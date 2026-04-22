Giữa những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, dòng vốn quốc tế không hề ngủ yên mà đang thực hiện một cuộc đại dịch chuyển mang tính lịch sử. Bức tranh địa chính trị phức tạp và lạm phát dai dẳng đã định hình lại hoàn toàn "khẩu vị" của dòng vốn ngoại.

Trong cuộc tìm kiếm những bến đỗ vừa đảm bảo tính an toàn dài hạn, vừa sở hữu biên độ sinh lời đột phá, Việt Nam đang vươn lên thành một "điểm đến chiến lược". Sự xuất hiện của những kỳ quan đô thị mang tầm vóc quốc tế, như Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ), không chỉ xác lập vị thế mới cho thị trường mà còn đặt các nhà đầu tư nội địa trước một lựa chọn mang tính sống còn: Trở thành người làm chủ cuộc chơi, hay ngậm ngùi làm "kép phụ" ngay trên chính sân nhà?

Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dịch chuyển dòng vốn toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến chiến lược mới của dòng vốn quốc tế. Không chỉ sở hữu nền tảng vĩ mô ổn định, nền kinh tế hình chữ S còn tạo dấu ấn nhờ tốc độ đô thị hóa thần tốc và sự bứt phá của hàng loạt dự án hạ tầng chưa tức đó, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.

Sức hấp dẫn của Việt Nam không đến từ sự may mắn ngắn hạn. Đặt trong tương quan khu vực, Việt Nam hình thành lợi thế cạnh tranh áp đảo so với Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Khi nhiều quốc gia chật vật duy trì mức tăng trưởng 3%, nền kinh tế hình chữ S vẫn tự tin giữ nhịp tăng cao hơn đáng kể, với kịch bản trung hạn dao động quanh mức 6 - 7%.

ứng dụng, đã chỉ ra: "Chúng ta đang đứng trước một chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn khác biệt. Nếu như trước đây, dòng vốn ngoại tìm đến Việt Nam chủ yếu để tận dụng nhân công giá rẻ, thì nay, họ mang theo hàng tỷ USD để thâu tóm 'tài sản thực' trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa bùng nổ và tầng lớp trung lưu gia tăng chóng mặt".

Động lực cốt lõi của sự bứt phá này, theo TS. Hiển đến từ "cú đấm thép" mang tên hạ tầng. Theo các báo cáo kinh tế, Việt Nam hiện đang dành khoảng 7% GDP cho phát triển cơ sở hạ tầng, một con số vượt trội so với khu vực. Các tuyến đường cao tốc vươn mình dọc đất nước, những đại dự án sân bay quốc tế đang thành hình tạo ra một cú hích khổng lồ cho sự phát triển không gian đô thị.

Nhìn từ lăng kính quốc tế, ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam đánh giá cao sự ổn định chính trị và tính nhất quán trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Ông khẳng định sự vươn lên của Việt Nam giữa khu vực cạnh tranh gay gắt không phải ngẫu nhiên. Theo ông Troy Griffiths, 4 yếu tố then chốt giúp Việt Nam trở thành "người chiến thắng" gồm: Chính phủ thống nhất và mạnh mẽ; Pháp lý ngày càng hoàn thiện thúc đẩy tăng trưởng bền vững; Quá trình đô thị hóa còn dư địa khổng lồ; và cam kết đầu tư hạ tầng chiếm 7% GDP.

"Điều này không xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác. Cơ sở hạ tầng sẽ thay đổi hoàn toàn cách vận hành của cả quốc gia", ông Troy nhấn mạnh, đồng thời nhắc đến loạt siêu dự án như sân bay Long Thành, cảng Cái Mép, Vành đai 3 hay các tuyến đường sắt đô thị.

Con số thực tế chứng minh điều đó. Quý I/2026, tăng trưởng FDI toàn quốc đạt khoảng 42%, riêng TP.HCM ghi nhận mức tăng bùng nổ 220%. Dòng vốn này không chỉ tìm kiếm nơi gia công giá rẻ mà đang mang theo hàm lượng trí tuệ, công nghệ cao để bảo vệ chuỗi cung ứng dài hạn.

Đứng trước sự đổ bộ cấu trúc này, "khẩu vị" dòng vốn ngoại thay đổi ngoạn mục. Ông Đỗ Chí Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty VinaLiving (thành viên Tập đoàn VinaCapital) tiết lộ rằng các nhà đầu tư nước ngoài và quỹ tín dụng tư nhân (Private Credit) không còn mặn mà với thị trường phát triển nóng. Họ nhắm thẳng vào các dự án đáp ứng nhu cầu thật, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín.

