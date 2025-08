Khi cuộc sống ngày càng trở nên ngột ngạt bởi khói bụi, bê tông và nhịp sống vội vã, cư dân đô thị bắt đầu tự hỏi: Đâu mới là nơi đáng sống, cần tìm về? Không còn bị cuốn theo ánh đèn phố thị, nhiều người bắt đầu tìm đến những không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên, nơi họ có thể sống chậm hơn, lành mạnh hơn và tận hưởng giá trị sống đích thực.

Lối sống xanh – kết nối – bền vững không còn là xu hướng nhất thời mà đã trở thành tiêu chuẩn mới cho cuộc sống hiện đại. Người mua nhà không chỉ tìm một chỗ ở mà mong muốn một hệ sinh thái sống trọn vẹn: có sông nước để cân bằng khí hậu, cây xanh để thanh lọc không khí, hạ tầng để kết nối dễ dàng và cộng đồng để cùng sẻ chia và vun đắp giá trị.

Đặc biệt, yếu tố TOD (Transit Oriented Development) – chiến lược quy hoạch giao thông đô thị đã làm nên sự thành công của Singapore – chính là điểm nhấn nổi bật tại Centa Riverside.

Sở hữu vị trí đối diện ga Metro Trung Mầu – trung tâm TOD mới của toàn vùng Thủ đô, Centa Riverside không chỉ kết nối tối ưu với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh chiến lược, mà còn kiến tạo nên một mô hình đô thị thông minh, đáng sống, phát triển bền vững – đúng tinh thần Singapore. TOD tại đây không chỉ là giải pháp giao thông, mà là xương sống để tạo dựng cộng đồng sống chất lượng, tiện nghi và đón đầu tương lai.

Tọa lạc bên dòng sông Tào Khê thơ mộng, Centa Riverside tiên phong kiến tạo mô hình compound biệt lập chuẩn sống xanh mang đến môi trường sống an toàn, trong lành và đẳng cấp. Khu đô thị được quy hoạch khép kín hoàn toàn, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối và an ninh 24/7 phù hợp cho cư dân đề cao chất lượng sống và sự yên tĩnh.

Điểm nhấn độc đáo chính là công viên ven sông quy mô 9,3ha – "lá phổi sinh thái" của toàn khu, tích hợp đa dạng tiện ích như: đường dạo bộ, sân thể thao ngoài trời, không gian thiền – yoga, khu vui chơi trẻ em và quảng trường cộng đồng. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một hệ sinh thái sống chan hòa với tự nhiên, nơi mỗi khoảnh khắc đều đáng trân quý.

Centa Riverside còn được phủ xanh với hệ thống công viên liên hoàn, kết hợp hành lang cây xanh dày 10 – 20m bao bọc xung quanh - vừa điều hòa khí hậu, vừa tạo nên hệ sinh thái sống trong lành hiếm có. Đặc biệt, dự án sở hữu mặt tiền sông Tào Khê dài tới 1km mang lại cảnh quan thơ mộng và giá trị phong thủy thịnh vượng – một yếu tố được giới tinh hoa ưa chuộng khi lựa chọn nơi an cư.

Không gian sống tại Centa Riverside không chỉ là một mái nhà – đó là một tổ ấm được kiến tạo bằng cảm xúc và sự thấu hiểu. Những căn biệt thự được thiết kế hiện đại, đón nhận tối đa ánh sáng tự nhiên, đi kèm với sân vườn riêng biệt, mang đến cảm giác nhẹ nhõm, thư thái ngay khi bước chân qua cổng.

Với mật độ xây dựng chỉ 50%, biệt thự đơn lập tại đây có độ thông thoáng cao hiếm có nơi nào sánh kịp. Mỗi ngôi nhà đều có khoảng sân xanh mát – không gian riêng tư nhưng không tách biệt, nơi trẻ nhỏ vui đùa dưới bóng cây, ông bà thong dong chăm hoa, còn cha mẹ thì thưởng trà bên hiên nhà.

