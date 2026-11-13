Phía sau 23 năm ấy là dấu ấn tư duy và những quyết sách mang tầm chiến lược của Nhà sáng lập Lương Trí Thìn. Sớm nhìn ra xu hướng nhà ở hiện đại, tiên phong làm mới cách thức phân phối, rồi mở rộng sang đầu tư, phát triển dự án và bước vào thị trường vốn – mỗi chặng đi đều là một nét khắc sâu thêm vị thế của doanh nghiệp trên bản đồ bất động sản Việt Nam. Đi qua nhiều chu kỳ thăng trầm, những năng lực và giá trị được bồi đắp ấy đã trở thành bệ phóng cho bước ngoặt chiến lược năm 2026, khi BLUEMARQ Group hướng tới mô hình tập đoàn đầu tư, phát triển và quản lý bất động sản theo chuẩn mực quốc tế. Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Lương Trí Thìn

01 23 năm và những quyết định Tạo nên BLUEMARQ

Liên tục hoàn thành các dự án dòng sản phẩm Opal và Lux

Khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản Hai dòng sản phẩm Opal và Lux đánh dấu thời kỳ Đất Xanh đẩy mạnh đầu tư, phát triển căn hộ tại TP.HCM, từng bước đưa thương hiệu chủ đầu tư đến gần hơn với khách hàng. Opal Riverside, Opal Garden, Opal Boulevard, Opal Skyline, St Moritz, Luxcity hay Lux Garden – những dự án đã đi vào vận hành, đón cư dân về an cư – đã gây dựng uy tín và củng cố chỗ đứng của Đất Xanh trên thị trường nhà ở đô thị.

Gem Sky World

Khẳng định phát triển dự án khu đô thị quy mô Với vốn kinh nghiệm tích lũy từ các dự án căn hộ, Đất Xanh tiến thêm một bước với Gem Sky World tại Long Thành, Đồng Nai. Trải rộng trên hơn 92 ha với 4.026 sản phẩm, dự án đánh dấu sự chuyển mình từ những công trình nhà ở đơn lẻ sang quy hoạch cả một khu đô thị quy mô lớn, nơi không gian ở hòa quyện cùng hạ tầng, thương mại, dịch vụ và tiện ích công cộng.

The Privé

Đánh dấu dự án phân khúc bất động sản hạng sang Nếu các dự án trước là dấu mốc của quy mô và năng lực, thì The Privé là minh chứng cho sự nâng tầm về tiêu chuẩn sản phẩm trong phân khúc hạng sang. Tọa lạc trên quỹ đất khoảng 6,7 ha tại Nam Rạch Chiếc, sát cạnh Thủ Thiêm, dự án được quy hoạch với 12 tòa tháp cùng khoảng 3.175 căn hộ, đề cao sự hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan ven sông, sự riêng tư và trải nghiệm sống của cư dân.

02 Năm 2026 Bước ngoặt chiến lược,

kiến tạo tầm vóc mới

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Đất Xanh đã tạo dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vực phân phối, đầu tư và phát triển bất động sản. Song trước những chuyển động của thị trường và đòi hỏi tăng trưởng dài hạn, Nhà sáng lập Lương Trí Thìn đặt ra một bài toán chiến lược: Làm sao để doanh nghiệp tiếp tục tạo giá trị từ bất động sản ngay cả khi công trình đã hoàn thành, thay vì lệ thuộc vào mô hình kinh doanh truyền thống? Tòa nhà văn phòng là một minh họa rõ nét. Nếu chỉ xây rồi bán, doanh nghiệp thu về phần lớn giá trị vào thời điểm chuyển nhượng. Nhưng khi tiếp tục quản lý, vận hành và khai thác, công trình còn sinh ra dòng tiền cho thuê, giữ vững và gia tăng giá trị tài sản qua nhiều năm. Từ đó, một hướng đi chiến lược được xác lập: mở rộng từ đầu tư, phát triển và phân phối sang quản lý, vận hành và khai thác tài sản xuyên suốt vòng đời của bất động sản.

