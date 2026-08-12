Hội An, một đô thị cổ nằm bên bờ biển miền Trung Việt Nam, mang một sức hấp dẫn không thể chối từ: kiến trúc nhuốm màu thời gian, những buổi trà đạo, các nhà hàng hiện đại và một rạp xiếc đẳng cấp thế giới dưới vòm tre. Vào ban ngày, du khách có thể dạo quanh các cửa hàng thủ công truyền thống và những tiệm đồ boutique; khi đêm xuống, những chiếc thuyền thắp đèn lồng lững lờ trôi trên dòng sông Thu Bồn.
Từng là một thương cảng sầm uất giữa thế kỷ 16 và 18, trao đổi lụa, gia vị và gốm sứ với Trung Quốc và Nhật Bản, Hội An dần phai nhạt vào thời kỳ thuộc địa. Thế nhưng, những dãy nhà phố màu vàng nghệ và các hội quán người Hoa vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn đến kinh ngạc.
Dù du lịch đại chúng thường khiến Khu Phố Cổ – một di sản được UNESCO công nhận – trở nên quá tải, một số địa điểm mới tuyệt vời nhất lại nằm bên ngoài khu vực đó, nơi các quán cà phê và nhà hàng đang mọc lên cạnh những cánh đồng lúa yên bình. Tháng Tư là khoảng thời gian đặc biệt lý tưởng: Đêm về có gió hiu hiu, biển cả vẫy gọi và những cơn mưa gió mùa thì vẫn chưa ập tới.
Người dân địa phương thường không tắm biển dưới cái nóng giữa trưa. Ngay trước khi mặt trời lặn mới là thời điểm lý tưởng. Khi ngâm mình xuống làn nước biển mát lạnh, những dải sương mù lơ lửng giữa Ngũ Hành Sơn và Bán đảo Sơn Trà trông giống như một bức tranh màu nước pastel biến đổi không ngừng. Hãy tìm một sự lựa chọn yên tĩnh dọc bờ biển tại Hit Ha Cafe.
Lái xe vài phút về phía nam của bãi biển, nằm gần Làng rau Trà Quế là Mùa, một nhà hàng phong cách. Hãy ngồi ở khu vực ngoài trời được thắp sáng bởi những chiếc đèn mây tre đan cạnh ao nước rợp bóng cọ để thử các món ăn như tartare thịt bê với lá chanh, hay cá hồng đỏ muối từ Cù Lao Chàm.
Bên ngoài Chợ Hội An, leo lên cầu thang để đến Market Bar, nơi nhìn ra dòng sông Thu Bồn và một cây đa cổ thụ từ sân thượng ngập tràn cây cọ — một vị trí lý tưởng để thưởng thức một ly đồ uống trong làn gió đêm với những sự kết hợp gin-and-tonic sáng tạo.
Hãy bắt đầu tại khu ẩm thực từ thế kỷ 19 trong Chợ Hội An. Tiếp tục đến Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch, nơi truy dấu quá khứ thương mại của thị trấn. Sau đó, tiến đến Hội quán Phúc Kiến trang trí lộng lẫy, ghé thăm Nhà cổ Đức An. Kết thúc tại Chùa Cầu 400 tuổi, biểu tượng nổi tiếng nhất của thị trấn.
Đến Nhà cổ Quân Thắng để nếm thử một số món ăn kinh điển của Hội An bên trong một ngôi nhà của thương gia thời xưa. Hãy thử bánh hoa hồng trắng — những bọc gạo dai, trong suốt nhân thịt heo băm tiêu và tôm, rắc hành phi giòn.
Ví da, áo choàng lụa, khăn quàng cổ cashmere, gốm sứ — những con phố rợp bóng cửa hàng của Hội An cung cấp vô số lựa chọn. Trong số hàng trăm tiệm may đo, Yaly Couture và BeBe Tailor nổi tiếng về những bộ suit và váy.
Đến sớm tại Trung tâm biểu diễn Lune Hội An cho buổi biểu diễn Teh Dar lúc 6 p.m., một buổi trình diễn nhào lộn thôi miên pha trộn giữa văn hóa dân gian Tây Nguyên với nghệ thuật xiếc.
Thưởng thức món ăn đặc trưng của Hội An: cao lầu. Những lát thịt heo ướp ngọt ngào gợi nhớ đến xá xíu của Trung Quốc, trong khi những sợi mì dày làm người ta liên tưởng đến mì udon. Quán Cao Lầu Bá Lễ là một địa điểm nổi tiếng.
Tại Hẻm Hội An mới mở, hãy thử một loạt các loại rượu sake và rượu gạo Việt Nam trong một tòa nhà di sản với những bức tường màu xanh mòng két đang phai màu.
Bắt đầu buổi sáng tại Café Slow ở Làng rau Trà Quế. Quán cà phê có chỗ ngồi hiên nhìn ra các luống rau — lý tưởng để nhâm nhi tách Americano. Tiếp theo, hãy đi đến An Nhan, một không gian văn hóa và cà phê bên trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ.
Đi dọc theo những hàng dừa, dòng kênh cho đến khi bạn tới tok., nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Không gian ăn uống mở rộng ra các bàn và giường nằm ngoài trời nhìn ra một vùng cánh đồng lúa lượn sóng êm đềm.
Trở lại Phố Cổ, Lê Đắc Tú dành hàng giờ để vẽ trên các con phố mỗi ngày. Tại Tu Hoian, phòng tranh nhỏ của anh, bạn có thể mua bưu thiếp màu nước. Đối với một nghề thủ công khác, hãy ghé thăm xưởng lụa Daisu Silk để xem dệt lụa.
Sau nhiều ngày khám phá, hãy dừng lại để trải nghiệm trà đạo Việt Nam tại La.Kao Teahouse. Người chủ nhà rót nước từ ấm gang Nhật Bản sang một chiếc ấm gốm sứ Trung Quốc sử dụng muôi tre. Mỗi loại trà được ủ ba lần, hương vị chuyển đổi theo mỗi lần pha.