Người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, doanh nhân Đặng Thanh Hằng đã một tay gây dựng nên "đế chế" làm đẹp Thanh Hằng với nhiều dấu ấn đặc biệt. Chị còn được tin tưởng lựa chọn nhiều năm liền giữ vị trí Cố vấn nhan sắc & Ban giám khảo của rất nhiều cuộc thi sắc đẹp uy tín, nổi tiếng trong & ngoài nước như Hoa Hậu Việt Nam 2014-2016-2018, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, cuộc thi "Ngành Y Phụ nữ ngành y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm", Phó chủ tịch hội đồng cố vấn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022…



Sự kiện The Birth of Venus diễn ra vào 18/3 sắp tới là dấu mốc đặc biệt của chặng đường khởi nghiệp của doanh nhân Đặng Thanh Hằng. Cái tên của sự kiện mang ý nghĩa là sự ra đời, khai phá, tượng trưng cho hành trình tiên phong nhằm mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ và bền vững cho người Việt của nữ doanh nhân.

- Năm 2023 đánh dấu cột mốc 35 năm của thương hiệu Thanh Hằng, ở vai trò người sáng lập và đứng đầu, cảm giác của chị lúc này thế nào?

Tôi cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, không nghĩ là đã 35 năm trôi qua. Công việc niềm vui và cả sự đam mê, đã khiến tôi quên mất dòng trôi chảy của thời gian. Nhưng nhìn lại chặng đường 35 năm qua, tôi đã giật mình, vì có những cột mốc mà khi nghĩ lại tôi không hiểu động lực nào giúp mình làm được, vượt qua. Có lẽ tất cả đều vì một niềm đam mê với chữ "đẹp".

Tôi kinh doanh theo lứa tuổi, ở mỗi lứa tuổi, tôi chọn 1 mảng kinh doanh từ kinh doanh cửa hiệu mỹ phẩm xa xỉ những năm 90, tới Ảnh viện áo cưới HongKong - Thanh Hằng Jessica năm 90, rồi Phòng khám thẩm mỹ Thanh Hằng Beauty Medi & phòng khám da liễu H&H. Nhưng tất cả đều không tách rời chữ Đẹp.

- Từ việc kinh doanh sản phẩm nhập về (hàng xa xỉ, váy cưới), đến kinh doanh dịch vụ (dịch vụ chăm sóc sắc đẹp), thay đổi nào khó khăn nhất? Chị đã vượt qua như thế nào?

- Khó nhất là khi bắt đầu với Thanh Hằng Beauty Medi, phải làm việc với đội ngũ bác sĩ nước ngoài. Mọi tiêu chí và văn hoá của họ đều đòi hỏi rất cao và rất chuyên nghiệp khắt khe và rất nguyên tắc. Những chuyên gia hàng đầu thế giới cũng rất khó chiều, khó giữ chân được họ.

Nhưng tôi đã có họ suốt 13 năm không thay đổi, không ai dừng hợp đồng. Hầu như không có bất kỳ bệnh viện lớn nào của thế giới giữ được 9 bác sĩ nước ngoài gắn bó một thời gian dài như vậy. Không ai thay đổi, bởi tất cả đều là sự nghiêm túc và uy tín của chính tôi cam kết với họ.

- Kỉ niệm 35 năm – một chặng đường, con số này mang tới những "thách thức" gì trong giai đoạn tới?

Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu được làm đẹp để tự tin, hạnh phúc hơn cũng tăng lên mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đó là cơ hội lớn đối với ngành thẩm mỹ , nhưng kéo theo là nhiều thương hiệu nổi lên, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với nhiều chiêu trò câu kéo, và cách làm Marketing cũng hiện đại hơn so với hình thức Marketing truyền miệng và Marketing truyền thống như ở Thanh Hằng Beauty Medi. Đối với chúng tôi, đây là một thách thức không nhỏ cần phải vượt qua.

Đối với phụ nữ, tuổi 35 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Còn đối với một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ và những sản phẩm hàng đầu về sắc đẹp, đó là lợi thế của một thương hiệu uy tín, lâu năm, nói thật, làm thật, chúng tôi tin vào lợi thế của mình. Marketing truyền miệng với tệp khách hàng bạn giới thiệu bạn là một cách lan truyền đánh trúng khách hàng mục tiêu với chi phí rẻ nhất.

- Với chị, cột mốc đáng nhớ nhất trong 35 năm ấy là gì?

