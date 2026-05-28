"Đây là ngày mà cá nhân tôi đã chờ đợi suốt 30 năm, cũng là ngày rất mong chờ của hàng nghìn nhân viên tại Masan. Nó không phải là một trò chơi, nó thực sự là một thực thể kinh doanh" – Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT của Masan Group đã chia sẻ trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào tháng 4 vừa qua.

Ông Quang gọi cách mà Masan chính thức trở thành một thực thể kinh doanh thống nhất theo mô hình tích hợp ba trụ cột bằng 3 chữ "Đại kết nối".

Masan từ lâu đã được biết đến với những thương vụ M&A đình đám, tập hợp trong tay những thương hiệu dẫn đầu thuộc Masan Consumer và mạng lưới bán lẻ rộng khắp của WinCommerce. Nhưng tại cột mốc 30 năm, Ban lãnh đạo tập đoàn đã chỉ ra một thực tế: Nếu các mảnh ghép không được kết nối, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều phải tốn chi phí, trả giá cho sự kém hiệu quả. Giai đoạn đi muanhững tài sản tốt nhất đã khép lại, nhường chỗ cho giai đoạn tích hợp để tối ưu hóa giá trị.

Chiến lược "Đại kết nối" ra đời dựa trên sự tích hợp của ba trụ cột: Hệ thống bán lẻ, Thương hiệu tiêu dùng và Năng lực số hóa. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ khách hàng xuyên suốt hành trình tiêu dùng, từ đó tối ưu hóa chi phí và gia tăng biên lợi nhuận.

Phân tích về sự cần thiết của sự tích hợp này, Tổng Giám đốc Danny Le cũng nhận định tại Đại hội cổ đông thường niên: "Một công ty chỉ có năng lực bán lẻ mà không có năng lực về thương hiệu và đổi mới sẽ rất khó thành công. Hãy nhìn vào nhiều doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu, họ có thương hiệu mạnh nhưng không sở hữu quầy kệ. Các nhà bán lẻ mới là người nắm biên lợi nhuận và đặt ra giới hạn cho hành trình của sản phẩm đến tay người dùng. Ngược lại, bán lẻ nếu thiếu thương hiệu thì chỉ có thể cạnh tranh về địa điểm và giá cả, mà không thể cạnh tranh về hiệu suất."

Ông Danny Le cũng nhấn mạnh, sự rời rạc khiến người tiêu dùng phải chịu chi phí cao hơn gần 50% so với mức cần thiết, do các doanh nghiệp phải chi quá nhiều tiền cho quảng cáo TV hay mua dữ liệu từ bên thứ ba (như Kantar, Nielsen). Làm chủ cả ba trụ cột, sức mạnh của Masan sẽ thay đổi hoàn toàn: "Khi chúng ta kết hợp được sự xuất sắc trong bán lẻ, những thương hiệu mạnh với năng lực số hóa để ra quyết định kịp thời —đó chính là một hệ điều hành cho người tiêu dùng. Chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt được biên lợi nhuận tốt hơn, chiếm 30-50% tổng chỉ tiêu của người tiêu dùng (GMV) Việt Nam thay vì chỉ 10% hay 20%."

Sau Bán lẻ và Thương hiệu mạnh thì Số hóa chính là bộ não điều khiển toàn bộ hệ thống của Masan. Khác với nhiều doanh nghiệp chọn cách mua lại công nghệ hay thực hiện M&A đại trà, trong 18 tháng qua, Masan đã chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn: Tự xây dựng một "Hệ điều hành tiêu dùng" (Consumer Operating System) để giải quyết những bài toán đặc thù của người Việt.

Trái tim của hệ điều hành này là mô hình "Digital 4P". Thay vì để các cửa hàng trưởng quyết định việc nhập hàng theo kinh nghiệm cá nhân, Masan dùng AI (Trí tuệ nhân tạo) để phân tích dữ liệu từ hệ thống hội viên WinX. AI sẽ trả lời những câu hỏi hóc búa nhất: Cửa hàng tại khu vực này nên bày bán sản phẩm gì? Giá bao nhiêu là tối ưu? Chương trình khuyến mãi nào thực sự hiệu quả?

Không chỉ là thẻ tích điểm, WinX là "cửa sổ" để Masan nhìn thẳng vào hành vi của từng khách hàng. Thông qua WinX, Masan thấu hiểu người tiêu dùng để cá nhân hóa tương tác, gửi đúng chương trình khuyến mãi đến đúng người, đúng thời điểm.

Bên cạnh đó là "mạch máu" logistics mang tên Supra. Bằng cách tập trung hóa hệ thống kho vận, Masan đã cắt giảm đáng kể chi phí trung gian. Khi hàng hóa đi thẳng từ nhà máy đến điểm bán với chi phí vận chuyển thấp nhất, biên lợi nhuận sẽ tăng lên mà người tiêu dùng vẫn được hưởng giá tốt.

Việc số hóa toàn bộ hệ thống POS và logistics giúp Tập đoàn này thay vì tốn kém tiền bạc để mua dữ liệu cũ từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, thì sẽ sở hữu dữ liệu thực tế theo thời gian thực. Điều này cho phép tập đoàn ra quyết định dựa trên những gì đang thực sự xảy ra trên kệ hàng, thay vì dự đoán dựa trên những số liệu thống kê quá khứ do bên thứ 3 cung cấp.

