Tiền thân là một startup khởi nghiệp với quy mô chỉ 12 thành viên, RSL Group bước vào thị trường bất động sản công nghiệp với một định vị khác biệt: Không thuần túy là đơn vị môi giới mà là nhà tư vấn giải pháp đầu tư toàn diện cho doanh nghiệp sản xuất. Thành lập doanh nghiệp ngay từ giai đoạn bình minh của ngành tư vấn đầu tư, người đứng đầu RSL Group càng hiểu sâu sắc được nhu cầu của khối doanh nghiệp sản xuất khi mở rộng nhà máy.

Ông Đào Thế Anh – Chủ tịch RSL Group đã đặt ra cho mình và doanh nghiệp một sứ mệnh xuyên suốt: Trở thành điểm tựa tin cậy, mang đến một dịch vụ hoàn hảo và trọn vẹn nhất cho bạn bè quốc tế khi đặt chân đến Việt Nam.

Theo ông Thế Anh, khi nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam, họ không chỉ thuê một lô đất hay nhà xưởng trong khu/cụm công nghiệp, mà còn đang gửi gắm niềm tin vào năng lực hỗ trợ, sự minh bạch và tính chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn. RSL Group đã biến sứ mệnh này thành chuẩn mực vận hành – từ khâu khảo sát hiện trạng, phân tích pháp lý, kết nối hạ tầng đến đồng hành sau khi nhà máy đi vào hoạt động.

Chỉ sau gần 5 năm vận hành, RSL Group đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng quy mô thần tốc. Từ xuất phát điểm khiêm tốn, công ty đã phát triển một hệ sinh thái xúc tiến đầu tư công nghiệp trải rộng toàn quốc với nguồn dữ liệu thị trường phủ rộng tại 34 tỉnh thành, kết nối với 250 chủ đầu tư hạ tầng, 500 khu và cụm công nghiệp, đồng thời quản lý nguồn cung hơn 2.000 quỹ đất và nhà xưởng. Doanh nghiệp cũng khẳng định vị thế uy tín khi trực tiếp quản lý Hiệp hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (VIRE) với hơn 13.000 thành viên.

Hồi tưởng lại những ngày đầu gieo mầm cho khát vọng lớn, ông Thế Anh chia sẻ: "Trước khi trở thành ‘phiên bản’ hiện tại, chúng tôi đã bắt đầu từ căn phòng vỏn vẹn khoảng 25m2 ở Zen Tower, 3 lần chuyển văn phòng chỉ trong 3 năm đầu. Mỗi khi nhớ lại những lần khó khăn khi mới gia nhập thị trường, tôi lại càng có thêm động lực để kiên định với con đường đã chọn, biến những trải nghiệm khắc nghiệt ấy thành nền tảng quản trị vững chắc cho RSL Group hôm nay."

Tuy nhiên, sự tăng trưởng liên tục về dữ liệu và quy mô nhân sự cũng đặt Ban lãnh đạo RSL Group trước bài toán quản trị đầy áp lực: Làm sao để mở rộng quy mô thần tốc mà không bị "vỡ" hệ thống vận hành nội bộ?

Thẳng thắn nhìn nhận về bài toán nội tại của doanh nghiệp, ông Thế Anh cho rằng: "Mở rộng quy mô nhanh chính là một bài kiểm tra sức khỏe đối với bộ máy quản trị. Nếu quy trình vận hành, năng lực nhân sự và hệ thống kiểm soát nội bộ không phát triển song song với tốc độ tăng trưởng, doanh nghiệp rất dễ rơi vào trạng thái 'vỡ' hệ thống. Muốn mở rộng quy mô mà bộ khung vẫn vững chắc, chúng tôi bắt buộc phải chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị."

