Trong bối cảnh giới thượng lưu toàn cầu ngày càng đề cao tính cá nhân hóa, bất động sản hàng hiệu đang bước sang một giai đoạn phát triển mới: bespoke living – nơi không gian sống được kiến tạo như một tác phẩm may đo, phản ánh trọn vẹn bản sắc, gu thẩm mỹ và phong cách sống của chủ nhân. Những khách hàng tinh hoa hôm nay không còn tìm kiếm một căn hộ đẹp theo chuẩn số đông, mà khao khát sở hữu một không gian mang dấu ấn riêng, đủ khác biệt để khẳng định vị thế và đủ tinh tế để trường tồn cùng thời gian.

Là dự án căn hộ hàng hiệu tiên phong tại Ciputra, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences của Sunshine Group đang dần hiện hữu như một tuyệt tác giữa khu đô thị danh giá bậc nhất Thủ đô. Công trình tọa lạc trên quỹ đất bốn mặt tiền hiếm có, sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn sông Hồng và hồ Tây. Trên nền vị trí độc bản ấy, dự án được phát triển với tỷ lệ gần 90% quỹ căn là các căn hộ thông tầng “may đo” hàng hiệu, được ví như bộ sưu tập của những Sky Mansion – dinh thự giữa tầng không.

Trên nền tảng kiến trúc đó, ngôn ngữ nội thất và thiết kế được mở rộng đa tầng cảm hứng: từ tinh thần Haute Couture của thời trang cao cấp, sự mạnh mẽ giàu cảm xúc của thế giới siêu xe, hay dấu ấn xa hoa đặc trưng của Dubai – nơi nghệ thuật sống không dừng ở tiện nghi, mà trở thành biểu tượng cá nhân và tuyên ngôn phong cách của giới tinh hoa.

Hơn cả một nơi để sống, các Sky Mansion sẽ là không gian bespoke được cá nhân hóa tới từng chi tiết. Gia chủ có thể tự do lựa chọn các tiện nghi và nội thất đến từ những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới để kiến tạo nên những không gian sống vượt chuẩn thông thường. Đội ngũ chuyên gia kiến trúc và thiết kế sẽ trực tiếp đồng hành trong quá trình tinh chế từng chi tiết – từ bố cục không gian, vật liệu, ánh sáng đến phong cách tổng thể – nhằm đáp ứng trọn vẹn gu thẩm mỹ và cá tính riêng của từng gia chủ.

Với những chủ nhân trẻ yêu tốc độ, thích khác biệt và coi không gian sống như một phần mở rộng của cá tính và tinh thần chinh phục, phong cách nội thất lấy cảm hứng từ những chiếc siêu xe của Ý với tinh thần của hiệu năng, tốc độ và cảm xúc bùng nổ luôn là một lựa chọn đầy sức hút.

Đây là phong cách đại diện cho ngôn ngữ của tốc độ, năng lượng và sức mạnh thị giác. Không gian được định hình bởi các đường nét khí động học táo bạo, hình khối dứt khoát và tỷ lệ sắc nét. Bảng màu trung tính hiện đại như trắng ngọc, đen bóng, xám titan được kích hoạt bằng điểm nhấn màu vàng đại diện cho năng lượng, mang đến hiệu ứng thị giác giàu cảm xúc. Vật liệu ưu tiên bề mặt cao cấp, kim loại hoàn thiện mờ, kính lớn và hệ chiếu sáng tuyến tính mô phỏng nhịp chuyển động tốc độ. Tổng thể tạo nên một không gian sống hiện đại, bản lĩnh và đầy khí chất, một tuyên ngôn sống dành cho những gia chủ yêu cảm giác chinh phục và khác biệt.

Vẫn là cảm hứng từ những chiếc siêu xe thể thao tại Ý, đây là một không gian nội thất lấy cảm hứng từ kỹ nghệ cơ khí đỉnh cao và thẩm mỹ thủ công tinh tế. Không gian mang cấu trúc rõ ràng, hình khối mạnh mẽ nhưng được tiết chế bằng những đường cong tinh xảo, tạo nên sự cân bằng hiếm có giữa sức mạnh và sự duy mỹ.

