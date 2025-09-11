Những ngày đầu tháng 9, câu chuyện tặng quà cho mọi người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 với số tiền 100.000 đồng đã trở thành chủ đề được nhắc đến mọi nơi. Hàng chục triệu người lần đầu trải nghiệm dịch vụ công số, liên kết tài khoản ngân hàng với an sinh xã hội trên VNeID.

Đây cũng là nội dung được thảo luận hết sức sôi nổi tại Toạ đàm "Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng" ngày 9/9. Từ câu chuyện đó, và những thành công trong chuyển đổi số ngành ngân hàng, các chuyên gia, lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp đã nhìn về tương lai một quốc gia số E – Vietnam thịnh vượng.

Tại toạ đàm, Tổng Giám đốc TPBank, ông Nguyễn Hưng cho biết, TPBank là một trong những ngân hàng tiên phong đồng hành cùng Chính phủ trong chương trình tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh. Ngân hàng còn tặng thêm 100.000 đồng cho người dân liên kết thành công tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản TPBank, áp dụng cho cả khách hàng cũ và khách hàng mới.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Hưng, đây không phải một chương trình kinh doanh, mà đơn giản chỉ là lời tri ân nhân dịp đặc biệt. "Chúng tôi không có ý định kinh doanh gì trong chương trình này. Nhân dịp Quốc khánh, ngân hàng chỉ muốn gửi thêm một phần quà nhỏ tới khách hàng," ông chia sẻ. Ông cũng cho biết lượng khách hàng đăng ký khá lớn cho thấy mức độ lan toả mạnh mẽ.





Theo CEO TPBank, Việt Nam đang có hệ thống thanh toán khổng lồ qua ngân hàng. Nếu như trước đây số người dân sở hữu tài khoản ngân hàng còn hạn chế, thì nay đã có tới 86% người trưởng thành có tài khoản, giúp việc triển khai nhanh chóng.





Đặc biệt, toàn bộ giao dịch thanh toán hiện nay đang vận hành theo cơ chế miễn phí cho người dân. "Thực tế, hiếm nước nào như nước mình khi toàn bộ giao dịch thanh toán là miễn phí hết. Trong khi ở châu Âu hay châu Mỹ, phí giao dịch khá cao. Đây là nỗ lực lớn của toàn ngành ngân hàng: duy trì một hệ thống thanh toán khổng lồ, miễn phí cho người dân, dù không thu lợi trực tiếp từ hoạt động này," ông Hưng cho biết.

Cũng bởi khối lượng giao dịch ngày càng tăng, TPBank đã phải tính toán kỹ lưỡng về băng thông và hạ tầng công nghệ. Chỉ cần một sự cố nghẽn mạng cũng có thể khiến khách hàng mất niềm tin và rời bỏ dịch vụ. Dịp lễ vừa qua là một phép thử quan trọng: "Dù lượng truy cập tăng đột biến, hệ thống vẫn vận hành mượt mà, không bị ảnh hưởng. Đây thực sự là minh chứng cho sự chuẩn bị hạ tầng của ngành ngân hàng nói chung và TPBank nói riêng," ông Hưng khẳng định.

Theo tiết lộ của ông Hưng, hiện phần lớn giao dịch của khách hàng tại TPBank là trên kênh số với tỷ lệ lên tới 98%. Quy mô khách hàng đã lên tới hơn 14 triệu, nằm trong nhóm những ngân hàng có tệp khách hàng lớn nhất Việt Nam.





Đáng nói, trước khi trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu về số hoá, TPBank từng là ngân hàng yếu kém, thuộc diện phải tái cơ cấu bắt buộc. Năm 2011, TPBank đứng cuối bảng xếp hạng ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ vị trí đó để vươn lên nhóm 10–12 ngân hàng hàng đầu như hiện nay là một hành trình đầy gian khó.

Ông Nguyễn Hưng cho biết, nếu chỉ cạnh tranh theo mô hình truyền thống với những ngân hàng đã đi trước, TPBank gần như không có cơ hội, nhất là khi Nhà nước hạn chế việc mở rộng chi nhánh. Chính vì vậy, ngay từ khi tái cơ cấu, ban lãnh đạo TPBank đã chọn con đường duy nhất: phát triển mạnh kênh số - nơi ngân hàng không bị giới hạn việc phục vụ khách hàng theo không gian và thời gian.





"Có thể nói, trong cái khó ló cái khôn. Trong hoàn cảnh thách thức, TPBank đã có lựa chọn duy nhất, và lựa chọn đó đã đúng xu thế," ông Hưng nhìn nhận.





