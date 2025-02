Thiếu tá Bùi Đức Văn, Phó đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Như Xuân, cho biết hoạt động lừa đảo chứng khoán, rửa tiền được Công an huyện Như Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, TP có liên quan trên cả nước, huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan và ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản chiếm đoạt được của người bị hại. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, sàng lọc các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án