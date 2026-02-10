Thời gian gần đây, tại một khu đất đắc địa đối diện phố cổ Hà Nội, bên kia sông Hồng, đã diễn ra những cuộc trao đổi lặng lẽ. Những người có mặt ở đó không phải khách tham quan hay người dân hiếu kỳ, mà là các chuyên gia đến từ những tập đoàn tư vấn danh tiếng từng góp phần kiến tạo những công trình biểu tượng của nhiều đô thị lớn trên thế giới.

Những chuyên gia của Benoy (Anh), Studio HBA (Mỹ) và Turner (Mỹ) không đến đó để hoài niệm về cây cầu thép Long Biên đã đi vào lịch sử. Thứ khiến họ dừng chân là khu đất mở ra một trục cảnh quan mãn nhãn: sông Hồng trải rộng phía trước, Hồ Tây và sông Đuống hiện lên ở một góc nhìn chéo và đường chân trời của khu trung tâm thành phố hiện ra ở phía đối diện. Một tầm nhìn không chỉ đẹp, mà đủ tĩnh để người ta nghĩ về một phong cách sống khác. Và họ đến để tính toán, thảo luận về một dự án căn hộ hạng sang sẽ là dòng sản phẩm cao cấp nhất do MIK Group phát triển.

Dự án ấy có tên: The Magnolia.

Nhà phát triển dự án MIK Group là một thương hiệu uy tín và quen thuộc trên thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt được ghi dấu qua chuỗi căn hộ cao cấp Imperia, dòng sản phẩm đã duy trì sức hút bền bỉ trong nhiều năm.

Song song với đó, MIK Group từng bước phát triển dòng căn hộ hạng sang thuộc M Series, trong đó dự án The Matrix One đã góp phần định hình hình ảnh một dòng sản phẩm chất lượng cao, sở hữu vị trí đẹp và tiêu chuẩn phát triển khắt khe.

Tuy nhiên, MIK Group không dừng lại ở những thành công đã được xác lập. Việc không ngừng cải tiến và nâng cấp trải nghiệm sống trở thành động lực xuyên suốt trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. Dự án The Magnolia ra đời như đại diện cho sản phẩm hạng sang của MIK Group - M Series, một bước tiến thể hiện rõ khát vọng đổi mới và cảm hứng kiến tạo những giá trị sống tinh tế hơn, sâu sắc hơn.

"Dự án hướng đến một nhóm khách hàng đặc biệt, những người đòi hỏi không gian sống có chiều sâu, tinh tế và riêng tư", ông Nguyễn Dũng Minh, Phó Tổng giám đốc MIK Group, chia sẻ. "Họ không chỉ quan tâm đến vị trí hay hệ tiện ích, mà chú trọng nhiều hơn đến phong cách sống."

Cái tên Magnolia - Hoa mộc lan - được lựa chọn như một ẩn dụ tự nhiên cho tinh thần dự án. Hoa mộc lan không rực rỡ, không cần gây chú ý, nhưng tinh tế, bền bỉ và để lại dấu ấn dài lâu. Và The Magnolia được hình dung theo đúng tinh thần đó: kín đáo, điềm tĩnh và dành cho những người hiểu rõ mình cần gì ở một không gian sống.

Ngay từ khởi nguồn, MIK Group đã xác lập một tầm nhìn rõ ràng cho The Magnolia không đơn thuần là một dự án nhà ở hạng sang, mà là một không gian sống được tuyển chọn, dành cho cộng đồng cư dân trân trọng sự riêng tư, cảm giác ấm áp và sự cân bằng cảm xúc.

"Chúng tôi theo đuổi triết lý sang trọng kín đáo, không phô trương, không ồn ào", ông Minh nói. "Một không gian sống chỉ thực sự có giá trị khi nó thấu hiểu và đồng hành cùng nhịp sống của cư dân."