Nhờ vậy, dù số lượng chi nhánh vật lý không nhiều, TPBank vẫn thu hút được lượng khách hàng lớn. Ngân hàng tiên phong triển khai mô hình chi nhánh tự động 24/7 trên toàn quốc, được Ngân hàng Nhà nước cho phép thử nghiệm. Đến nay, đã có khoảng 400–500 điểm giao dịch tự động LiveBank thay thế hiệu quả cho chi nhánh truyền thống. Đây là một bước ngoặt lớn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

Nếu như giai đoạn tái cơ cấu là bước ngoặt để chọn đúng xu thế, thì hiện nay, dữ liệu và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là đòn bẩy chiến lược để TPBank bứt phá.





Theo ông Nguyễn Hưng, dữ liệu chính là tài sản quan trọng nhất của ngân hàng từ đó mở ra cơ hội phát triển sản phẩm, dịch vụ mới. “Chúng tôi xác định dữ liệu là yếu tố then chốt để hiểu khách hàng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ đúng người, đúng thời điểm,” ông cho biết.





Trong khi đó, AI được TPBank triển khai sâu rộng trong nhiều mảng, từ tối ưu nguồn lực, tự động hoá quy trình đến hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng. Công nghệ này giúp ngân hàng giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường. Nhờ vậy, TPBank có thêm điều kiện tập trung nhiều hơn về con người.

Không dừng lại ở thanh toán, TPBank cũng đang đẩy mạnh cho vay trên kênh số. Đây được coi là lĩnh vực tiềm năng khi nhu cầu tiêu dùng của người dân vẫn rất lớn. Các khoản vay này thường có quy mô nhỏ, chỉ vài chục triệu đồng, nhưng toàn bộ quy trình xử lý đều diễn ra trực tuyến, không cần giấy tờ và chỉ mất vài phút để phê duyệt.







Nhìn rộng hơn, TPBank không chỉ đi theo xu thế số hoá để tồn tại, mà còn trở thành minh chứng cho khát vọng xây dựng một E-Vietnam.





Ông Nguyễn Hưng cho rằng E-Vietnam không phải là một viễn cảnh xa xôi, mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực ngay trong thập kỷ này. Ông nhận định: "Quyết tâm cải cách của Đảng và Chính phủ đã tạo nền tảng để quốc gia bứt phá. VNeID là minh chứng rõ ràng cho lợi ích thiết thực mà số hoá mang lại."

Chẳng hạn, trước đây, TPBank có thể mở tài khoản trực tuyến bằng eKYC, nhưng vẫn lo ngại nguy cơ giả mạo. Giờ đây, khi kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư qua VNeID, gần như 100% hồ sơ khách hàng được xác thực chính xác, giúp ngân hàng yên tâm và tình trạng gian lận giảm hẳn.





Bên cạnh đó, quản lý cơ sở dữ liệu dân cư cũng tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt một cách bền vững, ngăn chặn hoạt động lừa đảo, rửa tiền,…





CEO TPBank phân tích, Việt Nam hiện sở hữu hệ thống thanh toán nhanh vượt trội, thậm chí hơn nhiều nước châu Âu, song cũng đi kèm nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo. Tuy nhiên, nhờ phối hợp với Bộ Công an và công nghệ xác thực gắn với dữ liệu dân cư, những thủ đoạn gian lận qua tài khoản cá nhân gần như không còn đất sống, và sắp tới cũng sẽ giảm thiểu ở tài khoản doanh nghiệp.

Theo ông, dữ liệu dân cư quốc gia không chỉ giúp quản lý xã hội hiệu quả, mà còn tiết kiệm nguồn lực, tạo nền tảng để tích hợp hàng loạt dịch vụ ngân hàng trên VNeID – từ mở tài khoản, xác thực giao dịch, phát hành thẻ đến đề xuất khoản vay. Đây chính là nền móng vững chắc để hiện thực hoá E-Vietnam.





Đặc biệt, CEO TPBank nhấn mạnh: "Suy cho cùng, nhu cầu thực sự của người dân mới là yếu tố then chốt quyết định thành công của chuyển đổi số. Chính những lợi ích thiết thực, nhỏ bé hàng ngày sẽ tạo thành thói quen sử dụng, rồi dần lan toả thành sự thay đổi lớn."

Bài: Lan Anh - Kim Ngân Ảnh: Ban tổ chức Toạ đàm Thiết kế: Hải An

Lan Anh - Kim Ngân/ TK:Hải An Nhịp sống thị trường