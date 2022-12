Carlsberg là công ty đa quốc gia lớn đầu tiên của Đan Mạch xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 1993. Được biết đến là hãng bia không ngừng nỗ lực theo đuổi sự hoàn hảo, Carlsberg luôn chọn khoa học làm nền tảng, mong muốn tìm ra một phương pháp nấu bia hoàn hảo.

Từ năm 1904, bia Carlsberg đã được lựa chọn làm loại bia chính thức phục vụ hoàng gia Đan Mạch và những bữa tiệc trọng đại. Suốt hành trình 175 năm phát triển, thương hiệu bia danh giá này đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ với niềm đam mê trong nghệ thuật nấu bia và những nghiên cứu khoa học góp phần làm thay đổi cả lịch sử ngành bia.

Sự kiện Trải nghiệm 175 năm thương hiệu Carlsberg diễn ra hôm 3/11 tại TP. HCM đã cho những người tham dự những giây phút trải nghiệm thú vị khi cùng chiêm ngưỡng những mốc son trong hành trình tìm kiếm vị bia thượng hạng Carlsberg. Ông Cees ‘t Hart - CEO của tập đoàn Carlsberg quốc tế đã cùng các lãnh đạo tập đoàn đón Hoàng Gia Đan Mạch nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của đoàn. Ông Cees ‘t Hart đã có những chia sẻ tâm huyết về thương hiệu bia "xứng tầm hoàng gia" với tinh thần chủ đạo là truy tìm sự hoàn hảo, luôn nỗ lực cải tiến chất lượng theo thời gian.

Sau gần ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Carlsberg đã ghi lại những điều ấn tượng gì?

Là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam vào đầu những năm 90 khi bắt đầu thời kỳ Đổi Mới, trong ba thập kỷ qua Carlsberg đã dần khẳng định được vị trí của mình tại thị trường bia Việt Nam.

Trong suốt quá trình phát triển tại Việt Nam, chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào nhà máy bia và các thương hiệu của mình. Thương hiệu Huda tuyệt vời của chúng tôi trở thành thương hiệu bia hàng đầu tại miền Trung, không chỉ được yêu thích bởi người tiêu dùng địa phương mà còn trở thành một trong những thương hiệu bia tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam trong vòng 3 năm qua. Hàng loạt các nhãn bia cao cấp cũng đã được ra mắt tại Việt Nam như Tuborg, 1664 Blanc và gần đây nhất là sản phẩm chủ lực toàn cầu - Carlsberg Danish Pilsner.

Carlsberg Việt Nam hiện là nhà sản xuất bia lớn thứ tư trên thị trường và dẫn đầu tại thị trường miền Trung. Chúng tôi đã cung cấp việc làm cho 3,700 người lao động. Đồng thời cung cấp việc làm và thu nhập gián tiếp cho hàng chục nghìn người lao động khác thông qua các nhà phân phối, khách hàng và nhà cung cấp.

Gắn liền với việc mở rộng kinh doanh, Carlsberg còn viết nên những câu chuyện phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội. Nổi bật là sáng kiến Together Towards Zero – một trong những chương trình trọng điểm của tập đoàn với sáu mục tiêu lớn: Không tai nạn lao động; Không khí thải carbon; Không khí thải canh tác; Không uống thiếu trách nhiệm; Không chất thải bao bì; Không dùng nước lãng phí.

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng, thể hiện qua nhiều dự án CSR của nhãn hàng Huda nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung trong những thời điểm khó khăn, đóng góp không nhỏ vào đời sống ổn định, phong phú của người dân nơi đây. Chúng tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực triển khai các dự án CSR dài hạn "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", cung cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ gia đình nông thôn và chương trình tặng quà Tết hàng năm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay hỗ trợ nhiều sự kiện văn hóa – thể thao khác.

Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng, tốc độ phát triển của Việt Nam hiện nay nói chung cũng như mức tăng trưởng của thị trường bia trong nước và quốc tế?

Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm ở khu vực châu Á nhờ sở hữu dư địa tăng trưởng hiếm có. Theo báo Doanh nghiệp Kinh tế, lượng tiêu thụ bia trung bình trên thế giới không tăng trong vòng một thập niên gần đây nhưng tại thị trường Việt Nam lại phát triển một cách tích cực. Năm 2008, Việt Nam mới đứng thứ 8 châu Á về tiêu thụ bia, nhưng chỉ 8 năm sau đã trở thành quốc gia tiêu thụ nhiều thứ 3 trong khu vực, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc."

Điều này một phần lớn ảnh hưởng bởi nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bậc nhất ở Đông Nam , tác động tích cực tới tinh thần và xu hướng giải trí, ăn uống, hội họp cùng gia đình, bạn bè…. Có thể nói, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để chúng tôi nắm bắt và đáp ứng được tốt nhất nhu cầu ngày một đa dạng hơn, khắt khe hơn của thị trường trong nước.