Định hướng ấy trở thành hiện thực bằng bước ngoặt ngày 20/5/2026, khi Tập đoàn chính thức công bố thương hiệu BLUEMARQ Group. Thừa hưởng toàn bộ năng lực tích lũy suốt 23 năm của Đất Xanh, BLUEMARQ Group đặt mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Đó cũng là bước chuyển sang mô hình kinh doanh tích hợp, nơi đầu tư, phát triển, phân phối và quản lý tài sản gắn kết với nhau để phát huy thế mạnh và tạo giá trị xuyên suốt. Để hiện thực hóa chiến lược này, BLUEMARQ Group đảm nhận vai trò hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực, quản trị rủi ro và phát triển thương hiệu, đồng thời tổ chức hệ sinh thái bất động sản tích hợp trên bốn trụ cột chuyên biệt, liên kết và hỗ trợ chặt chẽ lẫn nhau:

Cốt lõi của mô hình mới là sự kết nối giữa bốn trụ cột, tạo thành một chuỗi giá trị thông suốt từ huy động vốn, đầu tư, phát triển, phân phối đến quản lý và khai thác tài sản. Sự liên kết này giúp BLUEMARQ Group tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực quản lý danh mục đầu tư.

03 Triết lý dẫn lối Khát vọng toàn cầu

Soi sáng cho chiến lược ấy là triết lý phát triển HIỆU QUẢ – TRƯỜNG TỒN – VĨ ĐẠI, kết tinh tư duy chiến lược và khát vọng của Nhà sáng lập Lương Trí Thìn: xây dựng một tổ chức giàu sức cạnh tranh, vững vàng trước biến động thị trường và đủ sức phát triển qua nhiều thế hệ.

04 Từ khát vọng nhà sáng lập Đến di sản cho

những thế hệ mai sau

Dấu ấn của Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Lương Trí Thìn xuyên suốt hành trình từ Đất Xanh đến BLUEMARQ Group. Song hành trình ấy cũng là kết tinh công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ nhân viên – những con người cùng nhau dựng hệ thống, phát triển dự án và đưa thương hiệu vượt qua sóng gió. Từ khát vọng của một người sáng lập, BLUEMARQ Group đã trở thành sự nghiệp chung của hàng nghìn con người. Chính những đóng góp ấy làm nên uy tín doanh nghiệp và giữ vững niềm tin của khách hàng, đối tác qua mọi giai đoạn của thị trường.

Khát vọng ấy đang được tiếp nối bằng quyết tâm kiến tạo một tổ chức với nền tảng quản trị vững chắc, văn hóa doanh nghiệp bền bỉ và đội ngũ kế cận đủ tài năng để gánh vác những trọng trách mới. Bởi di sản lớn nhất của một doanh nghiệp không nằm ở những thành tựu đã dựng nên, mà ở khả năng trao truyền bản lĩnh, tiếp nối khát vọng và vươn xa qua nhiều thế hệ.

05 23 năm kiến tạo vị thế Khát vọng vươn tầm thế giới

Một công trình có thể hoàn thành sau vài năm xây dựng, nhưng những giá trị được tạo dựng có thể tiếp tục phát triển suốt nhiều thập kỷ. Từ chất lượng sống của cộng đồng cư dân đến hiệu quả khai thác, vận hành và sự phát triển của đô thị, bất động sản luôn mang tiềm năng kiến tạo những giá trị bền vững theo thời gian. Đó cũng là tư duy chiến lược của Nhà sáng lập Lương Trí Thìn khi định hình tương lai BLUEMARQ Group: vượt khỏi biên giới của một dự án để kiến tạo, quản lý và phát triển giá trị tài sản dài lâu. Tầm nhìn ấy đang dần thành hiện thực nhờ nâng cao năng lực đầu tư, phát triển và quản lý bất động sản, kết nối nguồn lực quốc tế và xây dựng những chuẩn mực quản trị mới, hướng tới một tập đoàn giàu sức cạnh tranh và đủ nội lực phát triển trường tồn qua nhiều thế hệ. Với triết lý Hiệu quả – Trường tồn – Vĩ đại, BLUEMARQ Group bước vào chương phát triển mới, mang theo bản lĩnh được tôi luyện qua hơn hai thập kỷ và khát vọng chạm tới những chuẩn mực toàn cầu.

Thiết kế: Hương Xuân. Nguồn: Thanh Niên Việt