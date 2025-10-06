Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc đổi mới sáng tạo, mỗi sáng kiến, mỗi sản phẩm, mỗi thương hiệu không chỉ đơn thuần là nỗ lực kinh doanh mà còn mang ý nghĩa như một "viên gạch" góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức. Chính ở điểm giao thoa đó, những giải thưởng uy tín có thể trở thành động lực mạnh mẽ, vừa tôn vinh, vừa định hướng. Better Choice Awards 2025, do Công ty cổ phần VCCorp đồng tổ chức cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính đã có màn gala trao giải diễn ra vào ngày 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Hòa Lạc), minh chứng rõ ràng cho vai trò ấy.

Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại Gala Better Choice Awards 2025 tối ngày 3/10

Nếu như trước đây, phần đông công chúng vẫn nhìn giải thưởng tiêu dùng dưới lăng kính quen thuộc, nơi những "ông lớn" tái khẳng định vị thế, thì năm nay, Better Choice Awards đã cho thấy một phương thức hoàn toàn khác biệt. Đây không chỉ là một buổi Gala trao giải, mà là một hệ sinh thái đánh giá công khai, minh bạch, đa chiều, quy tụ đồng thời năm thành tố quan trọng: cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, người tiêu dùng, giới chuyên gia, và cộng đồng sáng tạo nội dung (KOLs, KOCs). Khi năm lực lượng này cùng đồng kiến tạo, giải thưởng đã vượt khỏi vai trò "vinh danh", để trở thành một động lực đổi mới sáng tạo quốc gia.

Sân khấu Gala Better Choice Awards kết hợp trình diễn công nghệ

Điểm nhấn lớn nhất của Better Choice Awards 2025 là ở cách thức tổ chức. Từ khâu bình chọn trực tuyến của người tiêu dùng, tới đánh giá chuyên sâu của hội đồng cố vấn, đến sự tham gia phản biện từ KOLs/KOCs, mọi quy trình đều được thiết kế công khai, dễ tiếp cận, và có tính đổi mới cao. Không còn câu chuyện "giải thưởng của riêng giới chuyên gia" hay "sân chơi của các thương hiệu lớn", mà thay vào đó, mọi tiếng nói đều có trọng lượng, mọi sáng tạo đều có cơ hội được nhìn nhận.

Dàn KOLs/KOCs đóng vai trò quan trọng trong mùa giải Better Choice Awards năm nay

Chính nhờ cơ chế ấy, kết quả của mùa giải năm nay đã vẽ nên một bức tranh đa sắc. Những thương hiệu hàng đầu như Samsung hay Nhà thuốc Long Châu tiếp tục được tôn vinh, nhưng không phải như một sự "tất yếu", mà như minh chứng cho nỗ lực không ngừng đổi mới. Đồng thời, những cái tên mới mẻ như DO Green hay The Forum cũng lần đầu tiên bước ra ánh sáng, tiếp cận công chúng rộng rãi và khẳng định mình trong vai trò "người kiến tạo tương lai".

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các thương hiệu tiên phong vì người tiêu dùng Việt

Bên cạnh đó còn là những cái tên mới cho thấy sự phát triển không ngừng nghỉ của xu hướng "kiến tạo tương lai"

Có thể nói, thành công của Better Choice Awards 2025 nằm ở chỗ: giải thưởng vừa tạo ra ấn tượng truyền thông mạnh mẽ, vừa giữ được giá trị thực chất. Khán giả nhớ đến sự kiện không chỉ bởi vì ánh đèn sân khấu, mà bởi tính minh bạch và giá trị lan tỏa mà giải thưởng đem lại. Đây là minh chứng cho một mô hình mới, nơi giải thưởng trở thành chất xúc tác để xã hội cùng nhau đổi mới, cùng nhau bứt phá.