Một chốn về cho gia đình đa thế hệ, nơi kết nối giữa các thế hệ được vun đắp qua từng khoảnh khắc sống chung mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Hà Nội ngày càng chật chội, một khoảng thở rộng rãi và xanh mát như vậy thực sự là đặc quyền hiếm có dành cho những chủ nhân đẳng cấp chọn là nơi để an cư – tích lũy giá trị sống đích thực.

Sở hữu vị trí trung tâm trong đại đô thị VSIP Bắc Ninh 160ha – được quy hoạch chuẩn Singapore – Centa Riverside là phân khu đắt giá nhất, mang tính biểu tượng của toàn khu đô thị. Dự án được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ, liên hoàn, hiếm thấy tại khu vực phía Đông Bắc Vùng Thủ đô.

Từ trường học quốc tế, trung tâm y tế, tổ hợp thể thao, đến các khu thương mại, mua sắm, ẩm thực... mọi nhu cầu sống – học tập – giải trí – chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng trong bán kính vài bước chân.

Hệ sinh thái tiện ích này không chỉ đáp ứng nhu cầu sống đa dạng cho mọi lứa tuổi, mà còn góp phần nâng tầm chất lượng sống, đưa Centa Riverside trở thành một "đô thị trong đô thị" đúng nghĩa – hiện đại, tiện nghi và đáng sống bậc nhất vùng Thủ đô.

Ngoài việc sở hữu dòng Sông Tào Khê gắn với triều đại nhà Lý huy hoàng, Centa Riverside còn nằm trên mạch nguồn của sông Đuống huyền thoại, vị trí mà trong phong thủy định nghĩa là nằm trên lưng Rồng. Đó là thế đất quan lộc – tượng trưng cho công danh, phồn thịnh và trường tồn, là nơi lý tưởng để lập nghiệp và vun bồi cơ nghiệp truyền đời.

Vùng đất quan lộc này là nơi phát tích của triều đại nhà Lý, là vùng đất khoa bảng nhiều Tiến sĩ nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Ngày nay, đây là trung tâm công nghiệp – dịch vụ – đô thị hóa năng động bậc nhất miền Bắc. Cùng với hạ tầng bùng nổ và sự hiện diện của các đại đô thị như VSIP Bắc Ninh, vùng đất này đang vươn mình mạnh mẽ – kết nối quá khứ vàng son với tương lai thịnh vượng.



Giữa vùng đất quan lộc ấy, Centa Riverside sở hữu vị trí bên sông hiếm hoi, nằm dọc dòng sông Tào Khê, dòng chảy linh thiêng gắn liền với lịch sử đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến. Mảnh đất nơi Centa Riverside tọa lạc đặc biệt vuông vắn – trong phong thủy được xem là "đại cát đại lợi", hình vuông tượng trưng cho đất là nơi nâng đỡ và nuôi sống vạn vật.

Không chỉ hữu hình về địa thế, Centa Riverside còn hội tụ linh khí của đất trời. Trong quan niệm phương Đông, "minh đường tụ thủy" – phía trước có dòng sông uốn lượn – là thế đất quý, mang lại vượng khí, tài lộc và sự bình yên cho cư dân. Dòng sông không chỉ điều hòa khí hậu, mà còn là biểu tượng của "thủy sinh tài" – nơi dòng chảy không ngừng đưa đến phồn thịnh và hưng vượng.

Ở Centa Riverside, cận giang không chỉ để ngắm, mà là để sống – để hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng khí lành mỗi sớm mai và cảm nhận sự hồi phục năng lượng mỗi ngày.

Và giữa nhịp phát triển đô thị như vũ bão, để tìm được một không gian sống không chỉ cận giang mà còn cận thị nhưng vẫn giữ được chất sống riêng tư, yên tĩnh và sinh thái là điều hiếm hoi. Centa Riverside chạm đúng "giấc mơ" ấy của cư dân hiện đại - khi chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm 20 phút di chuyển.

