Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Thời kỳ "mua hôm nay, bán giá cao hơn ngày mai", hay chiến lược găm hàng chờ giá tăng gấp đôi, gấp ba trong thời gian ngắn đã dần khép lại. Thay vào đó, một thế hệ nhà đầu tư mới với tư duy thực tế và cẩn trọng hơn đang định hình lại luật chơi: dòng tiền khai thác bắt đầu được đặt lên bàn cân cùng với kỳ vọng tăng giá.

Sự chuyển dịch trong khẩu vị đầu tư không diễn ra ngẫu nhiên mà là kết quả của những diễn biến trên thị trường bất động sản thời gian qua.

Trong giai đoạn 2023-2025, mặt bằng giá nhà ở tại các đô thị lớn liên tục thiết lập đỉnh mới. Theo dữ liệu của CBRE, tính đến quý 2/2026, giá sơ cấp trung bình toàn thị trường căn hộ Hà Nội đạt xấp xỉ 95 triệu đồng/m² (chưa bao gồm VAT, phí bảo trì và trước chiết khấu). Còn tại TP.HCM (sau sáp nhập), giá bán sơ cấp trung bình đã đạt khoảng 76 triệu đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì).

Với mức giá hiện tại đã vượt xa thu nhập của đại bộ phận người dân và thu hẹp dư địa tăng giá cho nhà đầu tư. Khi gốc vốn bỏ ra ban đầu quá lớn, việc kỳ vọng tài sản tiếp tục nhân bằng lần trong ngắn hạn là điều không tưởng.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao dù đã hạ nhiệt so với giai đoạn đỉnh nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với thời kỳ tiền rẻ. Áp lực tài chính đè nặng lên vai những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao. Khi chi phí vốn đắt đỏ hơn, biên lợi nhuận từ việc chỉ trông chờ vào chênh lệch giá mua - bán bị thu hẹp đáng kể.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Chi nhánh Hà Nội cho rằng, nhóm nhà đầu tư "lướt sóng" đã rút khỏi thị trường căn hộ khi hai điều kiện quan trọng là mặt bằng lãi suất thấp và khả năng tăng giá của bất động sản không còn tồn tại đồng thời. Theo bà, dòng tiền đang dịch chuyển sang bất động sản có giá trị thực, tức là có khả năng khai thác trong ngắn hạn hoặc có những động lực tăng trưởng rõ ràng trong khoảng 2-3 năm tới.

Nhận định này cũng phản ánh khá rõ qua hành vi của người mua. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy, người mua không còn đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng. Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đã trở thành những tiêu chí quan trọng hơn trong quá trình lựa chọn tài sản.

Đáng chú ý hơn, ngay cả nhóm đang khai thác cho thuê cũng thay đổi mục tiêu đầu tư. Theo khảo sát này, 59% chủ sở hữu ưu tiên tối ưu dòng tiền cho thuê, trong khi chỉ 23% đặt kỳ vọng lớn vào việc giá tài sản tiếp tục tăng.

Những con số trên cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong cách định nghĩa hiệu quả đầu tư. Nếu trước đây lợi nhuận chủ yếu được đo bằng mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán, thì hiện nay, tổng lợi nhuận trong suốt vòng đời sở hữu mới là yếu tố quyết định.

Nói cách khác, nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm tài sản sẽ tăng giá bao nhiêu, mà còn đặt câu hỏi tài sản có thể tạo ra bao nhiêu tiền trong thời gian chờ tăng giá.

Đó cũng là lý do những bất động sản có thể khai thác cho thuê, vận hành lưu trú, kinh doanh thương mại hoặc tạo nguồn thu ổn định sau khi bàn giao đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Dòng tiền khai thác không chỉ giúp bù đắp chi phí sở hữu mà còn giảm áp lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh chu kỳ tăng giá của thị trường ngày càng kéo dài và thanh khoản phân hóa mạnh.

Sự dịch chuyển này phản ánh quá trình trưởng thành của thị trường bất động sản Việt Nam. Khi biên độ tăng giá không còn dễ dự báo, giá trị của một tài sản sẽ ngày càng được quyết định bởi năng lực tạo thu nhập thực thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá trong tương lai. Chính đây là nền tảng hình thành xu hướng "bất động sản dòng tiền" mà nhiều thị trường phát triển đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ.

