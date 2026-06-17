Theo thống kê của CTCK Vietcap, bản đồ bất động sản của hệ sinh thái Vingroup - Vinhomes có tổng diện tích 37.720 ha (377 km2), trải dài trên 28 dự án và tổ hợp.

Với quy mô này, quỹ đất đã được công bố của Vinhomes tương đương diện tích của cả một tỉnh nhỏ tại Việt Nam, lớn hơn diện tích tự nhiên của Quốc đảo Malta, tương đương 52% diện tích Singapore và bằng 190 lần diện tích của một quốc gia nhỏ là Monaco. Khắp từ Bắc tới Nam, những siêu dự án đã được định hình.

Trong đó, một trục kinh tế kéo dài từ Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh với tổng diện tích khu vực này lên tới gần 25.000 ha với các dự án đình đám như KĐT Thể thao quốc tế, Ocean Park 1-2-3, Royal Island (Vũ Yên), Vinhomes Global Gate.

Nhưng không chỉ mạnh ở phía Bắc, Vinhomes nắm giữ những quỹ đất kim cương ven biển như Cam Lâm (Khánh Hòa) và Green Paradise ở Cần Giờ (TP.HCM).