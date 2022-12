Những biến động từ kinh tế thế giới đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế trong nước. Doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức, từ áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng đến các chính sách điều chỉnh tín dụng, nguồn vốn… Đây là đòn giáng vô cùng nặng nề đến bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

2022 có thể xem là năm "hạn" của ngành bất động sản nói riêng khi một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn "ngã ngựa". Cùng với tin đồn thất thiệt, tâm lý nhà đầu tư trở nên hoang mang. Tỷ lệ hấp thụ cũng như tình hình giao dịch sụt giảm mạnh. Nhiều nhà đầu tư chọn cách tạm ngừng cuộc chơi, chờ động thái mới từ chính quyền hoặc thận trọng lựa chọn sản phẩm mới làm kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền.

Gam màu trầm lắng bao trùm thị trường. Một số phân khúc bất động sản ghi nhận tình trạng chững lại khi tỷ suất lợi nhuận bắt đầu lao dốc. Trong bức tranh mà gam màu trầm chiếm chủ đạo, phân khúc bất động sản hoa viên lại có diễn biến ngược chiều khi vẫn giữ được mức tăng giá trung bình từ 30-40%/năm.

Thực tế, trước đây, so với các phân khúc khác như căn hộ, bất động sản nghỉ dưỡng hay nhà phố, shophouse, bất động sản hoa viên không phải là loại hình nằm trong giỏ hàng ưu tiên của nhà đầu tư. Song, đến thời điểm hiện tại, bất động sản hoa viên bất ngờ có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi tiếp tục duy trì mức giá tăng ổn định. Đây là lý do khiến nhiều nhà đầu tư đã thay đổi "khẩu vị", chuyển hướng tìm đến kênh xuống tiền an toàn, tăng trưởng tốt. Chỉ tính riêng từ 2018 đến nay, phân khúc này ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khá cao, ổn định. Cụ thể, với mộ đơn, mức giá giao dịch tăng từ 40 đến 120 triệu/ sản phẩm; con số này cho phần mộ gia tộc tăng từ 8 triệu/m2 lên đến 25 triệu/m2. Tốc độ tăng giá của bất động sản hoa viên còn được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Mang đến diện mạo hoàn toàn khác biệt với hình ảnh nghĩa trang trong truyền thống, các hoa viên giờ đây được đầu tư bài bản về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, dịch vụ. Với đường dạo bộ, tiểu cảnh trang trí, chùa chiền, đặc biệt lối kiến trúc phân bổ không gian xanh với yếu tố nước nhấn mạnh giá trị về phong thủy khiến hoa viên như đại công viên lớn.

Hầu hết các hoa viên đều được xây dựng trên một diện tích rộng lớn, một mặt đảm bảo được giao thông thuận tiện cho gia chủ ghé thăm người đã khuất, một mặt đảm bảo được sự yên bình vốn có. Chỉ tính riêng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, các Hoa Viên sở hữu diện tích trung bình từ 50ha đến 79ha, có nơi lên đến 100ha. Nhiều hoa viên còn ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, vận hành, có đội ngũ tư vấn là chuyên gia cao cấp từ nước ngoài.

Một số chuyên gia nhận định, xuất phát từ chính nhu cầu thực mà loại hình bất động sản hoa viên ngày càng phát triển. Cùng với chuyển động của xã hội, việc chú trọng đến mộ phần được xem là chuyện tất yếu, vừa thể hiện tấm lòng trọn đạo hiếu với người thân, vừa đáp ứng mong cầu chu toàn về chuyện tâm linh trong tâm thức của người Việt, tổ tiên có mồ yên mả đẹp mới phù trợ cho con cháu được bình an, tài lộc tấn tới.

Bên cạnh đó, khác với đất nền, việc cấp giấy phép xây dựng nghĩa trang rất hạn chế, quy trình phê duyệt cũng khó hơn các dự án bất động sản thông thường. Mặt khác, quỹ đất sử dụng cho mục đích làm nghĩa trang mới vô cùng hạn hẹp cũng góp phần tạo nên tính đặc thù riêng cho dòng sản phẩm này.

Theo chuyên gia Phan Công Chánh, bất động sản hoa viên có ưu điểm lớn là số tiền đầu tư nhỏ trong khi thị trường có nhu cầu thật lại rất cao. Đặc biệt, người tiêu dùng cuối thường ít khi trả giá cho bất động sản dạng này.

Trước bối cảnh thị trường biến động, Hoa Viên Bình An tại Long Thành, Đồng Nai nổi bật lên như một điểm sáng đầu tư an toàn hàng đầu cho khách hàng. Khác với các dự án bất động sản truyền thống, Hoa Viên Bình An không vay vốn ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ rủi ro do dự án bị đóng băng vì các chính sách vay vốn, phát hành trái phiếu của chủ đầu tư là bằng 0.