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, MIK Group đã chủ động hợp tác với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ nhiều thị trường phát triển, nhằm xây dựng một hệ tiêu chuẩn riêng cho dòng sản phẩm mang dấu ấn M Series thế hệ mới.

Về kiến trúc, Benoy được lựa chọn để phát triển ý tưởng tổng thể và tổ chức không gian căn hộ, trong khi Studio HBA - với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực lưu trú cao cấp - đảm nhiệm vai trò thiết kế nội thất, bảo đảm trải nghiệm sống xuyên suốt và nhất quán tại The Magnolia.

Một trong những thách thức lớn nhất của các dự án hạng sang tại Việt Nam, theo MIK Group, nằm ở sự đứt gãy trải nghiệm: hình ảnh sang trọng ở giai đoạn bán hàng không phải lúc nào cũng được duy trì khi cư dân chính thức vào ở. Để tránh điều đó, MIK Group đặt ra yêu cầu cao về sự liền mạch trong toàn bộ hành trình phát triển dự án - từ ý tưởng, thiết kế, xây dựng cho đến vận hành - nhằm tạo ra những trải nghiệm bền vững theo thời gian.

Chính vì vậy, công ty quản lý xây dựng hàng đầu thế giới Turner được mời tham gia ngay từ đầu với vai trò quản lý dự án tổng thể, bao gồm thiết kế, đấu thầu, thi công và giám sát. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm mọi quyết định đều xoay quanh một chân dung khách hàng rõ ràng và một trải nghiệm sống hoàn chỉnh, nhất quán từ đầu đến cuối.

Với kiến trúc, MIK Group tìm đến Benoy - đơn vị được xếp hạng thứ 50 công ty thiết kế nổi tiếng nhất thế giới có khả năng định hình những khu phát triển mang bản sắc riêng, nơi kiến trúc không áp đặt mà dẫn dắt hành vi sống, tiêu biểu như The 18 Cross (Singapore), The Mural Dubai (UAE), Lotte Mall West Lake (Hanoi),…

Với Benoy, MIK Group tìm thấy một đối tác đồng điệu trong tư duy kiến tạo, nơi kiến trúc được xem như nền tảng dẫn dắt lối sống, thay vì phô diễn hình thức.

"Khi chúng tôi di chuyển từ trung tâm Hà Nội sang Long Biên để khảo sát khu đất, cảm giác thay đổi rất rõ," bà Azaria Lee, Giám đốc dự án thuộc Benoy, nhớ lại. "Nhịp sống chậm lại, không gian mở ra và sự hối hả dần tan biến. Đó là lúc chúng tôi nhận ra: đây là nơi người ta có thể thật sự trở về nhà."

Trải nghiệm chuyển tiếp ấy trở thành hạt nhân cho toàn bộ tư duy thiết kế. The Magnolia được hình dung như một "ốc đảo đô thị", không tách khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp, nhưng đủ tĩnh để con người tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Theo bà Lee, lợi thế của khu đất không nằm ở sự phô trương, mà ở trạng thái không gian: những dòng sông lớn bao quanh, kề những mảng xanh lớn, đủ thoáng để kiến trúc có thể "thở". "Ở đây, thiên nhiên không cần thêm vào", bà nói. "Nó vốn đã hiện diện."

Một quyết định khiến Benoy đặc biệt hứng thú là việc dự án chủ động vượt qua sự tiêu chuẩn hóa để mang đến những yếu tố độc đáo chưa từng có. "Chúng tôi thiết kế những căn hộ mang cảm giác của nhà thấp tầng, nhưng được đặt lên cao," bà Lee cho biết.