"Dòng tiền thông minh có xu hướng tập trung vào những ‘tài sản thực’ mang tính biểu tượng, đại dự án Vinhomes Green Paradise là minh chứng sống động. Đây không chỉ là một dự án đơn thuần, mà là ‘thủ phủ’ mới của dòng vốn FDI và đầu tư cá nhân quốc tế. Vinhomes Green Paradise đang làm xuất sắc vai trò dẫn dắt, khẳng định bất động sản Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi toàn cầu", chuyên gia nói.

Dù tiềm năng vô hạn, nhưng cần nhìn nhận một thực tế rằng dòng vốn ngoại ngày càng mang tính chọn lọc và tiêu chuẩn hóa cực kỳ cao. Đã qua thời các quỹ đầu tư hay giới siêu giàu quốc tế vung tiền mua gom đất nền chờ lên giá. Ngày nay, tiêu chí giải ngân được xây dựng trên sự khắt khe tối đa.

Tài sản thực đối với vốn tỷ USD phải là dự án quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch tuyệt đối, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín hàng đầu và tọa lạc tại tâm điểm hạ tầng bứt phá. Yếu tố quyết định trên bàn cân chính là "chất lượng sống quốc tế".

Phân tích sâu về sự dịch chuyển này, ông Ngô Thành Huấn, CEO CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT cho biết: "Nhà đầu tư quốc tế không mua những khối bê tông, họ mua một hệ sinh thái sống và khả năng sinh lời bền vững từ hệ sinh thái đó".

Theo ông Huấn, dòng vốn toàn cầu đang trong quá trình "lọc lại điểm đến", quyết định giải ngân giờ đây phụ thuộc 5 yếu tố: Pháp lý chuẩn chỉnh, năng lực triển khai của hệ sinh thái đối tác, vị trí tạo dòng tiền, thanh khoản và cấu trúc tài chính an toàn.

Đáng chú ý, yếu tố ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đã trở thành "tấm hộ chiếu" bắt buộc. Ông Stephen Higgins - Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn Cushman & Wakefield Nhật Bản tiết lộ: Các nhà đầu tư lớn sẵn sàng chấp nhận lợi suất 5-6% thay vì 10% rủi ro, miễn là dự án đảm bảo sự an toàn, bền vững và tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn ESG. Họ ưu tiên rót vốn vào đô thị biển, nghỉ dưỡng sinh thái và bất động sản dưỡng lão tích hợp trong bối cảnh dân số thế giới đang già hóa.

Trong bối cảnh đó, "kỳ quan đô thị" Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) xuất hiện như một cú nổ, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới.

Ông Stephen Higgins nhấn mạnh, trên toàn thế giới, ngoại trừ Trung Quốc hoặc Ấn Độ, gần như không thể tìm thấy quốc gia nào có "siêu đô thị" (mega scale) quy mô hơn 1.000 ha như Cần Giờ. Nơi đây là "kỳ quan đô thị" tương đương Marina Bay Sands (Singapore) hay Đảo Cọ (Dubai), mang lại môi trường sống vượt trội, tích hợp tiện ích giải trí đẳng cấp thế giới, nhưng lại cách trung tâm kinh tế TP.HCM chỉ khoảng 13 phút di chuyển trong tương lai. Dự án này không chỉ đáp ứng, mà còn thiết lập chuẩn mực mới, vượt mong đợi của dòng vốn ngoại.

Cùng từ góc nhìn quốc tế, ông Troy Griffiths đánh giá các điểm đến ven biển luôn có sự cạnh tranh toàn cầu. Bất động sản ven biển của Việt Nam vốn bị lãng quên, nhưng giờ đây, với cú hích từ hạ tầng (sân bay Long Thành, cảng Cái Mép), tiềm năng này đang bùng nổ. Để lọt vào mắt xanh của dòng tiền quốc tế, một dự án không thể chỉ có một bãi biển đẹp và một cái hồ bơi, mà phải có sự khác biệt để đạt mức giá cao hơn.

Ông Troy khẳng định khi Vingroup tham gia vào Cần Giờ, họ mang đến một "tổng thể quy mô lớn"– một mô hình phức hợp hội tụ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe trọn vẹn "all-in-one".

Ông Troy Griffiths nhấn mạnh: "15 năm trước, hàng 'Made in Vietnam' vẫn còn rất bình thường. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ nhờ vào sở hữu trí tuệ và các quy trình thực hành được cải thiện, hàng 'Made in Vietnam' đã cực kỳ tốt, đạt đến các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới".

Làm rõ sức mạnh nội tại này, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh miền Nam Vinhomes chỉ ra 4 lợi thế độc tôn không thể sao chép của Vinhomes Green Paradise: Quy mô khổng lồ gần 2.870 ha; Hơn 120 km chiều dài bờ biển bao quanh dự án và ôm trọn đến từng biệt thự; Kề cận khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO; và cấu trúc "All-in-one" kết hợp đô thị sinh thái, chuẩn ESG xanh và nghỉ dưỡng, tài chính, công nghệ. Bất động sản giờ đây phải là cỗ máy tạo "traffic" (thu hút dòng người), từ đó khai thác dòng tiền bền vững và gia tăng giá trị dài hạn nhờ tính khan hiếm vĩnh cửu.