Sự kết tinh của năm thành tố

Điểm khác biệt cốt lõi khiến Better Choice Awards 2025 vượt lên trên những giải thưởng thông thường nằm ở chỗ: đây là sự kết tinh hoàn hảo của năm thành tố, đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Không một bên nào đơn độc quyết định kết quả, và cũng không một tiếng nói nào bị bỏ lại phía sau.

Thứ nhất, vai trò của Chính phủ. Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, sự quan tâm của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) kết hợp với Công ty cổ phần VCCorp, giải thưởng mang tính chính thống và gắn trực tiếp với chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo. Chính phủ không chỉ là người bảo chứng mà còn đóng vai trò điều phối, để giải thưởng đi đúng định hướng: thúc đẩy các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo phục vụ lợi ích cộng đồng.

Better Choice Awards dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, sự quan tâm của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) kết hợp với Công ty cổ phần VCCorp mang tính chính thống và gắn trực tiếp với chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo

Thứ hai, cộng đồng doanh nghiệp. Đây chính là những "người chơi" chủ lực, từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu đến những startup non trẻ. Sự tham gia của họ cho thấy một bức tranh đa dạng: những "ông lớn" như Samsung, Viettel Money, HDBank hay VinFast, Honda được tiếp thêm động lực sáng tạo; những thương hiệu mới như DO Green, The Forum, Loca AI, AI Hay tìm thấy cơ hội tiếp cận thị trường rộng rãi. Sân chơi chung này đã loại bỏ khoảng cách, đặt tất cả vào một tiến trình đánh giá công bằng.

Cộng đồng các doanh nghiệp là "người chơi" chủ lực, tới từ nhiều lĩnh vực, đa dạng ngành nghề nhưng cùng chung một mục tiêu phát triển bền vững, góp phần mang tới những lựa chọn mang tính "Better" cho người tiêu dùng Việt

Thứ ba, người tiêu dùng. Khác với nhiều giải thưởng khác, Better Choice Awards trao cho người dùng quyền bình chọn trực tuyến, biến họ thành giám khảo đồng hành. Đây là yếu tố quan trọng, bởi chính người tiêu dùng mới là thước đo cuối cùng của mọi sản phẩm. Tiếng nói số đông đã góp phần định hình kết quả, phản ánh đúng nhu cầu và xu hướng thực tế.

Không thể phủ nhận vai trò nền tảng quan trọng của người tiêu dùng. Better Choice Awards trao cho người tiêu dùng Việt trở thành những giám khảo đồng hành ngay từ đầu, bởi người tiêu dùng chính là thước đo cuối cùng của mọi sản phẩm

Thứ tư, giới chuyên gia. Hội đồng thẩm định với các nhà nghiên cứu, cố vấn, nhà báo giàu kinh nghiệm mang đến lớp lọc cần thiết để bảo đảm tính khoa học, minh bạch. Họ là cầu nối giữa dữ liệu thị trường và tiêu chí đánh giá chuyên môn, để các sản phẩm được nhìn nhận đúng giá trị chứ không chỉ theo hiệu ứng đám đông.

Hội đồng thẩm định là cầu nối giữa dữ liệu thị trường và tiêu chí đánh giá chuyên môn, để các sản phẩm được nhìn nhận đúng giá trị chứ không chỉ theo hiệu ứng đám đông

Thứ năm, cộng đồng KOLs/KOCs. Đây là điểm mới mẻ và sáng tạo nhất trong mô hình của Better Choice Awards 2025. Lần đầu tiên, các nhà sáng tạo nội dung được mời vào quy trình bình chọn. Sự tham gia của họ tạo ra một "lăng kính văn hóa" giúp phản ánh thị hiếu, ngôn ngữ và cách tiếp cận của giới trẻ. Chính nhờ họ, giải thưởng không chỉ dừng ở sự công nhận khô khan, mà trở thành câu chuyện truyền cảm hứng lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Tai nghe Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds 2 có thể không phải là một cái tên quen thuộc với số đông nhưng lại là lựa chọn đáng mua của năm trong hạng mục Better List của Smart Choice Awards, cho thấy có những sản phẩm thực sự đột phá và hấp dẫn cần có sự lan tỏa đến người tiêu dùng.

