và dữ liệu hợp nhất, giúp ngân hàng hiểu rõ từng khách hàng, dự đoán nhu cầu, và đưa ra giải pháp phù hợp trước cả khi khách hàng đặt yêu cầu.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm, hệ thống tự động gợi ý kỳ hạn sinh lời tối ưu. Khi có chi tiêu bất thường, hệ thống chủ động cảnh báo và đề xuất bảo mật. Khi khách hàng đạt đến một cột mốc trong cuộc sống, ngân hàng gửi lời chúc mừng. Những điều nhỏ ấy không tạo ra cảm xúc bùng nổ, nhưng gieo lại cảm giác ấm áp, giúp khách hàng hiểu rằng KienlongBank không chỉ sẵn sàng phục vụ mà luôn dõi theo và sẵn sàng đồng hành.

"Bank lightly - Live easy" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một lời cam kết về hành trình chạm đến trái tim khách hàng, để mỗi khoảnh khắc tương tác với ngân hàng đều trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên và đầy cảm xúc.

Bằng sức mạnh của Big Data và AI, KienlongBank không chỉ ghi nhận mà còn thấu hiểu sâu sắc hành vi và nhu cầu của khách hàng trong từng khoảnh khắc giao dịch. Từ dữ liệu chi tiêu và thói quen tài chính, hệ thống AI có thể dự báo nhu cầu, đưa ra gợi ý chủ động và thiết kế các sản phẩm, ưu đãi cá nhân hóa, mang đến cho mỗi khách hàng một "phiên bản trải nghiệm riêng".

Tầm nhìn "Kết nối giá trị" được hiện thực hóa qua mô hình ngân hàng mở (Open Banking), nơi KienlongBank hợp tác cùng hệ sinh thái fintech, startup và các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực để tạo nên những trải nghiệm tài chính liền mạch, tiện ích và vượt ra ngoài khuôn khổ ngân hàng truyền thống, định hình vị thế "ngân hàng nền tảng" (Bank-as-a-Platform)-giao điểm giữa tài chính, công nghệ và đời sống.

Chiến lược xanh bền vững cũng song hành cùng chuyển đổi số trong mọi định hướng phát triển. KienlongBank đẩy mạnh ưu tiên nguồn vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng và bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa giá trị phát triển bền vững và tinh thần trách nhiệm xã hội, đặt mục tiêu trở thành ngân hàng tiên phong về tài chính xanh tại Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

KienlongBank đang dần hiện thực hóa tầm nhìn về một ngân hàng của tương lai: Thông minh, thân thiện và bền vững, nơi dữ liệu dẫn lối, công nghệ kết nối, con người truyền cảm hứng, và mỗi trải nghiệm đều được "may đo" riêng cho từng khách hàng. Hành trình chuyển đổi số của KienlongBank không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện về niềm tin, khát vọng vươn lên và sự đồng hành bền bỉ cùng khách hàng trong từng thay đổi của thời đại số, kiến tạo trong kỷ nguyên mới.

