Trong vòng vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành tâm điểm của cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu. Không chỉ hiện diện trong các phòng thí nghiệm hay những nền tảng phần mềm phức tạp, AI đang len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống: từ chiếc điện thoại trong túi, chiếc TV ở phòng khách, cho tới những thiết bị gia dụng quen thuộc như máy giặt, tủ lạnh. Tốc độ phát triển chóng mặt này đem lại những cơ hội chưa từng có, từ nâng cao năng suất, mở rộng khả năng sáng tạo, tối ưu hóa năng lượng nhưng đồng thời cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi hóc búa về quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và trách nhiệm đạo đức.

Tại Việt Nam, làn sóng AI được đón nhận với một tốc độ hiếm thấy. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng internet và smartphone cao nhất Đông Nam Á, với thế hệ trẻ đóng vai trò tiên phong trong việc thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, chính sự phổ biến nhanh chóng này cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu về một nền tảng AI "bền vững và có đạo đức" trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, Samsung, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang đặt ra tiêu chuẩn mới cho cách tiếp cận AI. Không chỉ chạy đua về tính năng hay hiệu năng, hãng nhấn mạnh nguyên tắc “Công bằng – Minh bạch – Trách nhiệm” làm kim chỉ nam cho mọi ứng dụng AI. Điều này đặc biệt được khẳng định bởi ông CU Kim, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung khu vực Đông Nam Á & Châu Đại Dương, trong buổi trò chuyện với chúng tôi ngay trước thềm Better Choice Awards 2025 (BCA2025).

Khi được hỏi về lý do tiếng Việt được ưu tiên ngay từ ngày đầu ra mắt Galaxy AI, ông CU Kim khẳng định: "Việt Nam là thị trường chiến lược của chúng tôi, đồng thời cũng là thị trường hội tụ tiềm năng phát triển to lớn. Điều luôn truyền cảm hứng cho tôi chính là năng lượng mạnh mẽ và sự năng động đặc trưng đặc biệt là thế hệ trẻ và Việt Nam thực sự là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần đó."

Tốc độ tiếp nhận công nghệ ở Việt Nam được ông Kim mô tả là “cực kỳ nhanh”, dẫn dắt bởi một thế hệ “công dân số” khát khao học hỏi, sáng tạo và dẫn đầu xu hướng. Họ không chỉ dừng ở việc sử dụng các tính năng AI sẵn có, mà còn chủ động tích hợp chúng vào những hoạt động mang tính chiến lược cho bản thân – từ học tập, chuẩn bị hành trang nghề nghiệp tương lai, cho tới triển khai các sáng kiến cộng đồng. “Họ nhanh chóng nhận ra điều gì thực sự quan trọng và sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mang lại giá trị đích thực. Sức ảnh hưởng ngày càng tăng của người dùng tại đây là một trong những lý do then chốt khiến tiếng Việt được ưu ái là một trong những ngôn ngữ hỗ trợ ngay từ khi Galaxy AI ra mắt”, ông nói.

Tiếng Việt là ngôn ngữ được ưu tiên xuất hiện ngay từ ngày đầu ra mắt của Galaxy AI

Một minh chứng rõ ràng là vai trò của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) trong việc hiện thực hóa tiếng Việt trên Galaxy AI.

Đây không chỉ là nỗ lực thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, mà còn là sự ghi nhận vai trò của Việt Nam trong việc định hình tương lai AI di động. Đội ngũ kỹ sư Việt Nam không chỉ là những người đóng góp mà còn là những người đồng sáng tạo. Họ đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm R&D tại Hàn Quốc và Ấn Độ trong suốt hơn 2 năm qua, nhận chuyển giao kiến thức trực tiếp về kiến trúc mô hình AI, các phương pháp đào tạo và công cụ kiểm thử. Công việc của họ đảm bảo các tính năng AI được thiết kế với người dùng Việt Nam làm trọng tâm và được mở rộng sang Galaxy S25 series & dòng điện thoại gập mới. Sự hợp tác này thể hiện niềm tin vào nhân tài và góc nhìn từ địa phương là một phần quan trọng trong việc mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng, đặc biệt là ở những thị trường đa dạng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin mà người dùng Việt dành cho Samsung: "Đó là lý do bảo mật và quyền riêng tư luôn là nền tảng trong mọi hoạt động của Samsung. Thông qua Samsung Knox – nền tảng bảo mật hàng đầu trong ngành, đạt chuẩn bảo mật cấp chính phủ – chúng tôi đảm bảo dữ liệu cá nhân luôn được bảo vệ ở mọi cấp độ."

