Tối 23/11 vừa qua, Gala kỷ niệm 17 năm chương trình “Trái tim cho em” do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Viettel Telecom tổ chức đã diễn ra tại TP.Hà Nội.

Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo Nhà nước có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; về phía VTV có ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Đài THVN; về phía Viettel có Đại tá Bạch Tiến Tuân - Phó Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; cùng nhiều đại biểu khác.

Gala Trái tim cho em là dịp để tổng kết hành trình năm 2025, giới thiệu những đổi mới quan trọng của chương trình tới khán giả cả nước. Từ những bước đi đầu tiên đến hôm nay, chương trình đã trở thành một quỹ bền vững, có sức lan tỏa sâu rộng, vươn tới hàng nghìn gia đình trên khắp mọi miền đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ xúc động khi có mặt tại Gala nhân kỷ niệm 17 năm chương trình “Trái tim cho em”. Từ sự tiên phong của VTV và trách nhiệm xã hội bền bỉ của Viettel, hành trình này đã thật sự trở thành cây cầu kết nối hàng triệu tấm lòng với hàng nghìn em nhỏ kém may mắn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại đêm gala 17 năm chương trình Trái tim cho em

Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của VTV, Viettel - doanh nghiệp dành trọn tâm huyết, trách nhiệm xã hội để đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu và tất cả những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đang âm thầm viết tiếp hành trình của chương trình.

Cũng tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc, Đại tá Bạch Tiến Tuân có phần giao lưu trên sân khấu với MC Hạnh Phúc và toàn thể khán giả xem chương trình.

PTGĐ Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Đại tá Bạch Tiến Tuân nhận kỷ niệm chương của chương trình

Tại đây, đại diện Viettel, ông Bạch Tiến Tuân đánh giá cao tác động xã hội của Trái tim cho em và khẳng định cam kết của Viettel trong hành trình đổi mới chương trình, tiếp cận cũng như hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình có em nhỏ bệnh tim. Trong năm 2026 tới đây, Viettel Telecom ủng hộ chương trình 5 tỷ Việt Nam đồng, tiếp tục cam kết đồng hành cùng Trái tim cho em mùa thứ 18.

Với chủ đề “Hòa nhịp trái tim”, chương trình Gala gồm có 3 phần: những thanh âm diệu kỳ; bản hòa ca của khát vọng sống; giai điệu yêu thương; khúc hoan ca rực rỡ. Với sự lan tỏa từ âm nhạc, Gala mang đến thông điệp - mỗi nhịp tim khỏe mạnh hồi sinh là một niềm hy vọng mới cho tương lai. Đằng sau ánh đèn sân khấu lung linh là khát vọng tiếp tục chung tay để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau, để các em được sống, học tập và mơ ước như bao bạn bè cùng trang lứa.

Xen giữa những tiết mục là câu chuyện của những em nhỏ từng yếu ớt khi chào đời, nay đã trưởng thành, trở thành sinh viên, kỹ sư, giáo viên. Có những em quay trở lại chính bệnh viện nơi mình từng được cứu sống để chăm sóc cho các bệnh nhi khác. Nhiều em, khi trưởng thành, đã lặng lẽ đóng góp lại cho quỹ – như một cách gửi vòng tay nhân ái trở về nơi từng hồi sinh mình. Những khoảnh khắc ấy khiến cả khán phòng lặng đi rồi vỡ òa trong xúc động.

Gala 17 năm khép lại bằng một khúc hoan ca rực rỡ, nơi âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện để tôn vinh những trái tim kiên cường và những tấm lòng rộng mở. Và hành trình “Trái tim cho em” vẫn tiếp tục với khát vọng sẽ không còn em nhỏ nào phải bỏ lại tương lai vì một nhịp tim yếu ớt.

Bước sang năm thứ 18, Trái tim cho em ghi dấu một cột mốc mới, mở rộng phạm vi hỗ trợ sang nhiều bệnh lý khác, nâng độ tuổi thụ hưởng và gia tăng mức trợ giúp, với khát vọng chữa lành được nhiều nhịp đập hơn nữa cho trẻ em Việt Nam.

Giữa hành trình ấy, Viettel tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa bền vững, đồng hành trong việc từng bước hiện đại hóa cách tiếp cận, ứng dụng công nghệ để kết nối nhanh hơn, minh bạch hơn giữa quỹ – bệnh viện – gia đình bệnh nhi. Trách nhiệm xã hội của Viettel không chỉ nằm ở những khoản đóng góp mà còn là khát vọng tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, đưa yêu thương đến đúng nơi – đúng lúc – đúng người cần.





Ánh Dương Thanh Niên Việt