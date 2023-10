Trải qua hành trình 19 năm xây dựng những dự án lớn, nhỏ trên mảnh đất Việt Nam, làm việc với hàng trăm CĐT và hàng nghìn khách hàng, chúng tôi là những con người thực tế nhất, luôn đặt bản thân vào vị trí của khách hàng. Chúng tôi biết họ cần gì và những vấn đề họ gặp phải. Bởi vì chúng tôi hiểu câu chuyện đằng sau mỗi "bức tường".

Giới trong nghề chúng tôi thường nói với nhau về "bức tường" để nhắc tới những tiêu chuẩn mà mỗi dự án cao cấp yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt. Chúng tôi tính toán đến những thứ nhỏ nhất như chất liệu sử dụng cho hệ thống xả nước nhà vệ sinh giúp han chế tiếng ồn tới áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe về hệ thống điện, xử lý nước thải hay đảm bảo hệ thống điều hoà không khí hoạt động với nhiệt độ hợp lý cho gia chủ; xa hơn là bố trí hệ thống ánh sáng phù hợp với các không gian và nghiên cứu các yếu tố tác động tới con người. Đây là cách chúng tôi tạo ra những trải nghiệm thoải mái nhất cho chủ sở hữu.

Chúng tôi biết cách thiết kế tận dụng các điều kiện thuận lợi của khí hậu để duy trì phạm vi tiện nghi nhiệt trong môi trường.

Các kĩ sư, kiến trúc sư Coteccons tính toán đến tất cả những yếu tố như: vị trí mặt trời, hướng gió, vị trí cửa sổ, giếng trời, vật liệu hấp thụ nhiệt, mặt đứng của kính, phương thức tạo bóng mát… để cho không gian luôn mát mẻ, thoáng đãng, ít phải sử dụng năng lượng nhân tạo. Bằng cách này, chúng tôi tạo ra nhiều giá trị cộng thêm cho gia chủ.

Tôi làm việc và sinh sống ở Việt Nam tới nay được tròn 16 năm với rất nhiều thương vụ lớn, bé trên thị trường.

Thực tế, để đi đến hợp tác với các đối tác trong nước không phải là điều dễ dàng bởi mỗi tổ chức sẽ có văn hoá và quan điểm đầu tư riêng.

Sau quá trình trao đổi - chia sẻ - thấu hiểu, chúng tôi nhìn thấy sự đồng điệu giữa Coteccons và Lê Phong. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên cột mốc đáng nhớ đầu tiên là The Emerald Golf View và bây giờ là The Emerald 68. Tôi cho rằng, tôi khá may mắn khi có "duyên" gặp anh Phong và chúng tôi đang trao cho nhau "NHỮNG CƠ HỘI" để cùng tạo ra "NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT" cho khách hàng.

Với quỹ thời gian và sự tập trung của mình, chúng tôi phân bổ phù hợp cho các khách hàng của mình, không chỉ là khách hàng doanh nghiệp (B2B) là các chủ đầu tư mà còn là các khách hàng cuối cùng (B2C), là những người trực tiếp sử dụng dự án của chúng tôi xây dựng. Theo tôi, đây là sự khác biệt lớn của Coteccons hay còn gọi là "Coteccons Inside". Tôi cảm thấy rất phấn khích và tự hào mỗi khi nhắc đến vì "sự khác biệt" này vì nó đã nằm trong DNA của người Coteccons, trong dòng máu của chúng tôi.

The Emerald 68 thêm một lần nữa cho chúng tôi cơ hội được thể hiện cùng với Tập đoàn Lê Phong, chúng tôi sẽ đóng góp tất cả tâm huyết, kinh nghiệm, bí quyết, tất cả khối óc sáng tạo của kỹ sư Coteccons để tạo nên một dự án chất lượng cao. Tại đây, tất cả các khách hàng của chúng tôi, những người tiêu dùng cuối, đặc biệt là những First Owns - người lần đầu sở hữu căn nhà của riêng mình có thể có những trải nghiệm hài lòng nhất.

Đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương, chúng ta sẽ đi qua cửa ngõ và gặp Đại lộ Bình Dương cũng như khu vực Vĩnh Phú đầu tiên. Đây không chỉ là điểm nhấn của cửa ngõ, mà còn là khu vực giáp với Thành phố Thủ Đức, chỉ với 2 phút đi xe. Vậy nên, để tìm một khu đất tốt, đẹp tại Vĩnh Phú phát triển dự án lại càng khó.

Những quỹ đất quý và hiếm được xem là đất vàng, đất ngọc. Đó cũng là lý do anh Phong gọi dự án này là Ngọc lục bảo, bởi nó là một viên đá quý, một sản phẩm chất lượng cao, rất giá trị, và vô cùng quý giá. Chúng tôi sẽ đảm nhiệm vai trò nhà kim hoàn để chế tác viên Ngọc lục bảo The Emerald 68 toả sáng rực rỡ nhất.

Có một điều thú vị rằng 68 là con số phong thủy, đem lại nhiều sự may mắn đối với người Việt. Nên khi gắn con số 68 lên viên Ngọc lục bảo ý chỉ mang đến sự thịnh vượng, may mắn cho chủ sở hữu. Theo đó, những người sinh sống tại đây có thể an tâm sinh sống và phát triển.

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Dương hiện nay, dự án này sẽ góp phần xây dựng một quần thể đô thị xanh, bền vững, trở thành nơi "đất lành chim đậu", thu hút thêm nhiều người dân đến, sinh sống và làm việc ổn định.

Những minh chứng cho thấy cho sự tác động của những các khu dân cư xanh, bền vững lên sự phát triển kinh tế xã hội, có thể kể đến như các thành phố Tokyo - Nhật Bản, Seoul - Hàn Quốc hay Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Hiện nay, tại Bình Dương cũng ghi nhận những thay đổi rõ rệt ở mảng này, chúng ta có thể nhìn thấy được tương lai tại đây với sự xuất hiện của những dự án căn hộ lớn, cao cấp, những toà nhà cao tầng với các khu dân cư trù phú. Và Lê Phong cùng Coteccons đang trong quá trình góp phần cho sự phát triển này.