Nếu ở Việt Nam, bất động sản vẫn thường được nhìn nhận trước hết như một tài sản tích lũy thì tại nhiều thị trường phát triển, giá trị của bất động sản từ lâu đã được đánh giá giống như một tài sản tạo thu nhập.

Nhà đầu tư không chỉ quan tâm tài sản có thể tăng giá bao nhiêu sau vài năm mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra dòng tiền ổn định trong suốt vòng đời khai thác. Chính vì vậy, hiệu quả đầu tư thường được đo bằng tỷ suất khai thác, công suất sử dụng, chất lượng dòng tiền và năng lực vận hành, thay vì chỉ dựa vào mức tăng giá vốn.

Khẩu vị đầu tư tại các nước phát triển đã phân mảnh và chuyên biệt hóa rất cao, hình thành nên một hệ sinh thái các mô hình bất động sản dòng tiền phong phú. Đó cũng là lý do những phân khúc bất động sản tạo dòng tiền chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư tại nhiều quốc gia.

Ở lĩnh vực nhà ở, mô hình nhà ở cho thuê đã trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường tại Mỹ, Đức, Nhật Bản hay Singapore. Thay vì mua bán lướt sóng, các tổ chức và cá nhân sở hữu các tổ hợp căn hộ, nhà phố chuyên biệt chỉ để cho thuê. Mô hình này giải quyết trực tiếp bài toán an cư tại các siêu đô thị, nơi chi phí sở hữu nhà ở quá đắt đỏ.

Cùng với đó là sự phát triển của căn hộ dịch vụ, phân khúc này nhắm đến tệp khách hàng doanh nhân, chuyên gia nước ngoài hoặc khách du lịch lưu trú dài ngày. Tỷ suất lợi nhuận thường cao hơn nhà ở thông thường nhờ các giá trị gia tăng từ dịch vụ tiện ích đi kèm.

Ở phân khúc thương mại, sự phát triển của văn phòng linh hoạt, trung tâm bán lẻ hay bất động sản logistics cũng xuất phát từ cùng một nguyên lý. Giá trị của tài sản phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu thực của doanh nghiệp và người sử dụng. Một tòa nhà văn phòng có tỷ lệ lấp đầy cao, hợp đồng thuê dài hạn và dòng tiền ổn định sẽ luôn được thị trường định giá cao hơn một tài sản chỉ sở hữu vị trí đẹp nhưng khai thác kém hiệu quả.

Xu hướng này càng thể hiện rõ qua sự phát triển mạnh của các quỹ đầu tư bất động sản (REIT). Tại nhiều quốc gia, REIT trở thành kênh đầu tư phổ biến. Các nhà đầu tư cá nhân không cần số vốn khổng lồ vẫn có thể mua chứng chỉ quỹ REIT để hưởng cổ tức định kỳ từ dòng tiền cho thuê của các tòa nhà thương mại, bệnh viện, hay trung tâm mua sắm khổng lồ mà quỹ đó quản lý.

Dù thuộc phân khúc nào, các mô hình bất động sản dòng tiền tại những thị trường phát triển đều có ba điểm chung.

Thứ nhất, tài sản phải được xây dựng trên nhu cầu sử dụng thực của thị trường. Dòng tiền chỉ bền vững khi có khách hàng thực sự sẵn sàng trả tiền để sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thứ hai, tài sản được quản lý bởi đơn vị vận hành chuyên nghiệp. Hiệu quả khai thác không phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí hay quy mô dự án mà còn đến từ khả năng tối ưu công suất, kiểm soát chi phí và duy trì chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình vận hành.

Cuối cùng, giá trị bất động sản được xác lập từ hiệu quả khai thác thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá. Một tài sản tạo ra dòng tiền ổn định, có lịch sử vận hành minh bạch và tỷ lệ lấp đầy cao thường được thị trường định giá tốt hơn, ngay cả khi tốc độ tăng giá vốn không quá lớn.

Có thể thấy, tại nhiều thị trường phát triển, bất động sản không đơn thuần là một tài sản để nắm giữ mà là một tài sản kinh doanh. Giá trị của nó được tạo nên bởi khả năng tạo thu nhập đều đặn và hiệu quả vận hành trong dài hạn. Đây cũng là xu hướng đang dần định hình tư duy đầu tư tại Việt Nam khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó dòng tiền không còn là giá trị cộng thêm mà ngày càng trở thành tiêu chí cốt lõi để đánh giá chất lượng của một tài sản.