Chính từ nhận thức này, RSL Group đã chủ động xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng theo chuẩn quốc tế và đầu tư mạnh vào đào tạo nhân sự. Việc quản lý hơn 2.000 quỹ đất và nhà xưởng, làm việc với hàng trăm khách hàng/đối tác mỗi tháng không thể dựa vào "cảm tính" hay kinh nghiệm cá nhân, mà phải dựa trên nền tảng số hóa và kỷ luật vận hành nghiêm ngặt.

Sự nhạy bén trong quản trị chiến lược cũng giúp RSL Group nhận thấy sự phân hóa khẩu vị đầu tư của dòng vốn ngoại trong thời gian gần đây. Các doanh nghiệp Trung Quốc tỏ ra cực kỳ tự lực và quyết đoán; họ xác định đi ra nước ngoài là để đầu tư, sẵn sàng dịch chuyển sang quốc gia thứ ba mà không quá bị chi phối bởi các yếu tố chính trị. Ngược lại, khối doanh nghiệp từ Nhật Bản hay Hàn Quốc – vốn có sự liên kết chặt chẽ với thị trường Mỹ – lại đang rơi vào trạng thái quan sát, cân nhắc kỹ lưỡng việc nên mở rộng nhà máy ngay hay tạm dừng chờ tín hiệu thị trường phục hồi.

Gần đây RSL đang có cơ hội làm việc và hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc điển hình trong lĩnh vực công nghệ và chăn nuôi. Cụ thể là Douyin – công ty con của Tập đoàn Bytedance với mức doanh thu năm 2025 đã vượt qua Meta (chủ sở hữu Facebook). Tiếp theo là Tập đoàn Muyuan Foods – đơn vị dẫn đầu thế giới về chăn nuôi công nghệ cao với vị chủ tịch từng đứng vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng tỉ phú Trung Quốc.

Việc đồng hành với những "ông lớn" như Muyuan Foods cũng mang đến cơ hội để RSL Group học hỏi và nâng chuẩn dịch vụ lên tầm quốc tế. Đây chính là những minh chứng sống động cho năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc phục vụ các tập đoàn hàng đầu thế giới.

"Sự chuyển mình từ đơn vị tư vấn sang nhà phát triển hạ tầng và đặt mục tiêu IPO sau 10 năm không đơn thuần là sự mở rộng quy mô. Đó là lời cam kết của RSL Group về một năng lực quản trị chuẩn mực, minh bạch và trường tồn. Chúng tôi muốn chứng minh rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn đủ năng lực xây dựng những hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp để đồng hành cùng các ‘gã khổng lồ’ trên thế giới." – Ông Đào Thế Anh khẳng định.

Khát vọng IPO năm 2032 không phải là đích đến duy nhất, mà là cột mốc kiểm chứng. Để một doanh nghiệp chỉ mới gần 5 năm tuổi đặt mục tiêu có thể niêm yết sau 10 năm thành lập, đòi hỏi sự minh bạch tài chính, hệ thống quản trị rủi ro vững chắc và năng lực tạo giá trị bền vững – những yếu tố mà RSL Group đang từng bước xây dựng từ hôm nay.

Bài học quản trị tại RSL Group phản ánh chân thực hành trình vươn mình của một doanh nghiệp Việt Nam thế hệ mới: Khởi đầu bằng sự linh hoạt, bứt phá bằng tốc độ và trường tồn bằng kỷ luật quản trị.

Với nền tảng hệ sinh thái vững chắc, mạng lưới dữ liệu sâu rộng và tư duy quản trị bài bản, RSL Group không chỉ hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường, mà còn đặt trọng tâm vào việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI, góp phần từng bước nâng tầm nền công nghiệp nước nhà trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong hành trình ấy, ông Đào Thế Anh và RSL Group đang viết tiếp một câu chuyện lớn hơn: Câu chuyện về một doanh nghiệp Việt Nam không chỉ "theo kịp" làn sóng đầu tư quốc tế, mà còn chủ động định hình chuẩn mực dịch vụ và đồng hành với các nhà đầu tư toàn cầu ngay trên sân nhà.

Ánh Dương Thanh Niên Việt