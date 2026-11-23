FChoice Awards 2026 · Ngân hàng Kim chủ của năm
Từ BIGBANG, Mỹ Tâm đến Chông Gai, Tinh Hà: loạt ngân hàng lớn cùng giành một danh hiệu
Từ sân vận động Mỹ Đình đến những đêm nhạc cháy vé khắp hai miền, ngân hàng không còn chỉ là một chiếc logo trên sân khấu. Năm cái tên đang cùng đứng trong một hạng mục. Ai đang được gọi tên?
Ngày 17/10, TP.HCM đồng thời có hai đại nhạc hội: đêm đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Concert và Tinh Hà “Say Hi” Concert. Đúng một tuần sau, hàng chục nghìn khán giả lấp kín Mỹ Đình hai đêm liền cùng BIGBANG.
Điều đáng ngạc nhiên là nhịp độ “săn vé” của người hâm mộ. Toàn bộ seatmap concert BIGBANG “tắt đèn” chỉ sau khoảng một giờ mở bán đại chúng. 10.000 vé mở bán sớm của concert Mỹ Tâm cũng hết sau ít phút ngắn ngủi.
Bạn đoán 10.000 vé của Mỹ Tâm hết sau bao lâu?
Trong đợt bán vé sớm cho concert See The Light Day 1 năm 2025, Mỹ Tâm thông báo bán hết 10.000 vé sau 38 phút.
Mỗi chấm ≈ 1.000 khán giả. Các con số khác phương pháp thống kê (khán giả hoặc lượt khán giả) nên không cộng gộp hay xếp hạng.
Chọn một ngân hàng để làm nổi bật các điểm hẹn liên quan; các mốc khác vẫn được giữ lại. Bấm vào từng sự kiện để xem chi tiết.
Một concert có thể kết thúc sau vài giờ, nhưng dấu ấn thương hiệu để lại có thể kéo dài hơn thời gian sân khấu sáng đèn. Đằng sau danh xưng “kim chủ” là cuộc cạnh tranh về độ phủ, quyền lợi và khả năng kết nối với khán giả. Năm ứng viên của hạng mục Ngân hàng Kim chủ của năm là:
Ngân hàng ngày nay không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà đi cùng khán giả suốt hành trình: từ lúc săn vé, trong đêm diễn đến sau khi đèn tắt. Chọn một ngân hàng để xem họ tham gia sâu đến đâu ở từng giai đoạn.
Năm ngân hàng không cùng chọn một sân khấu, cũng không theo đuổi một cách tiếp cận duy nhất. Có thương hiệu tập trung vào fandom, có ngân hàng đưa trải nghiệm lên nền tảng số, có đơn vị chọn concert quốc tế, chương trình nhiều mùa hoặc những giá trị cộng đồng.Chương 03 →
Trong cuộc đua kim chủ, ngân hàng có sân khấu lớn nhất chưa chắc là cái tên được khán giả nhớ lâu nhất. Sức hút của BIGBANG, cộng đồng người hâm mộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay dấu ấn của Mỹ Tâm đều có thể trở thành lợi thế truyền thông. Nhưng đặt lên bàn cân, mỗi lựa chọn lại dẫn đến một câu hỏi khác:
Sức nóng của nghệ sĩ, độ chịu chi của fandom hay sự gắn bó với một chương trình mới là yếu tố tạo nên khác biệt?
Ai chọn được “sân khấu” có sức hút phù hợp nhất với thương hiệu và đủ khả năng thu hút sự chú ý của công chúng? VPBank đặt cược vào tên tuổi quốc tế BIGBANG; Techcombank gắn với một cộng đồng người hâm mộ đã hình thành rõ nét; SeABank lựa chọn sức hút của Mỹ Tâm. Trong khi đó, TPBank và VIB tìm kiếm lợi thế từ những chương trình có bản sắc và tệp khán giả riêng. Không có lựa chọn nào mặc nhiên chiếm ưu thế, bởi quy mô sự kiện và mức độ yêu thích của khán giả không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận.
Tuy nhiên, thu hút được sự chú ý mới chỉ là bước đầu. Thách thức lớn hơn nằm ở việc biến sự quan tâm dành cho chương trình thành thiện cảm với ngân hàng. Một tấm vé, đặc quyền dành cho người hâm mộ hay trải nghiệm trên nền tảng số có thể tạo ra điểm chạm trực tiếp. Nhưng liệu những điểm chạm ấy có đủ sức khiến khán giả chủ động tương tác, tìm hiểu và ghi nhớ thương hiệu? Đây là nơi các hoạt động đồng hành được đặt lên bàn cân, thay vì chỉ nhìn vào vị trí xuất hiện của ngân hàng trên sân khấu.
Và sau cùng, cuộc đua còn được đo bằng “tuổi thọ” của sự hiện diện. Một sự kiện có thể tạo tiếng vang trong vài ngày, nhưng mối liên hệ với cộng đồng khán giả cần nhiều hơn thế để duy trì. VIB với hành trình đồng hành cùng The Masked Singer Vietnam qua nhiều mùa hay Techcombank khi mở rộng chặng đường Chông Gai Concert đến Hưng Yên cho thấy những cách tiếp cận khác nhau để kéo dài sự hiện diện. Câu hỏi đặt ra là thương hiệu nào có thể biến một lần xuất hiện thành mối liên kết đáng nhớ?
Sức hút, trải nghiệm và khả năng duy trì kết nối - ba tiêu chí tạo nên ba mặt trận cạnh tranh. Không ngân hàng nào có thể chỉ dựa vào một lợi thế để mặc nhiên giành chiến thắng. Bởi kim chủ tung tiền chưa chắc đã chiếm được cảm tình, danh hiệu cuối cùng cần đến sự lựa chọn của chính khán giả.
Ngân hàng Kim chủ của năm là một hạng mục của FChoice Awards 2026. Ra đời từ năm 2021, FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, được ví như “bản đồ thành tựu” phản chiếu những câu chuyện kinh doanh đột phá trong năm.
Tammi được phát triển với định hướng bảo vệ tài khoản, nội dung liên lạc và quyền riêng tư.
Cuộc đua triệu lượt bình chọn sẽ do chính người dùng được xác minh chính chủ bởi VNeID quyết định, chứ không thể dùng công cụ để tăng phiếu bầu chọn.
Những lớp bảo vệ thuộc nền tảng Tammi sẽ góp phần tạo dựng môi trường sử dụng an toàn và đáng tin cậy. Với một hoạt động thu hút đông đảo người tham gia như FChoice, trải nghiệm thuận tiện, sự an tâm và đặc biệt là công bằng khi sử dụng nền tảng là những yếu tố quan trọng đối với cộng đồng bình chọn.
Năm ngân hàng, năm sân khấu, năm cách kết nối với khán giả. Ai sẽ được gọi tên trong cuộc đua năm nay?