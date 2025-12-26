Giới quan sát nhận định khu Đông Hà Nội đang bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá nhất trong nhiều thập kỷ, được thúc đẩy bởi "cú hích" hạ tầng tỷ đô. Tâm điểm là trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vốn đầu tư hơn 855.000 tỷ đồng vừa khởi công ngày 19/12, cùng 7 cây cầu mới được triển khai trong năm 2025 nối đôi bờ sông Hồng. Cộng hưởng với sự hiện diện của phân hiệu Đại học Bách Khoa tại Hưng Yên và sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi quy mô hàng đầu Việt Nam, sự đổ bộ dồn dập của các doanh nghiệp "sếu đầu đàn" đang củng cố vững chắc vị thế khu vực như một cực tăng trưởng mới giai đoạn 2025 - 2035.

Bắt nhịp làn sóng đó, Alluvia City – thành phố sinh thái khoáng nóng hiếm hoi bên sông Hồng của Xuân Cầu Holdings đã chính thức giới thiệu tổ hợp 7 tòa tháp cao tầng đầu tiên mang tên Alumi. Trong đó, 4 tòa Alumi Premium với hơn 2.000 căn hộ cao cấp vừa ra mắt cuối 2025 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm với vị trí siêu kết nối ngay sát vành đai 3.5 nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi và chạm phố cổ chỉ trong 25 phút. Giá trị ấy càng được cộng hưởng bởi mạch khoáng nóng tự nhiên quý giá giữa không gian di sản ven sông, cùng hệ quy hoạch, thiết kế được kiến tạo như một chuẩn mực mới trong phân khúc căn hộ cao cấp hiện nay.

Tổ hợp 7 toà tháp cao tầng Alumi như những nét vẽ hiện đại vươn mình trên bầu trời khoáng đạt của Alluvia City. Dưới chân công trình là mạch khoáng quý hiếm hình thành qua hàng triệu năm; trên mặt đất là đại cảnh phù sa trù phú cùng sông Hồng kỳ vĩ; còn giữa tầng không là những cơn gió mát lành và vi khí hậu đặc hữu ven sông. Sự cộng hưởng tự nhiên hiếm có ấy trở thành nền tảng cho tư duy quy hoạch "hướng tự nhiên", để ánh sáng, gió và không khí trong lành được dẫn dắt chủ động vào từng không gian sống.

Giữa bức tranh sinh thái ấy, bạn bước vào căn hộ của riêng mình để tận hưởng tầm nhìn panorama trải dài bất tận, ôm trọn nhịp sống của dòng sông, mặt nước và những thảm xanh khoáng đạt. Ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp không gian, kết hợp cùng những cơn gió nhẹ nhàng luân chuyển. Tất cả các giác quan như được vỗ về trong sự thư thái tuyệt đối, với cảm giác "wellness" đúng nghĩa như trong một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao ngay giữa lòng phố thị.

Alumi phát triển một hệ sản phẩm căn hộ đa dạng, từ những căn studio - 1PN+ tinh gọn, tối ưu cho nhịp sống năng động của giới trẻ thành đạt, đến các căn hộ 2PN, 2PN+, 3PN dành cho gia đình đa thế hệ và những không gian duplex, penthouse dành cho chủ nhân tìm kiếm chuẩn mực sống đẳng cấp. Mỗi loại hình đều được nghiên cứu kỹ lưỡng về công năng, nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư và đầu tư của nhiều nhóm khách hàng.

Bộ sưu tập căn hộ cao cấp tại Alumi được kiến tạo không chỉ cho khoảnh khắc bàn giao, mà cho giá trị sử dụng bền vững suốt nhiều thập kỷ. Mỗi căn hộ được hoàn thiện đồng bộ với hệ nội thất và thiết bị đến từ các thương hiệu châu Âu danh tiếng như Bosch, Häfele, Kohler, Grohe, Duravit…(hoặc tương đương) - những tên tuổi đã được kiểm chứng trong các công trình cao cấp toàn cầu. Không gian nội thất được thiết kế linh hoạt với những phong cách vượt thời gian như Modern thời thượng hay Neo Classic sang trọng…, bảo đảm công năng tối ưu và hạn chế nhu cầu cải tạo thay thế về sau.

Sở hữu đặc quyền khoáng nóng tự nhiên, hệ tiện ích khối đế đa dạng cùng lõi cảnh quan như một "tiểu resort" ngay trong khuôn viên, Alumi mang đến hành trình nuôi dưỡng thân - tâm - trí trọn vẹn 365 ngày. Đó không chỉ là không gian sống, mà là nơi kiến tạo phong cách "wellness living" đích thực giữa lòng đô thị.

Hội tụ đồng thời những giá trị tự nhiên hiếm có và giá trị kiến tạo khác biệt, Alumi không chỉ mang đến lựa chọn an cư chất lượng cao cho người mua ở thực, mà còn mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng khu vực đang tăng tốc và những giá trị chăm sóc sức khoẻ độc đáo. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành "lực đẩy" quan trọng, góp phần kích hoạt sức bật mới cho thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội ngay từ những ngày đầu năm 2026.

Ánh Dương Thanh Niên Việt