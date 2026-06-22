Sức bật của siêu đô thị Hải Phòng đã được khẳng định bằng các chỉ số kinh tế thuộc nhóm ấn tượng nhất cả nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn quốc khởi sắc với mức tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 7.83%, Hải Phòng tiếp tục củng cố vị thế dẫn dắt khi duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 2 chữ số trong suốt 11 năm trở lại đây. Riêng quý I/2026, GRDP thành phố ước đạt 112.764 tỷ đồng, tăng 11,21% so với cùng kỳ – mức cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đó, năm 2025, GRDP của thành phố cũng tăng 11,8%, vượt xa mức bình quân cả nước.

Không chỉ tăng trưởng mạnh, Hải Phòng còn cải thiện rõ rệt chất lượng môi trường kinh doanh khi dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 và duy trì trong nhóm “Tốt” năm 2025. Với nền tảng là trung tâm công nghiệp – cảng biển lớn nhất miền Bắc, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 15,11% trong năm 2025, củng cố vai trò đầu tàu kinh tế khu vực.

Nếu các chỉ số kinh tế là nền tảng, thì hạ tầng chính là “lực đẩy” giúp Hải Phòng bứt tốc, khi đây là trung tâm logistics trọng điểm của miền Bắc, với lợi thế nổi bật đến từ hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Trong đó, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (CT.04) đóng vai trò trục “xương sống” của toàn vùng, cùng tuyến Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái (CT.06) tạo nên hành lang ven biển liên hoàn. Trong khi đó, tuyến Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08) đang được đẩy nhanh tiến độ, mở rộng kết nối theo trục Bắc – Nam. (Theo báo cáo từ Batdongsan.com)

Không dừng lại ở hệ thống đường bộ, Hải Phòng còn đặt nền móng cho các trục giao thông chiến lược trong dài hạn. Tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đang được quy hoạch sẽ bổ sung một hành lang vận tải hiện đại, kết nối khu vực cửa khẩu phía Bắc với hệ thống cảng biển. Song song, trục đường tốc độ cao Đông – Tây cũng được định hướng phát triển nhằm tăng cường liên kết khu vực phía Nam thành phố, mở ra dư địa mới cho không gian đô thị và công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản không còn tăng trưởng theo quán tính, mà bước vào giai đoạn “lọc nhiễu”. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm toàn thị trường có xu hướng điều chỉnh sau chu kỳ tăng dài, trong khi giá bán vẫn duy trì tốc độ tăng khoảng 15%/năm. Điều này cho thấy dòng tiền không rút khỏi thị trường, mà đang dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị thực.

Khảo sát quý I/2026 cho thấy tới 64% người mua ưu tiên các sản phẩm có thể “ở được hoặc khai thác dòng tiền ngay”, thay vì đầu tư lướt sóng . Đồng thời, khoảng 51% cho biết sẽ tiếp tục mua nhưng chọn lọc hơn, phản ánh sự chuyển dịch từ đầu cơ sang đầu tư có tính toán. Tại Hải Phòng, xu hướng này thể hiện rõ nét khi thị trường giai đoạn 2025–2026 không còn các cơn “sốt ảo” hay tình trạng “bán lúa non”. Thay vào đó, dòng tiền tập trung vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê. Mức độ quan tâm đến căn hộ tại đây có thời điểm tăng tới 38%, trong khi mặt bằng giá tiếp tục duy trì xu hướng tăng ổn định.

Khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định và hạ tầng từng bước hoàn thiện, Hải Phòng không chỉ “lớn lên” về quy mô mà còn “nâng tầm” về chất lượng đô thị. Trên nền tảng đó, bất động sản bắt đầu chuyển mình sang một chu kỳ sâu hơn, nơi giá trị không còn đến từ tốc độ, mà từ độ bền và khả năng khai thác thực.

Một trong những tín hiệu rõ ràng nhất của sự chuyển dịch thị trường bất động sản Hải Phòng là sự trỗi dậy mạnh mẽ của phân khúc căn hộ. Nếu như trước đây đất nền và nhà phố chiếm ưu thế tuyệt đối, thì hiện tại, chung cư – đặc biệt là các sản phẩm trung và cao cấp đang trở thành tâm điểm. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, khoảng 55% khách hàng tin rằng căn hộ là loại hình có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất trong nửa năm tới.

