Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển khi được hỏi về giá trị của ngân hàng, ông cho rằng nhà đầu tư nên "tự đánh giá dựa trên chỉ số tài chính", đồng thời cho rằng "giá trị thực của SHB cao hơn thị giá". Quan điểm "nói ít, làm nhiều và làm thật" được ông Hiển nhắc lại nhiều năm, trở thành khẩu ngữ quen thuộc khi nói về định giá của ngân hàng thông qua kết quả kinh doanh và lợi ích mà cổ đông nhận được khi đầu tư vào ngân hàng.

Trong một năm nhiều sự kiện đặc biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam, SHB là một trong những "cổ phiếu vua" gây chú ý nhất năm với thanh khoản giao dịch "khủng" và mức tăng giá ấn tượng.





Theo thống kê, thanh khoản cổ phiếu SHB trong 11 tháng đầu năm đạt 239 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ngân hàng. Theo đó, trung bình mỗi phiên, nhà đầu tư trao tay tới gần 9.000 tỷ đồng qua phương thức khớp lệnh.





Về biến động giá, cổ phiếu SHB đã tăng 113% trong 11 tháng đầu năm, là một trong 3 mã ngân hàng tăng trên 100% trong năm qua. Nếu tính mức mức đáy 7.762 đồng/cp hồi tháng 1 cho đến đỉnh mới 19.050 đồng/cp vào tháng 9, cổ phiếu này đã tăng 150%.





Năm 2025, SHB đã tiến hành 3 đợt chi trả cổ tức, trong đó chia cổ tức bằng phiếu tỷ lệ 11% vào tháng 2, cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% vào tháng 5 và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% vào tháng 8. Đây là năm thứ 6 liên tiếp SHB duy trì chính sách chi trả cổ tức, trước đó nhà băng này thường trả cổ tức đều đặt 10-18% hàng năm.

Theo danh sách chốt ngày 16/10/2025, SHB có gần 160.000 cổ đông, là một trong những ngân hàng có số lượng cổ đông cá nhân đông đảo nhất trong nhiều năm qua. SHB cũng có một mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên đầy sôi động khi ghi nhận có tới hơn 1.500 cổ đông tham dự trực tiếp.

ĐHĐCĐ SHB là một trong những cuộc họp cổ đông nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia nhất 2025

Nếu cổ phiếu ngân hàng cũng có fanbase, thì SHB ắt hẳn là một trong những cái tên nổi bật, với sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trên thị trường chứng khoán. Kết quả bình chọn của FChoice 2025 mới đây ghi nhận có tới 500.000 lượt vote cho cổ phiếu SHB. Theo đó, cùng với diễn biến ấn tượng của giá cổ phiếu, thanh khoản giao dịch, chính sách cổ tức, hoạt động IR,….cổ phiếu SHB được vinh danh là "Cổ phiếu ngân hàng của năm".

Diễn biến giá của SHB trong năm 2025 gắn chặt với nền tảng kinh doanh có sự cải thiện rõ rệt. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 12.235 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Quy mô tài sản đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2024, trong khi dư nợ cho vay chạm mức 607.852 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 17%.

Hiệu suất vận hành là điểm nhấn nổi bật nhất trong bức tranh tài chính của SHB. Tỷ lệ CIR chỉ ở mức 18,9%, thấp nhất trong nhóm ngân hàng niêm yết do chi phí được kiểm soát chặt chẽ ngay cả khi ngân hàng đồng thời mở rộng mảng bán lẻ và triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn. Hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% của Basel II.





Theo đánh giá của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (VDSC), kết quả kinh doanh quý 3 của SHB ghi nhận sự bứt phá ấn tượng và cao hơn 28% so với dự phóng của nhóm phân tích. Thu nhập lãi thuần đóng vai trò dẫn dắt chính khi đạt 5.324 tỷ đồng, tăng 63,2% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tín dụng đạt 26,3% so với cùng kỳ, vượt xa mức dự phóng 20% và tăng 16,3% tính từ đầu năm.

Đến cuối tháng 9, SHB đã hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Về luận điểm đầu tư, VDSC cho rằng SHB đang ghi nhận kết quả kinh doanh rất tích cực nhờ động lực tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và khả năng cao sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận năm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu từ nay đến cuối năm dựa trên đà tăng trưởng hiện tại.

