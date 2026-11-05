Bầu cử giữa kỳ Mỹ · 3/11/2026 Ông Trump đánh rơi cả lưỡng viện: Nhìn lại những cú đảo chiều trên chính trường nước Mỹ trong 100 năm qua Cử tri Mỹ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 ghế Thượng viện và 36 ghế thống đốc. Kết quả cập nhật tới sáng 5/11 (theo giờ Hà Nội) cho thấy đảng của Tổng thống Trump chịu một trong những đòn nặng nhất trong 80 năm qua.

★ Dân chủ giành lại cả Hạ viện và Thượng viện · Cộng hòa mất ít nhất 7 ghế Thượng viện · 5 ghế thống đốc đổi chủ · Dân chủ đa số thống đốc lần đầu từ 2010 · ★ Dân chủ giành lại cả Hạ viện và Thượng viện · Cộng hòa mất ít nhất 7 ghế Thượng viện · 5 ghế thống đốc đổi chủ · Dân chủ đa số thống đốc lần đầu từ 2010 ·

26 cuộc bầu cử giữa kỳ, 1926–2026 435 ghế Hạ viện được bầu lại 35 ghế Thượng viện được bầu 36 ghế thống đốc bang được bầu

1. Kết quả 2026 trong một cái nhìn

Ba cuộc bầu cử, ba kết quả: Dân chủ nổi lên ở cả Hạ viện, Thượng viện và ghế thống đốc.

Hạ viện Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Số ghế mất ròng của đảng Cộng hòa vẫn đang được kiểm và chưa được xác định.

Thượng viện Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Đảng Cộng hòa mất ít nhất 7 ghế, ở các bang:

Thống đốc (50 bang) Dân chủ đa số lần đầu từ 2010 28 2 20 Dân chủ 28 Chưa có kết quả 2 (Alaska, Kansas) Cộng hòa 20 Trong 36 cuộc đua ngày 3/11: Dân chủ thắng 22, Cộng hòa thắng 12. Trước bầu cử, Cộng hòa nắm 26 ghế, Dân chủ nắm 24. Năm ghế đổi chủ từ Cộng hòa sang Dân chủ, không ghế nào đổi theo chiều ngược lại:

2. So với lịch sử: đảng của tổng thống mất bao nhiêu?

Những mức tổn thất lớn nhất từ 1926 đến nay. Di chuột hoặc chạm vào từng thanh để đọc chi tiết.

Hiển thị đảng của tổng thống:

3. Năm lần đảng tổng thống mất cả hai viện

Trong 80 năm (1946–2026), chỉ có năm kỳ giữa kỳ như vậy. Năm 2026 là kỳ thứ năm.

Tác giả: Hồng Duy

Nguồn: Vietnam Daily