Trong cuộc đua kim chủ, ngân hàng có sân khấu lớn nhất chưa chắc là cái tên được khán giả nhớ lâu nhất. Sức hút của BIGBANG, cộng đồng người hâm mộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay dấu ấn của Mỹ Tâm đều có thể trở thành lợi thế truyền thông. Nhưng đặt lên bàn cân, mỗi lựa chọn lại dẫn đến một câu hỏi khác:

Ai chọn được “sân khấu” có sức hút phù hợp nhất với thương hiệu và đủ khả năng thu hút sự chú ý của công chúng? VPBank đặt cược vào tên tuổi quốc tế BIGBANG; Techcombank gắn với một cộng đồng người hâm mộ đã hình thành rõ nét; SeABank lựa chọn sức hút của Mỹ Tâm. Trong khi đó, TPBank và VIB tìm kiếm lợi thế từ những chương trình có bản sắc và tệp khán giả riêng. Không có lựa chọn nào mặc nhiên chiếm ưu thế, bởi quy mô sự kiện và mức độ yêu thích của khán giả không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận.

Tuy nhiên, thu hút được sự chú ý mới chỉ là bước đầu. Thách thức lớn hơn nằm ở việc biến sự quan tâm dành cho chương trình thành thiện cảm với ngân hàng. Một tấm vé, đặc quyền dành cho người hâm mộ hay trải nghiệm trên nền tảng số có thể tạo ra điểm chạm trực tiếp. Nhưng liệu những điểm chạm ấy có đủ sức khiến khán giả chủ động tương tác, tìm hiểu và ghi nhớ thương hiệu? Đây là nơi các hoạt động đồng hành được đặt lên bàn cân, thay vì chỉ nhìn vào vị trí xuất hiện của ngân hàng trên sân khấu.