Sự cộng hưởng giữa vĩ mô thuận lợi và kỳ quan đô thị đẳng cấp đang trải thảm đỏ đón "đại bàng" quốc tế. Sự đổ bộ tỷ USD mang đến cơ hội khổng lồ, nhưng cũng châm ngòi chảo lửa cạnh tranh khốc liệt ngay trên sân nhà. Nhà đầu tư nội địa đang đối mặt "lựa chọn sống còn": Thay đổi tư duy để hòa nhịp, hoặc đứng ngoài cuộc chơi và đánh mất cơ hội sở hữu những tài sản giá trị nhất.

Khối ngoại không đầu tư nhỏ lẻ. Họ gom tài sản thực số lượng lớn, thâu tóm quỹ căn đẹp nhất, vị trí đắc địa nhất để thiết lập chuỗi giá trị dài hạn. Khi điều này xảy ra, thị trường sẽ thiết lập luật chơi mới và một mặt bằng giá mới cao hơn rất nhiều.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cảnh báo: Nếu nhà đầu tư trong nước giữ tâm lý chờ đợi, họ sẽ sớm bị đẩy ra khỏi cuộc chơi cốt lõi. "Sự chần chừ trong giai đoạn này là rủi ro lớn nhất. Khi dòng vốn ngoại thiết lập xong mặt bằng giá mới theo chuẩn quốc tế, nhà đầu tư nội sẽ mất hoàn toàn lợi thế về giá, vĩnh viễn đánh mất cơ hội sở hữu tài sản khan hiếm", ông Tuấn nói.

Ông Ngô Thành Huấn đã phác họa rõ chân dung 4 nhóm "cá mập" ngoại ráo riết săn tài sản: Nhà đầu tư Đông Bắc Á kỷ luật thép; Nhóm "sư tử" Singapore (GIC, Temasek) rót tỷ USD vào hệ sinh thái; Nhóm săn "Alpha" tìm lợi nhuận thâu tóm; và Quỹ đầu tư cơ hội bơi ngược dòng.

Thị trường sẽ nhanh chóng thiết lập "luật chơi mới". Lối mòn "mua đất chờ tăng giá" lướt sóng chớp nhoáng đã kết thúc, dần nhường chỗ cho cách tiếp cận dài hạn, những dự án có quy mô lớn, quy hoạch bài bản, tích hợp đa chức năng nhằm tạo ra giá trị sử dụng thực.

Trong cuộc đua bảo vệ "sân nhà", lợi thế lớn nhất của nhà đầu tư Việt chính là khả năng tiếp cận sớm và am hiểu bản địa. Nhà đầu tư nội nắm bắt rõ chu kỳ hạ tầng, thói quen và tiềm năng từng khu vực trước khi báo cáo vĩ mô đến tay quỹ ngoại. Họ cũng không vướng rào cản thủ tục hay giới hạn tỷ lệ sở hữu.

Tuy nhiên, lợi thế này sẽ vô nghĩa nếu không đi kèm tư duy chiến lược và hành động kịp thời. Khi nền giá dự án chuẩn toàn cầu tại Việt Nam vẫn đang "đi sau một nhịp", đây là cơ hội vàng mang tính lịch sử. Nếu chậm chân, khi dòng vốn ngoại định vị xong mặt bằng giá mới, nguồn cung khan hiếm sẽ đẩy nhà đầu tư nội vào thế khó. Nguy cơ đánh mất cơ hội, trở thành "kép phụ" - phải mua lại tài sản trên chính đất nước mình với giá đắt đỏ hơn nhiều lần là hiện hữu.

Có thể nói, sự chuyển dịch của dòng vốn tỷ USD không đơn thuần là một hiện tượng tài chính, mà là lời khẳng định cho một vị thế mới của bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực. Những đại đô thị mang tầm vóc toàn cầu đang tạo ra một lực hút chưa từng có, định hình lại hoàn toàn khái niệm về "tài sản thực".

Lợi thế sân nhà, sự am hiểu bản địa và sự linh hoạt trong quyết định chính là những đặc quyền vô giá của nhà đầu tư Việt. Nhà đầu tư nội chỉ có thể giữ được vị thế nếu đủ nhanh để thích ứng, đủ sâu để hiểu cuộc chơi và đủ quyết liệt để hành động. Ngược lại, mọi sự chần chừ đều có thể phải trả giá bằng việc đánh mất quyền sở hữu những tài sản tốt nhất ngay trên chính thị trường của mình.

