36 Giờ ở Hội An, Việt Nam

Bài viết thể hiện góc nhìn của Kit Humphrey, một nhà báo tự do đã sống tại Việt Nam hơn một thập kỷ và thường xuyên ghé thăm Hội An đăng trên tờ New York Times.

Hội An, một đô thị cổ nằm bên bờ biển miền Trung Việt Nam, mang một sức hấp dẫn không thể chối từ: kiến trúc nhuốm màu thời gian, những buổi trà đạo, các nhà hàng hiện đại và một rạp xiếc đẳng cấp thế giới dưới vòm tre. Vào ban ngày, du khách có thể dạo quanh các cửa hàng thủ công truyền thống và những tiệm đồ boutique; khi đêm xuống, những chiếc thuyền thắp đèn lồng lững lờ trôi trên dòng sông Thu Bồn.

Từng là một thương cảng sầm uất giữa thế kỷ 16 và 18, trao đổi lụa, gia vị và gốm sứ với Trung Quốc và Nhật Bản, Hội An dần phai nhạt vào thời kỳ thuộc địa. Thế nhưng, những dãy nhà phố màu vàng nghệ và các hội quán người Hoa vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn đến kinh ngạc.

Dù du lịch đại chúng thường khiến Khu Phố Cổ – một di sản được UNESCO công nhận – trở nên quá tải, một số địa điểm mới tuyệt vời nhất lại nằm bên ngoài khu vực đó, nơi các quán cà phê và nhà hàng đang mọc lên cạnh những cánh đồng lúa yên bình. Tháng Tư là khoảng thời gian đặc biệt lý tưởng: Đêm về có gió hiu hiu, biển cả vẫy gọi và những cơn mưa gió mùa thì vẫn chưa ập tới.

Gợi ý trải nghiệm

  • Nhà cổ Đức An, một ví dụ được bảo tồn tinh xảo về những căn nhà phố hẹp từ thời kỳ hoàng kim thương mại của Hội An, hiện vẫn là nơi sinh sống của con cháu những thương nhân nguyên thủy.
  • Nhà hàng Mùa, phục vụ thực đơn nếm thử (tasting menu) 15 món xuất sắc bên cạnh một ao nước rợp bóng cọ.
  • Trung tâm biểu diễn Lune Hội An, nằm trong một nhà hát bằng tre hình vòm, tổ chức buổi biểu diễn Teh Dar hàng đêm — một màn trình diễn thôi miên, táo bạo kết hợp văn hóa dân gian Tây Nguyên với nghệ thuật xiếc và múa đương đại đẳng cấp.
  • Chợ Hội An với khu bán vải và một khu ẩm thực rộng lớn từ thế kỷ 19 mang đậm nét địa phương, nơi thực khách dùng bữa tại các bàn kim loại chung.
  • Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch, nằm trong một tòa nhà di sản bằng gỗ tuyệt đẹp, lưu giữ dấu ấn về các mối liên kết thương mại lịch sử của Hội An.
  • Hội quán Phúc Kiến được trang trí công phu, rộng lớn và ngập tràn mùi hương, là một trong năm hội quán do cộng đồng thương nhân người Hoa định cư tại Hội An xây dựng.
  • Nhà cổ Quân Thắng vừa là ngôi nhà thương nhân được bảo tồn tốt, vừa là bối cảnh độc đáo để thưởng thức các đặc sản địa phương.
  • Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản) 400 năm tuổi, cùng một ngôi đền nhỏ, là cột mốc nổi tiếng nhất của Hội An.
  • Hit Ha Cafe phục vụ các món ăn phương Tây, nước ép tươi và có một khu vườn yên tĩnh.
  • Market Bar, nhìn ra sông Thu Bồn và một cây đa cao lớn từ sân thượng rợp bóng cọ, cung cấp vị trí hoàn hảo để thưởng thức một ly gin và tonic trong làn gió đêm.
  • Café Slow, nằm trong Làng rau Trà Quế phục vụ cà phê và bánh mì ciabatta trong một tòa nhà bằng gỗ.
  • Tại tok., các món ăn pha trộn nguyên liệu Việt Nam với ẩm thực châu Âu hiện đại trong không gian mở.
  • Quán Cao Lầu Bá Lễ là địa điểm nổi tiếng để thưởng thức một tô cao lầu, món ăn đặc trưng của Hội An.
  • Hẻm Hội An mới mở cung cấp tuyển chọn các loại rượu sake, rượu gạo và cocktail Việt Nam.
  • Tại La.Kao Teahouse, hãy tận hưởng buổi trà đạo Việt Nam trong không gian ấm cúng, thanh bình.
  • Tại Tu Hoian, nghệ sĩ Lê Đắc Tú bán những bức tranh màu nước theo trường phái ấn tượng.
  • Tại xưởng Daisu Silk, tìm mua khăn lụa vẽ tay và xem lụa được dệt trên khung cửi gỗ truyền thống.
  • Hart Upcycled Home Decor là một kho báu gốm sứ, đồ cổ, tác phẩm điêu khắc và đèn lồng lụa pha cotton trang nhã.
  • Metiseko bán quần áo cao cấp, sản xuất tại địa phương bằng bông hữu cơ và lụa tơ tằm.
  • Tìm đến Sạp giày của Lucia Thoi trong Chợ Hội An để đặt làm các mẫu dép kiểu Birkenstock.
  • An Nhan, một không gian văn hóa và cà phê nằm trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ, trưng bày các mặt hàng thủ công.
  • Xưởng Tái Sinh là nơi lưu giữ các tác phẩm có ý thức bảo vệ môi trường của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân.
  • Anantara Hoi An Resort, nằm bên sông Thu Bồn trong một khu vực yên tĩnh, có thuyền riêng, spa và hồ bơi ven sông. Giá phòng từ 7 triệu đồng.
  • Dechiu Hotel, một nơi ẩn náu ấm cúng cách Biển Tân Thành vài phút đi bộ, nổi bật với tiệm cà phê tầng một phong cách. Giá phòng từ khoảng 3 triệu đồng.
  • Hoianese Tranquil Heritage Hotel là một điểm sáng hiếm có mang lại cảm giác hoài cổ. Giá phòng từ khoảng 800.000 đồng.
  • Di chuyển: Để di chuyển rẻ và dễ dàng, hãy đi xe đạp hoặc tải xuống các ứng dụng gọi xe (như Grab, Xanh SM).

