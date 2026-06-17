Ngày 16/6/2026, Chủ tịch HĐQT Vinhomes, ông Phạm Thiếu Hoa, công bố Vinhomes đã ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam theo chỉ đạo của ông Phạm Nhật Vượng. Lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh, đây không phải là động thái rút khỏi lĩnh vực bất động sản. Theo ông Hoa, quỹ đất hiện nay đã đủ lớn để Vinhomes duy trì vị thế dẫn đầu trong thời gian dài nên doanh nghiệp chuyển từ chiến lược "mở rộng quy mô" sang "tối ưu giá trị trên mỗi m² đất".
38.000 ha lớn tới mức nào?
Theo thống kê của CTCK Vietcap, bản đồ bất động sản của hệ sinh thái Vingroup - Vinhomes có tổng diện tích 37.720 ha (377 km2), trải dài trên 28 dự án và tổ hợp.
Với quy mô này, quỹ đất đã được công bố của Vinhomes tương đương diện tích của cả một tỉnh nhỏ tại Việt Nam, lớn hơn diện tích tự nhiên của Quốc đảo Malta, tương đương 52% diện tích Singapore và bằng 190 lần diện tích của một quốc gia nhỏ là Monaco. Khắp từ Bắc tới Nam, những siêu dự án đã được định hình.
Trong đó, một trục kinh tế kéo dài từ Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh với tổng diện tích khu vực này lên tới gần 25.000 ha với các dự án đình đám như KĐT Thể thao quốc tế, Ocean Park 1-2-3, Royal Island (Vũ Yên), Vinhomes Global Gate.
Nhưng không chỉ mạnh ở phía Bắc, Vinhomes nắm giữ những quỹ đất kim cương ven biển như Cam Lâm (Khánh Hòa) và Green Paradise ở Cần Giờ (TP.HCM).
BẢN ĐỒ DỰ ÁN
Data: Vinhomes, Vietcap tổng hợp
NHỮNG "GÃ KHỔNG LỒ"
Top 5 dự án lớn nhất có tổng diện tích hơn 29.000 ha – chiếm 77% tổng quỹ đất của Vinhomes.
Cam Lâm
10.360 ha
KĐT Thể thao quốc tế
9.170 ha
Vinhomes Global Gate
5.540 ha
Green Paradise
(Cần Giờ)
2.870 ha
Ven Vịnh Cam Ranh
1.302 ha
"Giai đoạn 2027 – 2028 là giai đoạn các dự án của Vinhomes đồng loạt xây dựng – và tiến hành mở bán"
Data: CTCK tổng hợp
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Chiến lược Quốc tế
Ông Phạm Thiếu Hoa cho biết dù không tiếp tục mở rộng quỹ đất tại Việt Nam, Vinhomes vẫn sẽ thúc đẩy hoạt động ở thị trường quốc tế. Dự án mới nhất được công bố nằm tại Thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo.
Theo MOU ký vào tháng 10/2025, chính quyền Kinshasa sẽ cấp miễn phí khoảng 6.300ha đất để Vingroup phát triển đại đô thị ven sông, đồng thời hợp tác trong việc chuyển đổi hơn 300.000 phương tiện xăng dầu sang xe điện, triển khai hệ thống xe buýt điện và trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.