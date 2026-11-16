03

Chương 03

Người uống cà phê, trà sữa đang chọn mức chi nào?

Tần suất uống, mức chi mỗi lần và những yếu tố gắn với việc duy trì thói quen đang thay đổi ra sao?

Phạm vi số liệu: iPOS chỉ nói về cà phê, trà sữa; Macromill nói về thực phẩm, đồ uống nói chung. Kết quả không đại diện cho toàn bộ thị trường hay mọi người tiêu dùng Việt Nam.

Phần 1 · Thói quen Gần đây, tỷ lệ uống cà phê, trà sữa hằng ngày tăng đến 19,2 % so với 13,6% vào cuối năm 2025. Cuối năm 2025 Nửa đầu năm 2026 Uống hằng ngày (cuối 2025) Tăng thêm (nửa đầu 2026) Mỗi ô tương ứng 1% trong 100 người được hỏi; ô tô một phần thể hiện phần lẻ. Đây là cách quy đổi tỷ lệ để dễ hình dung, không phải số người thực tế.

~ 70 lít/người/năm BỐI CẢNH RỘNG HƠN · ĐỒ UỐNG CÓ ĐƯỜNG WHO ước tính năm 2023, mỗi người Việt Nam tiêu thụ gần 70 lít đồ uống có đường, gấp 4 lần năm 2009. Đây là đồ uống có đường nói chung, không riêng cà phê, trà sữa.

Hai con số đo hai việc khác nhau, không so sánh trực tiếp: iPOS: tỷ lệ người uống cà phê, trà sữa hằng ngày.

tỷ lệ người uống cà phê, trà sữa hằng ngày. WHO: lượng đồ uống có đường bình quân đầu người. Thói quen ấy tạo ra khoản chi nào? Câu hỏi tiếp theo: mỗi lần uống, người mua sẵn sàng trả bao nhiêu?

Đơn vị: % số người được hỏi. Chỉ áp dụng cho cà phê và trà sữa.

Phần 2 · Mức chi Nhóm chi 36.000–70.000 đồng tăng lên gần 62% Tỷ trọng người chọn từng mức chi cho cà phê, trà sữa: kỳ so sánh trước trong báo cáo và nửa đầu năm 2026. Thang đo 0–70%. Mốc trước Nửa đầu 2026 So sánh

Thay đổi rõ nhất nằm ở nhóm chi 36.000–70.000 đồng: 36.000–70.000đ: 48,3% → 61,8 % (+13,5%), tương đương hơn 3/5 số người được hỏi.

48,3% → (+13,5%), tương đương hơn 3/5 số người được hỏi. Dưới 35.000đ: vẫn chiếm 29,4%.

vẫn chiếm 29,4%. Trên 70.000đ: 8,8%. Tỷ trọng nhóm chi trên 70.000 đồng giảm còn 8,8%. Đây là tỷ lệ người được hỏi chọn từng khoảng chi, không phải tỷ trọng doanh thu hay giá trung bình của một ly đồ uống.

ĐỌC SÂU HƠN / CẤU TRÚC GIÁ Phân khúc 21.000–35.000 đồng chịu sức ép Đặt các mức chi cạnh nhau để thấy nhóm nào tăng, nhóm nào giảm và phân khúc nào chịu sức ép từ hai đầu thị trường.

Theo phân tích của iPOS, nhóm 21.000–35.000đ chịu sức ép khi đứng giữa các kiosk có mức giá 7.000–15.000đ và nhóm 36.000–70.000đ. Báo cáo không công bố tỷ trọng riêng của kiosk; vì vậy, chưa thể xác định quy mô khách hàng của phân khúc này so với hai nhóm còn lại.

Giá thấp có thể khuyến khích người mua dùng thử. Việc duy trì thói quen lại gắn với những yếu tố khác, trong đó có trải nghiệm tại điểm bán. Hai khảo sát dưới đây phản ánh hai hành vi riêng biệt.

Báo cáo không nêu thời điểm cụ thể của kỳ so sánh trước.

Nhóm 21.000–35.000đ nằm trong nhóm dưới 35.000đ; không có tỷ trọng riêng cho kiosk.