Kinh doanh bia ở Việt Nam có đặc điểm gì, thưa ông? So với trước đây, nhu cầu và hành vi của khách hàng Việt đã thay đổi như thế nào?

Việt Nam là một thị trường hấp dẫn với những người tiêu dùng trẻ và năng động. Không những vậy, bia còn là thức uống được đặc biệt ưa chuộng tại đây, chiếm đến 99% tổng lượng tiêu thụ đồ uống có cồn. Nhu cầu của người dùng ở mỗi lứa tuổi, mỗi vùng miền vì thế mà cũng đa dạng hơn, đặt ra thách thức làm sao phục vụ được tốt nhất, phù hợp nhất đối với từng nhóm đối tượng này.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Với chất lượng đời sống nâng cao cùng sự tangcải thiện về thu nhập, người tiêu dùng Việt ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn, những kỳ vọng mới thách thức hơn, yêu cầu chúng tôi phải liên tục hoàn thiện và đổi mới để có thể đón bắt được những xu hướng này.

Không chỉ vậy, Việt Nam là một thị trường cao cấp với nguồn lợi nhuận cao do phần lớn lượng bia tiêu thụ đến từ các thương hiệu bia cao cấp quốc tế. Phân khúc cao cấp của thị trường là phân khúc phát triển nhanh nhất trong vòng 10 năm qua.

Ông có thể chia sẻ về những kỳ vọng của Carlsberg tại Việt Nam? Carlsberg có những chiến lược gì để đạt được những kỳ vọng đó?

Tại thị trường Việt Nam, Carlsberg đã, đang và sẽ kiên trì theo đuổi con đường phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu "Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".

Chúng tôi hiện đang phát triển rất nhanh chóng tại nhiều thị trường khác nhau ở Châu Á và Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm nắm giữ tiềm năng tương lai của chúng tôi. Carlsberg sẽ tiếp tục hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam bằng việc củng cố danh mục đầu tư và thương hiệu cũng như thu hút người tiêu dùng địa phương.

Để làm được điều này, chúng tôi hiểu rằng không có gì quan trọng hơn là đặt toàn bộ trí tuệ, sức sáng tạo và tâm huyết vào từng sản phẩm tới tay người tiêu dùng, từng chiến dịch được tung ra. Những trải nghiệm hiện đại, độc đáo mà chúng tôi mang tới khách hàng và người tiêu dùng Việt Nam trong sự kiện được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 3 tháng 11 là một ví dụ điển hình của điều này.

Gần 30 năm qua, có thể nói, Carlsberg đã thành công rất lớn tại Việt Nam. Sự kiện kỷ niệm 175 năm hình thành và phát triển thương hiệu lần này sẽ có tác động thế nào tới sự phát triển của Carlsberg tại Việt Nam?

Với sự kiện lần này, chúng tôi đang thực hiện từng bước nhỏ trong định hướng phát triển kinh doanh bằng việc củng cố danh mục các thương hiệu cao cấp với sự ra mắt sản phẩm Carlsberg Danish Pilsner lần đầu tiên tại Việt Nam.

Sự kiện trải nghiệm đầy sống động được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kỷ niệm 175 năm thành lập Tập đoàn Carlsberg, đánh dấu những cột mốc tuyệt vời trong hành trình 175 năm theo đuổi sự hoàn hảo trong nghệ thuật ủ nấu vị bia. Chúng tôi còn vinh dự được đón tiếp nhiều vị khách quý tại sự kiện, trong đó có HRH Thái tử Đan Mạch, ông Nicolai Prytz - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và các vị lãnh đạo ưu tú của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sự góp mặt của các vị khách quý lần này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của Carlsberg trong việc củng cố mối quan hệ Việt Nam – Đan Mạch.

Ông có thể chia sẻ ý nghĩa sự ghé thăm của Hoàng gia Đan Mạch tại sự kiện kỷ niệm 175 năm phát triển của Carlsberg với quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch?

Sự ghé thăm của Hoàng gia Đan Mạch tại Sự kiện Trải nghiệm 175 Năm Thành lập của Carlsberg có ý nghĩa đặc biệt, trước tiên là với quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch và sau đó là sự phát triển của Carlsberg.

Với quan hệ ngoại giao hai nước, cuộc gặp gỡ này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu sắc, bền chặt, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá. Với những tiềm năng mà thị trường có được, chắc chắn Việt Nam sẽ là một trong những điểm sáng đáng chú ý trên bản đồ đầu tư vào khu vực Châu Á trong thời gian tới.

Đồng thời, Carlsberg cũng vinh dự khi góp phần tạo nên chiếc cầu nối kinh tế giữa hai quốc gia và là điểm chạm văn hoá giữa Đan Mạch và từng miền đất, từng con người tại Việt Nam.