Nếu phần lớn các thị trường phát triển đã chuyển từ tư duy đầu cơ sang đầu tư dựa trên dòng tiền từ nhiều năm trước, thì Việt Nam đang đứng trước giai đoạn có nhiều điều kiện để xu hướng này hình thành rõ nét hơn.

Động lực đầu tiên đến từ sự thay đổi của nhu cầu. Quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra với tốc độ cao, kéo theo sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và lực lượng lao động dịch chuyển về các trung tâm kinh tế. Khi quy mô dân số đô thị ngày càng lớn, nhu cầu thuê nhà ở, lưu trú, văn phòng, mặt bằng kinh doanh hay kho bãi không còn mang tính thời điểm mà trở thành nhu cầu thường xuyên của nền kinh tế.

Song song với đó, sự phát triển của du lịch, thương mại điện tử, logistics và khu vực dịch vụ đang tạo ra những phân khúc bất động sản có khả năng khai thác ổn định. Thay vì chỉ tập trung vào giá trị chuyển nhượng, nhiều loại hình tài sản đã bắt đầu tạo nguồn thu đều đặn từ hoạt động vận hành. Đây là nền tảng quan trọng để bất động sản dòng tiền mở rộng dư địa phát triển trong những năm tới.

Ở góc độ dòng vốn, thị trường cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý. Khi biên độ tăng giá không còn quá lớn như các chu kỳ trước, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên những tài sản vừa bảo toàn giá trị, vừa tạo được thu nhập trong thời gian nắm giữ. Điều này cũng phù hợp với xu hướng của các quỹ đầu tư và dòng vốn dài hạn trên thế giới, vốn luôn coi khả năng tạo dòng tiền là tiêu chí quan trọng khi định giá tài sản.

Tuy nhiên, để phát triển bất động sản dòng tiền một cách bền vững và thực sự giải quyết được bài toán của thị trường, các nhà đầu tư và nhà phát triển dự án buộc phải tuân thủ những nguyên tắc khắt khe.

Nguyên lý tối thượng và bất di bất dịch là mọi quyết định đầu tư phải được đặt trên nền tảng của nhu cầu thuê thực tế. Sản phẩm đưa ra thị trường không thể là những khuôn mẫu cứng nhắc, mà cần được chuẩn hóa tinh tế, "may đo" riêng cho từng nhóm khách hàng mục tiêu để tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy.

Cùng với đó, tính minh bạch về dòng tiền và các hợp đồng khai thác là yếu tố tiên quyết để tạo dựng niềm tin vững chắc với các cổ đông và đối tác tài chính.

Đặc biệt, năng lực quản lý và vận hành chuyên nghiệp chính là "chìa khóa" quyết định trực tiếp đến hiệu quả khai thác cuối cùng.

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu vận hành chi tiết từ các tòa nhà, khu dân cư sẽ trở thành cơ sở khoa học cốt lõi để chủ đầu tư liên tục tinh chỉnh dịch vụ, tối ưu hóa chi phí, từ đó nâng tầm giá trị tài sản trong dài hạn.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà giá trị của tài sản không còn được quyết định đơn thuần bởi vị trí hay tốc độ tăng giá. Khả năng tạo thu nhập ổn định, hiệu quả khai thác và năng lực vận hành sẽ ngày càng trở thành những yếu tố cốt lõi trong quá trình định giá.

Vì vậy, bất động sản tạo dòng tiền hoàn toàn không phải là một phân khúc mới lạ, mà thực chất là một xu hướng đầu tư tất yếu, bám sát với giai đoạn trưởng thành mới của thị trường.

Nhìn về tương lai, những tài sản đáp ứng nhu cầu sử dụng thực, tạo ra dòng tiền bền vững và được vận hành chuyên nghiệp sẽ có nhiều lợi thế hơn. Chúng không chỉ thu hút dòng vốn thông minh, gia tăng giá trị bền vững qua thời gian mà còn thiết lập nên một chuẩn mực mới, định hình lại triết lý đầu tư chuyên nghiệp và an toàn hơn tại Việt Nam.

Ánh Dương Thanh Niên Việt