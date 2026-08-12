Bài viết thể hiện góc nhìn của Kit Humphrey, một nhà báo tự do đã sống tại Việt Nam hơn một thập kỷ và thường xuyên ghé thăm Hội An đăng trên tờ New York Times.

Hội An, một đô thị cổ nằm bên bờ biển miền Trung Việt Nam, mang một sức hấp dẫn không thể chối từ: kiến trúc nhuốm màu thời gian, những buổi trà đạo, các nhà hàng hiện đại và một rạp xiếc đẳng cấp thế giới dưới vòm tre. Vào ban ngày, du khách có thể dạo quanh các cửa hàng thủ công truyền thống và những tiệm đồ boutique; khi đêm xuống, những chiếc thuyền thắp đèn lồng lững lờ trôi trên dòng sông Thu Bồn.

Từng là một thương cảng sầm uất giữa thế kỷ 16 và 18, trao đổi lụa, gia vị và gốm sứ với Trung Quốc và Nhật Bản, Hội An dần phai nhạt vào thời kỳ thuộc địa. Thế nhưng, những dãy nhà phố màu vàng nghệ và các hội quán người Hoa vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn đến kinh ngạc.

Dù du lịch đại chúng thường khiến Khu Phố Cổ – một di sản được UNESCO công nhận – trở nên quá tải, một số địa điểm mới tuyệt vời nhất lại nằm bên ngoài khu vực đó, nơi các quán cà phê và nhà hàng đang mọc lên cạnh những cánh đồng lúa yên bình. Tháng Tư là khoảng thời gian đặc biệt lý tưởng: Đêm về có gió hiu hiu, biển cả vẫy gọi và những cơn mưa gió mùa thì vẫn chưa ập tới.