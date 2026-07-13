Vietnam Helicopters

Chiếc trực thăng độc bản 160 phút trên Biển Đông 02 giờ 20 phút sáng ngày 25/5/2025, từ Vũng Tàu, trực thăng Super Puma L2 mang số hiệu VN-8616 của Công ty Trực thăng miền Nam nhận lệnh cất cánh. Đích đến là giàn khoan thuộc mỏ Đại Hùng 1, nằm cách đất liền hơn 250 km. Trên khoang ngoài tổ bay là ê-kíp y tế của Vietsovpetro, họ có nhiệm vụ tiếp nhận và di lý một ngư dân gặp tai nạn lao động trên biển về đất liền. 03 giờ 30 phút, chiếc Super Puma hạ cánh xuống sàn đỗ giàn khoan. Bệnh nhân được cố định trên cáng cứu thương, chuyển lên khoang máy bay. 05 giờ 00 phút, hệ thống bánh đáp của chiếc VN-8616 tiếp đất tại Vũng Tàu. Bệnh nhân được bàn giao cho xe cứu thương để chuyển về bệnh viện tuyến sau. Cuộc di lý y tế đường hàng không kéo dài đúng 160 phút. Những chuyến bay như chặng bay đêm ngày 25/5 không nằm trong lịch trình cố định của bất kỳ hãng hàng không thương mại nào tại Việt Nam. Đơn vị thực hiện chuyến bay này là Công ty Trực thăng miền Nam – thành viên của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Vietnam Helicopters - VNH). Đây là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng với phiên hiệu quân sự là Binh đoàn 18, hoạt động trong lĩnh vực “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam: Khai thác trực thăng phục vụ dầu khí, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu đường không, vận tải chuyên dụng, khảo sát, du lịch và quay phim, chụp ảnh... Hiện nay, doanh nghiệp đang quản lý đội máy bay trực thăng lớn nhất Việt Nam, bao gồm các dòng máy bay hiện đại như EC225, Super Puma L2, Cabri G2, Bell 505 phục vụ cho nhiều phân khúc thị trường.

Từ chuyến bay năm 1979 đến vị thế bay trong ngành dầu khí Mô hình bay dịch vụ trực thăng tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 31/1/1979. Thời điểm đó, tổ bay điều khiển chiếc UH-1A cất cánh từ đất liền ra tàu khoan Dan Queen (Canada) ở khoảng cách 350 km. Đây là chuyến bay dịch vụ đầu tiên, thiết lập hành lang bay nối liền các trung tâm năng lượng trên biển với đất liền. Sau đó, vào ngày 20/4/1979, Công ty dịch vụ trực thăng Việt Nam được thành lập. Ngày 13/09/1983, thành lập phi đội bay dầu khí đầu tiên của Không quân Việt Nam. Ngày 11/03/1985 Công ty trực thăng bay phục vụ dầu khí ra đời và ngày 1/6/1989, Tổng công ty trực thăng Việt Nam chính thức được thành lập. Hiện tại, thềm lục địa phía Nam là địa bàn khai thác chính của VNH, phục vụ hơn 50 hãng tàu và doanh nghiệp khai thác dầu khí trong nước và quốc tế. Nhiệm vụ cốt lõi của đội bay là vận chuyển kỹ sư, chuyên gia, lực lượng vận hành giàn khoan, cùng vật tư kỹ thuật thay thế. Với đặc thù toàn bộ hành trình bay diễn ra trên biển, chịu tác động trực tiếp từ các hình thái thời tiết thay đổi theo giờ, đích đến của máy bay là các bãi đáp trực thăng trên giàn khoan hoặc tàu kỹ thuật có diện tích giới hạn, đòi hỏi quy trình kỹ thuật hạ cánh khắt khe. Bên cạnh thị trường nội địa, doanh nghiệp đã xuất khẩu năng lượng bay và kỹ thuật trực thăng sang Malaysia và Ấn Độ dưới hình thức hợp đồng cho thuê bao gồm phi công và kỹ thuật viên. “Đến nay, trên bản đồ cung cấp dịch vụ bay dầu khí trên thế giới, vị thế và uy tín của VNH được đánh giá rất cao, đóng góp thiết thực vào hành trình phát triển kinh tế của đất nước” — Đại tá LƯƠNG MẠNH QUÂN, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 18 Không chỉ cung cấp dịch vụ bay, ở mảng hạ tầng kỹ thuật và đào tạo, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật trực thăng Helitechco (thuộc VNH) vận hành mô hình trung tâm sửa chữa, đại tu dòng máy bay hệ Mi cho các đối tác từ Australia, Ấn Độ, Indonesia và Sri Lanka. Đồng thời, Trung tâm Huấn luyện VNH (thành lập năm 2012) hiện thực hiện các hợp đồng đào tạo thương mại cho phi công từ Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Nga và nhân viên kỹ thuật từ Ấn Độ. Danh mục kinh doanh của tổng công ty được hoàn thiện bằng các dịch vụ bổ trợ bao gồm Bay phục vụ Chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA), bay du lịch, cấp cứu y tế, cung ứng logistics vật tư khí tài, kinh doanh xăng dầu hàng không và khai thác văn phòng cho thuê. Với những hoạt động “độc nhất vô nhị” đó, mỗi năm, VNH đạt hơn 2.500 tỷ đồng doanh thu và trên dưới 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nhưng sau giai đoạn duy trì kết quả kinh doanh ổn định, năm 2025 vừa qua, VNH đã chứng kiến doanh thu và lợi nhuận thiết lập kỷ lục mới.