Từ Centa Riverside, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích về giáo dục, y tế, thương mại, văn hóa... trong bán kính vài phút. Nhưng chỉ cần quay về khu biệt thự bên sông là đã rũ bỏ mọi ồn ào phố thị để sống trong một không gian riêng tư, mát lành, đầy tính chữa lành. Đây là sự kết hợp lý tưởng giữa nhịp sống năng động và chất sống nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Một trong những yếu tố làm nên giá trị bền vững cho Centa Riverside chính là sở hữu vị trí vàng ngay ga Trung Mầu – trung tâm TOD mới của Đông Bắc Hà Nội, nơi hội tụ 4 loại hình giao thông chiến lược: metro Hà Nội – Gia Bình, tuyến đường sắt liên vận quốc tế chạy qua trục Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Hà Nội – Gia Bình và cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong tương lai.

Mô hình TOD – Phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển, lấy đầu mối giao thông làm điểm tập trung dân cư để từ đó hình thành tiếp hệ thống giao thông phân tán.

TOD tập trung phát triển các khu dân cư, thương mại và dịch vụ trong phạm vi bán kính 400–800m quanh các nhà ga giao thông công cộng như metro, BRT (Bus Rapid Transit) xe buýt nhanh, nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Hiện nay mô hình TOD đang được áp dụng ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như: Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), New York (Mỹ), London (Anh),... Tại Việt Nam, mô hình TOD cũng đang có kế hoạch được triển khai, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội.

Từ góc độ đầu tư, mô hình TOD được xem là "nam châm" hút giá trị cho bất động sản. Các dự án nằm trong lõi TOD luôn có sức hấp dẫn đặc biệt nhờ tính thanh khoản cao, tiềm năng tăng giá mạnh và nhu cầu ở thực lớn.

Dữ liệu quá khứ cho thấy giá bán và giá cho thuê bất động sản xung quanh các nhà ga metro sẽ hưởng mức giá tốt hơn so với các vị trí khác.

Theo Savills, tại TP.HCM, giá căn hộ dọc theo tuyến metro liên tục gia tăng từ thời điểm mở bán với mức tăng trung bình từ 35%-70% tùy thuộc vào vị trí, cá biệt có dự án bất động sản gấp đôi trong giai đoạn 2015-2023. Đơn cử, Savills ghi nhận căn hộ Masteri Thảo Điền nằm sát tuyến metro kết nối từ trung tâm đến TP Thủ Đức (cũ), mở bán từ cuối năm 2014, năm 2015 có giá từ 35-39 triệu đồng/m2 thì đến đến quý 2/2024 đã đạt giá thứ cấp dao động từ 69-75 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, giá trung bình các căn hộ tại quận Cầu Giấy (cũ) cho các phân khúc trong bán kính 500m so với các nhà ga tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn tăng trên 40% trong vòng 1 năm từ quý 3/2023 so với quý 3/2024.



Đây là quy luật đã được chứng minh tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Như tại Singapore, người dân sẵn lòng chấp nhận mức giá cao hơn 15% để sở hữu các căn hộ nằm trong phạm vi 400m quanh nhà ga tuyến Circle Line (so với giá căn hộ ngoài phạm vi) khi tuyến này đi vào hoạt động năm 2012. Tại Kuala Lumpur, giá căn hộ trung bình (2017-2018) trong bán kính 800m so với các ga tàu cao hơn 30% so với mức bình quân toàn thành phố. Ở Bangkok, giá bất động sản gần các tuyến metro sẽ tăng thêm từ 7%-21% tùy theo khoảng cách đến nhà ga.

Việc Centa Riverside tọa lạc ngay đối diện ga Metro Trung Mầu – trung tâm TOD mới của vùng Đông Bắc Hà Nội – chính là yếu tố bứt phá giá trị bất động sản trong tương lai gần.

Với vị trí "một bước chân chạm ga" không chỉ mang lại lợi ích thực tế về mặt giao thông, mà còn khiến Centa Riverside trở thành một điểm đến hấp dẫn cho cả nhu cầu ở thực và đầu tư, khi sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ theo hạ tầng.

