Trong khi sự chú ý dồn vào những mẫu xe điện mới, một nền kinh tế lớn hơn đang hình thành phía sau, từ trạm sạc, lưới điện, pin lưu trữ đến phần mềm và AI. Câu hỏi không chỉ là ai bán được nhiều xe, mà ai sẽ nắm giữ phần giá trị lớn nhất của quá trình điện hóa giao thông.

Tại một hội thảo mang tên Solar & Storage Live Vietnam 2026 tổ chức ở TP.HCM vào đầu tháng 7/2026, các nhà sản xuất Trung Quốc xuất hiện ở gần như mọi mắt xích. Từ Gotion High-Tech trong lĩnh vực pin, StarCharge về hạ tầng sạc đến hàng loạt doanh nghiệp cung cấp trụ sạc, biến tần, hệ thống lưu trữ và nền tảng năng lượng thông minh. Họ không chỉ mang sang Việt Nam một loại thiết bị, mà là những thành phần của cả một hệ sinh thái đã hình thành tương đối hoàn chỉnh.

Ông Tô Lãng - CEO Volterra - nhận thấy công nghệ sạc cơ bản giữa các thiết bị ở đây không khác biệt quá lớn. Theo ông, khác biệt quyết định nằm ở chiến lược phát triển thị trường, nguồn vốn trong giai đoạn đầu và cách giải quyết bài toán kinh doanh của mạng lưới sạc.

Quan sát ấy được đặt trong một bối cảnh đặc biệt. Cuối năm 2025, Trung Quốc đã có hơn 4,7 triệu điểm sạc công cộng, chiếm trên 65% tổng số điểm sạc công cộng trên thế giới và đóng góp hơn 75% lượng tăng thêm toàn cầu trong năm. Ở một mắt xích khác của hệ sinh thái năng lượng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tình trạng dư công suất, giá thấp và các rào cản thương mại đã làm chậm đầu tư mới vào chuỗi sản xuất điện mặt trời tại Trung Quốc. Dù vậy, mức độ tập trung của những công đoạn sản xuất chủ chốt tại quốc gia này vẫn được dự báo trên 90% vào năm 2030.

Việc các doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm thị trường mới vì thế không phải là chuyển động khó hiểu. Khi một thị trường đã có hàng triệu điểm sạc và chuỗi cung ứng thiết bị khổng lồ, những quốc gia mới bước vào quá trình điện hóa giao thông trở thành đích đến tự nhiên.

Việt Nam đang đứng trong dòng chảy đó. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy những trụ sạc được mang tới trình diễn, chúng ta vẫn mới nhìn thấy phần nổi của một thay đổi lớn hơn.