Có lẽ đáng nhớ nhất với tôi là hai năm có dịch COVID. Suốt 35 năm lăn lộn trên thương trường, tôi chưa bao giờ cảm giác mệt trong kinh doanh. Nhưng 2 năm dịch giã khiến tôi cảm nhận rõ rệt được những khó khăn, thách thức. Nhất là khi các bác sĩ nước ngoài tại Thanh Hằng Beauty Medi không thể qua Việt Nam để thực hiện các lịch khám, phẫu thuật theo kế hoạch. Kéo theo đó là doanh thu sụt giảm rõ rệt.

- Suốt 35 năm lập nghiệp phục vụ cái đẹp, đâu là tiêu chí kinh doanh chị luôn tâm niệm?



Với tôi chữ Thật luôn là tiêu chí quan trọng nhất. Ngay từ nhỏ, tôi đã không thích nói dối. Lớn lên làm kinh doanh, tôi luôn coi trọng chữ Thật: kinh doanh thật, nói thật, làm thật, và bác sỹ thật, kết quả thật, cam kết thật, chất lượng thật.

Và cũng chính vì chữ Thật đó, 35 năm qua tôi đã cống hiến, đã lựa chọn. Để thành công, tôi cũng đã phải hy sinh không ít những lợi ích, hạnh phúc của cá nhân. Cũng nhờ đó, suốt hành trình đó, bên cạnh tôi có gia đình, những người bạn, đối tác và khách hàng luôn ủng hộ.

- Thanh Hằng Beauty Medi có yếu tố gì để cạnh tranh trên thị trường, chiếm được lòng tin tưởng của các người đẹp nổi tiếng?

Một đội ngũ bác sỹ giỏi, có kinh nghiệm sẽ là minh chứng, bảo đảm cho sự an toàn của khách hàng.

Với tôi, tiêu chuẩn của mọi thứ phải là tốt nhất: Bác sĩ tốt nhất, kết quả tốt nhất, vệ sinh nhất, an toàn nhất, dịch vụ tốt nhất, và cơ sở đẹp nhất.

Với những tiêu chí này, khách hàng tới với Thanh Hằng Beauty Medi sẽ có kết quả đẹp nhất, và tự nhiên nhất, xinh nhưng không bị đơ cứng.

Ở Thanh Hằng Beauty Medi, làm đẹp giá rẻ nhất không phải là lợi thế. Vì bác sĩ giỏi sẽ không có giá rẻ. Trong làm đẹp, nếu giá thành tiết kiệm thì kết quả nhận được sẽ ngược lại. Dịch vụ làm đẹp không thể cạnh tranh giá, mà phải cạnh tranh bằng dịch vụ và tay nghề giỏi đẹp tự nhiên nhất, xinh mà không ai nhận ra làm đẹp mới là đẹp.

Nhưng để khách hàng hiểu không có gì đẹp mà rẻ lại không hề dễ. Đó chính là thách thức để chúng tôi tiếp tục phát triển thương hiệu ở một tầm cao mới theo tiêu chí AN TOÀN - TỰ NHIÊN - ĐẶC BIỆT VÀ ĐỘC NHẤT VIỆT NAM.

- Động lực nào để Thanh Hằng Beauty Medi tiếp tục tiến xa?

Nhu cầu làm đẹp của con người lúc nào cũng có. Bản thân tôi cũng luôn có nhu cầu trở nên xinh đẹp hơn. Tôi đam mê, và thích cống hiến để đem lại vẻ đẹp cho phụ nữ Việt Nam.

35 năm qua là hành trình phát triển và dẫn đầu thị trường của thương hiệu Thanh Hằng với những sản phẩm, dịch vụ chất lượng nhất để nuôi dưỡng, chăm sóc vẻ đẹp của người Việt từ bên trong. Thanh Hằng Beauty Medi đã thay đổi hoàn toàn khái niệm về chăm sóc sắc đẹp không chỉ dừng ở phái nữ mà dành cho tất cả mọi người, cho dù bạn là ai, làm ngành nghề gì, đều có đặc quyền được chăm sóc sức khoẻ từ bên trong, cho đến một vẻ đẹp hoàn mỹ và bền vững cho bên ngoài.

- Sự kiện "The birth of Venus" kỉ niệm 35 năm khác gì so với những event định kỳ của Thanh Hằng vẫn hay tổ chức?

Cứ 2 năm 1 lần, tôi thường tổ chức sự kiện tri ân khách hàng để giao lưu và dành những món quà đặc biệt bày tỏ sự trân trọng khách hàng đã lựa chọn tôi. Họ đã lựa chọn Thanh Hằng Beauty Medi trong số rất nhiều trung tâm khác, tôi rất xúc động và biết ơn.

