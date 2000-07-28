Quyết định tiên phong của REE và SACOM không phải ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ bài toán chi phí vốn rất thực tế. Sau những năm đầu Đổi mới, các doanh nghiệp gần như phải tự xoay xở khi nguồn vốn trung và dài hạn còn hạn chế, còn ngân hàng chỉ đáp ứng được các khoản vay ngắn hạn với lãi suất có thời điểm vượt 20%/năm.

Năm 1993, khi Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) thực hiện cổ phần hóa, Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh từng phải đăng quảng cáo trên báo để tìm người mua 20% cổ phần dành cho nhà đầu tư bên ngoài. Thế nhưng, chẳng mấy ai quan tâm. Cổ phần khi ấy vẫn là một khái niệm xa lạ, nhiều người chưa hiểu bỏ tiền vào doanh nghiệp rồi sẽ nhận lại được gì. Bà Mai Thanh phải trực tiếp giải thích và thuyết phục từng nhà đầu tư để bán hết số cổ phần chào bán.

Đến năm 1997, để có 5 triệu USD mở rộng sản xuất, bà tiếp tục ra Hà Nội xin cơ chế thí điểm cho một phương thức huy động vốn chưa từng có tiền lệ - phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Cùng với sự giúp sức của ông Dominic Scriven, người sáng lập Dragon Capital, thương vụ 5 triệu USD cuối cùng được hoàn tất năm 1997, sau những cuộc đàm phán và rà soát hợp đồng kéo dài đến tận 2 giờ sáng.