Tại Hải Phòng, làn sóng dịch chuyển từ nhà mặt đất lên chung cư được thúc đẩy bởi những yếu tố rất cụ thể: 59% khách hàng tìm kiếm môi trường sống tiện ích đồng bộ, trong khi 51% đánh giá cao hệ thống quản lý và vận hành chuyên nghiệp. Điều này cho thấy nhu cầu nhà ở đã vượt qua ngưỡng “đủ dùng”, để tiến tới một chuẩn sống cao hơn, nơi chất lượng sống trở thành yếu tố cốt lõi.

Chân dung khách hàng cũng định hình rõ nét xu hướng này. Khoảng 57% là nhóm mua để ở, bao gồm người mua lần đầu và những gia đình có nhu cầu nâng cấp không gian sống. Bên cạnh đó, 37% đến từ nhóm chuyên gia nước ngoài và người nhập cư, những đối tượng có yêu cầu cao về tiêu chuẩn sống, từ thiết kế căn hộ đến dịch vụ và môi trường vận hành. Chính áp lực từ nhóm khách hàng này đang buộc thị trường bước vào một cuộc cạnh tranh về chất lượng, nơi chỉ những chủ đầu tư có uy tín và năng lực thực sự mới có thể tạo dựng niềm tin.

Điểm cốt lõi khiến căn hộ trở thành lựa chọn ưu tiên không nằm ở yếu tố giá, mà ở bản chất sản phẩm. Chung cư đồng thời giải quyết hai bài toán: đáp ứng nhu cầu ở thực và tạo dòng tiền cho thuê. Trong bối cảnh thị trường ngày càng thận trọng, đây là lợi thế mang tính quyết định.

Sức hấp dẫn của phân khúc này còn được củng cố bởi hiệu quả đầu tư. Hải Phòng hiện dẫn đầu về tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ, đạt khoảng 4,8%/năm, cao hơn đáng kể so với Hà Nội (2,3%), TP.HCM (3,2%) hay Quảng Ninh (3,1%). Riêng khu vực Lê Chân ghi nhận mức lợi suất lên tới 5%, với giá bán phổ biến khoảng 41 triệu đồng/m² và giá thuê trung bình 11 triệu đồng/tháng. Chính mức sinh lời này đã kéo theo làn sóng dịch chuyển dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Hà Nội. Tính từ quý I/2023 đến quý I/2026, mức độ quan tâm của nhà đầu tư thủ đô đối với thị trường căn hộ Hải Phòng tăng tới 117%.

Song song với đó, cơ cấu nguồn cung cũng đang thay đổi theo hướng nâng cấp. Phân khúc trung – cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo, trong khi phân khúc bình dân dần thu hẹp. Điều này phản ánh rõ một thực tế: nhu cầu thị trường không còn dừng ở “có chỗ ở”, mà đã chuyển sang “sống tốt hơn”.

Tuy nhiên, sự gia tăng nguồn cung cũng kéo theo sự phân hóa rõ rệt về chất lượng. Thị trường bắt đầu hình thành một “bộ lọc tự nhiên”, nơi người mua ngày càng khắt khe, ưu tiên các dự án có chủ đầu tư uy tín, thiết kế tốt và khả năng vận hành ổn định.

Tổng hòa các yếu tố này cho thấy một xu hướng rõ ràng: thị trường bất động sản Hải Phòng đang bước vào giai đoạn chọn lọc. Và trong giai đoạn đó, chỉ những dự án hội tụ đủ yếu tố về vị trí, chất lượng và thương hiệu mới có khả năng dẫn dắt và tạo ra giá trị bền vững.

Giữa bức tranh đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ của Hải Phòng, Ambience nổi lên như một điểm nhấn đúng thời điểm. Khi nhu cầu về không gian sống chất lượng ngày càng rõ rệt nhưng nguồn cung đạt chuẩn còn hạn chế, những dự án hội tụ đủ yếu tố về vị trí, chất lượng và thương hiệu nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường.