Với bất kỳ sự kiện nào, tôi đều tổ chức rất đặc biệt và chỉnh chu, để thể hiện sự trân trọng những người đã yêu quý tôi và ủng hộ thương hiệu của tôi, nhưng lần này là 1 dấu ấn khác.

Dạ tiệc lần này không phải là một event thông thường mà một dinner show đẳng cấp, với hình thức nhạc vũ kịch tạp kỹ , một không gian ấm cúng nơi tôi gửi lời tri ân đến toàn bộ các khách hàng, đối tác, bác sĩ...Lần này, tôi dùng một số tiền không nhỏ làm sự kiện The Birth of Venus. Đây sẽ là một sự kiện đặc biệt, với không gian nghệ thuật chưa từng có. Qua đó, tôi muốn trao gửi sự tri ân, trân trọng nhất tới những vị khách và bạn bè đối tác và những khách hàng đã luôn ủng hộ tôi trong hành trình 35 năm vừa qua.

- Vì sao chị lựa chọn Đạo diễn Việt Tú để "phù phép" cho sự kiện này?

Tôi đã từng làm việc với Đạo diễn Việt Tú trong sự kiện kỷ niệm 25 năm. Tôi hiểu gu thẩm mỹ và tài năng của Việt Tú có thể giúp tôi truyền tải những thông điệp tốt nhất tới những khách hàng sang trọng bậc nhất của Việt Nam của Thanh Hằng Beauty Medi.

Tôi thấy mình cùng văn hoá, cùng sở thích, cùng gu thẩm mỹ và cùng ngôn ngữ về nghệ thuật với Việt Tú. Và tôi tin Việt Tú luôn trách nhiệm với những gì Tú đảm nhận.

Vì thế, "The birth of venus" lần này có đầu tư khủng về nhân lực, nguồn nhân lực với chi phí cao nhất từ trước đến nay của sự kiện ngành thẩm mỹ, sự sáng tạo vượt qua mọi giới hạn tại Việt Nam

Sự kiện The Birth of Venus (Sự ra đời của thần Vệ nữ) sẽ là thế giới của những không gian bảo tàng choáng ngợp, những dạ tiệc phục hưng lộng lẫy tôn vinh vẻ đẹp, được tạo ra bởi công thức: những tác phẩm phục hưng kinh điển được tái hiện sống động bởi công nghệ LED 360 độ hiện đại lần đầu tiên tại Việt Nam.

Buổi tiệc cũng rất đặc biệt khi toàn bộ không gian khán phòng gần như không có sân khấu, những vị khách mời đẳng cấp và các nghệ sĩ trình diễn như hoà làm một. Buổi tiệc không giống như một event thông thường, mà giống như một không gian lộng lẫy, kinh điển…



Tôi là người người cầu toàn, thích vẻ đẹp hoàn mỹ, nên đêm tiệc chắc chắn sẽ được chu toàn từ những chi tiết nhỏ nhất: Thế giới của những không gian bảo tàng choáng ngợp, những dạ tiệc phục hưng lộng lẫy tôn vinh vẻ đẹp, được tạo ra bởi công thức: những tác phẩm phục hưng kinh điển được tái hiện lung linh, huyền ảo chưa từng có…

- Chị có thể hé lộ những gương mặt nổi tiếng sẽ xuất hiện, cùng ghi dấu ấn cho 35 năm Thanh Hằng Beauty Medi?

Bữa tiệc phù hoa lần này sẽ có rất nhiều gương mặt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng ở nhiều thế hệ, thỏa mãn gu âm nhạc, nghệ thuật cho nhiều thế hệ khách hàng: Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Thu Phương, Binz, Soobin, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Myra Trần, Violin Minh Hiền, Hoàng ROB, DJ Hải, MC Jennifer Phạm, MC Đức Bảo

Dàn khách mời tham gia sẽ bao gồm những người đẹp ở nhiều thế hệ như Hoa Hậu Giáng My, Siêu mẫu Vũ Thu Phương, Á hậu Tú Anh, Cô em Trendy Khánh Linh, Xoài Non... Và đặc biệt nhất là sự xuất hiện những khách hàng luôn yêu quý tôi, những người thân bạn bè đối tác...hứa hẹn sẽ khiến dạ tiệc the Birth of Venus bùng nổ.

Xin cảm ơn chia sẻ của chị!

