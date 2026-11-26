Với BIDV, đây không phải một yêu cầu mới. Suốt ba mùa đồng hành liên tiếp cùng dự án “Vũ trụ đồng tiền” (The Moneyverse), BIDV đã kiên trì xây dựng một nền tảng giáo dục tài chính số chuẩn mực, sáng tạo và có chiều sâu. Từ việc trang bị kiến thức quản trị dòng tiền, hỗ trợ công cụ khởi nghiệp cho đến cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, BIDV đang khẳng định vị thế của một ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, nâng đỡ hoài bão và trao quyền để mỗi bạn trẻ vững vàng.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 928/QĐ-TTg ngày 25/5/2026, phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026–2030, lần đầu tiên xác định sinh viên là một trong những nhóm đối tượng ưu tiên và đặt mục tiêu đưa giáo dục tài chính vào hệ thống trường học.

“Bùng nổ” một thế hệ cần được trang bị kiến thức tài chính 01

Bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là Gen Z và Gen Alpha, đang sống trong một không gian số hóa toàn diện chưa từng có trong lịch sử. Họ mở tài khoản ngân hàng số chỉ mất vài phút, mua trước trả sau chỉ cần một cú chạm, đầu tư chứng khoán cũng chỉ cách một lần tải ứng dụng. Khả năng tiếp cận vay vốn đối với người trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên đang ngày một dễ dàng hơn khi nhiều ngân hàng có sản phẩm riêng cho đối tượng này. Bộ Tài chính mới đây cũng đã đưa ra dự thảo quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, dự kiến nâng mức cho vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, đằng sau sự thành thạo công nghệ và khả năng tiếp xúc các công cụ tài chính từ sớm cũng ẩn chứa một nghịch lý đầy nhạy cảm. Sự bùng nổ của các tiện ích giao dịch dường như hoàn toàn lệch pha với nền tảng kiến thức quản lý tài chính cá nhân. Phần lớn người trẻ bước vào độ tuổi trưởng thành mà chưa từng được đào tạo bài bản về kỹ năng lập ngân sách, phân bổ tài sản, đánh giá rủi ro đầu tư hay quản trị nợ vay. Hệ quả trực tiếp của khoảng trống tri thức này là tình trạng chi tiêu mất kiểm soát, cuốn theo tâm lý bầy đàn (FOMO) trong các trào lưu đầu tư mạo hiểm và sự gia tăng đáng báo động của các hành vi vay nợ vượt quá khả năng chi trả. Nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ thông tin và các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi, giới trẻ lại trở thành nhóm đối tượng rất dễ sập bẫy.

“ Trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ thông tin và các hình thức lừa đảo trực tuyến

ngày càng trở nên tinh vi, giới trẻ những người thành thạo công nghệ

lại trở thành nhóm đối tượng

dễ bị sập bẫy.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong 7 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng tới 65% so với cùng kỳ năm 2024, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng năm 2025 khu vực người dùng cá nhân do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chỉ ra cứ khoảng 555 người thì 1 người là nạn nhân lừa đảo. Dưới sự nỗ lực của nhiều bên, số vụ lừa đảo có xu hướng suy giảm, nhưng các hình thức lừa đảo không mất đi, mà đang chuyển sang những phương thức tinh vi hơn, trong đó nổi bật là việc lợi dụng công nghệ deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói và danh tính, gây khó khăn lớn cho người dùng trong việc nhận diện thật - giả. Không chỉ người già, người yếu thế mà học sinh, sinh viên cũng nằm trong nhóm dễ bị nhắm tới, bởi các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận qua mạng xã hội, game online và các sàn thương mại điện tử vốn là những không gian quen thuộc với người trẻ. Trong bối cảnh đó, sự trở lại của “Vũ trụ đồng tiền” mùa 3 (The Moneyverse 2026) đã tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Được khởi động đồng loạt tại ba miền Bắc – Trung – Nam vào ngày 3/3/2026 dưới sự phối hợp tổ chức của Thời báo VTV (VTV Times) và The Moneyverse Company, chương trình khẳng định quy mô và vị thế của chuỗi sự kiện giáo dục tài chính kết hợp giải trí lớn nhất từ trước đến nay dành cho giới trẻ Việt Nam. Kế thừa tiếng vang vang dội từ hai mùa giải trước đã thu hút hàng trăm nghìn sinh viên tham gia và tạo ra hàng trăm triệu lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông số, The Moneyverse 2026 tiếp tục nâng tầm trải nghiệm giáo dục bằng việc giải mã chủ đề rất thời sự: “BIGbang DATA”. Một trong những điểm đột phá lớn nhất của The Moneyverse 2026 chính là sự mở rộng quy mô chưa từng có. Không còn giới hạn trong phạm vi các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, tài chính hay ngân hàng, chương trình đã vươn tới 54 trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc.

“ 54 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Vũ trụ đồng tiền, vượt xa ranh giới quen thuộc của khối kinh tế – tài chính.