Bảng màu trầm sâu như đen graphite, xám khói, nâu da tự nhiên kết hợp chất liệu thủ công và vật liệu cao cấp tuyển chọn. Ánh sáng được xử lý như một yếu tố điêu khắc, làm nổi bật cấu trúc và chiều sâu không gian. Tổng thể gợi cảm giác về một tuyệt tác sưu tầm độc bản, nơi mỗi chi tiết đều kể câu chuyện về kỹ nghệ, đam mê và cá tính tinh tuyển của chủ nhân.

Phong cách nội thất được kiến tạo từ tinh thần Haute Couture thuần khiết – nơi vẻ đẹp sang trọng được thể hiện bằng sự tinh tế, mềm mại và cảm xúc. Không gian sống được chăm chút như một tác phẩm thủ công cao cấp, nơi mỗi đường nét, mỗi chi tiết đều được tinh chế với độ chính xác và chuẩn mực. Tổng thể ưu ái bảng màu sáng thanh lịch như trắng ngọc, kem champagne và vàng ánh kim nhẹ, kết hợp cùng đá tự nhiên, kim loại mạ tinh xảo và các bề mặt hoàn thiện satin mịn, tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa giàu chiều sâu cảm xúc, đủ để phản chiếu gu thẩm mỹ và vị thế riêng của mỗi chủ nhân.

Những đường cong uyển chuyển, ánh sáng dịu được xử lý như lớp lụa phủ, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng đầy chiều sâu. Mỗi chi tiết nội thất được trau chuốt như một thiết kế thời trang may đo, mang lại trải nghiệm sống lãng mạn vượt thời gian – nơi không gian trở thành sự phản chiếu tinh tế của gu thẩm mỹ thượng lưu và phong cách sống duy mỹ.

Phong cách nội thất được định hình bởi tinh thần sang trọng Ý mang tính biểu tượng, nơi sự xa xỉ được thể hiện qua những chất liệu thượng hạng và bảng màu trầm ấm giàu chiều sâu.

Các gam nâu đất, terracotta, be champagne và vàng ánh kim tạo nên nền thị giác ấm áp, kết hợp gỗ cao cấp, da thuộc tinh tuyển, kim loại hoàn thiện tinh xảo và đá tự nhiên. Hình khối nội thất vuông vức, chắc chắn nhưng được làm mềm bằng những đường cong tinh tế và ánh sáng gián tiếp, mang lại cảm giác quyền lực mà vẫn thanh lịch. Một không gian sống đậm chất modern classic – chuẩn mực, bền vững với thời gian và phản ánh rõ nét gu thẩm mỹ sắc sảo, quyền lực của những gia chủ am hiểu giá trị xa xỉ thực thụ.

Lấy cảm hứng từ phong cách sống xa hoa mang dấu ấn Dubai, ngôn ngữ nội thất này được kiến tạo như một biểu tượng của quyền lực, vị thế và cá tính dẫn dắt. Không gian mở theo chiều cao, cấu trúc thông tầng và các đường cong kiến trúc lớn tạo nên cảm giác choáng ngợp nhưng đầy kiểm soát.

Bảng màu trầm ấm với nâu cognac, be champagne và ánh kim được xử lý tinh tế, kết hợp đá marble tuyển chọn, kim loại và gỗ cao cấp, gợi nhắc tinh thần bespoke của những dinh thự Trung Đông đương đại. Ánh sáng được bố trí như một lớp trang sức kiến trúc, làm nổi bật hình khối và chiều sâu không gian. Tổng thể không nhằm tạo sự êm ái, mà khẳng định một chuẩn mực sống thượng hạng – nơi mỗi chi tiết đều được thiết kế riêng cho những gia chủ hiểu rõ mình là ai và muốn những trải nghiệm đỉnh cao nào.