VNH đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục vào năm 2025 (Đơn vị: Tỷ đồng) Nguồn: Báo cáo CBTT định kỳ của doanh nghiệp

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2025 đạt 3.211 tỷ đồng, tăng 13,1% so với mức 2.839 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận trước thuế cán mốc 606 tỷ đồng, tăng 21,4%. Đây là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động của tổng công ty, vượt qua mức nền lợi nhuận đi ngang quanh ngưỡng 480 - 500 tỷ đồng của giai đoạn 2022 - 2024. Quy mô tổng tài sản đến cuối năm 2025 đạt mức 4.935 tỷ đồng. Mức thu nhập bình quân của người lao động tại doanh nghiệp cũng tăng từ 33 triệu đồng/người/tháng (năm 2023) lên 42 triệu đồng/người/tháng (năm 2025).

Kho báu 16.700 tỷ đồng nhờ Ngân hàng MB Điểm thú vị của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam không chỉ nằm ở đặc thù kinh doanh đặc biệt. Công ty này còn hấp dẫn bởi tài sản cực kỳ giá trị khác là cổ phiếu MBB của Ngân hàng Quân đội MB. Tính đến cuối năm 2025, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đang nắm giữ hơn triệu cổ phiếu MBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,43% vốn điều lệ tại nhà băng này. Xét theo quy mô thị giá hiện tại của cổ phiếu MBB trên thị trường, lượng cổ phần mà VNH nắm giữ có giá trị hơn 16.700 tỷ đồng – tức lớn gấp 3,5 lần quy mô tổng tài sản hợp nhất của chính tổng công ty. Ngày 10/7 vừa qua, MB đã tiến hành chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Với tư cách là một trong những cổ đông lớn nhất, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam chuẩn bị nhận về khoản tiền mặt 679 tỷ đồng.

VNH LÀ 1 TRONG 3 CỔ ĐÔNG LỚN NHẤT CỦA MB Viettel 14,7%

SCIC 9,83%

Tổng Công ty trực thăng VN 8,43%

Tân Cảng Sài Gòn 7,09%

Còn lại 59,95% Dữ liệu: MB, CafeF.vn. Ngày 31/12/2025

Chuyến bay cứu trợ và chiếc MV của Đen Vâu Những chuyến bay cứu hộ khẩn cấp như chuyến bay đến mỏ Đại Hùng 1 ngày 25/5/2025 chỉ là một trong rất nhiều chuyến bay được hoạt động theo cơ chế sẵn sàng chuyển trạng thái nhiệm vụ khi có yêu cầu khẩn cấp từ cơ quan quản lý. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Tổng công ty trực thăng Việt Nam đã thực hiện liên tục các chuyến bay cứu nạn xuyên đêm ra hệ thống đảo thuộc thềm lục địa Việt Nam. Điển hình như ngày 25/6/2025, máy bay EC225 bay xuyên qua cụm đảo Trường Sa đón ngư dân từ đảo Tiên Nữ về Bệnh viện Quân y 175. Đến tháng 9/2025, một chuyến bay cấp cứu khác được thực hiện đến đảo Song Tử Tây. Máy bay cất cánh lúc 21 giờ từ Vũng Tàu, thực hiện kỹ thuật tiếp dầu trong đêm tại đảo Trường Sa lớn, tiếp cận đảo Song Tử Tây lúc 2 giờ 50 phút sáng và đưa bệnh nhân bị giảm áp do lặn sâu về đất liền vào sáng hôm sau. Trong đất liền, trong các đợt thiên tai lớn như siêu bão Yagi (năm 2024), khi hạ tầng giao thông đường bộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở, trực thăng của Binh đoàn 18 thiết lập các hành lang vận chuyển đường không. Đội bay thực hiện thả hàng cứu trợ, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm tại các vùng bị cô lập ở Nghệ An và tổ chức tời kéo, giải cứu thành công 8 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ tại Sơn La.

Ở một phân khúc thị trường khác, năng lực thương mại của đội bay được mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nội dung và giải trí cao cấp. Năm 2020, chiếc trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc (VNH North) được đưa vào bối cảnh quay toàn bộ MV ca nhạc "Trời hôm nay nhiều mây cực" của nghệ sĩ Đen Vâu tại khu vực vịnh Hạ Long. Đây là hoạt động nằm trong danh mục dịch vụ cho thuê trực thăng phục vụ quay phim, chụp ảnh, khảo sát dự án và bay ngắm cảnh mà doanh nghiệp đang cung cấp cho thị trường.

Đội máy bay

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