Phần 3 · Trải nghiệm Những yếu tố nào gắn với việc duy trì thói quen? Lần đầu thử · iPOS 2025 65 % người được hỏi sẵn sàng thử sản phẩm siêu rẻ, chẳng hạn trà sữa 7.000đ hoặc lẩu 69.000đ. Phần lớn chỉ thử một lần do băn khoăn về chất lượng và an toàn thực phẩm (iPOS, 2025). hai khảo sát

riêng biệt Duy trì thói quen · iPOS 2026 quán quen > 80 % người uống cà phê hoặc trà sữa hằng ngày duy trì thói quen, chuyển sang thương hiệu cao cấp hơn hoặc mua nhiều hơn. Trong nhóm này, 17,3% sẵn sàng chi trên 70.000đ/ly (iPOS, nửa đầu 2026). Yếu tố gắn với quyết định quay lại Hương vị quen thuộc

Vị trí thuận tiện

Chỗ ngồi để ngồi lại

Tốc độ phục vụ

Hai tỷ lệ phản ánh hai hành vi khác nhau trong hai khảo sát: 65% muốn thử sản phẩm siêu rẻ: chưa phải mua thường xuyên hay quay lại.

sản phẩm siêu rẻ: chưa phải mua thường xuyên hay quay lại. >80% duy trì thói quen, nâng cấp thương hiệu hoặc mua nhiều hơn (nhóm uống hằng ngày). Giá có thể ảnh hưởng đến quyết định dùng thử. Với việc tiếp tục lựa chọn một quán, các yếu tố được iPOS ghi nhận gồm hương vị quen thuộc, vị trí thuận tiện, chỗ ngồi và tốc độ phục vụ. Hai khảo sát không theo dõi cùng một nhóm người, nên không thể kết luận người từng thử hàng siêu rẻ đã quay lại hay chưa.

Các yếu tố trên mô tả trải nghiệm tại điểm bán. Với sản phẩm đóng gói, người mua còn có thể xem thành phần và nguồn gốc trên nhãn. Phần cuối mở rộng sang thực phẩm, đồ uống nói chung.

2025: hơn 1.286 người tiêu dùng. 2026: gần 1.000 đáp viên tại 15 tỉnh, thành, chủ yếu đô thị.

Hai tỷ lệ đến từ hai khảo sát riêng.

Phần 4 · Thành phần Thành phần và nguồn gốc cũng được cân nhắc Khảo sát Macromill về thực phẩm và đồ uống nói chung ghi nhận người tiêu dùng chủ động hạn chế một số thành phần, đồng thời quan tâm đến thông tin sản phẩm và xuất xứ. Mối quan tâm trải trên hai phía: Muốn biết sản phẩm có gì: đường, phụ gia nhân tạo, chất béo chuyển hóa.

đường, phụ gia nhân tạo, chất béo chuyển hóa. Chú ý thông tin sức khỏe và minh bạch: nguy cơ đường huyết, tiểu đường, hàm lượng chất béo, xuất xứ.

nguy cơ đường huyết, tiểu đường, hàm lượng chất béo, xuất xứ. Nhưng lợi ích sức khỏe và tuyên bố chức năng chưa phải ưu tiên hàng đầu lúc cân nhắc ban đầu. Quan tâm thông tin sức khỏe chưa chắc đồng nghĩa mua vì lời quảng bá “tốt cho sức khỏe”. ĐỌC NHÃN SẢN PHẨM / 4 ĐIỂM CẦN CHÚ Ý Một chiếc nhãn, bốn thông tin cần nhìn kỹ Hai nhóm quan tâm: sức khỏe – dinh dưỡng và minh bạch thành phần – xuất xứ. Chọn từng điểm để xem chi tiết. MINH HỌA NHÃN ĐỒ UỐNG 01—04 THÔNG TIN SẢN PHẨM 01 / DINH DƯỠNG Đường · Đường huyết 02 / CHẤT BÉO Hàm lượng chất béo 03 / THÀNH PHẦN Nguyên liệu · Phụ gia 04 / XUẤT XỨ Nhà sản xuất · Nguồn gốc 01 02 03 04 Sơ đồ minh họa · Không phải nhãn của sản phẩm cụ thể 01 SỨC KHỎE & DINH DƯỠNG 01 Đường và đường huyết Nguy cơ liên quan đường huyết, tiểu đường ↗ 02 Hàm lượng chất béo Chất béo tổng số và chất béo chuyển hóa ↗ 02 MINH BẠCH SẢN PHẨM 03 Danh sách thành phần Nguyên liệu và phụ gia được công bố ↗ 04 Nguồn gốc, xuất xứ Thông tin nhà sản xuất và nguyên liệu ↗ ĐIỂM ĐANG XEM / 01 GỢI Ý ĐỌC NHÃN Đường và nguy cơ liên quan đường huyết Khảo sát ghi nhận mối quan tâm tới nguy cơ liên quan đến đường huyết và tiểu đường; đường cũng nằm trong nhóm thành phần người tiêu dùng chủ động tránh hoặc hạn chế. KHI XEM NHÃN Xem lượng đường và khẩu phần được công bố, thay vì chỉ nhìn thông điệp quảng cáo ở mặt trước.

Các khảo sát phản ánh những khía cạnh khác nhau: tần suất, mức chi, trải nghiệm tại điểm bán và mối quan tâm về thành phần. Do không theo dõi cùng một nhóm người, các kết quả không thể ghép thành một hành trình tiêu dùng thống nhất.