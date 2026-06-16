Sinh ra trong gia đình tỷ phú nhưng phải đi khuân gạch vào kỳ nghỉ hè, bị giáng chức trong chính công ty mà cha mình làm chủ tịch… là điều mà con ông Phạm Nhật Vượng phải trải qua.

Trước khi xuất hiện trước công chúng với vai trò điều hành cấp cao, giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn mà bố làm chủ tịch, thông tin về 2 người con của ông Phạm Nhật Vượng là một ẩn số với truyền thông. Không có một thông tin nào được gia đình tiết lộ về những thiếu gia.

Trong lần đầu tiên xuất hiện thông tin trước công chúng, họ xuất hiện qua lời kể của bố mình với hình ảnh không giống những thiếu gia thông thường. Sự khác thường đó lại nói lên mong muốn rất bình thường mà người cha phi thường này muốn dạy con mình: giá trị của lao động, sự sòng phẳng và tính kiên cường.

“Cậu cả” Phạm Nhật Quân Anh lần đầu xuất hiện trước công chúng cuối năm 2023 với vai trò Phó Tổng Giám đốc Khối Sản xuất VinFast, khi đại diện ký kết hợp tác tái sử dụng pin xe điện với Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản). Thực tế, Quân Anh đã làm việc tại Vingroup nhiều năm trước đó nhưng toàn bộ thông tin đều được giữ kín.

Thông tin về “cậu cả” lần đầu được tiết lộ qua một buổi phỏng vấn đầu năm 2019 khi ông Vượng nhắc lại những năm tháng gia đình còn ở Ukraine. Ông Vượng dạy con mình về giá trị của lao động bằng công việc cụ thể và bắt đầu với… tay chân.

Ngày ấy, giữa khoảng sân nhà rộng thênh thang, ông Vượng mua một xe gạch đổ xuống sân vào dịp hè. Quân Anh cùng nhóm bạn được giao nhiệm vụ khuân gạch, sắp xếp từ đầu này sang đầu kia, xong việc thì được trả thù lao 100 USD. Và những việc tương tự như vậy được “cậu cả” làm miệt mài suốt mùa hè.

Tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại SMU (Singapore Management University – được mệnh danh là Harvard của châu Á), Phạm Nhật Quân Anh trở về làm việc tại Vingroup. Tinh thần làm việc miệt mài của những ngày khuân và chở gạch trong sân nhà tại Ukraine của “cậu cả” vẫn được người bố nghiêm khắc giám sát: “Phải đi làm hùng hục, đi công tác suốt ngày, đi xuống cơ sở ngồi làm, không thể khệnh khạng được”.

Người ngoài chỉ thấy chức danh của Quân Anh xuất hiện lần đầu tiên khi đã trở thành Phó Tổng giám đốc Khối sản xuất của VinFast (trước đó từng là Phó Tổng giám đốc Vinpearl). Còn như ông Vượng tiết lộ thì trước khi giữ chức vụ đó: “Cậu cả bị lên xuống mấy lần rồi đấy, cứ làm được thì thăng chức, không được thì xuống thôi!”.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT VinFast vào 23/5/2026, Phạm Nhật Quân Anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại công ty này từ phát triển xe, sản xuất tới kinh doanh, hậu mãi. Việc học hỏi và thấu hiểu tường tận nhiều ngóc ngách vận hành tại VinFast là nền tảng quan trọng cho “cậu cả” ở vị trí mới.

Chia sẻ khi trở thành Chủ tịch VinFast, Phạm Nhật Quân Anh nói: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực vận hành toàn cầu cũng như trải nghiệm khách hàng. Tôi mong muốn đồng hành cùng ban lãnh đạo để đưa VinFast bước sang giai đoạn phát triển mới”.

Ở Vingroup hay VinFast, những người con của ông Vượng không được tiếp quản một cách đương nhiên. Tỷ phú này cho biết: “Quan điểm của tôi là không bắt sau này các con phải ôm công việc của bố. Các con yêu thích và có năng lực đến đâu thì làm đến đấy, không thì thôi, không thể hủy hoại cái sự nghiệp mà bao nhiêu người tâm huyết xúm lại làm mới ra được”.

Ông từng chia sẻ về chuyện nối nghiệp của những người con: “Tôi không dứt khoát cứ phải cha truyền con nối” và “Trong công việc, người ngoài hay người nhà như nhau”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Làm tốt, tôi sẽ tạo sân chơi hết sức. Còn không được, vui lòng tránh ra để người khác làm”. Chủ tịch của Vingroup hiện vẫn giữ chức Tổng giám đốc điều hành VinFast để đảm bảo giữ nhịp cho sự phát triển như vũ bão của thương hiệu này.