Nếu kiến trúc của The Magnolia được tạo ra để làm chậm nhịp sống, thì nội thất chính là nơi cảm giác ấy được giữ lại bền lâu theo thời gian. Vì vậy, MIK Group đã lựa chọn Studio HBA - đơn vị thiết kế danh tiếng đứng sau nhiều công trình biểu tượng như Hilton, JW Mariott, Ritz Carlton Macau, Shangri-la, Four Seasons,... The Magnolia không được tạo ra để gây choáng ngợp trong khoảnh khắc đầu tiên, mà để nuôi dưỡng cảm giác dễ chịu, tinh giản và bền bỉ qua năm tháng. Studio HBA mang đến một chuẩn mực không gian sống đủ tinh tế để đồng hành cùng chủ nhân trong nhiều năm.

Với kinh nghiệm thiết kế cho các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp trên toàn cầu, HBA hiểu rõ ranh giới giữa một không gian để chiêm ngưỡng và một không gian để thực sự sinh sống - nơi vẻ đẹp không phô trương, mà âm thầm nâng đỡ chất lượng sống mỗi ngày.

Ông Joris Angevaare, Giám đốc dự án Studio HBA tiếp cận The Magnolia như một "không gian được tuyển chọn", thay vì một tập hợp các chi tiết trang trí. "Chúng tôi gọi ý tưởng này là Canvas", ông nói. "Không phải một bức tranh hoàn chỉnh, mà là một nền không gian được sắp đặt có chủ đích, để mỗi cư dân có thể lấp đầy theo cách sống của riêng mình."

"Chúng tôi không muốn tạo ra một không gian quá hào nhoáng hay mang tính phô trương. Mục tiêu là sự tinh tế và thanh lịch và sau cùng, đây là nơi mọi người trở về sinh sống mỗi ngày, nên cảm giác thoải mái luôn là ưu tiên hàng đầu", ông Angevaare nói.

Trong khi đó, Turner đóng vai trò then chốt trong việc bảo toàn bộ tầm nhìn của nhà phát triển MIK Group khi dự án bước vào giai đoạn hiện thực hóa. Với kinh nghiệm quản lý đã được minh chứng qua những công trình biểu tượng như Taipei 101 (Đài Loan), The Armani Hotel & Residences Dubai (tại Burj Khalifa, UAE), The Ritz-Carlton Residences Bangkok (Thái Lan), JW Marriott Hanoi (Việt Nam),... Turner trở thành "người giữ kỷ luật" cho The Magnolia, bảo đảm rằng các quyết định thi công, vật liệu và tiến độ đều thoả mãn những giá trị cốt lõi về trải nghiệm, sự riêng tư và chất lượng sống lâu dài mà nhà phát triển MIK Group đặt ra.

Theo ông Bojan Petkovic, Giám đốc dự án Turner, mục tiêu không phải là hoàn thành một công trình "đẹp và bàn giao đúng hạn", mà là một nơi đáng sống trong nhiều thập kỷ. Tiêu chuẩn ESG, hiệu suất năng lượng, chất lượng không khí, trải nghiệm vận hành, tất cả được tích hợp ngay từ đầu, như một phần cốt lõi chứ không phải lớp vỏ trang trí.

Sự kết hợp giữa ba đơn vị này tạo nên một cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo mang đến trải nghiệm sang trọng xuyên suốt: Benoy định hình trải nghiệm tổng thể, HBA chăm chút cảm xúc sống hàng ngày và Turner bảo vệ chuẩn mực trong suốt quá trình triển khai.

MIK Group vẫn chưa công bố toàn bộ dự án. Nhiều chi tiết vẫn được giữ lại như những bí mật chưa mở. Nhưng chính sự tiết chế đó khiến The Magnolia trở nên đáng chú ý.

Giữa một Hà Nội đang đổi thay từng ngày, bên đầu cầu Long Biên, The Magnolia hiện lên như một lựa chọn dành cho những người không cần ồn ào để khẳng định vị thế, những người tìm kiếm một không gian sống hạng sang, kín đáo và đủ chiều sâu để gắn bó lâu dài. Không phô trương, không vội vã nhưng đủ để những người phù hợp tự tìm đến.









Ánh Dương Thanh Niên Việt