Xác lập vị thế cho giai đoạn mới, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang khẳng định: "Sau 30 năm xây dựng từng mảnh ghép, hôm nay Masan bước vào giai đoạn kết nối tất cả để tạo nên một nền tảng tăng trưởng hoàn toàn mới. Đại Kết Nối là khoảnh khắc ba trụ cột được tích hợp thành một nền tảng, điều chưa từng có tại Masan, tại Việt Nam, và có lẽ cả trên thế giới."

Vị tỷ phú tin tưởng rằng, Đại kết nối sẽ mở ra một tầm nhìn mới để thay đổi nền tảng bán lẻ tiêu dùng của Việt Nam, góp phần hiện đại hóa Việt Nam.

"Đại kết nối" đã bắt đầu đem về quả ngọt cho Masan Group như Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang nhận định: "Chúng ta đã nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên về hiệu quả của mô hình tích hợp đó."

Dấu ấn rõ nét nhất chính là sự chuyển đổi thành công của WinCommerce sau 7 năm về tay Masan. Từ khoản lỗ 3.000 tỷ đồng vào năm 2020, hệ thống này được cho biết sẽ sớm bù đắp hoàn toàn khoản lỗ và đóng góp lợi nhuận dương cho Masan. Tập đoàn dự phóng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (FCF) sẽ tăng vọt từ mức 80 triệu USD năm 2020 lên 500 triệu USD vào năm 2026.

Đây là tiền đề để Tập đoàn lên kế hoạch niêm yết WinCommerce với định giá mục tiêu 10 tỷ USD.

Trong khi đó, "động cơ kéo" Masan Consumer vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, định giá gần 7 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Khi năng lực sản xuất từ Masan Consumer kết nối với năng lực phân phối của WinCommerce , Masan đã tạo ra một "động cơ kép" với lợi nhuận vượt trội tại thị trường nội địa.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Masan Group ghi nhận mức lợi nhuận quý 1/2026 cao nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận sau thuế đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) của nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tăng lên 2.455 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, WinCommerce, công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN, đạt 204 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ. Kết quả được thúc đẩy bởi lưu lượng khách hàng tăng, mở rộng mạng lưới kỷ luật và hiệu quả vận hành cải thiện.

Masan Consumer đạt 8.472 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%. Masan MEATLife, Phuc Long Heritage đều báo doanh thu tăng trưởng 2 con số. Còn Masan High-Tech Materials đạt lợi nhuận sau thuế theo quý cao kỷ lục.

Masan Group ước tính lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 dự kiến tăng khoảng 60% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bài học về sự thực tế cũng được Ban lãnh đạo nhìn nhận thẳng thắn. Việc tích hợp kiosk Phúc Long tại chuỗi WinMart từng được triển khai rầm rộ, nay được thừa nhận là chưa phù hợp với thị hiếu và đang được tinh chỉnh lại.

Hay như câu chuyện của MEATDeli. Dù sản phẩm đạt doanh số bình quân 2 triệu đồng/ngày tại 5.000 điểm bán, nhưng thị phần mới chỉ đạt 2% do rào cản phân phối. Lời giải cho MEATDeli chính là hạ tầng chuỗi lạnh Retail Supreme, chìa khóa để đưa thịt mát phủ sóng tới 90% thị trường trong tương lai.

Với quy mô thị trường khoảng 15 tỷ USD, mảng thịt trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột song hành với Masan Consumer. Và điều đó sẽ tiếp tục tạo ra năng lực mới trong việc xây dựng thương hiệu và chuyển đổi thị trường.

Mọi nỗ lực tối ưu hóa của "Đại kết nối" cuối cùng đều hướng về một mục tiêu: Nâng cao chất lượng sống của người Việt.

Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang chia sẻ về tầm nhìn 5 năm tới: "Chúng ta phải giúp cho người tiêu dùng có thể chi trả ít hơn 10% cho các chi tiêu thiết yếu hàng ngày. Tiết kiệm 10% cho một món đồ thiết yếu giúp mỗi gia đình Việt Nam có cuộc sống đủ đầy và ấm no hơn. Con số đó sẽ được dùng để đầu tư cho lối sống tương lai tốt đẹp hơn."

Hệ thống này không chỉ phục vụ riêng Masan mà được kỳ vọng sẽ giúp toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp đến các tiệm bán lẻ truyền thống, hoạt động hiệu quả hơn để phục vụ 26 triệu hộ gia đình Việt Nam.

Khi hệ thống vận hành hiệu quả hơn 20%, Masan cam kết sẽ dành phần giá trị gia tăng đó để chăm lo cho người lao động, đưa mức lương ở cấp lao động đơn giản nhất vượt ngưỡng 10 triệu đồng/tháng. Và tất nhiên, một phần đáng kể sẽ là sự tưởng thưởng xứng đáng cho các cổ đông.

Nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và hệ sinh thái tiêu dùng tích hợp, Tổng Giám đốc Danny Le cho biết: "Với chiến lược Đại Kết Nối và hệ điều hành cho người tiêu dùng, chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 70.000 cửa hàng Win+, 13.000 điểm bán, 50 triệu thành viên/hội viên và kết nối 1 triệu điểm bán lẻ GT – tương đương 1 triệu tiệm tạp hóa – trên cùng một nền tảng. Khi đó, động cơ tăng trưởng từ thương hiệu, bán lẻ và công nghệ số sẽ cộng hưởng để tạo ra những giá trị vượt trội cho doanh nghiệp."

"Đại kết nối" chính là lời giải của Masan cho chu kỳ tăng trưởng mới: Doing well by doing good. Một triết lý kinh doanh mà ở đó, doanh thu và lợi nhuận là kết quả tất yếu của việc hằng ngày nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam.