Lịch trình chi tiết

Thứ Sáu
17:00

Bơi lội lúc hoàng hôn

Người dân địa phương thường không tắm biển dưới cái nóng giữa trưa. Ngay trước khi mặt trời lặn mới là thời điểm lý tưởng. Khi ngâm mình xuống làn nước biển mát lạnh, những dải sương mù lơ lửng giữa Ngũ Hành Sơn và Bán đảo Sơn Trà trông giống như một bức tranh màu nước pastel biến đổi không ngừng. Hãy tìm một sự lựa chọn yên tĩnh dọc bờ biển tại Hit Ha Cafe.

Biển An Bàng
19:00

Thưởng thức ẩm thực theo mùa

Lái xe vài phút về phía nam của bãi biển, nằm gần Làng rau Trà Quế là Mùa, một nhà hàng phong cách. Hãy ngồi ở khu vực ngoài trời được thắp sáng bởi những chiếc đèn mây tre đan cạnh ao nước rợp bóng cọ để thử các món ăn như tartare thịt bê với lá chanh, hay cá hồng đỏ muối từ Cù Lao Chàm.

Nhà hàng Mùa
21:30

Nhâm nhi cocktail trong gió đêm

Bên ngoài Chợ Hội An, leo lên cầu thang để đến Market Bar, nơi nhìn ra dòng sông Thu Bồn và một cây đa cổ thụ từ sân thượng ngập tràn cây cọ — một vị trí lý tưởng để thưởng thức một ly đồ uống trong làn gió đêm với những sự kết hợp gin-and-tonic sáng tạo.