Về quy mô vốn, SHB đang đứng trước một cột mốc quan trọng khi ngân hàng chuẩn bị gia nhập "câu lạc bộ" 50 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ trong ngành ngân hàng.





Cụ thể, theo phương án được trình cổ đông, SHB dự kiến bổ sung tối đa 7.500 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP. Khi hoàn tất, vốn điều lệ sẽ tăng lên 53.442 tỷ đồng, đưa ngân hàng vào nhóm bốn ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có quy mô vốn lớn nhất. Quy mô vốn mới không chỉ nâng hệ số an toàn mà còn tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn nền kinh tế tăng và các chuẩn mực Basel yêu cầu mức độ thận trọng cao hơn.

Quy mô vốn mới cũng tạo ra lớp đệm cần thiết cho kế hoạch tăng tốc 2025–2026. SHB đặt mục tiêu chạm mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026 – cột mốc mới chỉ xuất hiện ở 2 ngân hàng tư nhân là Techcombank và VPBank. Hiện nay tổng tài sản SHB đã đạt hơn 850 nghìn tỷ đồng, và với tốc độ tăng trưởng như những năm gần đây, mục tiêu 1 triệu tỷ đồng là con số ở trong tầm tay.





Đối với thị trường, đây là cột mốc quan trọng vì nó xác lập lại vị trí của SHB trong nhóm ngân hàng tư nhân lớn nhất, đồng thời mở ra khả năng ngân hàng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tín dụng và đầu tư quy mô lớn trong những năm tới.

Trong mô hình kinh doanh, SHB cũng có chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Xuyên suốt 32 năm phát triển, SHB đang tiếp tục hành trình kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp với tinh thần nhân văn, nét văn hóa độc bản và nền tảng tài chính vững mạnh, đồng hành cùng một Việt Nam hạnh phúc.





Theo đó, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, FTSE vừa qua đã công bố báo cáo về kế hoạch phân loại thị trường và đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng. Theo công bố này, SHB là một trong các cổ phiếu có khả năng vào rổ FTSE Global All Cap. Được biết P/B cổ phiếu SHB là 1,16x, hấp dẫn so với mức bình quân ngành 1,6x.





Từ đây, câu chuyện hút vốn ngoại tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ hơn nữa bởi hiện SHB là một trong số ít những ngân hàng tư nhân lớn còn đủ không gian để đón cổ đông chiến lược nước ngoài. Ngân hàng hiện chốt tỷ lệ sở hữu của khối ngoại chỉ ở mức 4,5%, trong khi tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định là 30%.





Tại nhiều kỳ Đại hội đồng cổ đông, các nhà đầu tư cũng bày tỏ mong muốn SHB có thể chọn được một đối tác chiến lược phù hợp với "giá" xứng đáng với tầm vóc của ngân hàng. Trả lời cổ đông hồi tháng 4/2025, Chủ tịch HĐQT SHB nói: "SHB là cô dâu xinh đẹp, tài năng. Không phải chàng rể nào cũng đến được". Việc lựa chọn đối tác chiến lược phải trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông.

"Việc có nhà đầu tư chiến lược cũng tốt khi họ đồng hành với chúng ta về vốn, quản trị, điều hành trong dài hạn. Hiện chúng tôi đang xúc tiến việc này. Các cổ đông yên tâm là cổ đông chiến lược phải xứng đáng với SHB", ông Đỗ Quang Hiển nói.





Nếu thành công, thương vụ này có thể tạo ra bước nhảy về vốn, hệ số an toàn và khả năng mở rộng hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn 2026–2028.





Câu chuyện chuyển giao thế hệ ở SHB cũng là chủ đề được thị trường theo dõi. Sự xuất hiện của doanh nhân trẻ Đỗ Quang Vinh, con trai ông Đỗ Quang Hiển trong các hoạt động điều hành, chiến lược khách hàng và định hướng chuyển đổi số được xem là tín hiệu của một cấu trúc quản trị đang được làm mới. Với nhà đầu tư, điều này để lại vấn đề đáng quan tâm, về cách SHB đang chuẩn bị cho một giai đoạn cạnh tranh mới, nơi tốc độ, công nghệ và khả năng mở rộng thị trường đóng vai trò quyết định.