Cộng đồng KOCs/KOLs tạo ra một "lăng kính văn hóa" giúp phản ánh thị hiếu, ngôn ngữ và cách tiếp cận của giới trẻ

Khi 5 thành tố này cùng hội tụ, Better Choice Awards 2025 đã hình thành một cơ chế đồng kiến tạo độc đáo. Đây không chỉ là sân khấu của vinh danh, mà là nơi các bên cùng đối thoại, cùng ra quyết định, cùng kiến tạo giá trị mới. Chính điều này khiến BCA không còn là một "sân chơi đơn tuyến" mà trở thành một đòn bẩy hệ sinh thái, nơi đổi mới sáng tạo được nhìn nhận từ nhiều chiều, nhiều góc độ, và cuối cùng được chuyển hóa thành động lực thực chất cho thị trường.

Minh bạch - đổi mới trong cách tổ chức

Điểm khác biệt lớn nhất của Better Choice Awards 2025 nằm ở chính cách tổ chức. Ngay từ vòng đầu, bình chọn trực tuyến được mở công khai, dữ liệu hiển thị minh bạch và giám sát chặt chẽ, giúp người tiêu dùng thực sự trở thành giám khảo đồng hành. Song song, cơ chế chấm điểm đa tầng được áp dụng: hội đồng chuyên gia đảm bảo tính khoa học, KOL/KOC mang đến góc nhìn thị trường, còn bình chọn cộng đồng phản ánh nhu cầu thực tế. Nhờ đó, kết quả không chỉ thuyết phục về mặt chuyên môn mà còn gần gũi với công chúng.

Truyền thông của giải thưởng cũng gắn liền với giá trị thực chất. Mỗi thương hiệu được vinh danh đều đi kèm lý do, dữ liệu và câu chuyện cụ thể, khiến khán giả tin rằng đây là kết quả xứng đáng chứ không chỉ là một bản chứng nhận. Có thể nói, minh bạch và đổi mới trong tổ chức đã biến BCA 2025 thành một case study về cách một giải thưởng cũng có thể trở thành minh chứng cho chính tinh thần đổi mới sáng tạo.

Cam kết cho một hành trình đổi mới lâu dài

Better Choice Awards 2025 khép lại không chỉ với những chiếc cúp được trao, mà với một thông điệp mạnh mẽ: Đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực trung tâm cho sự phát triển quốc gia. Khi một giải thưởng quy tụ được sự đồng hành của chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia, người tiêu dùng và cộng đồng sáng tạo nội dung, giải thưởng ấy đã vượt ra ngoài phạm vi vinh danh để trở thành một mô hình hành động.

Ông Phạm Xuân Hà - Trưởng Ban tổ chức Better Choice Awards phát biểu, chia sẻ về sứ mệnh và ý nghĩa của Better Choice Awards 2025

Cam kết của Ban tổ chức, cùng sự ủng hộ từ các đối tác, cho thấy giải thưởng này sẽ không dừng lại ở việc ghi nhận thành tựu nhất thời. Thay vào đó, Better Choice Awards được định vị như một cơ chế thường niên, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo thực chất, và lan tỏa tinh thần đổi mới vào mọi lĩnh vực đời sống.

Từ những thương hiệu lớn tìm thấy động lực mới, cho đến những tên tuổi non trẻ lần đầu tiếp cận thị trường, tất cả đều chứng minh rằng Better Choice Awards có thể tạo ra tác động thật sự. Và rộng hơn, nó trở thành minh chứng cho khát vọng Việt Nam: Kiến tạo một xã hội nơi đổi mới sáng tạo không chỉ là khẩu hiệu, mà là một cam kết lâu dài - bền bỉ - đầy tự hào.