Dự án sở hữu lợi thế “tâm điểm của tâm điểm” khi tọa lạc trên trục Võ Nguyên Giáp, khu vực Lê Chân – khu vực đang định hình lõi đô thị mới của thành phố. Đây không chỉ là vị trí thuận tiện về kết nối, mà còn là nơi hội tụ hạ tầng, thương mại và các dòng chảy kinh tế sôi động nhất. Việc đối diện AEON Mall giúp cư dân tại Ambience thừa hưởng ngay một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

Đi sâu vào sản phẩm, danh mục căn hộ tại Ambience được thiết kế đa dạng, từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người trẻ độc lập đến các gia đình nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm nâng cao như căn hộ có sân vườn, duplex hay penthouse mở ra thêm lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm không gian sống khác biệt hơn.

Điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng loại hình, mà ở cách các không gian được tổ chức. Thiết kế căn hộ theo hướng vuông vức, tối ưu công năng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Với tầm nhìn thoáng, nhiều hướng mở không chỉ mang lại cảm giác rộng rãi, mà còn tạo sự kết nối giữa không gian sống bên trong và môi trường bên ngoài – yếu tố ngày càng được đề cao trong các đô thị mật độ cao.

Hệ tiện ích cũng được xây dựng theo hướng nâng cao trải nghiệm sống, tập trung vào khả năng sử dụng hàng ngày với các hạng mục như bể bơi, khu thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng và khu dịch vụ. Thay vì chạy theo số lượng, dự án hướng tới tính liên tục trong trải nghiệm – yếu tố quyết định chất lượng sống và khả năng giữ chân cư dân.

Từ đó, nhịp sống của cư dân được hình thành theo hướng thực tế và bền vững. Buổi sáng bắt đầu với những hoạt động thể chất ngay trong khuôn viên, ban ngày di chuyển thuận tiện tới nơi làm việc, và buổi tối trở về một không gian yên tĩnh, đủ tiện nghi để nghỉ ngơi và kết nối gia đình. Đây không phải là một viễn cảnh mang tính lý tưởng hóa, mà là một mô hình sống phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Đáng chú ý, cách phát triển dự án mới là yếu tố quyết định Ambience đứng ở đâu trên thị trường. Tại đây, chủ đầu tư là Gamuda Land lựa chọn hướng tiếp cận tập trung vào năng lực cốt lõi: chất lượng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và uy tín thương hiệu.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều khu đô thị quy mô lớn, Gamuda Land định hình Ambience bằng sự chỉn chu trong từng chi tiết. Từ quy hoạch tổng thể đến thiết kế căn hộ, từ vật liệu đến tiêu chuẩn bàn giao, tất cả đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: tạo ra một sản phẩm có thể giữ giá trị theo thời gian. Trong một thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc, “bảo chứng” từ chủ đầu tư không còn là yếu tố cộng thêm, mà trở thành tiêu chí cốt lõi trong quyết định của người mua.

Đặt trong bối cảnh thị trường, Ambience xuất hiện vào thời điểm mà nhu cầu về căn hộ cao cấp tại Hải Phòng đang gia tăng rõ rệt, nhưng nguồn cung đạt chuẩn vẫn còn hạn chế. Điều này tạo ra một “khoảng trống” mà không phải dự án nào cũng có thể lấp đầy. Đặc biệt là các dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố như vị trí, chất lượng và tiện ích không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc.

Ở góc độ đầu tư, dự án cũng hưởng lợi từ mặt bằng tỷ suất sinh lời cho thuê đang ở mức cao của Hải Phòng. Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, lợi nhuận không còn đến từ kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, mà đến từ sự kết hợp giữa dòng tiền ổn định và khả năng tích lũy giá trị theo thời gian. Trong bài toán đó, yếu tố thương hiệu và chất lượng trở thành “lớp đệm” giảm thiểu rủi ro.

Nhìn rộng hơn, Ambience không chỉ là một dự án đơn lẻ, mà là lát cắt phản ánh sự chuyển dịch của toàn thị trường. Hải Phòng đang đi từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nơi bất động sản không còn được đo bằng số lượng, mà bằng chất lượng và trải nghiệm sống mà nó mang lại.

Ánh Dương Thanh Niên Việt