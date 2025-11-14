Trong thế giới nơi mọi thứ đều có thể được số hóa, con người lại càng khao khát tìm kiếm những giá trị thật, những điều khiến họ mỉm cười, rung động và cảm thấy được thấu hiểu. Giữa dòng chảy ấy, thẻ Visa SeASoul 2in1 ra đời trên cơ sở kết hợp giữa Mỹ Tâm và SeABank như một biểu tượng cho tài chính cảm xúc, nơi công nghệ, nghệ thuật và phong cách sống hòa quyện thành trải nghiệm tài chính đầy thi vị.

Với sự đồng hành của Mỹ Tâm, người nghệ sĩ luôn đặt trái tim trong từng nốt nhạc, SeASoul không đơn thuần là một sản phẩm tài chính mà là một tuyên ngôn sống: sống bằng cảm xúc và lan tỏa giá trị tích cực. Mỗi lần chạm thẻ không chỉ là một giao dịch, đó là giai điệu của sự tự do, là cách thế hệ mới thể hiện bản sắc và niềm tin vào cuộc sống hiện đại.

Từ âm nhạc đến tài chính, từ sân khấu đến ứng dụng số, SeABank và Mỹ Tâm đang cùng nhau kể một câu chuyện mới: câu chuyện về niềm cảm hứng và sự kết nối, nơi trái tim và công nghệ cùng ngân nga trong một nhịp điệu mang tên See The Light.

Live Concert See The Light của Mỹ Tâm diễn ra ngày 13/12/2025 tại Sân vận động Mỹ Đình, không chỉ được kỳ vọng ở quy mô mà còn ở cách tổ chức, khi âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm khán giả được thiết kế đồng bộ. See The Light là một trong số ít sự kiện được đầu tư theo mô hình concert quốc tế với âm thanh, sân khấu đạt tiêu chuẩn cao.

Trong hơn 20 năm hoạt động, Mỹ Tâm chọn các đối tác, dự án để hợp tác chỉ khi cảm thấy đồng điệu về giá trị, điều này tương đồng với cách SeABank định hình thương hiệu, không quá ồn ào nhưng hướng đến sự tin cậy và cảm xúc tích cực.

Sự kết hợp này vì vậy mang tính chọn lọc, không đơn thuần là chiến dịch tài trợ mà là cách hai bên mở rộng ranh giới truyền thống giữa nghệ thuật và dịch vụ tài chính.

Với SeABank, dự án này là bước triển khai cụ thể trong chiến lược "tài chính mang cảm xúc", cho thấy cách ngân hàng chủ động mở rộng vai trò của mình, không chỉ trong giao dịch tài chính mà còn trong đời sống văn hóa và trải nghiệm khách hàng.

Nguồn cảm hứng cho SeASoul bắt đầu từ cộng đồng "Tri Âm" - fanbase gắn bó lâu năm của Mỹ Tâm. Sau concert 2022, nhiều người đã viết thư bày tỏ mong muốn có một vật kỷ niệm gắn liền với thần tượng nhưng vẫn có tính ứng dụng. Thấu hiểu điều đó, SeABank đã tạo ra một sản phẩm tài chính có cảm xúc, vừa mang dấu ấn nghệ sĩ vừa đem lại tiện ích thực tế cho người dùng.

Từ sản phẩm thẻ SeASoul đến chuỗi chương trình ưu đãi, mọi điểm chạm đều được thiết kế để lan tỏa giá trị sống tích cực, nơi yếu tố cảm xúc hòa quyện cùng tính tiện ích tài chính - đúng tinh thần của một thương hiệu hướng đến con người và cộng đồng.

Người dùng có thể cảm nhận được điều này thông qua những chi tiết thú vị trên "chiếc thẻ biết hát" có 1-0-2 trên thị trường. Theo đó, ngoài chữ ký của Mỹ Tâm được in trực tiếp, thẻ còn tích hợp công nghệ NFC cho phép phát nhạc chỉ với một chạm.

Ý tưởng này giúp người dùng tương tác với sản phẩm bằng cảm xúc, thay vì chỉ bằng thao tác tài chính với những con số khô khan. Đây cũng là bước đi phản ánh cách tiếp cận của SeABank ở mảng ngân hàng bán lẻ, khi ứng dụng công nghệ để mang yếu tố cảm xúc tích cực vào trong các sản phẩm, dịch vụ của mình.

Đặc quyền dành cho chủ thẻ SeASoul không chỉ là những công nghệ và trải nghiệm thanh toán, giao dịch mới lạ, mà còn là quyền được mua vé sớm của Concert See The Light với mức giá thấp hơn 15% so với mức giá niêm yết. Thêm vào đó, khách hàng có thể được lựa chọn chỗ ngồi ưu tiên để tận hưởng chương trình trọn vẹn nhất.

Thông qua thẻ SeASoul, người hâm mộ còn có cơ hội tham gia các chương trình tặng vé concert của SeABank khi mở thẻ và chi tiêu 5 triệu đồng hay kết nối thêm từ 10 bạn bè mở thẻ mới và các hoạt động khác như tích điểm đổi vé, chương trình quay số.

Bên cạnh yếu tố văn hóa thì xét ở khía cạnh tài chính, SeASoul cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của mình với nhiều lợi ích thiết thực. Khách hàng khi thanh toán bằng thẻ có thể được hoàn tiền 15% khi giao dịch trên các nền tảng giải trí, được trả góp với lãi suất 0% cho các chi tiêu lớn và được hoàn phí thường niên trong năm đầu tiên và các năm tiếp theo (có điều kiện).