Tổng giám đốc Hoa Viên Bình An, ông Trần Mạnh Hoàn chia sẻ: "Trên thực tế, theo quy định, đối với các dự án như Hoa Viên Bình An, chủ đầu tư không được phép thế chấp ngân hàng, và thường thì tất cả các dự án bất động sản Hoa Viên sẽ phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng rồi mới được phép mở bán. Hơn thế nữa, chúng tôi đã nộp 100% thuế sử dụng đất tại khu vực xây dựng Hoa Viên Bình An. Dự án cũng đã có sổ hồng toàn khu và hoàn thiện đến 90% cơ sở hạ tầng, đa số các khu vực đã chính thức đi vào hoạt động và đón nhận phản hồi tích cực của người mua khi đến tham quan. Tất cả các điều trên là bảo chứng vàng đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng khi sở hữu bất động sản tại Hoa Viên Bình An."

Cũng theo ông Trần Mạnh Hoàn, thị trường hiện có nhiều công viên nghĩa trang với quy mô hết sức ấn tượng về cả cảnh quan, tiện ích lẫn giá cả. Tuy vậy, theo giới đầu tư, chất lượng và dịch vụ hậu mãi mới chính là điểm quyết định sự hài lòng và chỉ số tín nhiệm từ khách hàng. Lấy khách hàng làm trung tâm phụng sự, Hoa Viên Bình An là đơn vị tiên phong trong việc đưa tiêu chuẩn 5 sao vào dịch vụ, mang lại trải nghiệm đẳng cấp khác biệt, vẹn toàn cho mọi khách hàng. Theo đó, khách hàng khi đến tham quan Hoa Viên sẽ có xe đưa đón miễn phí, mộ phần tại hoa viên vào các ngày rằm, lễ, mùng một luôn được thắp nhang, hương khói đầy đủ, hoa viên cũng cung cấp dịch vụ cúng lễ online và cúng tế vào các dịp lễ lớn hàng năm như Thanh Minh, Vu Lan, cầu an, cầu siêu,…

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng tại Hoa Viên Bình An đều sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời rất an toàn, thân thiện và bảo vệ môi trường. Cảnh quan nơi đây cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng gần xa bởi sự chăm chút tỉ mỉ từ không gian xanh đến kiến trúc mang đậm hơi thở truyền thống Á Đông. Có thể kể đến như hồ cá Koi thơ mộng, đền Trình uy nghiêm, đài phun nước, tượng Phật Thích Ca cùng hàng loạt tiểu cảnh đáng chú ý khác.

Khai thác thế mạnh về mộ gia tộc, Hoa Viên Bình An cho phép chủ sở hữu tự thiết kế kiến trúc mộ phần theo sở thích, đồng thời cung cấp đội ngũ kiến trúc sư chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ tư vấn miễn phí cho gia chủ đến lúc đạt được thành phẩm ưng ý.

Để mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, Hoa Viên Bình An còn ứng dụng công nghệ số vào việc việc quản lý, vận hành nghĩa trang. Công nghệ VR 360 cho phép khách hàng có thể tham quan trực tiếp hoa viên ngay từ nhà mình, tìm hiểu mọi chi tiết một cách sống động, chân thực nhất. Gần đây, Hoa viên còn cho ra mắt ứng dụng điện tử "Công viên miền kí ức" cho phép khách hàng số hóa toàn bộ tài sản của mình, dễ dàng thiết lập gia phả số của dòng họ, lưu trữ kí ức đẹp về người thân và gia đình ngay trên điện thoại cá nhân.

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, Hoa Viên Bình An đã và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình tâm linh lớn, điển hình như chùa Vĩnh Nghiêm. Tính đến 2022, công trình này đã hoàn thành hơn 90% và là nơi diễn ra nhiều mùa Vu Lan Báo Hiếu trong các năm vừa qua, các hạng mục còn lại sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Khu vực nhà tang lễ, hoả táng cũng được đẩy nhanh tiến độ để gấp rút hoàn thành trong năm 2023.

Với sự đầu tư chỉn chu về quy hoạch, hạ tầng và dịch vụ, có thể khẳng định, Hoa viên Bình An là điểm sáng đầu tư hiếm có cho nhà đầu tư khắp cả nước, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro như hiện tại. Hiện Hoa Viên Bình An đang mở bán phân khu Minh Nguyệt (tọa lạc ngay cạnh Chùa Vĩnh Nghiêm). Đây là phân khu được chuyên gia phong thủy Goh Kim Hua, đến từ Singapore, đánh giá là nơi hội tụ vượng khí đất trời, mang đến sự no đầy, khang thịnh cho cả gia tộc. Lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, Hoa viên Bình An triển khai gói trả chậm lên đến 24 tháng kèm lãi suất 0% giúp tối ưu nhu cầu tài chính cho quý khách hàng. Đây cũng là ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng của Hoa Viên Bình An mà hiện chưa nơi nào có. Hàng loạt ưu đãi khủng đón Tết Quý Mão như chiết khấu lên tới 10%; tặng ngay 1 lượng vàng SJC-9999… cũng dành tặng cho khách hàng.