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) - bằng chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và gắn kết cùng con người Việt Nam của tập đoàn công nghệ số 1 Hàn Quốc.

Khi được hỏi về cách Samsung cân bằng giữa quyền riêng tư và trải nghiệm AI, ông CU Kim khẳng định: "Chúng tôi hiểu rằng trong kỷ nguyên AI, quyền riêng tư không chỉ là một tính năng — mà còn là kỳ vọng của người dùng. Với Galaxy Z Fold7 và Flip7, chúng tôi đã tích hợp bảo mật ở mọi cấp độ, mang đến cho người dùng sự tự tin tuyệt đối khi sử dụng các tính năng được hỗ trợ bởi AI."

Ông giải thích rằng cả hai thiết bị đều được bảo vệ bởi Samsung Knox Vault, và với One UI 8, hãng đã giới thiệu KEEP (Knox Enhanced Encryption Protection) – hệ thống lưu trữ được mã hóa ở cấp độ ứng dụng, "giúp dữ liệu AI được tách biệt và bảo mật trên thiết bị… và không bao giờ được chia sẻ lên đám mây hoặc sử dụng cho mục đích nghiên cứu khác". Ngay cả khi sử dụng các tính năng như Dịch Trực tiếp hay Tóm tắt Cuộc gọi, "dữ liệu của bạn vẫn được bảo mật và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát".

Samsung Knox Vault không chỉ là niềm tự hào của Samsung mà còn khẳng định cam kết bảo vệ người dùng, tôn trọng quyền riêng tư ở mức cao nhất.

Ông Kim nhấn mạnh đây là nguyên tắc xuyên suốt: "Chúng tôi sẽ luôn khuyến khích đổi mới, nhưng không bao giờ đánh đổi bằng đạo đức hoặc quyền riêng tư."

Với Samsung, AI phải tuân thủ ba nguyên tắc cốt lõi: Công bằng, Minh bạch và Trách nhiệm. Đây không chỉ là cam kết nội bộ mà còn là lời hứa công khai, khi hãng tham gia Frontier AI Safety Commitments tại Hội nghị Thượng đỉnh AI Seoul 2024, và công bố Khung An toàn AI vào tháng 2/2025.

Với Samsung, AI không chỉ là một công cụ công nghệ, mà còn là phương tiện để nâng cao năng lực con người. Ông CU Kim khẳng định: "Chúng tôi tin rằng AI nên là công cụ để trao quyền. Những yếu tố như sự đồng cảm, các giá trị và kinh nghiệm sống là những điều mà AI không thể làm được."

Theo ông, sự xuất hiện của AI mang đến cả sự hào hứng lẫn lo ngại, đặc biệt về tác động tới việc làm. "Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng AI là công cụ để trao quyền, chứ không tạo ra sự phụ thuộc. Đó là lý do Samsung cam kết giúp người dùng và cộng đồng Việt Nam xây dựng những kỹ năng cần thiết để phát triển trong kỷ nguyên AI." Một trong những minh chứng là Samsung Innovation Campus (SIC) – chương trình đào tạo các kỹ năng sẵn sàng cho tương lai trong các lĩnh vực như AI, Big Data và lập trình, đồng thời cung cấp kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm. "Tính đến nay, dự án đã đào tạo hơn 19.000 học viên trên toàn quốc," ông Kim chia sẻ.

Và thông qua chương trình Samsung Hope School, hãng "đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục toàn diện cho hàng nghìn trẻ em trên khắp cả nước, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tập suốt đời."

Theo ông Kim, mục tiêu cuối cùng là "nuôi dưỡng một thế hệ nhân lực có kỹ năng và tư duy tiên phong, không chỉ biết tiếp nhận và thích ứng với AI mà còn dẫn dắt sự phát triển của công nghệ này, sử dụng nó theo những cách mang lại lợi ích cho xã hội."

