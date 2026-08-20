Là một trong những ngành đầu tiên chuyển đổi số, ngành Ngân hàng luôn bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ về xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị quốc gia trên nền tảng số với 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nhìn lại hành trình 5 năm qua, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã kiến tạo nên 3 trụ cột vững chắc là kiến tạo thể chế, nâng cấp hạ tầng dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số. Bám sát quan điểm thể chế phải đi trước một bước, NHNN đã chủ động xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở chủ trương của Nghị quyết Bộ Chính trị ban hành, các luật đã được Quốc hội thông qua và các nghị định được Chính phủ ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã sớm ban hành chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số trong toàn ngành. Đồng thời nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản để thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, phục vụ hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Tại các văn bản hướng dẫn đã quy định về việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người dân thực hiện việc định danh điện tử, mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử, bảo lãnh cho vay điện tử, thực hiện các dịch vụ ngân hàng trực tuyến toàn trình.