Và trong bối cảnh quỹ đất bên sông ngày càng thu hẹp, đặc biệt tại các đô thị phát triển mạnh như Hà Nội, biệt thự bên sông đang dần trở thành một dòng sản phẩm khan hiếm và được săn đón bởi giới thượng lưu cũng như nhà đầu tư có tầm nhìn.

Tại Centa Riverside, dòng biệt thự sông không chỉ khác biệt bởi bộ ba hiếm có về vị trí cận thị – cận giang – cận metro mà còn mang đến giá trị thực và giá trị tài sản bền vững nhờ pháp lý minh bạch, sổ đỏ lâu dài. Đây là điều mà không phải dự án nào trên thị trường hiện nay cũng có thể đảm bảo.

Bên cạnh đó, với số lượng giới hạn, mỗi căn biệt thự tại Centa Riverside là một tài sản độc bản – có thể ở để tận hưởng, đầu tư để tăng trưởng giá trị và để truyền đời. Trong dài hạn, những sản phẩm biệt thự bên sông sở hữu pháp lý vững chắc và tọa lạc tại các khu vực có hạ tầng phát triển như VSIP Bắc Ninh luôn là tài sản tích sản đắt giá, gia tăng theo thời gian và không chịu tác động lớn từ biến động thị trường.

Quan trọng hơn, trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến sự tăng giá mạnh mẽ nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng, Centa Riverside nổi bật là một trong số rất ít các dự án biệt thự bên sông còn sở hữu mức giá "vùng trũng". Với mức giá chỉ khoảng 58 triệu đồng/m2, Centa Riverside đang thấp hơn ít nhất 3 – 5 lần so với mặt bằng giá các khu đô thị biệt thự trên tuyến vành đai 3 Hà Nội – nơi giá phổ biến dao động từ 200 – 400 triệu đồng/m2 như tại Starlake, Global Gate, Vinhomes Ocean Park hay Ecopark.

Điều đáng nói là mức giá này không phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai gần. Bởi, dự án không chỉ sở hữu lợi thế bên sông hiếm có mà còn nằm đối diện ngay siêu ga Trung Mầu – nơi quy hoạch trở thành trung tâm TOD của khu Đông Bắc Hà Nội. Do đó, Centa Riverside đang ở "điểm vào" lý tưởng nhất, khi giá vẫn còn đang thấp, pháp lý rõ ràng, số lượng giới hạn, nhưng sở hữu đầy đủ các yếu tố của một tài sản tích sản bền vững: biệt thự ven sông – pháp lý chuẩn – trung tâm kết nối – đón sóng hạ tầng lớn. Một sản phẩm vừa để ở lý tưởng, vừa có dư địa tăng giá vượt trội trong trung và dài hạn – cơ hội hiếm có trên thị trường hiện nay.

Thêm vào đó chính sách bán hàng tại Centa Riverside được thiết kế vượt trội, không chỉ tạo điều kiện tối đa cho khách hàng tiếp cận sản phẩm dễ dàng mà còn gia tăng hiệu quả đầu tư trong cả ngắn và dài hạn. Với bộ ba lựa chọn thanh toán linh hoạt – chuẩn, sớm và vay ngân hàng, dự án phù hợp với mọi nhu cầu: từ người mua ở thực đến nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như: chiết khấu 1% cho khách hàng thân thiết hoặc mua sỉ, chiết khấu 1% tại sự kiện, miễn phí quản lý tới 24 tháng và hàng loạt quà tặng may mắn trong ngày mở bán – từ vàng, xe máy điện, đến các voucher hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình mua nhà trúng xe Mercedes-Benz GLC 300.

Với tất cả các yếu tố hội tụ, Centa Riverside đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn đón đầu hạ tầng, tích sản bền vững và khai thác giá trị sống bên sông khác biệt ngay hôm nay.

Bài viết : Phong Linh