Market Bar
Hội quán Phúc Kiến
Hội quán Phúc Kiến được trang trí công phu là một trong năm hội quán do cộng đồng thương nhân người Hoa tại Hội An xây dựng.
Thứ Bảy
08:00

Khám phá Phố Cổ

Hãy bắt đầu tại khu ẩm thực từ thế kỷ 19 trong Chợ Hội An. Tiếp tục đến Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch, nơi truy dấu quá khứ thương mại của thị trấn. Sau đó, tiến đến Hội quán Phúc Kiến trang trí lộng lẫy, ghé thăm Nhà cổ Đức An. Kết thúc tại Chùa Cầu 400 tuổi, biểu tượng nổi tiếng nhất của thị trấn.

Chợ Hội An
12:00

Bánh hoa hồng trắng trong nhà cổ

Đến Nhà cổ Quân Thắng để nếm thử một số món ăn kinh điển của Hội An bên trong một ngôi nhà của thương gia thời xưa. Hãy thử bánh hoa hồng trắng — những bọc gạo dai, trong suốt nhân thịt heo băm tiêu và tôm, rắc hành phi giòn.

Nhà cổ Quân Thắng
14:00

May đo quần áo

Ví da, áo choàng lụa, khăn quàng cổ cashmere, gốm sứ — những con phố rợp bóng cửa hàng của Hội An cung cấp vô số lựa chọn. Trong số hàng trăm tiệm may đo, Yaly Couture và BeBe Tailor nổi tiếng về những bộ suit và váy.

Yaly Couture
17:30

Xem xiếc tre đầy mê hoặc

Đến sớm tại Trung tâm biểu diễn Lune Hội An cho buổi biểu diễn Teh Dar lúc 6 p.m., một buổi trình diễn nhào lộn thôi miên pha trộn giữa văn hóa dân gian Tây Nguyên với nghệ thuật xiếc.

Hoi An Lune Center
20:00

Thử món đặc sản địa phương

Thưởng thức món ăn đặc trưng của Hội An: cao lầu. Những lát thịt heo ướp ngọt ngào gợi nhớ đến xá xíu của Trung Quốc, trong khi những sợi mì dày làm người ta liên tưởng đến mì udon. Quán Cao Lầu Bá Lễ là một địa điểm nổi tiếng.

Quán Cao Lầu Bá Lễ
22:00

Nếm thử sake sản xuất tại Việt Nam

Tại Hẻm Hội An mới mở, hãy thử một loạt các loại rượu sake và rượu gạo Việt Nam trong một tòa nhà di sản với những bức tường màu xanh mòng két đang phai màu.

Hẻm Hội An
Cổng Chùa Bà Mụ
Người dân tạo dáng chụp ảnh trước Cổng Chùa Bà Mụ trong Phố Cổ.
Chủ Nhật
09:00

Trốn về vùng quê

Bắt đầu buổi sáng tại Café Slow ở Làng rau Trà Quế. Quán cà phê có chỗ ngồi hiên nhìn ra các luống rau — lý tưởng để nhâm nhi tách Americano. Tiếp theo, hãy đi đến An Nhan, một không gian văn hóa và cà phê bên trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ.

Café Slow
11:30

Ăn trưa bên cánh đồng lúa

Đi dọc theo những hàng dừa, dòng kênh cho đến khi bạn tới tok., nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Không gian ăn uống mở rộng ra các bàn và giường nằm ngoài trời nhìn ra một vùng cánh đồng lúa lượn sóng êm đềm.

tok.
12:30

Gặp gỡ nghệ sĩ và thợ dệt lụa

Trở lại Phố Cổ, Lê Đắc Tú dành hàng giờ để vẽ trên các con phố mỗi ngày. Tại Tu Hoian, phòng tranh nhỏ của anh, bạn có thể mua bưu thiếp màu nước. Đối với một nghề thủ công khác, hãy ghé thăm xưởng lụa Daisu Silk để xem dệt lụa.

Tu Hoian
13:30

Thư giãn tại buổi trà đạo

Sau nhiều ngày khám phá, hãy dừng lại để trải nghiệm trà đạo Việt Nam tại La.Kao Teahouse. Người chủ nhà rót nước từ ấm gang Nhật Bản sang một chiếc ấm gốm sứ Trung Quốc sử dụng muôi tre. Mỗi loại trà được ủ ba lần, hương vị chuyển đổi theo mỗi lần pha.

La.Kao Teahouse