Ở Việt Nam, các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp và nghệ sĩ thường mang tính thời điểm và chiến dịch ngắn hạn để thu hút khách hàng mới. Tuy nhiên, cách làm của SeABank cho thấy một hướng đi khác khi họ tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài với khách hàng, được truyền tải thông qua sự kết hợp giá trị cảm xúc và tài chính.

Ở See The Light, ban tổ chức chú trọng xử lý trọn vẹn trải nghiệm của 40.000 khán giả, từ khâu di chuyển, check-in đến ra về. Góp phần vào đó, SeABank mang đến lớp trải nghiệm tài chính, tiện ích mở rộng, giúp khán giả, đặc biệt là khách hàng SeASoul, tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn hơn.

Hiện SeABank phối hợp với nhiều đối tác để mở rộng ưu đãi quanh sự kiện: ưu đãi vé máy bay và phòng khách sạn trên Trip.com, Traveloka, Agoda, Booking.com, ưu đãi khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Hilton Garden Inn… cùng voucher di chuyển, ẩm thực, mua sắm và quà tặng lưu niệm độc quyền trong ngày sự kiện khi sử dụng thẻ SeASoul. Thay vì chỉ tập trung vào phần "xem show", SeASoul hướng đến trải nghiệm trọn hành trình, từ lúc khán giả chuẩn bị đến khi ra về.

Đặc biệt, không phân biệt hạng vé, toàn bộ khách hàng sẽ được phục vụ nước uống, Lightstick và cơ hội nhận được nhiều quà tặng từ Ban tổ chức.

Những đặc quyền tưởng nhỏ nhưng chạm đúng nhu cầu thực tế. Khán giả được chuẩn bị kỹ hơn, di chuyển thuận tiện hơn, cảm nhận rõ sự quan tâm và chuyên nghiệp mà ở đó, SeABank thể hiện rõ nét vai trò của người đồng hành.

Đối với nhóm khách hàng VIP, đặc quyền sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Theo đó, SeABank dành tới 1.040 vé cho khách hàng có tiền gửi kỳ hạn từ 1 tỷ đồng tăng ròng, với giá trị mỗi vé lên tới 4 triệu đồng. 10 cặp vé SeASoul Lounge hạng danh giá nhất đã dành cho những khách hàng ưu tiên SeAPremium của SeABank nằm trong top khách hàng có chỉ số TOI trung bình cao nhất 6 tháng (đến 30/09/2025).

Cùng với đó là loạt trải nghiệm đỉnh cao tại sự kiện: quầy đổi vé riêng, backdrop chụp hình riêng bộ quà tặng mang dấu ấn concert, không gian thưởng thức âm nhạc riêng đẳng cấp với tiệc finger food và đồ uống được phục vụ tận nơi.

"Chiếc thẻ biết hát" SeASoul và cách SeABank đồng hành với See The Light phần nào cho thấy chiến lược của SeABank ở mảng ngân hàng bán lẻ "lấy khách hàng làm trung tâm".

SeASoul là mảnh ghép mới mẻ và thú vị trong hệ sinh thái thẻ ngân hàng của SeABank. Hiện ngân hàng đã phát hành hàng chục dòng thẻ, từ tín dụng, ghi nợ, đồng thương hiệu, đến thẻ chuyên biệt cho khách hàng ưu tiên nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu tiêu dùng, đầu tư, du lịch và phong cách sống.

Việc ra mắt SeASoul cho thấy SeABank đã bước sang giai đoạn thiết kế sản phẩm không chỉ dựa vào dữ liệu tài chính truyền thống, mà còn dựa trên cảm xúc, tinh thần của khách hàng.

Bên cạnh đó, SeABank liên tục đẩy mạnh số hóa hành trình thẻ trong nhiều năm qua, giúp gia tăng tiện ích và tiết kiệm thời gian giao dịch của khách hàng. Hiện nay, khách hàng của SeABank có thể mở thẻ hoàn toàn trực tuyến, được phê duyệt trong thời gian ngắn. Các tiện ích của thẻ như thanh toán, trả góp… đều có thể thực hiện trên kênh số, dễ dàng quản lý và theo dõi. Những công nghệ hiện đại về bảo mật, thanh toán không tiếp xúc được ngân hàng ứng dụng mạnh mẽ.

SeABank đang ngày càng chứng minh được vị thế của mình trên thị trường thẻ với tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây. Cụ thể năm 2024, ngân hàng ghi nhận tới 60,7 nghìn thẻ tín dụng được phát hành mới, tăng trưởng 156% so với năm trước. Doanh số giao dịch thẻ đạt gần 10.500 tỷ đồng, tăng 143%.

Giữa thế giới tài chính tưởng chừng chỉ có những con số và giao dịch, SeASoul xuất hiện như một giai điệu ấm áp, gợi nhắc rằng công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi chạm được đến cảm xúc con người. Cũng như âm nhạc của Mỹ Tâm, chiếc thẻ này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là cách để mỗi người trẻ sống trọn với đam mê, với những điều khiến mình rung động.

Hành trình See The Light vì thế không dừng lại ở một chiến dịch mà là lời mời gọi mỗi người mở lòng đón nhận ánh sáng tích cực trong cách sống và trong cách kết nối với thế giới. Bởi khi âm nhạc gặp tài chính, khi cảm xúc hòa cùng công nghệ, chúng ta không chỉ đang tạo ra những trải nghiệm mới mà đang viết nên bản hòa ca của một thế hệ biết rung cảm - sống hiện đại mà vẫn giữ nguyên trái tim ấm áp.

Bài: BTV Thiết kế: Hương Xuân





Ánh Dương Phụ nữ số