Song hành cùng gói nội thất “may đo” theo nhu cầu và phong cách riêng của từng gia chủ, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được phát triển với triết lý đặt trải nghiệm sống làm trung tâm, thể hiện qua hệ tiêu chuẩn bàn giao được đầu tư công phu hiếm thấy trên thị trường. Việc lựa chọn các vật liệu thượng hạng, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ những chuẩn mực khắt khe trong thi công không chỉ nhằm đáp ứng kỳ vọng của nhóm khách hàng tinh hoa, mà còn hướng tới tiệm cận, thậm chí vượt qua những chuẩn mực quốc tế dành cho bất động sản hàng hiệu.

Đó là đá bán quý Lemurian Blue ốp toàn bộ mặt ngoài, hay hệ bếp từ đa vùng nấu, bếp hút mùi treo tường công suất lớn; gạch men ceramic nhập khẩu châu Âu; hệ thống điều hòa thông minh tích hợp lọc bụi mịn, cân bằng độ ẩm và cấp khí tươi, cùng hệ đèn âm trần chiếu điểm Spotlight với chỉ số hoàn màu CRI > 90 – tiêu chuẩn thường chỉ xuất hiện tại các khách sạn 5–6 sao, giúp ánh sáng trở nên dịu mắt và trung thực hơn.

Toàn bộ không gian được bao bọc bởi hệ kính Low-E cách âm, cách nhiệt, kết hợp rèm điện cảm biến tự động đóng mở, có thể tùy chỉnh qua ứng dụng di động theo kịch bản sinh hoạt cá nhân. Mọi trải nghiệm được vận hành đồng bộ bởi hệ sinh thái Smart Living, ứng dụng công nghệ thông minh nhằm đảm bảo sự tiện nghi, an toàn và riêng tư tuyệt đối.

Đặc biệt, tại các căn Sky Mansion phiên bản limited, bên cạnh cấu trúc duplex thông tầng khoáng đạt và tầm view mở rộng không giới hạn, chủ nhân còn sở hữu không gian sân vườn riêng kết hợp bể bơi trên cao – một đặc quyền hiếm có tạo nên chuẩn sống resort độc bản, nơi mỗi khoảnh khắc sinh hoạt đều trở thành trải nghiệm thư thái và đầy cảm hứng.

Sự hội tụ của các vật liệu tinh tuyển cùng những thương hiệu danh tiếng trong tiêu chuẩn bàn giao một lần nữa khẳng định tâm huyết của Sunshine Group trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng ở cấp độ cao nhất. Qua đó, dự án không chỉ mang đến một không gian sống đẳng cấp, mà còn hiện thực hóa trọn vẹn những giá trị thăng hoa và chuẩn mực nhất của bất động sản hàng hiệu đích thực.

Kết hợp “dàn giao hưởng” 50 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế được bố trí xuyên suốt từ mặt đất tới tầng thượng, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences mang đến âm hưởng của một “thành phố nghỉ dưỡng” (Resort City) theo chiều thẳng đứng hiếm có tại Việt Nam: từ tổ hợp giải trí mặt đất sôi động; tổ hợp thương mại dịch vụ tại 5 tầng khối đế; đến tổ hợp clubhouse tại tầng 20 và tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây tầng 39 - 40. Trong đó, YAMA, tổ hợp nhà hàng, hồ bơi và sky bar chuẩn 6 sao tại tầng 39–40 do Sunset Hospitality Group vận hành, không chỉ là một tiện ích biểu tượng, mà còn cho thấy cam kết của Sunshine Group trong việc kết nối chuẩn sống toàn cầu, nâng tầm giá trị sống tại Tây Hồ Tây, và kiến tạo những điểm đến vượt thời gian cho Hà Nội.

TẢI VÀ CÀI ĐẶT NOBLEX APP TẠI ĐÂY

Ánh Dương Thanh Niên Việt