Không chỉ dừng ở điện thoại thông minh, Samsung đang mở rộng tầm nhìn AI sang toàn bộ hệ sinh thái thiết bị gia dụng. Từ TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cho đến các thiết bị nhà bếp đều được tích hợp AI để tối ưu hóa trải nghiệm và tiết kiệm năng lượng. Ông CU Kim cho rằng người tiêu dùng Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, "đã sẵn sàng cho một ngôi nhà vận hành bằng AI".

"Người tiêu dùng ở đây đang đón nhận các công nghệ thông minh giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn – từ quản lý việc nhà đến tiết kiệm năng lượng. Dù sống một mình, gia đình nhỏ hay nhà có nhiều thế hệ, mọi người đều muốn những thiết bị hiểu được thói quen và thích ứng với nhu cầu của họ."

Làm cho trải nghiệm Nhà thông minh trở nên trực quan và cá nhân hóa hơn chính là Bespoke AI – công nghệ cho phép thiết bị học sở thích người dùng và tự động gợi ý công thức nấu ăn, cài đặt nhiệt độ máy điều hoà hoặc giảm mức tiêu thụ năng lượng. Tất cả được kết nối thông qua SmartThings, mang lại khả năng điều khiển và sử dụng trực quan hơn.

"Chúng tôi không chỉ kết nối các thiết bị – chúng tôi còn nâng tầm trải nghiệm người dùng ở mọi điểm chạm, để mọi người có thể làm ít hơn nhưng tận hưởng nhiều hơn", Ông CU Kim, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung khu vực Đông Nam Á & Châu Đại Dương nhấn mạnh.

Đáng chú ý, AI còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Thông qua AI Energy Mode trên ứng dụng SmartThings Energy, người dùng có thể giảm tiêu thụ điện từ 10% đến 70% tùy thiết bị. Điều này giúp giảm chi phí sinh hoạt và phát thải, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tiết kiệm năng lượng tới cả phân khúc phổ thông.

Theo ông Kim, đó là minh chứng rõ ràng rằng AI có thể đồng thời nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và tạo ra giá trị thực tế – những yếu tố hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Better Choice Awards 2025 sắp tới.

Better Choice Awards từ khi chính thức ra mắt năm 2023 đã nhanh chóng trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, nơi tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và công nghệ tạo ra tác động tích cực, thực sự "tốt hơn" cho người tiêu dùng. Năm ngoái, dòng Galaxy Z Fold6 của Samsung đã xuất sắc giành giải "Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng". Bước sang năm 2025, với hàng loạt đổi mới như Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Galaxy Watch8 hay dòng Bespoke AI, Samsung tiếp tục chứng minh "DNA đổi mới" gắn liền với nhu cầu thực tế và giá trị bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sự ghi nhận từ thị trường Việt Nam "vừa là minh chứng cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng, vừa tiếp thêm động lực để không ngừng nâng cao tiêu chuẩn." Trong một thị trường năng động, nơi người tiêu dùng "am hiểu công nghệ và có mức độ tiếp nhận rất nhanh", các giải thưởng như BCA "thúc đẩy sự kết nối sâu sắc hơn giữa thương hiệu và người dùng, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, truyền cảm hứng cho đổi mới và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho tất cả mọi người."

Trước thềm BCA 2025, thông điệp "AI bền vững và có đạo đức" mà ông CU Kim khẳng định không chỉ phản ánh chiến lược của Samsung, mà còn thể hiện tinh thần chung của giải thưởng – tôn vinh những đổi mới công nghệ đi cùng trách nhiệm xã hội, vì một tương lai số an toàn và đáng tin cậy cho tất cả. "Những giải thưởng này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với toàn ngành. Chúng không chỉ tôn vinh sự đổi mới, mà còn giúp làm nổi bật những sản phẩm và công nghệ thật sự tạo nên khác biệt trong cuộc sống của người dùng. Chúng tôi xem đây là cơ hội quý giá để lắng nghe điều người dùng quan tâm nhất ở các sản phẩm và thiết bị của mình."

Theo PV Thanh niên Việt