Trong khi đó, tháng 11/2024, “cậu hai” nhà ông Vượng – Phạm Nhật Minh Hoàng lần đầu xuất hiện trước công chúng trong sự kiện đón tiếp Tổng thống Bulgaria Ruman Radev khi ông đến thăm Tổ hợp Nhà máy VinFast tại Hải Phòng. Đây được coi là lần ra mắt của Minh Hoàng khi tiếp đón vị khách quý tới VinFast cùng với Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup – ông Nguyễn Việt Quang.

Ngay trước đó, vai trò của “cậu hai” trong hệ sinh thái Vingroup bị công khai bởi việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần dịch vụ Vì Tương lai Xanh (FGF – For Green Future) được ghi nhận trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phạm Nhật Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc mới của FGF – công ty do ông Phạm Nhật Vượng thành lập và nắm giữ 90% cổ phần.

Sau đó, FGF đã đổi tên thành GF, rồi được sáp nhập vào Green SM; Minh Hoàng chuyển sang giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực VinSmart Future (một công ty công nghệ trụ cột trong hệ sinh thái Vingroup).

Trước đó, người bên ngoài không biết việc Phạm Nhật Minh Hoàng từng giữ chức Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast – một vị trí cực kỳ thách thức và cũng thay đổi nhân sự nhiều lần. Thời điểm “cậu hai” vào Vingroup làm việc được ông Vượng tiết lộ trong một buổi phỏng vấn: “Đang học đại học năm hai ở nước ngoài nhưng Covid trường cho nghỉ 1 năm, tôi cho vào tập đoàn đi làm luôn”.

Ngoài ra, Phạm Nhật Minh Hoàng còn tham gia nhiều lĩnh vực mới ở Vingroup như VinMetal (góp vốn 100 tỷ), VinSpace (5% cổ phần), VinEnergo (5%), VinRobotics (5%), V-Film (5%), VinVenture (5%) và công ty làm siêu dự án đường sắt cao tốc - VinSpeed (0,5%).

Cuối năm 2024, tại lễ trao giải VinFuture, hình ảnh 3 bố con ông Vượng cùng xuất hiện trong một khung hình đã tạo ra rất nhiều sự chú ý. Đây là lần đầu tiên ông Vượng và 2 người con trai cùng bước vào một sự kiện lớn trước ống kính của nhiều phóng viên. Trong bức hình đó, Phạm Nhật Minh Hoàng là người đeo cà vạt màu vàng, còn ông Vượng và anh trai đeo cà vạt đỏ.

Đầu năm 2025, “cậu hai” khiến cộng đồng mạng dậy sóng với đám hỏi với Á hậu Phương Nhi (Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022). Kể từ khi làm đám hỏi, rồi đám cưới với Á hậu Phương Nhi, Minh Hoàng cũng được chú ý nhiều hơn.

Nhìn vào quá trình trưởng thành và phát triển của 2 người con trai của ông Vượng tại Vingroup, người ta thấy hành trình của lao động và tham vọng. Phạm Nhật Quân Anh lẫn Phạm Nhật Minh Hoàng đều được thử thách ở những lĩnh vực mới, những vị trí khó khăn khi tham gia kiến tạo tương lai mới cho Vingroup.

Thế nhưng, đằng sau kỷ luật thép và những tham vọng ngút trời trên thương trường, 2 người con trai của tỷ phú còn được vun đắp bởi một tình yêu lớn với gia đình. Như người cha nổi tiếng chia sẻ: “Với tư cách người bố, tôi muốn để lại tình thương yêu vô bờ bến, và quan trọng nhất là muốn chúng luôn là người tử tế”.

Hình ảnh đời thường hiếm hoi được một nhà báo vô tình bắt gặp tại lễ trao giải VinFuture cuối năm 2023 là một minh chứng. Giữa khoảnh khắc chờ xe ra về, cậu con trai thứ rất tự nhiên bước đến ôm lấy bố và dành tặng hai cái thơm má đầy ấm áp. Ông Vượng cũng đáp lại bằng một cái ôm nhẹ nhàng.

Cái ôm và sự bảo bọc kín kẽ từ người cha không chỉ cho thấy một sợi dây gắn kết gia đình, mà còn là lời giải thích vì sao thế hệ F2 của Vingroup vừa có đủ sự vững vàng để gánh vác công việc, vừa giữ được sự ấm áp, thấu hiểu trong đời sống riêng tư.

Bài: Đinh Anh - HL Thiết kế: Hương Xuân

Đinh Anh - HL - TK: Hương Xuân Nhịp sống thị trường