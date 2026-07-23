Bóc giá các app ‘hút máu’ - mỗi tháng bạn tốn bao nhiêu tiền để nuôi ChatGPT, YouTube Premium?

Chỉ 50k cho app này, 100k cho app kia... Nghe thì ít, nhưng đến cuối tháng nhìn lại bill thanh toán thì ai cũng phải "bật ngửa". Cùng nhẩm tính xem tổng "thiệt hại" hàng tháng của bạn cho các dịch vụ mạng là bao nhiêu nhé!